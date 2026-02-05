Ясни са БГ цените на най-продаваните китайски автомобили в Европа

Българският автомобилен пазар официално вече е в нова, доста динамична ера с мащабното навлизане на китайски марки на родния пазар. Последното такова, за което вече ви информирахме е навлизането в България на легендарната марка MG. Както вече е добре известно британското наследство е подплатено от технологичната мощ на китайците от SAIC.

Сега, марката атакува родната сцена с впечатляващо разнообразие от модели, които обещават да разбъркат картите както при достъпните градски коли, така и в премиум електрическия сегмент. От бюджетния хечбек до футуристичния роудстър, гамата на MG в България изглежда готова да отговори на почти всеки вкус и портфейл.

Входният билет в света на марката започва с компактния MG3. Моделът, който залага на практичност и модерен дизайн, се предлага с конвенционален двигател на цени между 17 875 и 19 538 евро, докато електрифицираната му версия варира от 20 715 до 24 000 евро. Веднага след него се нарежда добре познатият в Европа кросоувър MG ZS – истински универсален боец, чиито цени стартират от 20 840 евро за бензиновите модификации и достигат до 28 280 евро за напълно електрическото изпълнение.

За семействата, които търсят повече пространство и комфорт, MG предлага модела HS. Тук фокусът пада върху хибридните технологии, като ценовият диапазон се движи между 33 320 евро за самозарядния хибрид (HEV) и 41 800 евро за мощната плъг-ин версия (PHEV). Любителите на чистата електрическа мобилност пък могат да се насочат към новия MGS5 EV, който дебютира у нас с атрактивен етикет от 34 400 евро, предлагайки баланс между ефективност и модерно оборудване.

Естествено, черешката на тортата и истински магнит за погледите по родните булеварди ще бъде MG Cyberster. Този изцяло електрически роудстър е ярко доказателство, че емоцията от шофирането няма намерение да изчезва в ерата на батериите. С цена, варираща от 63 400 до 68 400 евро, това технологично бижу се позиционира като флагман в портфолиото на бранда, съчетавайки главозамайваща динамика с класическите линии на открит спортен автомобил.

Офанзивата на MG в България обаче не спира дотук. Още в рамките на настоящата година очакваме пазарния дебют на два нови модела, които със сигурност ще предизвикат сериозен интерес. Става дума за седемместния гигант MG S9 в неговата PHEV версия, идеален за големи семейства и дълги пътувания, както и за MG4 Urban – по-достъпната електрическа алтернатива за градската джунгла. Официалните цени за тези две попълнения все още не са ясни, но очакванията са те да запазят агресивната пазарна политика на марката. Автомобилите ще се предлагат в България в 12 града, като гаранцията им е седем години.