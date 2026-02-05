Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ясни са БГ цените на най-продаваните китайски автомобили в Европа

5 Февруари, 2026 10:06

Входният билет в света на марката започва с компактния MG3

Ясни са БГ цените на най-продаваните китайски автомобили в Европа - 1
Класиката MGB Roadster и супериновацията MG Cyberster
Радослав Славчев

Българският автомобилен пазар официално вече е в нова, доста динамична ера с мащабното навлизане на китайски марки на родния пазар. Последното такова, за което вече ви информирахме е навлизането в България на легендарната марка MG. Както вече е добре известно британското наследство е подплатено от технологичната мощ на китайците от SAIC.

Сега, марката атакува родната сцена с впечатляващо разнообразие от модели, които обещават да разбъркат картите както при достъпните градски коли, така и в премиум електрическия сегмент. От бюджетния хечбек до футуристичния роудстър, гамата на MG в България изглежда готова да отговори на почти всеки вкус и портфейл.

Входният билет в света на марката започва с компактния MG3. Моделът, който залага на практичност и модерен дизайн, се предлага с конвенционален двигател на цени между 17 875 и 19 538 евро, докато електрифицираната му версия варира от 20 715 до 24 000 евро. Веднага след него се нарежда добре познатият в Европа кросоувър MG ZS – истински универсален боец, чиито цени стартират от 20 840 евро за бензиновите модификации и достигат до 28 280 евро за напълно електрическото изпълнение.

Ясни са БГ цените на най-продаваните китайски автомобили в Европа

За семействата, които търсят повече пространство и комфорт, MG предлага модела HS. Тук фокусът пада върху хибридните технологии, като ценовият диапазон се движи между 33 320 евро за самозарядния хибрид (HEV) и 41 800 евро за мощната плъг-ин версия (PHEV). Любителите на чистата електрическа мобилност пък могат да се насочат към новия MGS5 EV, който дебютира у нас с атрактивен етикет от 34 400 евро, предлагайки баланс между ефективност и модерно оборудване.

Естествено, черешката на тортата и истински магнит за погледите по родните булеварди ще бъде MG Cyberster. Този изцяло електрически роудстър е ярко доказателство, че емоцията от шофирането няма намерение да изчезва в ерата на батериите. С цена, варираща от 63 400 до 68 400 евро, това технологично бижу се позиционира като флагман в портфолиото на бранда, съчетавайки главозамайваща динамика с класическите линии на открит спортен автомобил.

Офанзивата на MG в България обаче не спира дотук. Още в рамките на настоящата година очакваме пазарния дебют на два нови модела, които със сигурност ще предизвикат сериозен интерес. Става дума за седемместния гигант MG S9 в неговата PHEV версия, идеален за големи семейства и дълги пътувания, както и за MG4 Urban – по-достъпната електрическа алтернатива за градската джунгла. Официалните цени за тези две попълнения все още не са ясни, но очакванията са те да запазят агресивната пазарна политика на марката. Автомобилите ще се предлагат в България в 12 града, като гаранцията им е седем години.

Ясни са БГ цените на най-продаваните китайски автомобили в Европа


Оценка 2.4 от 22 гласа.
  • 1 !!!?

    22 32 Отговор
    Да видиме коя Копейка първа ще се изфука с китайски москвич...!

    Коментиран от #2, #4

    10:16 05.02.2026

  • 3 сооросоидна утаайко

    27 17 Отговор
    ти с какво ще се похвалиш ?

    Коментиран от #11

    10:21 05.02.2026

  • 4 поредната куха лейка дет първа

    30 15 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    бълнува пак за копейки
    вместо да ходи при бандерите
    доброволец и заплата в евро за бункера

    10:27 05.02.2026

  • 5 Име

    22 15 Отговор
    Цената на MG ZS е без аналог в България. Това ще е бестселърът и определено си е много кола за тези пари. СУВ.че от В сегмент за 20 000 евро - няма такова друго ново у нас. Неслучайно именно тези коли са най-продаваните "китайци" в Европата. Дачия вече си има реален конкурент.

    Коментиран от #9, #10

    10:34 05.02.2026

  • 6 копикейка

    20 14 Отговор
    е кое ше е бестселър бе - 36000 евро за китайска кошница...

    Коментиран от #13

    10:40 05.02.2026

  • 7 Жоро

    14 5 Отговор
    Да си ги карат със здраве. 🤣🤣

    10:59 05.02.2026

  • 8 баба

    16 7 Отговор
    Добре че са купили правата за марката MG, да успеят да залъжат някой, който си мисли за класическата марка.

    11:03 05.02.2026

  • 9 Гост

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Мощност 115 конски сили, ръчна скоростна кутия. Безопасност = 3 звезди..... По добре нещо доказано на 3/4 години...

    11:29 05.02.2026

  • 11 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "сооросоидна утаайко":

    с тротинетка

    13:22 05.02.2026

  • 13 Софийски селянин,

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "копикейка":

    Ами като си много акълен умен направи си по хубава, ще ти мяза една лагерна количка..

    18:52 05.02.2026

  • 14 мани беги

    6 1 Отговор
    скъпи са ... за да се каже, че една нова кола е евтина, то тя тря да струва мах 10000 евро

    20:30 05.02.2026

  • 15 Бен

    1 0 Отговор
    Нямат СЕДАН :(((

    22:41 05.02.2026

  • 16 МЪСК

    3 1 Отговор
    Китайсками боклуцъйми

    Коментиран от #17

    23:01 05.02.2026

  • 17 МЪСК 🏆

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "МЪСК":

    Някой ми тропа с името. MG Cyberster е ТОП!

    01:25 06.02.2026

  • 19 Българин

    1 1 Отговор
    Цените са след допълнителните мита наложени от ЕС. Всяка страна си облага допълнително.
    Масовото им предлагане е именно заради това, Държавите правят пари на наш гръб, като просто събират едни такси на парите ни, отновооо. Самите автомобили изобщо не са толкова скъпи. Махате едни 20% ДДС и от там още 15% мита.

    Коментиран от #20

    09:25 06.02.2026

  • 20 ФЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    На тебе да ти махнат - заплатата , помощите и пенсията ще е най-добре ! Така за по-евтино на народа ....да не сини разход ,че гледам не си от работните .Китайските коли са толкова скъпи като останалите коли ! Има агресивно държавно субсидия за износ с цел разсипване на икономиките извън Китай! След сриването на конкуренцията иде стригането на раята....такива като тебе.

    10:25 06.02.2026