Китайската офанзива у нас или за илюзията за „много евтините“ коли и новата реалност, изчислена в евро

Китайската офанзива на българския автомобилен пазар вече не е просто прогноза, а реалност, която определено ще пренареди картите на българския пазар на нови автомобили. С навлизането на гиганти като MG и BYD, заедно с най-сериозните играчи на Chery - Omoda и Jaecoo, потребителите са изправени пред парадокс: изборът е огромен, но „евтините“ китайски коли така и не идват. У нас се предлагат ценово атрактивни, но не евтини, високотехнологични модели, които като цяло можем да причислим към средния ценови сегмент.

Анализът на актуалните ценови листи за февруари 2026 година показва, че входният билет за нов китайски автомобил започва от около 19 940 евро. В тази категория оперират модели като електрическия Leapmotor T03 (19 915 евро) и бензиновия MG3, чиято базова цена започва от 17 875 евро. Това са предложенията, които успешно атакуват територията на утвърдени бюджетни модели от Европа, предлагайки значително повече стандартно оборудване.

Истинската битка обаче се води в сегмента между 28 120 и 38 345 евро. Тук новите попълнения Omoda 5 (стартираща от 27 750 евро) и Jaecoo 7 (около 32 775 евро) се изправят срещу доказания Haval H6, чиито цени за новото поколение започват от 32 465 евро. В този диапазон попада и MG S5, който с цена около 34 000 евро остава един от най-достъпните пълноразмерни електромобили на пазара. Но тези модели не разчитат само на ниска цена, а на агресивни гаранционни условия – често достигащи до 7 години или 150 000 – 200 000 км.

В горния край на спектъра китайските марки вече уверено прекрачват границата от 51 130 евро. Флагмани като електрическия BYD Tang, луксозният Voyah Free и спортният MG Cyberster (достигащ 68 000 евро) показват, че Пекин има амбиции и в премиум класа. Дори хибридните SUV като Omoda 9 SHS вече се позиционират около 49 595 евро, предлагайки мощност и материали, които доскоро бяха запазени за германската тройка.

Математическата средна стойност на предлаганите у нас китайски модели към днешна дата се фиксира на приблизително 33 950 евро с ДДС

Важно е да се отбележи, че тази цифра е силно повлияна от нарастващия дял на електромобилите и плъг-ин хибридите (PHEV), които са естествено по-скъпи от версиите с вътрешно горене. Въпреки това, при директно сравнение, китайските представители запазват ценово предимство от около 15-20% спрямо европейските и японските си конкуренти.

Интересна тенденция на българския пазар е и предлагането на специални „промоционални“ нива на оборудване за първите бройки от новите модели. Това позволява на марки като Leapmotorq MG и Geely да поддържат психологически граници под 25 000 евро за добре оборудвани кросоувъри, което ги прави особено привлекателни за корпоративни флотилии, както и за частни клиенти, търсещи максимална стойност за парите си.