Китайската офанзива у нас или за илюзията за „много евтините“ коли и новата реалност, изчислена в евро

Китайската офанзива на българския автомобилен пазар вече не е просто прогноза, а реалност, която определено ще пренареди картите на българския пазар на нови автомобили. С навлизането на гиганти като MG и BYD, заедно с най-сериозните играчи на Chery - Omoda и Jaecoo, потребителите са изправени пред парадокс: изборът е огромен, но „евтините“ китайски коли така и не идват. У нас се предлагат ценово атрактивни, но не евтини, високотехнологични модели, които като цяло можем да причислим към средния ценови сегмент.
Анализът на актуалните ценови листи за февруари 2026 година показва, че входният билет за нов китайски автомобил започва от около 19 940 евро. В тази категория оперират модели като електрическия Leapmotor T03 (19 915 евро) и бензиновия MG3, чиято базова цена започва от 17 875 евро. Това са предложенията, които успешно атакуват територията на утвърдени бюджетни модели от Европа, предлагайки значително повече стандартно оборудване.
Истинската битка обаче се води в сегмента между 28 120 и 38 345 евро. Тук новите попълнения Omoda 5 (стартираща от 27 750 евро) и Jaecoo 7 (около 32 775 евро) се изправят срещу доказания Haval H6, чиито цени за новото поколение започват от 32 465 евро. В този диапазон попада и MG S5, който с цена около 34 000 евро остава един от най-достъпните пълноразмерни електромобили на пазара. Но тези модели не разчитат само на ниска цена, а на агресивни гаранционни условия – често достигащи до 7 години или 150 000 – 200 000 км.
В горния край на спектъра китайските марки вече уверено прекрачват границата от 51 130 евро. Флагмани като електрическия BYD Tang, луксозният Voyah Free и спортният MG Cyberster (достигащ 68 000 евро) показват, че Пекин има амбиции и в премиум класа. Дори хибридните SUV като Omoda 9 SHS вече се позиционират около 49 595 евро, предлагайки мощност и материали, които доскоро бяха запазени за германската тройка.
Математическата средна стойност на предлаганите у нас китайски модели към днешна дата се фиксира на приблизително 33 950 евро с ДДС
Важно е да се отбележи, че тази цифра е силно повлияна от нарастващия дял на електромобилите и плъг-ин хибридите (PHEV), които са естествено по-скъпи от версиите с вътрешно горене. Въпреки това, при директно сравнение, китайските представители запазват ценово предимство от около 15-20% спрямо европейските и японските си конкуренти.
Интересна тенденция на българския пазар е и предлагането на специални „промоционални“ нива на оборудване за първите бройки от новите модели. Това позволява на марки като Leapmotorq MG и Geely да поддържат психологически граници под 25 000 евро за добре оборудвани кросоувъри, което ги прави особено привлекателни за корпоративни флотилии, както и за частни клиенти, търсещи максимална стойност за парите си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
13:32 05.02.2026
2 Георги
Коментиран от #31
13:38 05.02.2026
3 КАК ДА Е ЕВТИНО
Коментиран от #24, #33, #39
13:40 05.02.2026
4 ЕСССР
Коментиран от #50
13:42 05.02.2026
5 хе хе
Коментиран от #19, #49, #55, #71, #82
13:43 05.02.2026
6 БУЛЕКЗИТ
Коментиран от #12
13:43 05.02.2026
7 купувай китайското
13:44 05.02.2026
8 Побъркан евроатлантик
Коментиран от #32, #41
13:45 05.02.2026
9 ЩОМ ФОЛКСВАГЕН
13:45 05.02.2026
10 Неизбежно
13:47 05.02.2026
11 Търновец
13:48 05.02.2026
12 По въпроса за митата
До коментар #6 от "БУЛЕКЗИТ":се оплачете на Рижавия!
Той раздаде мит по цял свят и всички го последваха. Верижна реакция!
13:49 05.02.2026
13 ЕвроЗона
Коментиран от #37
13:50 05.02.2026
14 С мито и без мито
Вече се опарих веднъж.
Коментиран от #15
13:50 05.02.2026
15 нищо де
До коментар #14 от "С мито и без мито":Сега гласувай за радев. веднъж.
Коментиран от #23
13:52 05.02.2026
16 УДИВИТЕЛНО Е
13:52 05.02.2026
17 В Китай са евтини тези коли
Искат да "стимулират" европейците да купуват произведени в Европа коли.
И така за нас брадвата е пълна!
Коментиран от #18, #27
13:54 05.02.2026
18 мхм
До коментар #17 от "В Китай са евтини тези коли":Викаш Китай получава европейските коли без пари, а?
Коментиран от #26
13:56 05.02.2026
19 6135
До коментар #5 от "хе хе":От година, две в Англия се забелязва наплив както на Дакии така и на средно висок клас китайски автомобили. Купуват ги хората
Коментиран от #20
13:57 05.02.2026
20 хе хе
До коментар #19 от "6135":Аз за бяла Европа говоря. Пакистан е друга бира.
Коментиран от #22
13:59 05.02.2026
21 И после на вторични
13:59 05.02.2026
22 6135
До коментар #20 от "хе хе":Ако ще говорим е този дух, бяла Европа е само Източна и донякъде Централна.
Западна Европа хич е е бяла и е под въпрос дали въобще е Европа.
14:03 05.02.2026
23 Поредния, който ще ни оправи
До коментар #15 от "нищо де":Радев не може да направи абсолютно нищо за еврото и ЕС.
Коментиран от #25
14:04 05.02.2026
24 леля поп
До коментар #3 от "КАК ДА Е ЕВТИНО":Отиваш до С.Македния или до Сърбия и си ги взимаш без пари като тука ти е толкова скъпо. Те не са в ЕС и там сиренето е безплатно и много други неща също :)
Коментиран от #60
14:07 05.02.2026
25 Ама как сладко омайва, а?
До коментар #23 от "Поредния, който ще ни оправи":Дай му 121 депутата и една сутрин ще се събудиш в друга България. Ако се събудиш.
14:08 05.02.2026
26 ои8уйхътгрф
До коментар #18 от "мхм":Това е вярно, но е само едната част от проблема... Дори и да няма мито кола струваща у Китай 15 бона у вас ще струва 20 бона заради транспорт и т.н...
И така, китаеца има себестойност на модела си от 20 бона доставен у вашия дилър... Оглежда се китайчето и вижда, че коли като неговата започват като цена от 35+ бона и понеже не е луд китаеца слага цена на своя модел от 30 бона + дава по-богато оборудване... И това не е хипотетично, а СЪВСЕМ РЕАЛЕН ПРИМЕР за модел който се продава у вас официално... Тоест колата му вече е достатъчно изгодна като цена... Ама разните блъхарчета искали да получат по-евтини коли от неудачия и сега ревът, че китаеца не давал нищо евтино...
Ами той китаеца НЯМА какво да ви предложи от сорта на неудачия- той такива боклуци просто не произвежда...
Отделно- китаеца сега идва със своите модели- тези дето са правени за китайския клиент... И много неща не са по вкуса на белите хора- спокойно, след 4-5 години ще се произвеждат модели по вашият вкус..
14:09 05.02.2026
27 ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "В Китай са евтини тези коли":Това е вярно, но е само едната част от проблема... Дори и да няма мито кола струваща у Китай 15 бона у вас ще струва 20 бона заради транспорт и т.н...
И така, китаеца има себестойност на модела си от 20 бона доставен у вашия дилър... Оглежда се китайчето и вижда, че коли като неговата започват като цена от 35+ бона и понеже не е луд китаеца слага цена на своя модел от 30 бона + дава по-богато оборудване... И това не е хипотетично, а СЪВСЕМ РЕАЛЕН ПРИМЕР за модел който се продава у вас официално... Тоест колата му вече е достатъчно изгодна като цена... Ама разните блъхарчета искали да получат по-евтини коли от неудачия и сега ревът, че китаеца не давал нищо евтино...
Ами той китаеца НЯМА какво да ви предложи от сорта на неудачия- той такива боклуци просто не произвежда...
Отделно- китаеца сега идва със своите модели- тези дето са правени за китайския клиент... И много неща не са по вкуса на белите хора- спокойно, след 4-5 години ще се произвеждат модели по вашият вкус..
14:10 05.02.2026
28 000
14:12 05.02.2026
29 гаранция
14:14 05.02.2026
30 Пекин няма амбиции в премиум класа
14:17 05.02.2026
31 Георги
До коментар #2 от "Георги":виж колко струват китайските коли в сърбия и тогава говори че митата им пречели,просто китайците нямат евтини коли за европа
14:17 05.02.2026
32 Георги
До коментар #8 от "Побъркан евроатлантик":пълни простотии,какви са тези шзмислици
Коментиран от #35
14:21 05.02.2026
33 Един друг
До коментар #3 от "КАК ДА Е ЕВТИНО":Ако не бяхме в ЕС, щяхме да получаваме по 300 лева заплата, а за китайски автомобил щяхме да чакаме по 10 години, докато съберем парите. ЕС даде стандарт на гражданите на България, какъвто не сме имали от 681 година насам.
Тия неща ги забравяте и само плюете против ЕС. НАТО, ЕС, Шенген и еврозоната са най - хубавите неща, които са се случили за България. Който не му харесва в България, да ходи в държави, извън ЕС да живее.
Бог да пази България. /от такива като теб /
Коментиран от #34
14:28 05.02.2026
34 БеГемот
До коментар #33 от "Един друг":В Сърбия минималната заплата е със 125 евро по висока от България и брутният им вътрешен продукт е малко по малък...
Коментиран от #40, #61
14:40 05.02.2026
35 ои8уйхътгрф
До коментар #32 от "Георги":Я питай господарката си урсулъ пфайзеровъ дали са измислици или митата са реални?
14:42 05.02.2026
36 ООрана държава
Коментиран от #38
14:47 05.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ои8уйхътгрф
До коментар #36 от "ООрана държава":Мойту китайче струва над €60 000- мога ли да те гледам лошу? Или да дойда направо и да ти смачкам празната глава?
Коментиран от #74, #75
14:51 05.02.2026
39 Впрочем
До коментар #3 от "КАК ДА Е ЕВТИНО":Заминавай за матушка.Там е пълно с китайски талиги.
Коментиран от #42
14:58 05.02.2026
40 Факти
До коментар #34 от "БеГемот":В Сърбия средната заплата е по-ниска, включително чистата, както и БВП, включително на човек, включително коригиран с ППС. Как става така, че сърбите с "евтини" руски ресурси и китайски инвестиции са по-бедни от нас? Защо се натискат за ЕС? Питам и отговор не чакам...
14:58 05.02.2026
41 az СВО Победа 80
До коментар #8 от "Побъркан евроатлантик":Естествено че ще има мита! Европа произвежда милиони автомобили а ние сме част от ЕС.По добре високи мита отколкото безработни! И в Русия слагат високи мита въпреки че там не произвеждат нищо.
15:03 05.02.2026
42 Факти
До коментар #39 от "Впрочем":В Русия идентичен китайски автомобил е 30-55% по-скъп, отколкото в България. Освен с мито, ддс и акциз, Путин дере руснаците с Утильсбор (такса за бъдещо рециклиране), която е средно 8000 евро (започва от 4250 евро за най-евтините и стига 21050 евро за най-скъпите).
15:06 05.02.2026
43 Те ни
Едно е да караш стари коли за 10-15 хил евро, друго е чисто нова
Коментиран от #44, #45, #53
15:06 05.02.2026
44 Факти
До коментар #43 от "Те ни":По-добре качествена западна кола на няколко години, отколкото чисто нов китайски боклук.
15:08 05.02.2026
45 Игор
До коментар #43 от "Те ни":Напатили се руснаци опитват да заменят новите си китайци за стари европейски или японски автомибили , но желаещи няма!
15:15 05.02.2026
46 Мита или не
Коментиран от #47
15:26 05.02.2026
47 Металекс
До коментар #46 от "Мита или не":Остатъчната стойност е колкото тежи колата след 6 години.
15:33 05.02.2026
48 Все тая
15:41 05.02.2026
49 Все тая
До коментар #5 от "хе хе":Според теб Англия Швейцария и Германия са бедни 😆
15:42 05.02.2026
50 си дзън
До коментар #4 от "ЕСССР":До сега не съм видял свястна документация от китаец, за сервиз да не говорим.
При най-малка повреда колата е за боклука.
15:43 05.02.2026
51 След
Коментиран от #56
15:51 05.02.2026
52 Европейците
15:56 05.02.2026
53 Хм...
До коментар #43 от "Те ни":Ами карай стара кола за 20-25 хил.евро тогава. И вероятно ще е по-надеждна от повечето китайски нови. Казвам повечето, защото може да има и здрави сред тях.
16:00 05.02.2026
54 С две думи
Коментиран от #57
16:02 05.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 И така
До коментар #51 от "След":Докато ни заливаш с "отровения" времето лети и "утре" и ти ще си чичак!...Ама такъв с претенции на "разбирач"!
16:05 05.02.2026
57 Хм...
До коментар #54 от "С две думи":Богат човек не си купува китайски автомобил, каквито и екстри да има. Ще е така поне още десетина години.
16:20 05.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хм Хм
16:47 05.02.2026
60 мустакат митничар
До коментар #24 от "леля поп":В Сърбия ли ще си я караш? Защото като минеш границата и решиш да я регистрираш в България ще платиш мито, ДДС и екотакса. Но пък няма да имаш гаранция, защото сръбския дилър няма да ти даде гаранция за в чужбина.
16:51 05.02.2026
61 един трети
До коментар #34 от "БеГемот":В Сърбия не само че доходите са по-ниски, ами и не всеки получава заплата. Безработицата е висока. Даже руснаците не предпочитат Сърбия. Гледат да се устроят в ЕС.
16:56 05.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 антрашпиц
17:08 05.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гост
До коментар #63 от "ои8уйхътгрф":Ами кажи че нямаш пари за БюмВ, бе, аланкоуууу! Не е срамно! Ама е срамно че генерализираш и обиждаш хората от своята камбанария!!!
Е Рада, Радо, че и биткадгия стана! Въйййй...
17:37 05.02.2026
67 12345
17:46 05.02.2026
68 Тити
Коментиран от #69
17:49 05.02.2026
69 12345
До коментар #68 от "Тити":Виждал сте китайски автомобил само на картинки, любимата ми опорка "ниско качество слабо лаково покритие и никаква защита от ръжда", това беше така преди 5 години, обаче времето лети, в Китай не са идиоти, хората се адаптират и колите дето в момента се продават в Европа имат защита от ръжда и лаковото им покритие си е на ниво.
17:54 05.02.2026
70 Величко
17:54 05.02.2026
71 Име
До коментар #5 от "хе хе":Не сте прав! Отидете в Италия или елате във Великобритания да видите колко много китаец се "търкаля"! Не Ви карам да купите, аз също не притежавам китаец.
Коментиран от #73
18:01 05.02.2026
72 Мдаа
18:11 05.02.2026
73 Гост
До коментар #71 от "Име":И аз мисля, че за България това не важи. Тук там виждам някой Haval. Заливат ни с дезинформация.
18:17 05.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ироничен
19:09 05.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не искам чайна мейд
09:01 06.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Нормален човек
До коментар #5 от "хе хе":в богата Европа" най-продаваният модел е Дачия Сандеро. Спрете да четете Дойче веле и да гледате бТВ и слезте на земята
15:12 06.02.2026