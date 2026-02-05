Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси

Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси

5 Февруари, 2026

  • ваня григорова-
  • петрохан-
  • тройно убийство-
  • мафиотско убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • престъпност-
  • мафия

Атанас Симеонов от лъскавата "Ocean Investments" е същият Атанас Симеонов, който е в основата на ВИП Секюрити. Очевидно човек на всички - ПП-ДБ и Борисов, и Пеевски

Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Ваня Григорова Ваня Григорова синдикалист

Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси.

4 години едно НПО, което се е самонарекло "Национална агенция", извършва незаконна дейност на ключово за сигурността на България място.

Това припомни във "Фейсбук" Ваня Григорова.

Г-н Терзиев три дни след разстрела призна, че е финансирал паравоенна организация. Твърди, че имала разрешение да извършва контрол, представителите ѝ да се движат въоръжени, твърди се с автоматично оръжие, каквото никой случаен гражданин не може да притежава.

Разбира се, че разрешение няма и не може да има. Защо Терзиев говори неверни неща, които са и лесно доказуеми? Нерви, стрес, страх?

По-малко от месец от създаването си в началото на 2022 г., това НПО подписва споразумение с тогавашния министър на екологията Борислав Сандов. Същите хора създават и друго НПО, на което слагат етикет "европейско".

Буквално два месеца по-късно - през април 2022 г., г-н Димитър Куманов от сдружение "Балканка" пуска сигнали до министерството и куп държавни институции за незаконно спиране и проверка на туристи в гората именно от това НПО.

Отговорът от г-н Сандов? Нямат право да изземат функции на държавни институции. Е, нямат, ама изземат.

Така стигаме до трагедията от тази седмица, за която още не е ясно кои са извършителите и какви са техните подбуди. Ясно е обаче, че кмет на Столична община е изписан на вече ЗАТВОРЕНИЯ сайт на сдружението като "основен спонсор" и той го потвърди. Редом до него е Саша Безуханова - близка до Плевнелиев, на която НПО-то благодари за предоставена "високо специализирана система за въздушно наблюдение на труднодостъпни райони".

Кой е обаче другият "основен спонсор" на паравоенната организация? Атанас Симеонов, за когото в печатни медии и подкастове могат да се намерят необичайни суперлативи. Собственик и основател на Ocean Investments. На снимките изглежда като свръхчовек, както и го наричат тук-таме. Поредица статии във в-к "Капитал" го описва като бизнесмен с кауза. Киберсигурност, стартъп екосистема, цифрово и зелено бъдеще, здравни инвеститори са част от риториката, която описва неговата дейност, цели и стремежи. Напълно отговаря на профила, пред който се кланят избирателите на ПП-ДБ от жълтите павета.

Обаче! Същият човек е собственик и на ВИП Секюрити - охранителната фирма, която видимо взима превес при провеждането на куп обществени поръчки - от разпространението на винетките (където е заедно с Цветелина Бориславова), през охрана вкл. на "Български пощи" и "Мини Марица изток", до разпространение на печата в България. Във връзка с последното фирмата ВИП Секюрити беше заподозряна в близки връзки с Делян Пеевски, материали всеки може да намери. Както и че допреди 10 години тя се рекламира основно в медии на г-н Пеевски. Е, вече не е така, рекламира се основно във в-к "Капитал"

Атанас Симеонов вече не се пришива към Борисов и Пеевски, поне публично.

В публикациите си "Капитал" го нарича "Охранител от XXI век", а други медии - сериен предприемач. Когато ВИП Секюрити поемат охраната, а след това и разпространението на печата вместо "Български пощи", в държавното дружество започват съкращения на служители. И има сериозни подозрения, че разпространението по места в градовете се извършва от хора без ясни трудови взаимоотношения. Така голяма част от дейността на "Български пощи" преминава в сивия сектор, но парите от държавния бюджет си текат устойчиво и на светло към "подизпълнителя" ВИП Секюрити. Който, напомням, вече е скъсал опашката си и сега е модерен, дигитален и еко.

Защо четири години институциите се правят, че не знаят какво се случва в Петрохан? Защо се допуска свободно, че и с държавно благоволение в България да развиват дейност паравоенни структури? Как се е стигнало до отнемането на три човешки живота, наподобяващо екзекуция? Допускам, че няма да разберем.

Но не е трудно да осъзнаем, колкото и безумно да е при наложените стереотипи, че не партиите си имат фирми, а ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ СИ ИМАТ ПАРТИИ. Нямат проблем да работят с Бойко Борисов, с Пеевски, а когато е по-изгодно - с Прокопиев. С подходящи снимки и интервюта, с очерци и покани за лектор на лъскави бизнес мероприятия имиджът се сменя. Същността не.

Пари за горските служители няма. Всяка година се молят за минимално увеличение на нищожните си заплати. Оборудване няма. Защо? За да бъде изградена една паравоенна организация, която да ТВЪРДИ, че работи по-добре от тях. Без доказателства, разбира се.

От "Български пощи", която е с най-голямата мрежа в страната се къса живо месо. Защо? За да бъдат пренасочени държавните пари към частна структура.

БДЖ беше систематично обезкървявано, за да бъдат дадени сега линии на... Ивкони. Те да си кажат на кого са. Министерският съвет (правителството в оставка) вчера бил дал зелена светлина да се подпише договорът.

Отново вчера тихомълком в комисия на Народното събрание е гласуван законопроект, с който парите за пенсия вече ще се разиграват на РУЛЕТКА. Какво като са за пенсия, нали са пари, следователно едни икономически кръгове следва да ги усвоят...

От началото на прехода от централно планирана икономика към пазарна такава, цялото усилие е насочено към това публичните активи и средства да бъдат пренасочени към частни банкови сметки. Няма значение дали тези средства са за пощенски услуги, за охрана на граници, за лесовъдна дейност, за жп транспорт или осигуровки на работещите. И затова бизнесът си прави партии, защото смяната на собствеността става през закони. Обичайно напълно легално.

Случаят "Петрохан" е показателен за това как наследникът на ДС е съспонсор там, където са му казали, че трябва да бъде. Редом с модерния охранител, който е работил (а вероятно и още работи) с политическите уж опоненти на жълтопаветните ПП-ДБ.

Лично аз не можех да повярвам снощи, когато потърсих информация, че Атанас Симеонов от лъскавата "Ocean Investments" е същият Атанас Симеонов, който е в основата на ВИП Секюрити, наследствен охранител. Очевидно човек на всички - ПП-ДБ и Борисов, и Пеевски. Или по-скоро те са негови хора Но очевидно е вярно. И когато е нужно настоящ кмет на София и "сериен предприемач" заедно финансират незаконна паравоенна дейност.

"Кой не скача е дебел", ли? Разликите между едните и другите са само... естетически, по същество са сиамски близнаци. Добро утро


България
Оценка 4.4 от 116 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    66 19 Отговор
    Дечо Василев е интересният.Собственик на счетоводната къща В и М (Бойко Методиев) основана 2005 г когато Бойко стана кмет.

    Коментиран от #39

    12:02 05.02.2026

  • 2 Бай Ху (By Who)

    44 8 Отговор
    Добро утро госпожа Григорова.

    12:03 05.02.2026

  • 5 честен ционист

    73 4 Отговор
    Скоро всички НПО-та ще са в списъка с външните агенти като в Русия.

    Коментиран от #50

    12:04 05.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    87 8 Отговор
    Паветника като види НПО и му се отварят всички дупки. Паветника знае, че НПО винаги го посипва с манна небесна и изисква от него само да продава род и родина. 99% от паветниците не са пипнали никаква друга работа в живота си, освен да слугуват в НПО.

    Коментиран от #19

    12:05 05.02.2026

  • 7 Анонимен

    98 9 Отговор
    Не съм фен на Ваня,но тук е напълно права.

    Коментиран от #42, #59, #97

    12:06 05.02.2026

  • 9 Гост

    99 3 Отговор
    Не го знам този Симеонов, но Терзиев е настоящ кмет на София! И като личен спонсор на убитите, още повечето в качеството си на кмет, дрънка велики глупости! Не ме интересува колко "свестни" са били убитите, това само Господ може да присъди там отгоре, но е факт че кмета убедително твърди, че същите се "борили" с бракониери, трафиканти и т.н., но в качеството си на КАКВИ!? Същото като Динко от Ямбол! Това не е нормално, а е самоуправство и престъпление! По закон са изброени организациите и длйжностите, които имат право да се борят с трафиканти, бракониери и т.н. и не може който и да е министър, дори и римския папа с някакъв свой акт да определя такива по собствено усмотрение, а кмет да тнърди че същите са "борци", дори лично да ги спонсорира, като по този начи толерира откровени мутри и престъпници!

    Коментиран от #18

    12:08 05.02.2026

  • 11 Тези "природозащитници"

    69 6 Отговор
    не видяха ли с дрона, че всички дерета са задръстени със строителни отпадъци?

    12:08 05.02.2026

  • 12 Повторение :

    61 7 Отговор
    От цялата логорея около случая ясно се набива една подробност- връзката на НПО- то на убитите с ППДБ.

    И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.

    НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
    Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
    Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
    Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
    Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
    Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?

    Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.

    Коментиран от #20

    12:09 05.02.2026

  • 14 Женерал Жужи

    20 6 Отговор

    До коментар #8 от "Русофилите си направиха":

    аз ще ги оправя всичките. У дома вече ги изчистих.

    12:10 05.02.2026

  • 15 БРАВО

    75 6 Отговор
    Най после някой да каже истината- извън шаблона и да я назове с имена и факти.
    Другите само разпъват локуми без нищо съществено.
    И то жена им го каза....... на големите "мъжаги" !!
    Къде е Пеевски ....

    Коментиран от #33

    12:10 05.02.2026

  • 16 Дориана

    16 96 Отговор
    Тази жена определено е много неприятна, с наглото си популистко поведение . Съчетава наглост и жажда за власт., но не и се получава. Пада надолу.

    Коментиран от #52, #76

    12:11 05.02.2026

  • 17 голем смех

    55 22 Отговор

    До коментар #10 от "дядо Петър":

    Кики като уби човек на пътя, някой нещо наптави ли му? Само Благо преасфалтира участъка на следващия ден.... Сигурно пак Борисов е виновен.

    12:12 05.02.2026

  • 18 Сила

    68 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Наско бе , синчето на" тати " от УБО ...дето му направи тати охранителна фирмичка да си играе на шефче ...и печели всички апетитни държавни поръчки за охрана , ВИП Секюрити ...

    12:13 05.02.2026

  • 20 Гост

    59 2 Отговор

    До коментар #12 от "Повторение :":

    "Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?"

    Точно това е въпроса, че нито едно нпо, организация, група и/или лица имат право да правят гореизброеното! Единствено оправомощени такива са по закон - полиция, жандармерия, горски и т.н. Не може и няма право с едностранен акт, договор или друго който и да е министър, защото това противоречи на закона! Същото, като Динко от Ямбол, само където не е имал "договор" с полицията...

    Коментиран от #22

    12:15 05.02.2026

  • 23 Ами

    21 1 Отговор
    Недейте така-Той е Свръхчовек,бе...

    12:17 05.02.2026

  • 24 аха

    27 10 Отговор

    До коментар #21 от "пак ли има партизани?":

    И като слезнат. Радев ще се запознае с тях, както Тато едно време се запозна с партизаните.

    12:18 05.02.2026

  • 26 спекулации

    52 1 Отговор
    Къде е живял Брендо от кацането в Търговищко до влизането в затвора? Къде би живял, ако беше излязъл тези дни? Със сигурност някоя такава база би била добро прикритие и за лица на ръба на закона, и за тайна база на специални части, може хора с пари и влияние да са подмамили природозащитниците-идеалисти да създадат НПО-то, дали са им възможност да пазят природата, но в един момент са почнали да искат базата за други цели.

    12:20 05.02.2026

  • 28 Браво

    13 30 Отговор
    УСпя да наплюе всички,без бесепе и възраждане

    12:23 05.02.2026

  • 30 Цццц

    11 12 Отговор

    До коментар #29 от "ромче..":

    Ние ромляните даваме на бацо шиши кокоритата, стига да дават 300 кинта

    12:35 05.02.2026

  • 31 Айде и тази си четка имиджа

    7 47 Отговор
    Факт: Симеонов е собственик на фирми, включително VIP Security.
    Опровергаване: Това не означава, че той е финансирал незаконна паравоенна организация. Няма публични доказателства за участие на Симеонов или фирмите му в престъпление в района на Петрохан. Твърдението е спекулативно и внушително.

    12:35 05.02.2026

  • 32 Не на факти

    7 41 Отговор
    Циганката и тя раздава акъл.

    12:35 05.02.2026

  • 33 Щом не знаеш

    7 30 Отговор

    До коментар #15 от "БРАВО":

    Ще ти кажа Пеевски в момента е зает с конфлукта Русия Украина Тои решава светодни проблеми Ако не вярваш питай Радев Пеевски му нареди да си даде оставка За най простия човек му стана ясно че за всичко ЗАВИСИ ОТ ПЕЕВСКИ И ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН ВСЕКИ НЕКЪДЪРЕН СЕ ОПРАВДАВА С ИМЕТО МУ

    12:35 05.02.2026

  • 35 Няма доказателства Ваня Григорова

    9 43 Отговор
    „4 години едно НПО извършва незаконна дейност на ключово за сигурността място“
    Факт: НПО-то е регистрирано през 2022 г., има рамково споразумение с МОСВ.
    Опровергаване: Няма доказателства, че са извършвали незаконна дейност. Табели, дронове, охрана са стандартни практики за рейнджъри и природозащитни организации. Не могат да се квалифицират като „паравоенни“ без доказателства.

    Коментиран от #89

    12:36 05.02.2026

  • 38 конспиративна интерпретация

    6 29 Отговор
    „Свързването с ПП-ДБ, Борисов и Пеевски“
    Факт: Симеонов и VIP Security работят с различни държавни клиенти.
    Опровергаване: Няма доказателства за политическа „пришивка“ към конкретни партии или личности. Това е сензационно внушение и конспиративна интерпретация.

    12:37 05.02.2026

  • 39 За комуниста

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Винаги има враг винаги има оправдание и винаги прав и знае истината

    12:37 05.02.2026

  • 40 Лъжи, лъжи, лъжи...

    7 33 Отговор
    „Неправомерно изземване на функции и паравоенна дейност“
    Факт: НПО-то има рамково споразумение с МОСВ, включително наблюдение на терени.
    Опровергаване: Ограничаването на достъп, патрули, дронове и кучета са стандартна природозащитна практика, не е доказано, че е „паравоенна организация“ или че „изземва функции на държавата незаконно“.

    12:38 05.02.2026

  • 41 Извод

    6 36 Отговор
    Текстът на Григорова е силно преувеличен и внушителен, пълно с конспиративни препратки и политически внушения.
    Факти: трима убити, НПО-то е регистрирано, има дронове и охрана, рамково споразумение с МОСВ.
    Внушения: паравоенна дейност, участие на конкретни бизнесмени в убийството, „свързаност“ с партии и политически фигури, незаконни оръжия — за тях няма доказателства.

    Коментиран от #57

    12:38 05.02.2026

  • 42 Към авторката

    18 8 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Посочи Едно име или лице които не е зависим от Пеевски или Борисов в ЕС НАТО И БЪЛГАРИЯ ЗАЩО ВСЕ С ТЯХ СЕ ОПРАВДАВАТЕ КАЖИ ТИ КАКВО СИ НАПРАВИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ ОСВЕН ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ДА ПОЛУЧАВАТЕ

    12:41 05.02.2026

  • 43 Ваня, много фантазираш!

    11 34 Отговор
    Коментарът на Ваня Григорова не е факт, а интерпретация, оценка и внушения, смесени с препратки към публични имена и фирми.
    Тя използва сензационен и конспиративен стил, за да създаде впечатление за паравоенни структури, политически зависимости и икономически „машиниции“.
    Почти всички твърдения за Атанас Симеонов, VIP Security, ПП-ДБ, Борисов и Пеевски са внушения, без конкретни доказателства.
    Фактическите части, които могат да се проверят (регистрация на НПО, рамково споразумение с МОСВ, собственост на фирми), са смесени с оценъчни заключения и преувеличения.
    Извод: Това не официална информация от разследване, а откровени фантазии и измислици.

    Коментиран от #45

    12:41 05.02.2026

  • 45 Калашниците

    33 6 Отговор

    До коментар #43 от "Ваня, много фантазираш!":

    и те ли са стандартна природозащитна практика?

    А екзекуцията в мафиотски стил?

    Жалък опит за оправдание за връзката с ППДБ!

    12:46 05.02.2026

  • 46 Жълто паветниците налазиха Иванка!

    40 6 Отговор

    До коментар #44 от "Крайно време беше!":

    Циганка била.
    Това престъпление ли е, другари розово десни?

    Дай по темата за спонсорите на " Агенцията "!

    12:49 05.02.2026

  • 48 Перо

    40 0 Отговор
    Ами защо тази комисия в НС за Национална сигурност не извика шушумигата министър на МВР да обясни защо служба КОС и н-ка на ОУ на МВР са издали разрешително за носене на оръжие на лица от НПО, без предмет на дейност, налагаща ползване на общоопасни средства!

    Коментиран от #86

    12:50 05.02.2026

  • 49 Ванче,

    15 5 Отговор
    Всевишния БОГ да те пази !!!

    12:50 05.02.2026

  • 52 :) :) АнГ

    31 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Тези неща се отнасят точно за теб, а не за Григорова.

    12:59 05.02.2026

  • 54 Пепи Волгата

    7 19 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    13:00 05.02.2026

  • 57 Гост

    23 2 Отговор

    До коментар #41 от "Извод":

    "Факти: трима убити, НПО-то е регистрирано, има дронове и охрана, рамково споразумение с МОСВ."

    Факт: самото рамково споразумение /ако въобще има такова/ би било незаконно, защото никое нпо, група и/или лица извън оправомощените за това по закон структури и лица от полиция, жандармерия, горски и т.н. да извършват наблюдения с дронове, охрана и т.н. Ако има такова споразумение, то министъра би следвало да бъде разследван, защото няма право да преупълномощава лица и организации извън закона да извършат дейности ала Динко от Ямбол....

    Коментиран от #74

    13:07 05.02.2026

  • 58 Трол

    3 11 Отговор
    Тези бузки са само за щипане.

    13:08 05.02.2026

  • 59 Смехоран

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не са решили,не са й скроили шапката и на нея.ИИ може да измайстори какъвто компромат поискаш.

    13:08 05.02.2026

  • 60 Няма страшно

    17 4 Отговор
    шорошите са активирали люпка с таксити и баба шикера датвърдят колко невинни са грейндерите на Пълни Пендофили

    13:12 05.02.2026

  • 62 ВиП секюрити

    21 9 Отговор
    Е на Бойко Борисов! Работата става дебела! А този Ивайло Калушев най вероятно ги е изтрепал, защо иначе ще се крие, по есемеса към майка му става ясно че тоя не бяга от хора, а от себе си, от това което е извършил! При всички положения са правили нещо там на Петрохан заедно с престъпни групировки! Били са част от звено на Бойко Борисов! И сега бяга защото трябва да отговаря за нещо си през Борисов. Най вероятно ще го намерят"самоубил се" да прикрият всичко.

    Коментиран от #67, #84

    13:16 05.02.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    28 4 Отговор
    Я виж ти Банкера от Банкя и , Цветелина Бориславова, в каква компания са се настанили
    пак в нареждаща позиция няма лабаво!!!Заедно , рамо до рамо с Вип Секюрити???
    "Охранител до охранител ,Банкер до Банкера"!!!Мила майнольо!!!
    Не един не два ,...а цяло стадо "октоподи" , засмукали бджета на България и ЕО като пиявици!!!
    Ванчето я бях отписал от опозицията , този път ми хареса, браво за атаката!!!
    Със данни имена и адреси!!!

    13:19 05.02.2026

  • 65 Трябва навсякъде да се поставят

    12 5 Отговор
    УайФай микрофони във всяко помещение и когато някъде има стрелба веднага да се разбере и локализира камерите не са много ефективни
    В началото бе словото после стана видело

    13:20 05.02.2026

  • 66 Факти

    11 11 Отговор
    Иво Калушев може да не е бил в хижата и другите докато са бягали от огъня в хижата навън да са го предупредили какво става при тях. А той да знае, че убийците ще го търсят и да е написал прощално писмо до майка си!!!!!! Иво Калушев е герой, той спаси деца през 2010 година в пещерата Духлата, село Боснек, където се вдига нивото на водата, така че те не могат да излязат. Тогава репортерката му каза:" Значи ти си спасителя?" Той отговори:" Да аз съм спосителя!" Журналистката го запита:" Зночи ти си Героя,?" Той каза СКРОМНО:" НЕ, НЕ СЪМ ГЕРОЙ, АЗ СЪМ СПАСИТЕЛЯ!!!"

    13:21 05.02.2026

  • 67 сигурен ли

    15 0 Отговор

    До коментар #62 от "ВиП секюрити":

    Сигурен ли си, че не се крие заровен някъде?

    На Борисов не беше ли Ипон едно време?

    13:21 05.02.2026

  • 70 Мнение

    15 5 Отговор
    Да отклоняваш вниманието и да пускаш слухове, че убитите били ту секта, ту педофили, ту незнам какви си, е просто в услуга на убийците, които всъщност са главната тема и трябва да се открият.
    А това кой им бил спонсор, не е важно в случая!

    13:36 05.02.2026

  • 72 Вакли Бобинов

    16 1 Отговор
    Защо медиите се спотайват по въпроса за кражбата на БДЖ-ПП, която Шиши и министърът му на транспорта извършват в този момент?

    13:57 05.02.2026

  • 74 Всъщност

    14 1 Отговор

    До коментар #57 от "Гост":

    Правени са опити това т.н рамково споразумение да бъде прекратено по взаимно съгласие с нотариални покани ,но на адреса на НПО не са открили никой ,каза Сендов.То и няма кой да стои в София..Едва през 06.25 г е прекратено едностранно от Министерството.Липсвали са подписи и печати на екземпляра в МС.То странното е самото име " Национално " явно тенденцията е била да обхванат повече защитени територии.Другото е че започват дейност без никакво оборудване ,а постепенно получават дарения от определен кръг Да хората са били специалисти по пещери и изследване ,но как точно пещерняци изведнъж решили да пазят горите ,да правят курсове за деца ,добре ,но толкова техника ,оръжие заграждения ,забрани за преминаване пораждат много неясноти.Доколко Симеонов и Терзиев са били наясно с тяхната дейност и как пещерняците са се представяли е една страна ,но кои други са замесени ,защото и двамата спонсори са само изпълнители давали са ,но вероятно е по дълбоко.Обикновено връзките с кръга Капитал не завършват добре .

    14:01 05.02.2026

  • 75 Тома

    13 1 Отговор
    В България е доказано че държавата е мафията

    14:03 05.02.2026

  • 76 Мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Не съм съгласен. Точно с това изказване и се получава, и то доста добре.
    Да не говорим, че е и доста добре изглеждаща жена. Сигурно ще има и несъгласни, но на мен ми харесва!

    14:07 05.02.2026

  • 77 ТЪРСЯ СПОНСОРИ ОТ ОБЩИНАТА-СО

    22 1 Отговор
    НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ШИПКОВИТЕ ХРАСТИ - ДАЛИ ЩЕ МЕ РАЗРЕШАТ ДА РЕГИСТРИРАМ? ЩЕ МИ ТРЯБВАТ ДЖИП, ПУШКА, ДРОН, КУЧЕ, ХИЖА И УЧЕНИЧКИ ДА ГИ ОБУЧАВАМ.

    14:08 05.02.2026

  • 81 Потресен съм

    22 4 Отговор
    Потресен съм как с.оросоиди обиждат на етнос когато това не им изнася на паветната им жлъч. Хубавото е ,че повечето коментиращи оценяват обективно казаното от Ваня Григорова.

    14:26 05.02.2026

  • 82 Питам

    6 8 Отговор

    До коментар #10 от "дядо Петър":

    А бе дядо . А бе Петре . Чии са служебните правителства назначавани от президента , ако не са на президента ? Тези служебни правителства не са ли изпълнителна власт чрез която президентът де факто управлява държавата?Тези служебни правителства на президента , само с представителна , или с реална власт разполагат ? В ролята си на какъв президента загроби народа с договора ,,Боташ"? В ролята си на какъв президента подписа договора ,,Боташ" , след като уж нямал реална власт ?

    16:10 05.02.2026

  • 83 Куцото Добиче

    9 2 Отговор
    Ванче ! Не се прави на ощипана. Много добре знаеш, че Симеонов е само паравана. Злите езици разправят много отдавна, че истинския собственик на ВИП Секюрити е .... А иначе и баща му и дядо му на Симеонов са бивши служители на УБО.

    16:27 05.02.2026

  • 84 Румен

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "ВиП секюрити":

    Николов

    16:28 05.02.2026

  • 85 Петко Войвода

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "голем смех":

    Радев никога , не е бил мутра.Той е бил обикновен гражданин възпитан от родителите и учителите да израсте като достоен гражданин на Р.България.А за теб се сещам, за оня виц, за малоумния дето полицай пита водач защо сте спрели, на място,за инвалиди и той казал ама аз съм малоумен.Тогава полицая му казал докажи го и той казал, на последните избори гласувах,за ГЕРБ.

    Коментиран от #92

    18:37 05.02.2026

  • 86 малка територия а много Туин Пийкс

    12 0 Отговор

    До коментар #48 от "Перо":

    Къдравата Сю ко каза ? Нещо се ослушва в тъмнината. Пълно мълчание ,няма я, не е от тук ,няма инфорчмация нищо не знае,точно като тия от ДАНС. никой нищо не знае за Туин Пийкс,нямат отношение към ия работи ? Правова държава а ?

    19:11 05.02.2026

  • 87 Спецназ

    6 2 Отговор
    Това си е чиста наказателна акция в стил.-:Казам ти дъще сещай се снахо."Сега каквото и да се каже,вече е късно.Предприетите мерки вече ще дадат резултат след изборите.
    Много агенции и сайтове дадоха предимство на "нероден Петко" И вероятно няма да се роди преди тези избори.А жертвите са просто необходимост.Те дори и не да се съмнявали за какво точно за предназначени Само единият от тях се е досетил и е писал на майка си ,но много късно.Затова и няма никога да бъде намерен жив.Що му е трябвало да я предупреждава.
    По добре е щяло,тихомълком да се изнижат някъде надалеч от Родината ,докато политическия вятър стихне.Имали са опит вероятно и пар,за да се спасят но наивно са постъпили.Сега ще обявят,в специален доклад с докзателства(изфабрикувани)че случая "Петрохан" е "неправилно" боравене с оръжие.
    И нищо няма да се промени.
    И отново ще се потвърди,тезата че с избори нищо не може да се промени.С една дума:-свиквайте.
    (Това е лично мнение и с нищо не ангажира никой с нещо.)

    20:07 05.02.2026

  • 88 Спецназ

    6 2 Отговор
    Това си е чиста наказателна акция в стил.-:Казам ти дъще сещай се снахо."Сега каквото и да се каже,вече е късно.Предприетите мерки вече ще дадат резултат след изборите.
    Много агенции и сайтове дадоха предимство на "нероден Петко" И вероятно няма да се роди преди тези избори.А жертвите са просто необходимост.Те дори и не са се съмнявали за какво точно са "предназначени". Само единият от тях се е досетил и е писал на майка си ,но много късно.Затова и няма никога да бъде намерен жив.Що му е трябвало да я предупреждава.
    По добре е щяло,тихомълком да се изнижат някъде надалеч от Родинатс,докато политическия вятър стихне.Имали са опит вероятно и пари,за да се спасят но наивно са постъпили.Сега ще обявят,в специален доклад с докзателства(изфабрикувани)че случая"Петрохан"е"неправилно" боравене с оръжие.
    И нищо няма да се промени.
    И отново ще се потвърди,тезата че с избори нищо не може да се промени.С една дума:-свиквайте.
    (Това е лично мнение и с нищо не ангажира никой с нещо.)

    20:16 05.02.2026

  • 89 Стаматов

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма доказателства Ваня Григорова":

    Последното изречение - Държавните Горски нямат толкова и такъв вид оръжие . Не охраняват с Алабай или Каракачанки . Затова за да не ядат бой просто си вземат каквото им дадат безработните и пенсионираните по болест вдигащи огромни трупи върху каруци. И не стрелят по тях , въпреки ,че трябва. Даже и да ги бият търпят докато могат или напускат . Нямат също като Полицията юридическа защита , а тези от хижата са имали всичко и са ровели и в пещери и в реки извън територията която са заградили . Пита се какво ли има там освен близостта на границата за да приемат видни гости като убийци , бивши следователи и босове на наркотрафик . Защо иначе някой ще им пали компютри с видеофайлове и за заличаване на ДНК .

    20:56 05.02.2026

  • 90 Само подочух

    8 0 Отговор
    За служебно оръжие при това пистолет . Нищо дълго и автоматично . Лиценз за охранителна фирма , договор с кого и защо имаш мотивация за въоръжена охрана , редовни проверки и наличности на патрони и поддръжка на оръжието , Каса със СОД договор , Едно оръжие на смяна на обект за всеки пост . Предава се и се получава от сдаващия поста и приемащия . Персонална охрана - оръжие след мотивация и всички документи са в КОС и в служителите на МВР отговарящи за охранителната дейност в района с обяснение кое налага въоръжена охрана на лице в движение . Разкатават ти системата от документи и кой точно ще изпълнява задачите ,на кого зачисляваш оръжие по служба . Също и преди да получиш каквото и да е се превръщаш в спонсор щеш -не щеш ,защото ако не щеш може и да не получиш въпреки всички други изпълнени условия . мебели за канцеларии ,компютри ,принтери и какво ли не има нужда служителя на КОС и неговия началник та до директора на районното в което е регистрирана фирмата . Не за друго , а за тези оръжия във тази Някаква организация частна питам . Всичките ловджийски ли са - пистолети и автомати и дронове и друга шпионска техника. Разбираме за ловно оръжие -все пак са в гората ,но другото ? Някой май е за сериозен разпит ,уволнение и затвор евентуално . Но в него район или директно от София едва ли ще разберем ,защото нищо няма да направят и случая ще затихне като многото убийства през последните години. Но първо - ще има още из страната . Тези тримата не са еди

    21:17 05.02.2026

  • 91 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 9 Отговор
    Тези "рейджъри" в х. Петрохан, със съществуването си са били крайно неудобни за мързеливите "държавни чиновници" които е трябвало да се грижат за гората..., като мъжете са им показвали на практика как това може да се прави, ДОРИ без държавно финансиране и бюджетни отчисления...

    21:34 05.02.2026

  • 92 Помни

    5 5 Отговор

    До коментар #85 от "Петко Войвода":

    Ти май си забвавил , че когато Господ е раздавал Ум на хората , военните са били на занятие ! За това и Зеленият Чорап се е събрал с без Ум но смелите жълтопаветници ! Краставите без Ум ни магарета през десет дерета се нарушават.

    Коментиран от #93

    21:37 05.02.2026

  • 94 Браво на Ванчето

    8 0 Отговор
    Човекът от Балканка също им знае бакиите на тия мафиотчета.

    05:39 06.02.2026

  • 95 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    от Софето официално мълчат ко е ставало там и на други места ко продължава. Преди 4 години управлението на ППДБ отрочета на промяната. И кат нема офицялко се почват мълви и легенди

    06:40 06.02.2026

  • 96 Циник

    1 0 Отговор
    Ако Копейкин не се беше оказал една дребнава опорка на някои други сега тази жена щеше да е кмет на София вместо рядко бездарната ДС издънка.

    10:49 06.02.2026

  • 97 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Ваня си е хубавица и освен това доста умна. Напълно е права!

    13:58 06.02.2026

  • 99 Никой

    0 0 Отговор
    Никой не те желае /. Червена метро. Руски шпиони. .

    15:14 06.02.2026

  • 101 интересно

    0 0 Отговор
    Потърсете в Гугъл
    wiki ВИП Секюрити

    15:37 06.02.2026

