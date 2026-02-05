Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси

Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси.

4 години едно НПО, което се е самонарекло "Национална агенция", извършва незаконна дейност на ключово за сигурността на България място.

Това припомни във "Фейсбук" Ваня Григорова.

Г-н Терзиев три дни след разстрела призна, че е финансирал паравоенна организация. Твърди, че имала разрешение да извършва контрол, представителите ѝ да се движат въоръжени, твърди се с автоматично оръжие, каквото никой случаен гражданин не може да притежава.

Разбира се, че разрешение няма и не може да има. Защо Терзиев говори неверни неща, които са и лесно доказуеми? Нерви, стрес, страх?

По-малко от месец от създаването си в началото на 2022 г., това НПО подписва споразумение с тогавашния министър на екологията Борислав Сандов. Същите хора създават и друго НПО, на което слагат етикет "европейско".

Буквално два месеца по-късно - през април 2022 г., г-н Димитър Куманов от сдружение "Балканка" пуска сигнали до министерството и куп държавни институции за незаконно спиране и проверка на туристи в гората именно от това НПО.

Отговорът от г-н Сандов? Нямат право да изземат функции на държавни институции. Е, нямат, ама изземат.

Така стигаме до трагедията от тази седмица, за която още не е ясно кои са извършителите и какви са техните подбуди. Ясно е обаче, че кмет на Столична община е изписан на вече ЗАТВОРЕНИЯ сайт на сдружението като "основен спонсор" и той го потвърди. Редом до него е Саша Безуханова - близка до Плевнелиев, на която НПО-то благодари за предоставена "високо специализирана система за въздушно наблюдение на труднодостъпни райони".

Кой е обаче другият "основен спонсор" на паравоенната организация? Атанас Симеонов, за когото в печатни медии и подкастове могат да се намерят необичайни суперлативи. Собственик и основател на Ocean Investments. На снимките изглежда като свръхчовек, както и го наричат тук-таме. Поредица статии във в-к "Капитал" го описва като бизнесмен с кауза. Киберсигурност, стартъп екосистема, цифрово и зелено бъдеще, здравни инвеститори са част от риториката, която описва неговата дейност, цели и стремежи. Напълно отговаря на профила, пред който се кланят избирателите на ПП-ДБ от жълтите павета.

Обаче! Същият човек е собственик и на ВИП Секюрити - охранителната фирма, която видимо взима превес при провеждането на куп обществени поръчки - от разпространението на винетките (където е заедно с Цветелина Бориславова), през охрана вкл. на "Български пощи" и "Мини Марица изток", до разпространение на печата в България. Във връзка с последното фирмата ВИП Секюрити беше заподозряна в близки връзки с Делян Пеевски, материали всеки може да намери. Както и че допреди 10 години тя се рекламира основно в медии на г-н Пеевски. Е, вече не е така, рекламира се основно във в-к "Капитал"

Атанас Симеонов вече не се пришива към Борисов и Пеевски, поне публично.

В публикациите си "Капитал" го нарича "Охранител от XXI век", а други медии - сериен предприемач. Когато ВИП Секюрити поемат охраната, а след това и разпространението на печата вместо "Български пощи", в държавното дружество започват съкращения на служители. И има сериозни подозрения, че разпространението по места в градовете се извършва от хора без ясни трудови взаимоотношения. Така голяма част от дейността на "Български пощи" преминава в сивия сектор, но парите от държавния бюджет си текат устойчиво и на светло към "подизпълнителя" ВИП Секюрити. Който, напомням, вече е скъсал опашката си и сега е модерен, дигитален и еко.

Защо четири години институциите се правят, че не знаят какво се случва в Петрохан? Защо се допуска свободно, че и с държавно благоволение в България да развиват дейност паравоенни структури? Как се е стигнало до отнемането на три човешки живота, наподобяващо екзекуция? Допускам, че няма да разберем.

Но не е трудно да осъзнаем, колкото и безумно да е при наложените стереотипи, че не партиите си имат фирми, а ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ СИ ИМАТ ПАРТИИ. Нямат проблем да работят с Бойко Борисов, с Пеевски, а когато е по-изгодно - с Прокопиев. С подходящи снимки и интервюта, с очерци и покани за лектор на лъскави бизнес мероприятия имиджът се сменя. Същността не.

Пари за горските служители няма. Всяка година се молят за минимално увеличение на нищожните си заплати. Оборудване няма. Защо? За да бъде изградена една паравоенна организация, която да ТВЪРДИ, че работи по-добре от тях. Без доказателства, разбира се.

От "Български пощи", която е с най-голямата мрежа в страната се къса живо месо. Защо? За да бъдат пренасочени държавните пари към частна структура.

БДЖ беше систематично обезкървявано, за да бъдат дадени сега линии на... Ивкони. Те да си кажат на кого са. Министерският съвет (правителството в оставка) вчера бил дал зелена светлина да се подпише договорът.

Отново вчера тихомълком в комисия на Народното събрание е гласуван законопроект, с който парите за пенсия вече ще се разиграват на РУЛЕТКА. Какво като са за пенсия, нали са пари, следователно едни икономически кръгове следва да ги усвоят...

От началото на прехода от централно планирана икономика към пазарна такава, цялото усилие е насочено към това публичните активи и средства да бъдат пренасочени към частни банкови сметки. Няма значение дали тези средства са за пощенски услуги, за охрана на граници, за лесовъдна дейност, за жп транспорт или осигуровки на работещите. И затова бизнесът си прави партии, защото смяната на собствеността става през закони. Обичайно напълно легално.

Случаят "Петрохан" е показателен за това как наследникът на ДС е съспонсор там, където са му казали, че трябва да бъде. Редом с модерния охранител, който е работил (а вероятно и още работи) с политическите уж опоненти на жълтопаветните ПП-ДБ.

Лично аз не можех да повярвам снощи, когато потърсих информация, че Атанас Симеонов от лъскавата "Ocean Investments" е същият Атанас Симеонов, който е в основата на ВИП Секюрити, наследствен охранител. Очевидно човек на всички - ПП-ДБ и Борисов, и Пеевски. Или по-скоро те са негови хора Но очевидно е вярно. И когато е нужно настоящ кмет на София и "сериен предприемач" заедно финансират незаконна паравоенна дейност.

"Кой не скача е дебел", ли? Разликите между едните и другите са само... естетически, по същество са сиамски близнаци. Добро утро