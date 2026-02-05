Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси

Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси.
4 години едно НПО, което се е самонарекло "Национална агенция", извършва незаконна дейност на ключово за сигурността на България място.
Това припомни във "Фейсбук" Ваня Григорова.
Г-н Терзиев три дни след разстрела призна, че е финансирал паравоенна организация. Твърди, че имала разрешение да извършва контрол, представителите ѝ да се движат въоръжени, твърди се с автоматично оръжие, каквото никой случаен гражданин не може да притежава.
Разбира се, че разрешение няма и не може да има. Защо Терзиев говори неверни неща, които са и лесно доказуеми? Нерви, стрес, страх?
По-малко от месец от създаването си в началото на 2022 г., това НПО подписва споразумение с тогавашния министър на екологията Борислав Сандов. Същите хора създават и друго НПО, на което слагат етикет "европейско".
Буквално два месеца по-късно - през април 2022 г., г-н Димитър Куманов от сдружение "Балканка" пуска сигнали до министерството и куп държавни институции за незаконно спиране и проверка на туристи в гората именно от това НПО.
Отговорът от г-н Сандов? Нямат право да изземат функции на държавни институции. Е, нямат, ама изземат.
Така стигаме до трагедията от тази седмица, за която още не е ясно кои са извършителите и какви са техните подбуди. Ясно е обаче, че кмет на Столична община е изписан на вече ЗАТВОРЕНИЯ сайт на сдружението като "основен спонсор" и той го потвърди. Редом до него е Саша Безуханова - близка до Плевнелиев, на която НПО-то благодари за предоставена "високо специализирана система за въздушно наблюдение на труднодостъпни райони".
Кой е обаче другият "основен спонсор" на паравоенната организация? Атанас Симеонов, за когото в печатни медии и подкастове могат да се намерят необичайни суперлативи. Собственик и основател на Ocean Investments. На снимките изглежда като свръхчовек, както и го наричат тук-таме. Поредица статии във в-к "Капитал" го описва като бизнесмен с кауза. Киберсигурност, стартъп екосистема, цифрово и зелено бъдеще, здравни инвеститори са част от риториката, която описва неговата дейност, цели и стремежи. Напълно отговаря на профила, пред който се кланят избирателите на ПП-ДБ от жълтите павета.
Обаче! Същият човек е собственик и на ВИП Секюрити - охранителната фирма, която видимо взима превес при провеждането на куп обществени поръчки - от разпространението на винетките (където е заедно с Цветелина Бориславова), през охрана вкл. на "Български пощи" и "Мини Марица изток", до разпространение на печата в България. Във връзка с последното фирмата ВИП Секюрити беше заподозряна в близки връзки с Делян Пеевски, материали всеки може да намери. Както и че допреди 10 години тя се рекламира основно в медии на г-н Пеевски. Е, вече не е така, рекламира се основно във в-к "Капитал"
Атанас Симеонов вече не се пришива към Борисов и Пеевски, поне публично.
В публикациите си "Капитал" го нарича "Охранител от XXI век", а други медии - сериен предприемач. Когато ВИП Секюрити поемат охраната, а след това и разпространението на печата вместо "Български пощи", в държавното дружество започват съкращения на служители. И има сериозни подозрения, че разпространението по места в градовете се извършва от хора без ясни трудови взаимоотношения. Така голяма част от дейността на "Български пощи" преминава в сивия сектор, но парите от държавния бюджет си текат устойчиво и на светло към "подизпълнителя" ВИП Секюрити. Който, напомням, вече е скъсал опашката си и сега е модерен, дигитален и еко.
Защо четири години институциите се правят, че не знаят какво се случва в Петрохан? Защо се допуска свободно, че и с държавно благоволение в България да развиват дейност паравоенни структури? Как се е стигнало до отнемането на три човешки живота, наподобяващо екзекуция? Допускам, че няма да разберем.
Но не е трудно да осъзнаем, колкото и безумно да е при наложените стереотипи, че не партиите си имат фирми, а ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ СИ ИМАТ ПАРТИИ. Нямат проблем да работят с Бойко Борисов, с Пеевски, а когато е по-изгодно - с Прокопиев. С подходящи снимки и интервюта, с очерци и покани за лектор на лъскави бизнес мероприятия имиджът се сменя. Същността не.
Пари за горските служители няма. Всяка година се молят за минимално увеличение на нищожните си заплати. Оборудване няма. Защо? За да бъде изградена една паравоенна организация, която да ТВЪРДИ, че работи по-добре от тях. Без доказателства, разбира се.
От "Български пощи", която е с най-голямата мрежа в страната се къса живо месо. Защо? За да бъдат пренасочени държавните пари към частна структура.
БДЖ беше систематично обезкървявано, за да бъдат дадени сега линии на... Ивкони. Те да си кажат на кого са. Министерският съвет (правителството в оставка) вчера бил дал зелена светлина да се подпише договорът.
Отново вчера тихомълком в комисия на Народното събрание е гласуван законопроект, с който парите за пенсия вече ще се разиграват на РУЛЕТКА. Какво като са за пенсия, нали са пари, следователно едни икономически кръгове следва да ги усвоят...
От началото на прехода от централно планирана икономика към пазарна такава, цялото усилие е насочено към това публичните активи и средства да бъдат пренасочени към частни банкови сметки. Няма значение дали тези средства са за пощенски услуги, за охрана на граници, за лесовъдна дейност, за жп транспорт или осигуровки на работещите. И затова бизнесът си прави партии, защото смяната на собствеността става през закони. Обичайно напълно легално.
Случаят "Петрохан" е показателен за това как наследникът на ДС е съспонсор там, където са му казали, че трябва да бъде. Редом с модерния охранител, който е работил (а вероятно и още работи) с политическите уж опоненти на жълтопаветните ПП-ДБ.
Лично аз не можех да повярвам снощи, когато потърсих информация, че Атанас Симеонов от лъскавата "Ocean Investments" е същият Атанас Симеонов, който е в основата на ВИП Секюрити, наследствен охранител. Очевидно човек на всички - ПП-ДБ и Борисов, и Пеевски. Или по-скоро те са негови хора Но очевидно е вярно. И когато е нужно настоящ кмет на София и "сериен предприемач" заедно финансират незаконна паравоенна дейност.
"Кой не скача е дебел", ли? Разликите между едните и другите са само... естетически, по същество са сиамски близнаци. Добро утро
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Последния Софиянец
Коментиран от #39
12:02 05.02.2026
Бай Ху (By Who)
12:03 05.02.2026
честен ционист
Коментиран от #50
12:04 05.02.2026
Вашето мнение
Коментиран от #19
12:05 05.02.2026
Анонимен
Коментиран от #42, #59, #97
12:06 05.02.2026
Гост
Коментиран от #18
12:08 05.02.2026
Тези "природозащитници"
12:08 05.02.2026
12 Повторение :
И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.
НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?
Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.
Коментиран от #20
12:09 05.02.2026
14 Женерал Жужи
До коментар #8 от "Русофилите си направиха":аз ще ги оправя всичките. У дома вече ги изчистих.
12:10 05.02.2026
15 БРАВО
Другите само разпъват локуми без нищо съществено.
И то жена им го каза....... на големите "мъжаги" !!
Къде е Пеевски ....
Коментиран от #33
12:10 05.02.2026
Дориана
Коментиран от #52, #76
12:11 05.02.2026
17 голем смех
До коментар #10 от "дядо Петър":Кики като уби човек на пътя, някой нещо наптави ли му? Само Благо преасфалтира участъка на следващия ден.... Сигурно пак Борисов е виновен.
12:12 05.02.2026
18 Сила
До коментар #9 от "Гост":Наско бе , синчето на" тати " от УБО ...дето му направи тати охранителна фирмичка да си играе на шефче ...и печели всички апетитни държавни поръчки за охрана , ВИП Секюрити ...
12:13 05.02.2026
20 Гост
До коментар #12 от "Повторение :":"Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?"
Точно това е въпроса, че нито едно нпо, организация, група и/или лица имат право да правят гореизброеното! Единствено оправомощени такива са по закон - полиция, жандармерия, горски и т.н. Не може и няма право с едностранен акт, договор или друго който и да е министър, защото това противоречи на закона! Същото, като Динко от Ямбол, само където не е имал "договор" с полицията...
Коментиран от #22
12:15 05.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
Ами
12:17 05.02.2026
24 аха
До коментар #21 от "пак ли има партизани?":И като слезнат. Радев ще се запознае с тях, както Тато едно време се запозна с партизаните.
12:18 05.02.2026
спекулации
12:20 05.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
Браво
12:23 05.02.2026
30 Цццц
До коментар #29 от "ромче..":Ние ромляните даваме на бацо шиши кокоритата, стига да дават 300 кинта
12:35 05.02.2026
31 Айде и тази си четка имиджа
Опровергаване: Това не означава, че той е финансирал незаконна паравоенна организация. Няма публични доказателства за участие на Симеонов или фирмите му в престъпление в района на Петрохан. Твърдението е спекулативно и внушително.
12:35 05.02.2026
Не на факти
12:35 05.02.2026
33 Щом не знаеш
До коментар #15 от "БРАВО":Ще ти кажа Пеевски в момента е зает с конфлукта Русия Украина Тои решава светодни проблеми Ако не вярваш питай Радев Пеевски му нареди да си даде оставка За най простия човек му стана ясно че за всичко ЗАВИСИ ОТ ПЕЕВСКИ И ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН ВСЕКИ НЕКЪДЪРЕН СЕ ОПРАВДАВА С ИМЕТО МУ
12:35 05.02.2026
35 Няма доказателства Ваня Григорова
Факт: НПО-то е регистрирано през 2022 г., има рамково споразумение с МОСВ.
Опровергаване: Няма доказателства, че са извършвали незаконна дейност. Табели, дронове, охрана са стандартни практики за рейнджъри и природозащитни организации. Не могат да се квалифицират като „паравоенни“ без доказателства.
Коментиран от #89
12:36 05.02.2026
38 конспиративна интерпретация
Факт: Симеонов и VIP Security работят с различни държавни клиенти.
Опровергаване: Няма доказателства за политическа „пришивка“ към конкретни партии или личности. Това е сензационно внушение и конспиративна интерпретация.
12:37 05.02.2026
39 За комуниста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Винаги има враг винаги има оправдание и винаги прав и знае истината
12:37 05.02.2026
40 Лъжи, лъжи, лъжи...
Факт: НПО-то има рамково споразумение с МОСВ, включително наблюдение на терени.
Опровергаване: Ограничаването на достъп, патрули, дронове и кучета са стандартна природозащитна практика, не е доказано, че е „паравоенна организация“ или че „изземва функции на държавата незаконно“.
12:38 05.02.2026
41 Извод
Факти: трима убити, НПО-то е регистрирано, има дронове и охрана, рамково споразумение с МОСВ.
Внушения: паравоенна дейност, участие на конкретни бизнесмени в убийството, „свързаност“ с партии и политически фигури, незаконни оръжия — за тях няма доказателства.
Коментиран от #57
12:38 05.02.2026
42 Към авторката
До коментар #7 от "Анонимен":Посочи Едно име или лице които не е зависим от Пеевски или Борисов в ЕС НАТО И БЪЛГАРИЯ ЗАЩО ВСЕ С ТЯХ СЕ ОПРАВДАВАТЕ КАЖИ ТИ КАКВО СИ НАПРАВИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ ОСВЕН ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ДА ПОЛУЧАВАТЕ
12:41 05.02.2026
43 Ваня, много фантазираш!
Тя използва сензационен и конспиративен стил, за да създаде впечатление за паравоенни структури, политически зависимости и икономически „машиниции“.
Почти всички твърдения за Атанас Симеонов, VIP Security, ПП-ДБ, Борисов и Пеевски са внушения, без конкретни доказателства.
Фактическите части, които могат да се проверят (регистрация на НПО, рамково споразумение с МОСВ, собственост на фирми), са смесени с оценъчни заключения и преувеличения.
Извод: Това не официална информация от разследване, а откровени фантазии и измислици.
Коментиран от #45
12:41 05.02.2026
45 Калашниците
До коментар #43 от "Ваня, много фантазираш!":и те ли са стандартна природозащитна практика?
А екзекуцията в мафиотски стил?
Жалък опит за оправдание за връзката с ППДБ!
12:46 05.02.2026
46 Жълто паветниците налазиха Иванка!
До коментар #44 от "Крайно време беше!":Циганка била.
Това престъпление ли е, другари розово десни?
Дай по темата за спонсорите на " Агенцията "!
12:49 05.02.2026
Перо
Коментиран от #86
12:50 05.02.2026
Ванче,
12:50 05.02.2026
52 :) :) АнГ
До коментар #16 от "Дориана":Тези неща се отнасят точно за теб, а не за Григорова.
12:59 05.02.2026
Пепи Волгата
13:00 05.02.2026
57 Гост
До коментар #41 от "Извод":"Факти: трима убити, НПО-то е регистрирано, има дронове и охрана, рамково споразумение с МОСВ."
Факт: самото рамково споразумение /ако въобще има такова/ би било незаконно, защото никое нпо, група и/или лица извън оправомощените за това по закон структури и лица от полиция, жандармерия, горски и т.н. да извършват наблюдения с дронове, охрана и т.н. Ако има такова споразумение, то министъра би следвало да бъде разследван, защото няма право да преупълномощава лица и организации извън закона да извършат дейности ала Динко от Ямбол....
Коментиран от #74
13:07 05.02.2026
Трол
13:08 05.02.2026
59 Смехоран
До коментар #7 от "Анонимен":Не са решили,не са й скроили шапката и на нея.ИИ може да измайстори какъвто компромат поискаш.
13:08 05.02.2026
Няма страшно
13:12 05.02.2026
ВиП секюрити
Коментиран от #67, #84
13:16 05.02.2026
64 Оракула от Делфи
пак в нареждаща позиция няма лабаво!!!Заедно , рамо до рамо с Вип Секюрити???
"Охранител до охранител ,Банкер до Банкера"!!!Мила майнольо!!!
Не един не два ,...а цяло стадо "октоподи" , засмукали бджета на България и ЕО като пиявици!!!
Ванчето я бях отписал от опозицията , този път ми хареса, браво за атаката!!!
Със данни имена и адреси!!!
13:19 05.02.2026
65 Трябва навсякъде да се поставят
В началото бе словото после стана видело
13:20 05.02.2026
Факти
13:21 05.02.2026
67 сигурен ли
До коментар #62 от "ВиП секюрити":Сигурен ли си, че не се крие заровен някъде?
На Борисов не беше ли Ипон едно време?
13:21 05.02.2026
70 Мнение
А това кой им бил спонсор, не е важно в случая!
13:36 05.02.2026
Вакли Бобинов
13:57 05.02.2026
74 Всъщност
До коментар #57 от "Гост":Правени са опити това т.н рамково споразумение да бъде прекратено по взаимно съгласие с нотариални покани ,но на адреса на НПО не са открили никой ,каза Сендов.То и няма кой да стои в София..Едва през 06.25 г е прекратено едностранно от Министерството.Липсвали са подписи и печати на екземпляра в МС.То странното е самото име " Национално " явно тенденцията е била да обхванат повече защитени територии.Другото е че започват дейност без никакво оборудване ,а постепенно получават дарения от определен кръг Да хората са били специалисти по пещери и изследване ,но как точно пещерняци изведнъж решили да пазят горите ,да правят курсове за деца ,добре ,но толкова техника ,оръжие заграждения ,забрани за преминаване пораждат много неясноти.Доколко Симеонов и Терзиев са били наясно с тяхната дейност и как пещерняците са се представяли е една страна ,но кои други са замесени ,защото и двамата спонсори са само изпълнители давали са ,но вероятно е по дълбоко.Обикновено връзките с кръга Капитал не завършват добре .
14:01 05.02.2026
75 Тома
14:03 05.02.2026
76 Мнение
До коментар #16 от "Дориана":Не съм съгласен. Точно с това изказване и се получава, и то доста добре.
Да не говорим, че е и доста добре изглеждаща жена. Сигурно ще има и несъгласни, но на мен ми харесва!
14:07 05.02.2026
77 ТЪРСЯ СПОНСОРИ ОТ ОБЩИНАТА-СО
14:08 05.02.2026
81 Потресен съм
14:26 05.02.2026
82 Питам
До коментар #10 от "дядо Петър":А бе дядо . А бе Петре . Чии са служебните правителства назначавани от президента , ако не са на президента ? Тези служебни правителства не са ли изпълнителна власт чрез която президентът де факто управлява държавата?Тези служебни правителства на президента , само с представителна , или с реална власт разполагат ? В ролята си на какъв президента загроби народа с договора ,,Боташ"? В ролята си на какъв президента подписа договора ,,Боташ" , след като уж нямал реална власт ?
16:10 05.02.2026
83 Куцото Добиче
16:27 05.02.2026
84 Румен
До коментар #62 от "ВиП секюрити":Николов
16:28 05.02.2026
85 Петко Войвода
До коментар #3 от "голем смех":Радев никога , не е бил мутра.Той е бил обикновен гражданин възпитан от родителите и учителите да израсте като достоен гражданин на Р.България.А за теб се сещам, за оня виц, за малоумния дето полицай пита водач защо сте спрели, на място,за инвалиди и той казал ама аз съм малоумен.Тогава полицая му казал докажи го и той казал, на последните избори гласувах,за ГЕРБ.
Коментиран от #92
18:37 05.02.2026
86 малка територия а много Туин Пийкс
До коментар #48 от "Перо":Къдравата Сю ко каза ? Нещо се ослушва в тъмнината. Пълно мълчание ,няма я, не е от тук ,няма инфорчмация нищо не знае,точно като тия от ДАНС. никой нищо не знае за Туин Пийкс,нямат отношение към ия работи ? Правова държава а ?
19:11 05.02.2026
87 Спецназ
Много агенции и сайтове дадоха предимство на "нероден Петко" И вероятно няма да се роди преди тези избори.А жертвите са просто необходимост.Те дори и не да се съмнявали за какво точно за предназначени Само единият от тях се е досетил и е писал на майка си ,но много късно.Затова и няма никога да бъде намерен жив.Що му е трябвало да я предупреждава.
По добре е щяло,тихомълком да се изнижат някъде надалеч от Родината ,докато политическия вятър стихне.Имали са опит вероятно и пар,за да се спасят но наивно са постъпили.Сега ще обявят,в специален доклад с докзателства(изфабрикувани)че случая "Петрохан" е "неправилно" боравене с оръжие.
И нищо няма да се промени.
И отново ще се потвърди,тезата че с избори нищо не може да се промени.С една дума:-свиквайте.
(Това е лично мнение и с нищо не ангажира никой с нещо.)
20:07 05.02.2026
88 Спецназ
Много агенции и сайтове дадоха предимство на "нероден Петко" И вероятно няма да се роди преди тези избори.А жертвите са просто необходимост.Те дори и не са се съмнявали за какво точно са "предназначени". Само единият от тях се е досетил и е писал на майка си ,но много късно.Затова и няма никога да бъде намерен жив.Що му е трябвало да я предупреждава.
По добре е щяло,тихомълком да се изнижат някъде надалеч от Родинатс,докато политическия вятър стихне.Имали са опит вероятно и пари,за да се спасят но наивно са постъпили.Сега ще обявят,в специален доклад с докзателства(изфабрикувани)че случая"Петрохан"е"неправилно" боравене с оръжие.
И нищо няма да се промени.
И отново ще се потвърди,тезата че с избори нищо не може да се промени.С една дума:-свиквайте.
(Това е лично мнение и с нищо не ангажира никой с нещо.)
20:16 05.02.2026
89 Стаматов
До коментар #35 от "Няма доказателства Ваня Григорова":Последното изречение - Държавните Горски нямат толкова и такъв вид оръжие . Не охраняват с Алабай или Каракачанки . Затова за да не ядат бой просто си вземат каквото им дадат безработните и пенсионираните по болест вдигащи огромни трупи върху каруци. И не стрелят по тях , въпреки ,че трябва. Даже и да ги бият търпят докато могат или напускат . Нямат също като Полицията юридическа защита , а тези от хижата са имали всичко и са ровели и в пещери и в реки извън територията която са заградили . Пита се какво ли има там освен близостта на границата за да приемат видни гости като убийци , бивши следователи и босове на наркотрафик . Защо иначе някой ще им пали компютри с видеофайлове и за заличаване на ДНК .
20:56 05.02.2026
90 Само подочух
21:17 05.02.2026
91 ИМПЕРИАЛИСТ
21:34 05.02.2026
92 Помни
До коментар #85 от "Петко Войвода":Ти май си забвавил , че когато Господ е раздавал Ум на хората , военните са били на занятие ! За това и Зеленият Чорап се е събрал с без Ум но смелите жълтопаветници ! Краставите без Ум ни магарета през десет дерета се нарушават.
Коментиран от #93
21:37 05.02.2026
94 Браво на Ванчето
05:39 06.02.2026
95 Ний ша Ва упрайм
06:40 06.02.2026
96 Циник
10:49 06.02.2026
97 Някой си
До коментар #7 от "Анонимен":Ваня си е хубавица и освен това доста умна. Напълно е права!
13:58 06.02.2026
99 Никой
15:14 06.02.2026
101 интересно
wiki ВИП Секюрити
15:37 06.02.2026