Приятелка на тримата ликвидирани мъже в "Петрохан" с нови разкрития

Продължава разследването на мистериозната смърт на трима мъже, открити мъртви в бившата хижа "Петрохан".
Тримата мъже са Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - съдружници от години с издирвания Ивайло Калушев и наематели на хижата от 2020 година. Какво още се знае за тях - ексклузивен разказ от първо лице.
Жената, която поиска да не се разкрива самоличността ѝ, се запознава с Дечо, Ивайло и Пламен в Мексико.
"Ходих на гости в Мексико, там имаха фирма. Бяха учители, инструктори по гмуркане. Всъщност всички българи, които ходеха там, бяха много - те отиваха на тяхна сметка като гости, за развлечение, безплатно", сподели тя пред Bulgaria ON AIR.
Така познанството им продължава до съвсем скоро - около 20 години. Тя казва, че тримата живеели в хижата, за да опазват природата.
"Хората си имаха социален живот и много познати, и това не беше затворено общество. Всеки, който твърди, че било затворено общество, лъже", каза още жената.
Тя самата е посещавала хижата и е била канена на гости. По думите ѝ не всеки можел да ходи там. Нарича я частен дом.
"Там имаше хора със семейства, с малки деца, приятели на приятелите на приятелите, роднини на някого - не знам. Непрекъснато имаше хора, които ходеха за развлечение, с идеята, че това не беше хижа, това беше частен дом вече", каза още жената.
Виждала е деца в хижата, но отново на гости и без към тях да са извършвани непристойни действия.
"Аз лично съм виждала деца само с родителите си. Казваха ми, че ще правят някакво обучение, но след това не съм ги виждала. Така че съм виждала семейства с деца, които ходят. И знам, че по-рано в миналото имало школа", сподели жената.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
11:18 05.02.2026
2 Сила
Коментиран от #6, #93
11:19 05.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стенли
Коментиран от #9, #14
11:20 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стенли
До коментар #2 от "Сила":Много точно казано безплатно е само сиренето в капана за мишки 😁
11:22 05.02.2026
7 То големи
А какво стана с двойните цени на тока?
Нещо по този въпрос?
11:22 05.02.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #23
11:22 05.02.2026
9 УТОЧНИ
До коментар #4 от "Стенли":ДЕБЕЛИ ИЛИ ПОЛИТИЦИ , ИЛИ ДЕБЕЛИ ПОЛИТИЦИ?
11:23 05.02.2026
10 иван костов
Коментиран от #20, #105
11:24 05.02.2026
11 Моряка
11:25 05.02.2026
12 Всичко безплатно...
Коментиран от #104
11:25 05.02.2026
13 Ами
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Да разпитат ББ и Фидосова....тогава всичко ще се разплете, ама смеят ли!?
Нали може и тях да екзекутират.
Коментиран от #25
11:26 05.02.2026
14 Има разбира се
До коментар #4 от "Стенли":Кметът на София призна, че е съучастник, министър Сандов също, прикриващият престъпленията МВР министър, дето си прави оглушки, също е в кюпа!
Абе интересно, тези всичките са ЛГБТ!
Коментиран от #64
11:28 05.02.2026
15 не ядем домати с колци
11:30 05.02.2026
16 виктория
11:31 05.02.2026
17 ГанЧо
11:32 05.02.2026
18 Само да попитам
Коментиран от #63
11:33 05.02.2026
19 ха ха ха
Коментиран от #48
11:33 05.02.2026
20 Диван лостов
До коментар #10 от "иван костов":Предполагам си много доволен от умозаключението си но само да те светна че в модерните времена вече много нормални мъже избират ергенския живот по лични и икономически причини. аз примерно ми е кеф да не ми крякат малки хора пък и с една и съща години наред... ГОЛЯМ КЕФ е да се срещнем с различни момичета всяка година също и платени
Коментиран от #26
11:35 05.02.2026
21 Въпроси
КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
"КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА
11:36 05.02.2026
22 Отвратен
11:36 05.02.2026
23 оня с коня
До коментар #8 от "Последния Софиянец":След като твърдиш че убитият Дечо василев бил Счетоводител на Борисов,редно е да посочиш и ФИРМАТА на Борисов,с чието счетоводство се е занимавал Дечо.
11:36 05.02.2026
24 Къната
11:37 05.02.2026
25 Ама ,
До коментар #13 от "Ами":каква Фидосова , бе ??? Тя е шитнала имота преди сума-ти години (как го е купила и за колко е друг въпрос) . Вчера Васил Терзиев САМ си призна , че ги познава и че им е голям спонсор , Сандов мълчи като пън на въпроса - как едно НПО на две седмици ПОДПИСВА споразумение за хиляди кв.км. гори с МОСВ и ЗАЩО . Рашков и той мълчи като пън за закриването на РПУ-тата в околността на т.нар. хижа . Спонсорите на това мнооого "екологично" НПО са все най заклетите ЛГБТИ ПП/ДБ "деятели" и политици . Нещо да ни "светнеш" по тези въпроси .
Коментиран от #29
11:37 05.02.2026
26 Съгласен съм!
До коментар #20 от "Диван лостов":Обаче не си хукнал по джендемите с други като теб, да живеете в комуна! Има разлика.🤨
11:41 05.02.2026
27 Зад официалната и видима фасада
Ако си бяха живели живота на опитни планинари, пещерняци, водолази и еколози, щяха да са живи и здрави до днес!
Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.
Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитета им и опасни по характера си, са станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!
Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държава е така.
11:41 05.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бихлюл
До коментар #25 от "Ама ,":От ППДБ кои са били спонсорите?
11:42 05.02.2026
30 БРАВО
11:43 05.02.2026
31 Картината,
Не се вързва и с екзекуцията в мафиотски стил на невинните, приятелски настроени екоактивисти!
11:48 05.02.2026
32 Нарушения
запазване на целостта на доказателствата,
правилно документиране,
избягване на замърсяване на мястото.
2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.
Коментиран от #65
11:49 05.02.2026
33 Разумен
Първоначален оглед на мястото.
Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
Всички действия се записват подробно в протокол.
Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването
11:55 05.02.2026
34 От цялата логорея около случая
И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.
НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?
Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.
12:00 05.02.2026
35 Кристин Ретард
Коментиран от #45
12:03 05.02.2026
36 Кристин Ретард
Коментиран от #43
12:05 05.02.2026
37 Тити на Кака
12:08 05.02.2026
38 енигма
Коментиран от #42
12:11 05.02.2026
39 Парадокс БГ
Кой има ингерес да се очернят екзекутираните мъже? КОЙ? УБИЙЦИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С УБИЙЦИТЕ - ПОРЪЧИТЕЛИТЕ???
12:13 05.02.2026
40 Григор
12:14 05.02.2026
41 Възмутен
12:14 05.02.2026
42 Това няма значение!
До коментар #38 от "енигма":Важно е КОЙ е УБИЕЦА!
КОЙ има мотив да ги убие?
Коментиран от #67
12:15 05.02.2026
43 Много развинтена вулгарна фантазия имаш!
До коментар #36 от "Кристин Ретард":Свободни литературни съчинения и мръсно подсъзнание!! Защо ти е нужно да пишеш това, кой ти плаща, Шишкото Магнитски ли?
12:17 05.02.2026
44 очевидец
Има тежко криминално престъпление - мъртви са трима мъже с огнестрелни рани (в главите). И нито това нещо, което нямаме като главен прокурор, нито и.ф. шефа на ДАНС, нито полицаите, нито дори кмета на с. Гинци поднесоха съболезнования към близките на жертвите?
Липсата на емпатия от говорещите глави по телевизора (и радиото) е потресаваща!
Що за катили са накацали по клоните на власт и служби в тая клета територия, бе хора?
Коментиран от #47, #49, #50, #59
12:17 05.02.2026
45 Ти там ли беше?
До коментар #35 от "Кристин Ретард":Може пък ти да го правиш, а, кой да знае? Я си признай!!
12:19 05.02.2026
46 Механик
Не се ли усещате, че тази "потайна женица" с това си изказване ви тласка да мислите именно за педофилия, затворени общества и пр?
Не усещате ли, че в тоя случай общественото мнение упорито се насочва да търсим греховете на тия тримцата, а не това КОЙ ги уби и защо?
Да, тия тримцата, задъжително не са никак чиста монета. Ама никак. Обаче тука имаме случай на тройно убийство и опит за запалване на сградата с цел покриване на следите. Не е ли логично точно там да се търси най-напред???
Коментиран от #80
12:20 05.02.2026
47 Още по-безумното е, че:
До коментар #44 от "очевидец":Главния незаконен прокурор Сарафов дори излезе с нелепо изказване за Туин пийкс. Това е типичен пример за неподходящо или сензационно публично изказване на висш служител по сериозно престъпление.
Главният прокурор трябва да се изразява ясно, конкретно и без метафори, защото думите му влияят на общественото доверие и върху самото разследване.
Това създава впечатление на ненаучно, непрофесионално отношение към убийство.
Поради това хората могат да възприемат изказването като замитане или лекомислено коментиране на престъпление, вместо сериозен анализ.
12:22 05.02.2026
48 Ганка
До коментар #19 от "ха ха ха":С умиление си спомням как Поли Пантев правеше безплатни дарения на детски градини,училища.От сърце дето се вика.Взеха,че го убиха.
12:23 05.02.2026
49 Ти пък...?!
До коментар #44 от "очевидец":,,Съболезнования"...?!
А ве те хората си имат сега по-големи дертове...!
Че са замесени и Главна Прокуратура и ДАНС,че няма начин,как да не са знаели за тайнствената хижа,с още по-тайнствените им обитатели...!
Коментиран от #52
12:24 05.02.2026
50 Ами Сарахчо и изказването Туин Пийкс
До коментар #44 от "очевидец":Главният прокурор е най-висшият ръководител на разследващите органи.
Думите му оформят общественото доверие към правосъдието.
2️⃣ Метафорите и филмовите сравнения са неподходящи
Изказване като „Туин Пийкс“ не носи фактическа информация и подкопава тежестта на престъплението.
Може да се възприеме като лекомислено отношение към убийство на трима души.
3️⃣ Професионалната етика изисква
Да се фокусира върху фактите и процеса на разследване, без сензации.
Да прояви съпричастност към жертвите и близките им, което е част от достойнството на поста.
Извод:
Такова изказване е непрофесионално, неподходящо и недостойно за лице с тази власт и отговорност.
12:24 05.02.2026
51 123
Коментиран от #53, #54
12:27 05.02.2026
52 Внушенията
До коментар #49 от "Ти пък...?!":Това е спекулация, няма публично доказателство, че ДАНС са имали предварителна информация за престъпления или за конкретни хора.
12:27 05.02.2026
53 Защо е забранен достъпът
До коментар #51 от "123":В реалността рейнджърите в защитени територии имат право да ограничават достъпа, за да защитят:
редки или чувствителни екосистеми;
сгради, техника и материали;
безопасността на хората, ако теренът е опасен (например пещери, стръмнини, непочистени пътеки).
Табели и електропастири са стандартна практика за:
предупреждение, че зоната е охранявана;
предотвратяване на бракониери или вандализъм.
Това не е незаконно и не означава, че хората са лишени от право на движение незаконно – те са предупредени и ограничението има цел.
Коментиран от #82
12:28 05.02.2026
54 Истината
До коментар #51 от "123":Забраната за достъп и използването на табели/електропастири е стандартна природозащитна практика, не е извън закона.
Въпросът ти е какво се е случило с другите рейнджъри/охранители – дали са избягали, били убити или просто не са били на място.
Публично се съобщава, че собственикът на хижата се издирва, но информацията е разтеглива и се смесват факти със спекулации.
12:31 05.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Къде са
12:43 05.02.2026
57 Важното!
12:51 05.02.2026
58 ДА НЕ КУПЕНА
12:54 05.02.2026
59 клюкарката
До коментар #44 от "очевидец":Направи впечатление,че този когото издирват с особената фамилия и СМС-а,та майка му има две фамилии,но други.И кое гарантира,че това съобщение е истинско,а не дезинформация?Този СМС умишлено е редактиран и подаден на медиите.Нещо от типа на :"не плачи майко не тъжи,че станах язи хайдутин..."!Но най-тъпа беше подхвърлената идея за "ритуално самоубийство".
12:58 05.02.2026
60 ВЪПРОСА
13:07 05.02.2026
61 Тия безплатни
13:11 05.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сървари
До коментар #18 от "Само да попитам":С информация и компромати за всеки това са охраняли под претекста че пазят балкана вече е в други ръце тази компроматна библиотека поръчката е изпълнена ако започне вълна от оставки на публични личности следващите 7ци знаете си защо нищо не е такова каквото изглежда
13:15 05.02.2026
64 Така
До коментар #14 от "Има разбира се":Е нямат семейства създадени нито собствени деца
13:17 05.02.2026
65 Много си чел криминалистика
До коментар #32 от "Нарушения":В реалния живот нещата са скалъпени никой не го интересува доказване на реалните събития(истината)
13:21 05.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Убиеца
До коментар #42 от "Това няма значение!":Са нечий чистачески отдел на службите "кочината"е това което са вършили с непълнолетните там заедно с политици бизнесмени ликвидирани те са били свидетели затова и са замлъкнали завинаги
13:25 05.02.2026
68 Може да е герой
До коментар #66 от "Защо триете бе?!":Но се е продал на гнусни лица и е свидел на...кочината която са правили скрити от хорските очи в планината
Коментиран от #73
13:28 05.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мара Общата
13:32 05.02.2026
71 Зам.гл.прокурор Сарафов е сбъркал филма
13:32 05.02.2026
72 Оракула от Делфи
Кой и за какво е пращал , и плащал за тези хора е въпроса!
Знаем колко можеш да изкараш от Дивинг туризъм , също сме се гмуркали
не правете хората на балами!
Изглежда ,че тези са били добре "осигурени финансово," не знам някой да плаща
за гмуркане в пещерите !!
Че тези са вършели някаква услуга с тези пътувания , е сигурно 100%!!!
Има много трафиканти които са натъпкани чанти и куфари с кока!
А митницата в София е" детска играчка"! подчинена на Вип входа на" Ало Ваньо"!!!
Усеща се че и той е в играта , затова и разследването се бута е погрешна посока!
13:34 05.02.2026
73 Очевидец
До коментар #68 от "Може да е герой":Имаме световни шампиони по бокс и околосветски мореплаватели разни са доказани съдебно,
като трафиканти на дрога в големи количества, знаем кой е Брендо и къде е ??!!!
Знаем кой сърбин излезе наскоро от затвора , явно нещата не са на добре!!!
Много са примерите , трият коментарите , зщото истината се разплита и без полицията да се напъва
и се вижда, че "главата на рибата" е вмирисана до разлагане!!!
13:41 05.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Парадокс БГ
"КОЧИНА" е място за прасета, кои са прасетата?
Шиши и Боко?
13:56 05.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Писмото
Вероятно писането е емоционално, идващо от отчаяние или разочарование.
„Кочина“ е метафора за хаос, корупция или неморална среда.
Човек казва за държавна администрация: „Тая кочина не може да се оправи“ → има предвид корупция, бюрокрация, беззаконие.
В личен контекст: „кочина“ може да означава токсична група хора, неорганизирана среда или опасна ситуация.
14:03 05.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не съм съгласен с твоите ...
До коментар #46 от "Механик":"педофилски следи" деца в деня на убийството там не е имало!!!
Педофилите не се избиват помежду си , и се палят с бензин , най-много някое дете да започне
да говори на глас и може да го сритат!
Тук имаш факти за престъпление Вендета (отмъщение) едва ли това е дело на баща или майка!!!
Тук има " мега- бизнес интереси" от най - високите върхове на "Чистите политически ръкавички"!
Идва ми наум, че този бизнес е с богословията на "Капо ди тути капи" в България !!!
Погледни защитата , кмета на София , Васил Терзиев и разни врачки!!!
Нали разбираш че педофилията няма как да бъде защитена от един като този Терзиев!
Другите замесени са "Хай- лайфа" на Държавата България която ни управява!!
Това като обем на скандала е като Българския "Епстийн гейт"!,
Но определено не става въпрос само за за проституция и трафик на момичета ,
може и да има трафик на момичета, но е малко вероятно!
По- скоро трафик, на по- скъпа стока , размера на финансовата им инвестиция в престъпността която
са развивали, определя до някъде , посоката и областта на престъплението!
14:04 05.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Оракула от Делфи
До коментар #53 от "Защо е забранен достъпът":Много си се изучил на природни забрани ама не става така както искаш, пишеш неврни неша!
"Електропастира" не е ограничение за хората в природата а ограничение за животните да не напускат мястото определено за ПАША!
Незаконно е да ограничаваш правото на преминаване с един "електропастир"???
Явно не си чел закона???
Табели в гората , заслони и навеси ,трябва да бъда разрешени от Горското стопанство
в което попада мястото на маркировката , иначе е незаконно!
14:13 05.02.2026
83 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
14:14 05.02.2026
84 ИСТИНАТА
СРЕТЕН ПРОСТО Е ТРЕНИРАЛ И ВЕЧЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА СЪЩИНСКАТА РАБОТА.
14:34 05.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 И как така?
15:11 05.02.2026
87 Ще Ходят накичени с Оръжия като
15:46 05.02.2026
88 Приятел на приятелка на приятел
15:54 05.02.2026
89 До 21???А вярвали няной, че има такова
Коментиран от #101
15:58 05.02.2026
90 Анонимен дървар
16:04 05.02.2026
91 Рогач
16:53 05.02.2026
92 БбБж
17:00 05.02.2026
93 С кой акъл?
До коментар #2 от "Сила":Безплатно са зомбирани български деца в ж.ендърски и с.атанински практики. Ужасното е,че е ставало със съгласието на родителите. ДАНС да разпита първо дядовците и бабите защото явно повечето родители са зомбирани. С кой акъл са си пускали децата до другия край на света - Тибет и Мексико с чужди хора?
17:07 05.02.2026
94 Горски
17:22 05.02.2026
95 Баба ти
17:32 05.02.2026
96 Баба ти
17:37 05.02.2026
97 123321
18:18 05.02.2026
98 Петър
18:37 05.02.2026
99 Анонимен
19:22 05.02.2026
100 Пловдив бг
19:28 05.02.2026
101 Мачо Пикчо
До коментар #89 от "До 21???А вярвали няной, че има такова":Вагнер, баце
21:24 05.02.2026
102 Костадин
23:48 05.02.2026
103 хихи
05:11 06.02.2026
104 сигурно
До коментар #12 от "Всичко безплатно...":на прибиране към българия са им раздавали сакове и куфари да си носят багажа към българия и после тук в българия някой е идвал да им прибере куфарите …
10:42 06.02.2026
105 Дент
До коментар #10 от "иван костов":Иаз това питам ,не разбрах не чух от никой техен приятел да каже нещо за семейства деца,съпруги на нито един от тези хора,нито убитите,нито живите,обучавали са чужди деца,атехни..
НЯМА!
13:59 06.02.2026