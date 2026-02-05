Новини
България »
Монтана »
Приятелка на тримата ликвидирани мъже в "Петрохан" с нови разкрития

Приятелка на тримата ликвидирани мъже в "Петрохан" с нови разкрития

5 Февруари, 2026 11:15 13 324 105

  • петрохан-
  • тройно убийство-
  • педофилия-
  • секс с малолетни

Хората си имаха социален живот и много познати, и това не беше затворено общество. Всеки, който твърди, че било затворено общество, лъже, каза още жената

Приятелка на тримата ликвидирани мъже в "Петрохан" с нови разкрития - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на мистериозната смърт на трима мъже, открити мъртви в бившата хижа "Петрохан".

Тримата мъже са Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - съдружници от години с издирвания Ивайло Калушев и наематели на хижата от 2020 година. Какво още се знае за тях - ексклузивен разказ от първо лице.

Жената, която поиска да не се разкрива самоличността ѝ, се запознава с Дечо, Ивайло и Пламен в Мексико.

"Ходих на гости в Мексико, там имаха фирма. Бяха учители, инструктори по гмуркане. Всъщност всички българи, които ходеха там, бяха много - те отиваха на тяхна сметка като гости, за развлечение, безплатно", сподели тя пред Bulgaria ON AIR.

Така познанството им продължава до съвсем скоро - около 20 години. Тя казва, че тримата живеели в хижата, за да опазват природата.

"Хората си имаха социален живот и много познати, и това не беше затворено общество. Всеки, който твърди, че било затворено общество, лъже", каза още жената.

Тя самата е посещавала хижата и е била канена на гости. По думите ѝ не всеки можел да ходи там. Нарича я частен дом.

"Там имаше хора със семейства, с малки деца, приятели на приятелите на приятелите, роднини на някого - не знам. Непрекъснато имаше хора, които ходеха за развлечение, с идеята, че това не беше хижа, това беше частен дом вече", каза още жената.

Виждала е деца в хижата, но отново на гости и без към тях да са извършвани непристойни действия.

"Аз лично съм виждала деца само с родителите си. Казваха ми, че ще правят някакво обучение, но след това не съм ги виждала. Така че съм виждала семейства с деца, които ходят. И знам, че по-рано в миналото имало школа", сподели жената.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    127 21 Отговор
    Затворено общество от умно-красиви .... и с много дрога от Мексико!

    11:18 05.02.2026

  • 2 Сила

    198 8 Отговор
    Набива се в очи и един друг факт ...всичко е БЕЗПЛАТНО !!!???!!! И детските лагери , курсове по гмуркане , школи по оцеляване ...БЕЗПЛАТНО !!! всеки знае ,че БЕЗПЛАТЕН ОБЯД НЯМА ...

    Коментиран от #6, #93

    11:19 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стенли

    151 3 Отговор
    Тук работата е много дебела и няма начин да няма и замесени политици

    Коментиран от #9, #14

    11:20 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    122 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Много точно казано безплатно е само сиренето в капана за мишки 😁

    11:22 05.02.2026

  • 7 То големи

    105 7 Отговор
    Разкрития от тази жена.
    А какво стана с двойните цени на тока?
    Нещо по този въпрос?

    11:22 05.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    86 15 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Дечо Василев е счетоводителя на Бойко Борисов.

    Коментиран от #13, #23

    11:22 05.02.2026

  • 9 УТОЧНИ

    46 1 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    ДЕБЕЛИ ИЛИ ПОЛИТИЦИ , ИЛИ ДЕБЕЛИ ПОЛИТИЦИ?

    11:23 05.02.2026

  • 10 иван костов

    95 7 Отговор
    Имат ли семейства, жени , деца тези хора? Не са били първа младост! Не , не са имали! Трогателни са усилията на елгебетейките да отклонят вниманието от това пед...... ъъ гейово сборище! Въоръжено до зъби сборище от нестандартни жълтопаветници/костовисти!

    Коментиран от #20, #105

    11:24 05.02.2026

  • 11 Моряка

    83 4 Отговор
    От 20 години фирма в Мексико?Ами ако тя е Туин Пийкс?Под носа на Сарафов?Даже почвам да мисля,че Сарафчето е чадъра над Туин Пийкс.Временно изпълняващ чадър.Но за постоянно.

    11:25 05.02.2026

  • 12 Всичко безплатно...

    149 5 Отговор
    Тук е интересното, само билет до Мексико е хиляди евро , безплатни лагери за деца... това са много хвърлени средства и то само от приятелски чувства. Тия ги разправяй на картофите скъпа госпожице.

    Коментиран от #104

    11:25 05.02.2026

  • 13 Ами

    77 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Да разпитат ББ и Фидосова....тогава всичко ще се разплете, ама смеят ли!?
    Нали може и тях да екзекутират.

    Коментиран от #25

    11:26 05.02.2026

  • 14 Има разбира се

    77 6 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Кметът на София призна, че е съучастник, министър Сандов също, прикриващият престъпленията МВР министър, дето си прави оглушки, също е в кюпа!
    Абе интересно, тези всичките са ЛГБТ!

    Коментиран от #64

    11:28 05.02.2026

  • 15 не ядем домати с колци

    100 5 Отговор
    Глупости на ТЪРКАЛЕТА !!! АНОНИМНА жена била казала нещо си ???!!! Казала , ама ... никой не я знае коя е ?! И това ни го "сервират" като достоверна информация ???!!! ФАКТИ , ха засрамете се /вече/ !!!

    11:30 05.02.2026

  • 16 виктория

    59 1 Отговор
    приказки от 1001 нощ!!!

    11:31 05.02.2026

  • 17 ГанЧо

    58 4 Отговор
    А бело да е забелязвала госпожата? За един преател питам, че му е интересно.

    11:32 05.02.2026

  • 18 Само да попитам

    71 3 Отговор
    Защо са пазели гората с цял арсенал оръжия? От коя армия са я пазели?

    Коментиран от #63

    11:33 05.02.2026

  • 19 ха ха ха

    61 4 Отговор
    Така познанството им продължава до съвсем скоро - около 20 години. Тя казва, че тримата живеели в хижата, за да опазват природата. попитаме въопросната как тези хубавци са имали аресенал от оръжия така ли пазат природата или просото пазат дрогата от мексико - тук са замесени много хора един е от тях случайно е дарител но ние никога няма да разнерем ее сега тези добри хора са при свети петър на обяд

    Коментиран от #48

    11:33 05.02.2026

  • 20 Диван лостов

    13 37 Отговор

    До коментар #10 от "иван костов":

    Предполагам си много доволен от умозаключението си но само да те светна че в модерните времена вече много нормални мъже избират ергенския живот по лични и икономически причини. аз примерно ми е кеф да не ми крякат малки хора пък и с една и съща години наред... ГОЛЯМ КЕФ е да се срещнем с различни момичета всяка година също и платени

    Коментиран от #26

    11:35 05.02.2026

  • 21 Въпроси

    61 2 Отговор
    КОЙ Е ИМАЛ МОТИВ ЗА СМЪРТТА НА ТРИМАТА?
    КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
    МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
    НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
    КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
    КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА

    11:36 05.02.2026

  • 22 Отвратен

    56 6 Отговор
    В Мексико търговията с органи е масово разпространен бизнес ! И осигурява висок стандарт и безплатни екскурзии и почивки !

    11:36 05.02.2026

  • 23 оня с коня

    34 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    След като твърдиш че убитият Дечо василев бил Счетоводител на Борисов,редно е да посочиш и ФИРМАТА на Борисов,с чието счетоводство се е занимавал Дечо.

    11:36 05.02.2026

  • 24 Къната

    33 3 Отговор
    Някво ОПГ ще да е в крайна сметка това. Четирима без роднинска връзка ама като сиамски близнаци спрягани навсякъде с професии предразполагащи залитане към тъмното, та тримата разстреляни, а четвъртия го няма. Хм....Може да е отишъл на спа и да е зает малко, ама не е много вероятно. Има някакво ОПГ тука май май.

    11:37 05.02.2026

  • 25 Ама ,

    58 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    каква Фидосова , бе ??? Тя е шитнала имота преди сума-ти години (как го е купила и за колко е друг въпрос) . Вчера Васил Терзиев САМ си призна , че ги познава и че им е голям спонсор , Сандов мълчи като пън на въпроса - как едно НПО на две седмици ПОДПИСВА споразумение за хиляди кв.км. гори с МОСВ и ЗАЩО . Рашков и той мълчи като пън за закриването на РПУ-тата в околността на т.нар. хижа . Спонсорите на това мнооого "екологично" НПО са все най заклетите ЛГБТИ ПП/ДБ "деятели" и политици . Нещо да ни "светнеш" по тези въпроси .

    Коментиран от #29

    11:37 05.02.2026

  • 26 Съгласен съм!

    30 2 Отговор

    До коментар #20 от "Диван лостов":

    Обаче не си хукнал по джендемите с други като теб, да живеете в комуна! Има разлика.🤨

    11:41 05.02.2026

  • 27 Зад официалната и видима фасада

    68 3 Отговор
    често се крие тъмна и опасна истина!

    Ако си бяха живели живота на опитни планинари, пещерняци, водолази и еколози, щяха да са живи и здрави до днес!

    Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.

    Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитета им и опасни по характера си, са станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!

    Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държава е така.

    11:41 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бихлюл

    29 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ама ,":

    От ППДБ кои са били спонсорите?

    11:42 05.02.2026

  • 30 БРАВО

    44 5 Отговор
    Явно там са правели пици с кристали за Министерския съвет на ПП ! Имаше и един министър на културата който се беше снимал в кабинета си , колко бил доволен от живота ! След като беше ял такава пица !

    11:43 05.02.2026

  • 31 Картината,

    52 2 Отговор
    която описва госпожа приятелката, не се върза с наличието на арсенал от автоматично оръжие, което е забранено за частни лица в България! Както и за НПО- та, каквато е и тази Национална агенция!

    Не се вързва и с екзекуцията в мафиотски стил на невинните, приятелски настроени екоактивисти!

    11:48 05.02.2026

  • 32 Нарушения

    43 0 Отговор
    Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
    запазване на целостта на доказателствата,
    правилно документиране,
    избягване на замърсяване на мястото.
    2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
    3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
    Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.

    Коментиран от #65

    11:49 05.02.2026

  • 33 Разумен

    27 1 Отговор
    Ето една ясна, структурирана схема на действията и правомощията при тежко престъпление – убийство, за да се види кой какво прави и в какъв ред, и къде се допуска нарушение:
    Първоначален оглед на мястото.
    Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
    Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
    Всички действия се записват подробно в протокол.
    Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
    Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
    НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването

    11:55 05.02.2026

  • 34 От цялата логорея около случая

    31 6 Отговор
    ясно се набива една подробност- връзката на НПО- то на убитите с ППДБ.

    И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.

    НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
    Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
    Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
    Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
    Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
    Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?

    Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.

    12:00 05.02.2026

  • 35 Кристин Ретард

    20 8 Отговор
    Педофили мръсни! Сигурно и тази се е гаврила с малки момченца и момиченца !

    Коментиран от #45

    12:03 05.02.2026

  • 36 Кристин Ретард

    24 8 Отговор
    Всяка вечер са плюскали пици с кристали и са изнасилвали малки момченца ! Гнусни ППДБ-та ! Да ви се връща тъпкано !

    Коментиран от #43

    12:05 05.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    41 3 Отговор
    Аз съм сигурен, че тази дама, която е ходила в Мексико безплатно, на разноски на убитите, сега говори напълно безплатно за тях

    12:08 05.02.2026

  • 38 енигма

    40 3 Отговор
    Значи в Мексико си нямат водолазни инструктори,та нашите герои си намират работа там.Канят и много приятели на техни разноски да ги посетят.Колко ли струва самолетен билет до там и обратно?А разходи за такси,спане,хранене?И дали водолазен сертификат издаден от Панчарево важи и за Мексико.Как се открива фирма свързана с човешки живот?Въпросите се трупат,трупат.

    Коментиран от #42

    12:11 05.02.2026

  • 39 Парадокс БГ

    24 4 Отговор
    Внушението, че като има деца, значи били педофили е безумна глупост!
    Кой има ингерес да се очернят екзекутираните мъже? КОЙ? УБИЙЦИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С УБИЙЦИТЕ - ПОРЪЧИТЕЛИТЕ???

    12:13 05.02.2026

  • 40 Григор

    30 2 Отговор
    Много приказки, които нищо не значат! Всичко е било нормално, ама много нормално и естествено, САМО ДЕТО СА ГИ РАЗСТРЕЛЯЛИ И ТРИМАТА! Госпожата не се ли сеща ,че дрънка глупости? За просто така не разстрелват. Трябва да има сериозна причина.

    12:14 05.02.2026

  • 41 Възмутен

    23 2 Отговор
    Медиите помагат на убийците, като разпространават слухове, клевети, непроверени измислици, тоя казал, оня чул!!!

    12:14 05.02.2026

  • 42 Това няма значение!

    26 0 Отговор

    До коментар #38 от "енигма":

    Важно е КОЙ е УБИЕЦА!
    КОЙ има мотив да ги убие?

    Коментиран от #67

    12:15 05.02.2026

  • 43 Много развинтена вулгарна фантазия имаш!

    13 4 Отговор

    До коментар #36 от "Кристин Ретард":

    Свободни литературни съчинения и мръсно подсъзнание!! Защо ти е нужно да пишеш това, кой ти плаща, Шишкото Магнитски ли?

    12:17 05.02.2026

  • 44 очевидец

    37 3 Отговор
    Направи ли ви впечатление?
    Има тежко криминално престъпление - мъртви са трима мъже с огнестрелни рани (в главите). И нито това нещо, което нямаме като главен прокурор, нито и.ф. шефа на ДАНС, нито полицаите, нито дори кмета на с. Гинци поднесоха съболезнования към близките на жертвите?
    Липсата на емпатия от говорещите глави по телевизора (и радиото) е потресаваща!
    Що за катили са накацали по клоните на власт и служби в тая клета територия, бе хора?

    Коментиран от #47, #49, #50, #59

    12:17 05.02.2026

  • 45 Ти там ли беше?

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Кристин Ретард":

    Може пък ти да го правиш, а, кой да знае? Я си признай!!

    12:19 05.02.2026

  • 46 Механик

    32 0 Отговор
    Чета коментарите и не мога да се начудя на умовете ви.
    Не се ли усещате, че тази "потайна женица" с това си изказване ви тласка да мислите именно за педофилия, затворени общества и пр?
    Не усещате ли, че в тоя случай общественото мнение упорито се насочва да търсим греховете на тия тримцата, а не това КОЙ ги уби и защо?
    Да, тия тримцата, задъжително не са никак чиста монета. Ама никак. Обаче тука имаме случай на тройно убийство и опит за запалване на сградата с цел покриване на следите. Не е ли логично точно там да се търси най-напред???

    Коментиран от #80

    12:20 05.02.2026

  • 47 Още по-безумното е, че:

    34 3 Отговор

    До коментар #44 от "очевидец":

    Главния незаконен прокурор Сарафов дори излезе с нелепо изказване за Туин пийкс. Това е типичен пример за неподходящо или сензационно публично изказване на висш служител по сериозно престъпление.
    Главният прокурор трябва да се изразява ясно, конкретно и без метафори, защото думите му влияят на общественото доверие и върху самото разследване.
    Това създава впечатление на ненаучно, непрофесионално отношение към убийство.
    Поради това хората могат да възприемат изказването като замитане или лекомислено коментиране на престъпление, вместо сериозен анализ.

    12:22 05.02.2026

  • 48 Ганка

    26 1 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха":

    С умиление си спомням как Поли Пантев правеше безплатни дарения на детски градини,училища.От сърце дето се вика.Взеха,че го убиха.

    12:23 05.02.2026

  • 49 Ти пък...?!

    27 2 Отговор

    До коментар #44 от "очевидец":

    ,,Съболезнования"...?!
    А ве те хората си имат сега по-големи дертове...!
    Че са замесени и Главна Прокуратура и ДАНС,че няма начин,как да не са знаели за тайнствената хижа,с още по-тайнствените им обитатели...!

    Коментиран от #52

    12:24 05.02.2026

  • 50 Ами Сарахчо и изказването Туин Пийкс

    22 2 Отговор

    До коментар #44 от "очевидец":

    Главният прокурор е най-висшият ръководител на разследващите органи.
    Думите му оформят общественото доверие към правосъдието.
    2️⃣ Метафорите и филмовите сравнения са неподходящи
    Изказване като „Туин Пийкс“ не носи фактическа информация и подкопава тежестта на престъплението.
    Може да се възприеме като лекомислено отношение към убийство на трима души.
    3️⃣ Професионалната етика изисква
    Да се фокусира върху фактите и процеса на разследване, без сензации.
    Да прояви съпричастност към жертвите и близките им, което е част от достойнството на поста.
    Извод:
    Такова изказване е непрофесионално, неподходящо и недостойно за лице с тази власт и отговорност.

    12:24 05.02.2026

  • 51 123

    27 1 Отговор
    А защо беше забранен достъпът до хижата с табели и електропастири? И къде са другите рейнджъри и охранители?

    Коментиран от #53, #54

    12:27 05.02.2026

  • 52 Внушенията

    4 10 Отговор

    До коментар #49 от "Ти пък...?!":

    Това е спекулация, няма публично доказателство, че ДАНС са имали предварителна информация за престъпления или за конкретни хора.

    12:27 05.02.2026

  • 53 Защо е забранен достъпът

    7 22 Отговор

    До коментар #51 от "123":

    В реалността рейнджърите в защитени територии имат право да ограничават достъпа, за да защитят:
    редки или чувствителни екосистеми;
    сгради, техника и материали;
    безопасността на хората, ако теренът е опасен (например пещери, стръмнини, непочистени пътеки).
    Табели и електропастири са стандартна практика за:
    предупреждение, че зоната е охранявана;
    предотвратяване на бракониери или вандализъм.
    Това не е незаконно и не означава, че хората са лишени от право на движение незаконно – те са предупредени и ограничението има цел.

    Коментиран от #82

    12:28 05.02.2026

  • 54 Истината

    14 2 Отговор

    До коментар #51 от "123":

    Забраната за достъп и използването на табели/електропастири е стандартна природозащитна практика, не е извън закона.
    Въпросът ти е какво се е случило с другите рейнджъри/охранители – дали са избягали, били убити или просто не са били на място.
    Публично се съобщава, че собственикът на хижата се издирва, но информацията е разтеглива и се смесват факти със спекулации.

    12:31 05.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Къде са

    9 1 Отговор
    Защо приятелчетата бягат като бит питилас.

    12:43 05.02.2026

  • 57 Важното!

    11 6 Отговор
    Важното е, че руските шпиони избягаха от место-престъплението...

    12:51 05.02.2026

  • 58 ДА НЕ КУПЕНА

    3 4 Отговор
    Хижата а наемана за 5000 лева на месец от ФИДОС и щерка му. И още 700 километри квадратни от държавата. НАЕМ НЕ КУПЕНА. ПИСАХ И ТАКА СТАНА.Щ НАЕМАНА. ВСИЧКО Е МЕНТА. А наемателя ми се вижда читав. Не е издържал ИИИИИ.

    12:54 05.02.2026

  • 59 клюкарката

    22 2 Отговор

    До коментар #44 от "очевидец":

    Направи впечатление,че този когото издирват с особената фамилия и СМС-а,та майка му има две фамилии,но други.И кое гарантира,че това съобщение е истинско,а не дезинформация?Този СМС умишлено е редактиран и подаден на медиите.Нещо от типа на :"не плачи майко не тъжи,че станах язи хайдутин..."!Но най-тъпа беше подхвърлената идея за "ритуално самоубийство".

    12:58 05.02.2026

  • 60 ВЪПРОСА

    19 0 Отговор
    г-да Ченгета и Фалшиви Прокурори е НЕ КАКВИ СА УБИТИТЕ, а кой е убиеца. Или се бъркам? По това се разбира, че всичко е АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ на едни хора като НЕКСО, като Изборите с машини, като Софийският боклук, като Варнеският Кмен 4 месеца в затвора, като СНИМКИТЕ в АФЕРА на пачките на Бойко-те си бяха истински и т.н.

    13:07 05.02.2026

  • 61 Тия безплатни

    20 3 Отговор
    Екскурзии в Мексико да не са на връщане с погълнати презервативи стока в стомаха мексиканските картели така екзекутирввт

    13:11 05.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Сървари

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Само да попитам":

    С информация и компромати за всеки това са охраняли под претекста че пазят балкана вече е в други ръце тази компроматна библиотека поръчката е изпълнена ако започне вълна от оставки на публични личности следващите 7ци знаете си защо нищо не е такова каквото изглежда

    13:15 05.02.2026

  • 64 Така

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Има разбира се":

    Е нямат семейства създадени нито собствени деца

    13:17 05.02.2026

  • 65 Много си чел криминалистика

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нарушения":

    В реалния живот нещата са скалъпени никой не го интересува доказване на реалните събития(истината)

    13:21 05.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Убиеца

    12 1 Отговор

    До коментар #42 от "Това няма значение!":

    Са нечий чистачески отдел на службите "кочината"е това което са вършили с непълнолетните там заедно с политици бизнесмени ликвидирани те са били свидетели затова и са замлъкнали завинаги

    13:25 05.02.2026

  • 68 Може да е герой

    12 2 Отговор

    До коментар #66 от "Защо триете бе?!":

    Но се е продал на гнусни лица и е свидел на...кочината която са правили скрити от хорските очи в планината

    Коментиран от #73

    13:28 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мара Общата

    7 2 Отговор
    Една с трима става много приятна конфигурация в някои ситуации, мхм, мхм.

    13:32 05.02.2026

  • 71 Зам.гл.прокурор Сарафов е сбъркал филма

    9 0 Отговор
    Филма е РАМБО първа кръв режисьор Тед Кочев

    13:32 05.02.2026

  • 72 Оракула от Делфи

    19 2 Отговор
    "Всички ходеха до Мексико на техни разноски"!
    Кой и за какво е пращал , и плащал за тези хора е въпроса!
    Знаем колко можеш да изкараш от Дивинг туризъм , също сме се гмуркали
    не правете хората на балами!
    Изглежда ,че тези са били добре "осигурени финансово," не знам някой да плаща
    за гмуркане в пещерите !!
    Че тези са вършели някаква услуга с тези пътувания , е сигурно 100%!!!
    Има много трафиканти които са натъпкани чанти и куфари с кока!
    А митницата в София е" детска играчка"! подчинена на Вип входа на" Ало Ваньо"!!!
    Усеща се че и той е в играта , затова и разследването се бута е погрешна посока!

    13:34 05.02.2026

  • 73 Очевидец

    22 1 Отговор

    До коментар #68 от "Може да е герой":

    Имаме световни шампиони по бокс и околосветски мореплаватели разни са доказани съдебно,
    като трафиканти на дрога в големи количества, знаем кой е Брендо и къде е ??!!!
    Знаем кой сърбин излезе наскоро от затвора , явно нещата не са на добре!!!
    Много са примерите , трият коментарите , зщото истината се разплита и без полицията да се напъва
    и се вижда, че "главата на рибата" е вмирисана до разлагане!!!

    13:41 05.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Парадокс БГ

    17 3 Отговор
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" е място за прасета, кои са прасетата?
    Шиши и Боко?

    13:56 05.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Писмото

    11 0 Отговор
    Контекстът на фразата:„ Нямаме сили да се борим с тая кочина…“
    Вероятно писането е емоционално, идващо от отчаяние или разочарование.
    „Кочина“ е метафора за хаос, корупция или неморална среда.
    Човек казва за държавна администрация: „Тая кочина не може да се оправи“ → има предвид корупция, бюрокрация, беззаконие.
    В личен контекст: „кочина“ може да означава токсична група хора, неорганизирана среда или опасна ситуация.

    14:03 05.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Не съм съгласен с твоите ...

    15 2 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    "педофилски следи" деца в деня на убийството там не е имало!!!
    Педофилите не се избиват помежду си , и се палят с бензин , най-много някое дете да започне
    да говори на глас и може да го сритат!
    Тук имаш факти за престъпление Вендета (отмъщение) едва ли това е дело на баща или майка!!!
    Тук има " мега- бизнес интереси" от най - високите върхове на "Чистите политически ръкавички"!
    Идва ми наум, че този бизнес е с богословията на "Капо ди тути капи" в България !!!
    Погледни защитата , кмета на София , Васил Терзиев и разни врачки!!!
    Нали разбираш че педофилията няма как да бъде защитена от един като този Терзиев!
    Другите замесени са "Хай- лайфа" на Държавата България която ни управява!!
    Това като обем на скандала е като Българския "Епстийн гейт"!,
    Но определено не става въпрос само за за проституция и трафик на момичета ,
    може и да има трафик на момичета, но е малко вероятно!
    По- скоро трафик, на по- скъпа стока , размера на финансовата им инвестиция в престъпността която
    са развивали, определя до някъде , посоката и областта на престъплението!

    14:04 05.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Оракула от Делфи

    12 0 Отговор

    До коментар #53 от "Защо е забранен достъпът":

    Много си се изучил на природни забрани ама не става така както искаш, пишеш неврни неша!
    "Електропастира" не е ограничение за хората в природата а ограничение за животните да не напускат мястото определено за ПАША!
    Незаконно е да ограничаваш правото на преминаване с един "електропастир"???
    Явно не си чел закона???
    Табели в гората , заслони и навеси ,трябва да бъда разрешени от Горското стопанство
    в което попада мястото на маркировката , иначе е незаконно!

    14:13 05.02.2026

  • 83 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    13 3 Отговор
    МИ КАНАЛА ЗА ДРОГА БЕШЕ РАЗБИТ В СЪРБИЯ КРАГУЕВАЦ И СЛЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВАШЕ ДА СА ЗАЛИЧЕНИ

    14:14 05.02.2026

  • 84 ИСТИНАТА

    9 2 Отговор
    Е ТАЗИ:
    СРЕТЕН ПРОСТО Е ТРЕНИРАЛ И ВЕЧЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА СЪЩИНСКАТА РАБОТА.

    14:34 05.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 И как така?

    14 1 Отговор
    Е откъде-накъде държавна хижа е превърната в частен дом? Тия от БТС трябва да отговорят как така важна хижа от националната туристическа пътека е продадена на безценица за частни нужди?

    15:11 05.02.2026

  • 87 Ще Ходят накичени с Оръжия като

    14 1 Отговор
    "Кърсердари"за да опазват Природата??? А не Нам! Пазили са нещо друго!

    15:46 05.02.2026

  • 88 Приятел на приятелка на приятел

    6 1 Отговор
    През деня ловяха браконери!Вечер правеха джамборета за деца с дедовците им!

    15:54 05.02.2026

  • 89 До 21???А вярвали няной, че има такова

    17 1 Отговор
    Писмо до Майката!! Лъжа, Маниполация!? Аз лично не вярвам! Убитите били със законното си Оръжие, а под един е имало и Америкснска пушка? Най вероято някой Мозберг, Помпа! И никой от тях не сее Защитавал с това Оръжие??? Всичко това е Сложено по късно след като са били Убити на друго място! Постановка! Трима рейджъри с оръжие, ще се Оставят да ги гръмнат като Тикви???СкалъпенацВерсия ни Предлагат!

    Коментиран от #101

    15:58 05.02.2026

  • 90 Анонимен дървар

    6 2 Отговор
    Забелязвал съм само щастливи дедовци с внучките им!Никакви съмнителни хора е нямало!

    16:04 05.02.2026

  • 91 Рогач

    7 1 Отговор
    Оппалянкаааа . Изскочи от кактусите и мексиканска четворкааа!!!

    16:53 05.02.2026

  • 92 БбБж

    3 7 Отговор
    Нарочно преувеличават броя на оръжията. И лъжат, че убитите мъже били престъпници. Много грозно от страна на полицията, прокуратурата и т. н. Това е кампания против ПП.

    17:00 05.02.2026

  • 93 С кой акъл?

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Безплатно са зомбирани български деца в ж.ендърски и с.атанински практики. Ужасното е,че е ставало със съгласието на родителите. ДАНС да разпита първо дядовците и бабите защото явно повечето родители са зомбирани. С кой акъл са си пускали децата до другия край на света - Тибет и Мексико с чужди хора?

    17:07 05.02.2026

  • 94 Горски

    11 1 Отговор
    И в крайна сметка данс като са разследвали, какво са открили и защо няма никакви резултати от "работата" им до убийствата? Ако някой местен не е издържал и ги е утрепал, мога само да го поздравя. Като няма закони и държава е така, а вчера МВР твърдеше че нямало никакви сигнали. Това е поредното доказателство, че държавата и мафията са в симбиоза. Опазване на природата с калашници и бой по туристите и берачите на билки. А се оказва, че са пускани и сигнали срещу тия мутри. А вчера милиционерите се изтъпаниха и казаха, че нямало такива сигнали. Как обикновения човек да се защити и да разбере, че това са мутри, а не някакава държавна структура? Името им на държавна структура, размахват споразумение с министерството, въоръжени до зъби, с инсталирани камери, дронове....това без държавна подкрепа не става. Орбан правилно направи като забрани НПО- тата на Сорос в Унгария. Трафик на нелегални мигранти от Бг към Сърбия. Афгани и сирийци си плащат за услугите... Това е база за трафик на хора, а не козметичен салон. ДС, Васко Ушето -Васил Терзиев за случая "Петрохан": Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, даваха ми 10% от далаверата. Огромно количество дрога за Европа през България. И нали се сещаме, че в цялата тая схема най-отгоре от българска страна са Б Б и Д П. Ясно и просто.

    17:22 05.02.2026

  • 95 Баба ти

    12 1 Отговор
    Хижа на духовете. Колко много подобни неща има в страната ни!!! Държавата е раздадена на мутри и хитреци, наши ора.

    17:32 05.02.2026

  • 96 Баба ти

    12 1 Отговор
    С такива спецове като тоя на ДАНС, просто сме жалки и нещастни да хрантутим такива некадърници и неграмотници! Такава голяма хижа може да служи за всичко, от контрабанда на васичко, дрога, хора, проституция - публичен дом, имигранти, укриване на престъпници, все и всьо... И такъв обект да е оставен на произвола?! - Не, това е дирижирано от мутромафиотската ни Бокостан.

    17:37 05.02.2026

  • 97 123321

    5 0 Отговор
    мнооооого съмнителна история, че и анонимно.. защо не си покаже лицето, като всичко е толкова красиво и весело там

    18:18 05.02.2026

  • 98 Петър

    8 0 Отговор
    Откъде тая немърливост на нашата държава от българи патриоти ли се управлява или чуждофили(българофоби) да не знаеш какво става в собствения ти дом. сега става ясно защо България е толкова разделена липса на държавници погледнете поведението на депутатите "избраници" на народа

    18:37 05.02.2026

  • 99 Анонимен

    4 2 Отговор
    Лена ли е анонимната ?

    19:22 05.02.2026

  • 100 Пловдив бг

    2 0 Отговор
    От тези разкрития , преди раждане какво ще се роди отново мъртво родено мафиотско зачеване или келява справедливост.

    19:28 05.02.2026

  • 101 Мачо Пикчо

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "До 21???А вярвали няной, че има такова":

    Вагнер, баце

    21:24 05.02.2026

  • 102 Костадин

    4 1 Отговор
    Затвориха балканите ,сложиха барирери камери ходят и стрелят ма месо с оръжия и правят банкети с политиците за да имат чадър,това е истината . Ако си обикновен човек никъде не може да се движиш освен по някоя пътека в Търново но и там не навсякъде. Това е началото на свободна БЪЛГАРИЯ за БЪЛГАРИТЕ ,може би са крайни мерки взети от някой националист но тези управляващи преминаха всички нормални граници.

    23:48 05.02.2026

  • 103 хихи

    3 0 Отговор
    Школа по гмуркане в Мексико със събственик българин.... с тази версия се евават с интелекта на средния читател...

    05:11 06.02.2026

  • 104 сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко безплатно...":

    на прибиране към българия са им раздавали сакове и куфари да си носят багажа към българия и после тук в българия някой е идвал да им прибере куфарите …

    10:42 06.02.2026

  • 105 Дент

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "иван костов":

    Иаз това питам ,не разбрах не чух от никой техен приятел да каже нещо за семейства деца,съпруги на нито един от тези хора,нито убитите,нито живите,обучавали са чужди деца,атехни..

    НЯМА!

    13:59 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове