Деактивирани! Руската армия остана без Starlink

Интернет терминалите на Starlink, използвани от руската армия на бойното поле в Украйна, са деактивирани. Това обяви Киев, съобщава "Ройтерс".
Украински служител определи ситуацията като "бедствие" за Москва, което е нарушило щурмовите ѝ операции в много райони.
Украински представители заявиха, че Русия е използвала хиляди терминали Starlink на бойното поле - нещо, което според военни анализатори прави комуникациите им мобилни и трудни за прекъсване.
Миналата седмица Украйна посочи, че работи със SpaceX на Илон Мъск, за да блокира използването на терминали Starlink в руските бойни дронове и се опитва да състави "бял списък" на всички терминали на Украйна, за да могат руските да бъдат деактивирани.
"Starlink, включени в "белия списък", работят — руските терминали вече са блокирани", изтъкна министърът на отбраната Михайло Федоров, който встъпи в длъжност миналия месец. Той уточни, че процесът на проверка продължава.
В неделя Мъск заяви, че действията на SpaceX за спиране на неразрешеното използване на Starlink от Русия изглежда са проработили.
Сергий Бескрестнов, съветник на Федоров, отчете, че въздействието на деактивирането вече е значително.
"За врага това дори не е проблем на фронта, това е бедствие", подчерта той. "Цялото командване на войските е колабирало. Щурмовите операции са спрени в много райони".
Украинската армия разчита на десетки хиляди сателитни интернет връзки на Starlink за комуникация на бойното поле и за пилотиране на някои мисии с дронове.
Тази седмица компанията заяви, че е открила терминали на Starlink на дронове с голям обсег, използвани при руски атаки.
Източник от украинската армия на източния фронт посочи, че руските войски изпитват значителни проблеми с комуникацията, като почти всички връзки чрез Starlink са прекъснати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
Коментиран от #101
17:56 05.02.2026
3 станислав георгиев недков -стъки
Коментиран от #6
17:57 05.02.2026
4 Кашик
Коментиран от #83, #152
17:57 05.02.2026
5 Втарая ще
Да му мислят войниците, дето некадърни генерали ги фърлят еднопосочно.
Коментиран от #82
17:57 05.02.2026
6 Сегундо
До коментар #3 от "станислав георгиев недков -стъки":Володемир Киевски върши Боже дело, чисти Рoccия от aлкaши, наркомани и болшевишки непотребни. Изчисти им затворите, ютилезера шлаката. Пораво дело. Православно!
Коментиран от #108
17:59 05.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Изобретил дръжки, таратанци и свалени гащи....😆
Коментиран от #52, #167
18:00 05.02.2026
8 Вован
До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":Вова Зеленски пета година мачка блатни орки. Удря здраво и без милост!
Коментиран от #63
18:01 05.02.2026
9 Някой
Коментиран от #16, #21, #51, #80
18:01 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 татунчо 🍌
18:02 05.02.2026
12 Мими Кучева
18:02 05.02.2026
13 Кoпейкo бoбулатoр
18:03 05.02.2026
14 хаха
18:03 05.02.2026
15 Володимир Зеленски, президент
До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":"... Уудри Вова .. "
Ше ми удри Вовата мъдypитe зелени 😆😆😆
Коментиран от #20
18:03 05.02.2026
16 Химпорт
До коментар #9 от "Някой":Терменалите работят по списък. Украинските, ако са в списъка работят.
Коментиран от #61
18:03 05.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
Вече и децата се смеят на подобни глупости.
18:04 05.02.2026
19 оня с коня
Коментиран от #39
18:04 05.02.2026
20 бонак
До коментар #15 от "Володимир Зеленски, президент":на голо ли?
18:05 05.02.2026
21 Ачо
До коментар #9 от "Някой":Говори се, че руснаците живеят в 18 век.Като прсетата.
Коментиран от #47, #54
18:05 05.02.2026
22 Копейки
Коментиран от #56
18:05 05.02.2026
23 стоян георгиев
18:05 05.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 аz CВО Победа 80
18:06 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 пешо
18:07 05.02.2026
29 ЗАЩО ЯБЪЛКИТЕ В КООФЛЕНД
Коментиран от #32
18:07 05.02.2026
30 В понеделник
18:08 05.02.2026
31 Владо
18:08 05.02.2026
32 Вадят ги
До коментар #29 от "ЗАЩО ЯБЪЛКИТЕ В КООФЛЕНД":в склада!
Коментиран от #119
18:09 05.02.2026
33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #58
18:10 05.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Още новини от Украйна
Коментиран от #46
18:10 05.02.2026
36 Българин
18:11 05.02.2026
37 Преди години
18:11 05.02.2026
38 Мишел
18:11 05.02.2026
39 ...
До коментар #19 от "оня с коня":в Русия отдавна няма интернет в истинския смисъл на думата. До руснаците достига само съдържание одобрено от Кремъл, населението се след много строго и получава само това, което съответства на кремълската представа за света, т.е. нищо което отговаря на действителността .
Коментиран от #65, #130
18:11 05.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сатана Z
18:12 05.02.2026
43 Ний ша Ва упрайм
18:12 05.02.2026
44 ГОВОРИТ МОСКВА
Коментиран от #145
18:13 05.02.2026
45 Механик
До коментар #10 от "Добри новини":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #111
18:13 05.02.2026
46 аz CВО Победа 80
До коментар #35 от "Още новини от Украйна":Руската пропагандна има за цел глупаците
18:13 05.02.2026
47 Ачо
До коментар #21 от "Ачо":Кой те излъга,бе !
18:13 05.02.2026
48 Кремълска Шпакла
18:13 05.02.2026
49 минувачът 🌟
18:14 05.02.2026
50 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #40 от "БАРС":Премери ли ги?М?
Коментиран от #57
18:15 05.02.2026
51 Механик
До коментар #9 от "Някой":Руснака не може да произведе два еднакви пирона.
18:15 05.02.2026
52 БАРС
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":ТИ ЗНАЕШЛИ ЧЕ ДВИГАТЕЛИТЕ НА СТАРЛИНК СА СССР РАЗРАБОТКА КОЯТО Е ПРЕДАДЕНА ОТ ПРЕДАТЕЛЯТ КУЧМАН .ИНОГО МАЛКО ЗНАЕШ
18:15 05.02.2026
53 Добрата новина
18:16 05.02.2026
54 овч, 🐑
До коментар #21 от "Ачо":И като вас на село !
Коментиран от #67
18:16 05.02.2026
55 Граовец
18:16 05.02.2026
56 катран
До коментар #22 от "Копейки":Пореден просташки коментар...Нямате ли нови опорни точки..
18:16 05.02.2026
57 Димяща ушанка
До коментар #50 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Днес не успях, но утре влизам в Киев !!!
18:16 05.02.2026
58 1442 ДНЯ
До коментар #33 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":ВТАРАЯ Б.Л.А.Т.Н.А.Я
Победи ли Украйна?
18:16 05.02.2026
59 Омазана ватенка
Коментиран от #76
18:17 05.02.2026
60 стоян георгиев
18:17 05.02.2026
61 Още не съм...
До коментар #16 от "Химпорт":...видял фраснат с бомба терминал да работи
18:17 05.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 куку
До коментар #8 от "Вован":Този Зеленчук ще го сготвят самите украинци..
Коментиран от #92
18:18 05.02.2026
64 Абе Сидеров
Коментиран от #171
18:18 05.02.2026
65 Да те питам
До коментар #39 от "...":Сериозно?
И колко руски сайта си посетил, че знаеш какво пише в тях?
18:19 05.02.2026
66 Софиянец
До коментар #10 от "Добри новини":Бухахаха, това и зеля не може да го съчини 😅
18:19 05.02.2026
67 Фани се гръмнни.А?
До коментар #54 от "овч, 🐑":Ще си направиш добра услуга.
Коментиран от #79
18:20 05.02.2026
68 рашка в колапс
18:20 05.02.2026
69 Иван Вазов, поет
Връзката ужасна! Дванайсетий път
ру3ки орди газят в калта смрадлива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Руснак след руснак!
Путин безумний сочи Покровск пак
и вика: "Търчете! Тамо са парите!"
И руснаци тръгват с викове сърдити,
"За Путин" гръмовно въздуха разпра.
Покровск отговаря с други вик: Гойда!
И с нов дъжд куршуми, дронове и дървье
българи пушкат и отблъскват.
Старлинк прекъсва, руснаците реват,
ордите налитат и падат, и мрат.
Идат кат стръвници, бягат като овци
и пак се завръщат; руснаци, монголци
кат мухи щъкат по страшний редут,
и плачат и стенат и мрат.
И тогаз мощен рев въздуха разпра
F-22 Раптор от небето изригна.
Пусна бомби и ракети
връз главите ру3ки клети !!!
Иван Вазов (1850-1921) 😁😁👍
Коментиран от #86
18:21 05.02.2026
70 Добре ли си
До коментар #24 от "нпо агент":Със Шпаклите ?
Доста добре се справяш Русофилке .
Хахахаха хахахаха
18:21 05.02.2026
71 кой му дреме
18:21 05.02.2026
72 Перо
18:21 05.02.2026
73 Българин
Коментиран от #75
18:21 05.02.2026
74 ТИГО
До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":Удри деее да ти се връща на всички от родата ти ,доброто дето желаеш за "Коалициите" !Удри да изпукат и ти последен да останеш да гледаш ! А и за другите на твоя акъл го пожелавам !
18:22 05.02.2026
75 Бялата Златка
До коментар #73 от "Българин":Русия е високотехнологична кочина!
18:22 05.02.2026
76 Нафиркан Пацан
До коментар #59 от "Омазана ватенка":Те щяха да умират и за МОЧАТА .
18:22 05.02.2026
77 Ацтека
18:23 05.02.2026
78 Хаха
До коментар #10 от "Добри новини":Много боза от Холивуд гледаш и играеш плейстейшън... Съвсем са ти размътили мозъка!
18:24 05.02.2026
79 овч, 🐑
До коментар #67 от "Фани се гръмнни.А?":Кавалер съм и ти отстъпвам реда си ! Един неумен по-малко , че много се навъдихте тук !
18:25 05.02.2026
80 ТИГО
До коментар #9 от "Някой":ДА лампови радиостанции дето америте са им дали през "Великата Отечествена!
18:25 05.02.2026
81 РФ е въздух под налягане !
Отново Украйна не се бори да спечели нито една война. Украйна не се бори с руските граждани. Украйна се бори да защити земите и гражданите си от чудовище, което дойде да убива украински граждани и да граби земите им.
Когато питате злобно, "но сте казали, че Украйна побеждава", нека горните факти ви напомнят за какво е войната.
Бомбардировките от Путин над цивилни и електромрежата в Украйна са доказателство. Цивилните не са войници. Нападението им по време на война е военно престъпление.
Вместо да се бие с украински войници, Путин убива незащитени цивилни и унищожава инфраструктурата им.
Това е доказателство, че Русия е слаба нация във военно отношение.
Коментиран от #84
18:26 05.02.2026
82 "Сталин-
До коментар #5 от "Втарая ще":Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора !" И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща пушечно месо срещу украинската артилерия, за да им хаби мунициите.
Коментиран от #93, #94
18:27 05.02.2026
83 Не е така!
До коментар #4 от "Кашик":Това се нарича партенки. И когато са навити правилно, краката не се протриват, както с чорапите. И топлят много.
18:27 05.02.2026
84 село мое , 🐮
До коментар #81 от "РФ е въздух под налягане !":Не се излагай пред селото , че ще ти се смеят в хоремага за тия дивотии , дето си надраскал тук ! Наблягай на кървавицата и киселото зеле - полезни са за мозъка , да знаеш ! Имаш остра нужда от тях !
18:29 05.02.2026
85 Лука
До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":Рашистите вън,от БГ сайтовете !
Коментиран от #90
18:30 05.02.2026
86 Перо
До коментар #69 от "Иван Вазов, поет":Орешникът не е зависим от Старлинк! Това е важно за кашимерията и дроновете, иначе нито ракетните войски, нито артилерията, нито танковите екипажи, разчети и отделения ги интересува Старлинк. За тях са важни целите, определени визуално или със собствени технически средства в бойните машини или указани от руски спътници!
Коментиран от #96, #103
18:30 05.02.2026
87 Хмм
18:30 05.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Е сега вече, нема лабаво
18:32 05.02.2026
90 стоян георгиев
До коментар #85 от "Лука":За съжаление този сайт е техен.половината са на работа в него!и то най ненормалните!
18:32 05.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Като гледаме
До коментар #63 от "куку":какво са говорили днес Путин и Медведев по руските медии на народа. Започнали да подготвят за Северно-корейски модел. Много икономии - малко храна и скрити зад висока ограда, далеч от света.:)
18:32 05.02.2026
93 Перо
До коментар #82 от ""Сталин-":Последният път, миналия месец бяха разменени 1000 украински трупа с 36 руски! Пред фактите и боговете мълчат!
Коментиран от #97, #121
18:33 05.02.2026
94 Лука
До коментар #82 от ""Сталин-":Най гадното е че се гордеят с това !
18:33 05.02.2026
95 Да живее пропагандата
Коментиран от #98
18:33 05.02.2026
96 ТИГО
До коментар #86 от "Перо":АМА те правят по ЕДИН "ОРЕХ" на ШЕСТ месеца и гръмват един път на година ,и след това плямпат 6 месеца колко са велики!Та с него или без него другото като е мазало е се толкова !
Коментиран от #104
18:33 05.02.2026
97 Руската пропаганда
До коментар #93 от "Перо":Има за цел глупака.
Коментиран от #109, #115
18:34 05.02.2026
98 Ха ХаХа
До коментар #95 от "Да живее пропагандата":Следващата ракета ще удари мавзолея на мумията им.
Коментиран от #110
18:35 05.02.2026
99 Гост
, пак простотии на Ангро!
18:35 05.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Сатана Z
До коментар #2 от "Сатана Z":Не пиши от мое име ,педофил Петрохански
18:36 05.02.2026
102 ТИГО
До коментар #91 от "хихи":КОГА бе ХАХО ??КОГА тая смотана държава ще произведе едновременно ДВА "Ореха" или ДВЕ "АРМАТА" или поне два часовника и да са еднакви???
Коментиран от #113
18:36 05.02.2026
103 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #86 от "Перо":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
Коментиран от #112, #168
18:36 05.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ацтека
18:37 05.02.2026
106 Бутача
18:37 05.02.2026
107 Мощен удар
18:38 05.02.2026
108 Лука
До коментар #6 от "Сегундо":Това което пропагандираш е чист нацизъм !
18:39 05.02.2026
109 Град Козлодуй
До коментар #97 от "Руската пропаганда":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
18:39 05.02.2026
110 Супер
До коментар #98 от "Ха ХаХа":Друго ко ти казаха да ривеш? 😄Аман от глупаци ползвани за глупави тролеи срещу Русия!
Коментиран от #114, #131, #159
18:39 05.02.2026
111 Така е, след като се ровиш и търсиш
До коментар #45 от "Механик":по забранените медии! Ние, който си стоим при истинските и сериозни медии, такива проблеми нямаме!
18:40 05.02.2026
112 Пропагандата
До коментар #103 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":винаги се цели в глупака!
18:40 05.02.2026
113 да питам
До коментар #102 от "ТИГО":защо на последния парад в Мацква, го нямаше даже и картонения макет на Армата ?
Коментиран от #127
18:40 05.02.2026
114 Руската пропаганда
До коментар #110 от "Супер":Е създадена с цел да контролира глупака.
Коментиран от #117
18:41 05.02.2026
115 Така е
До коментар #97 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:41 05.02.2026
116 Тома
18:41 05.02.2026
117 Така е
До коментар #114 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:42 05.02.2026
118 Забелязъл
18:42 05.02.2026
119 ПРОСТО В ЯБЪЛКИТЕ ИМА ХИМИЯ
До коментар #32 от "Вадят ги":СТОПИРАЩА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЕМКИ ...ТАА ХИМИЯ ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОДЕЙСТВА И УНИЩОЖИ И ТВОЙТО СЕМЕ КАТО Я ИЗЯДЕШ КОЕТО ШЕ БЪДЕ ГОЛЯМ ПЛЮС ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА......
18:43 05.02.2026
120 Вовата удря хлебарките в бункера😂
До коментар #1 от "стоян георгиев- стъки":Друго не може нефелния дъртак.
18:44 05.02.2026
121 Човека
До коментар #93 от "Перо":не коментира размени, а брой загинали. Двете неща нямат нищо общо.
18:44 05.02.2026
122 Е как бе!
18:45 05.02.2026
123 Ацтека
18:45 05.02.2026
124 безспорен факт
18:45 05.02.2026
125 Укронатовски глупости
Коментиран от #133
18:46 05.02.2026
126 Карго 200
18:47 05.02.2026
127 ТИГО
До коментар #113 от "да питам":Вчера се опитах на Русоляст да обясня че Пригожин е имал изказване против командването на "Просия" и оня се опитваше да ме убеди че съм камила и че не е верно ,аз го намерих на 2 места видео , с помощта на И.И. !И тогава се убедих че "НАЙ Простият Искуствен ИНтелект е ПО Умен от всеки Русофил " И Им го написах !
18:47 05.02.2026
128 Отреазвяващ
18:47 05.02.2026
129 си дзън
До коментар #91 от "хихи":Оня ден свалиха 4 несваляеми дупер-звукови Цирконя укрите.
Орешниците са по-стари. Така, че отиват на скрап.
18:48 05.02.2026
130 Да бе
До коментар #39 от "...":За това всички тук от Русия теглят "съдържание", маук!
Коментиран от #141
18:48 05.02.2026
131 Копейка
До коментар #110 от "Супер":А на нас ни казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и Палестина, но нямало да ни плащат известно време. Питахме кога, казаха ни че незнаяли
Коментиран от #148
18:48 05.02.2026
132 Мишел
До коментар #10 от "Добри новини":Фантазираш. Насищането на бойното поле с дронове направи войната днес коренно различна от миналите.. Сега няма масови атаки, при отбрана се дават повече жертви, отколкото при нападение, няма скрито придвижване и маневри на бойното поле по терена, към минните полета бяха добавени чакащи ударни дронове , появиха се оръжия с изкуствен интелект итн.
Коментиран от #135, #139, #143
18:49 05.02.2026
133 ТИГО
До коментар #125 от "Укронатовски глупости":Абе мозък ползват лампови радиостанции от втората Война ! Ако не беше УСА да им даде технологията за електронни лампи още щяха да гребат в блатата и щяха да говорят Немски!
Коментиран от #149
18:50 05.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Навън леден дъжд запръска
18:52 05.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 1111
18:53 05.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ...
До коментар #130 от "Да бе":В Русия "съдържание" е само това, което съответства на изискването на Кремъл за индоктриниране на руското население. Разбира се, че може останалите хора да наблюдават "кремълското съдържание" най-вече става основно за смях и шегички и да се радваме, че не сме като руснаците.
18:54 05.02.2026
142 Ацтека
18:55 05.02.2026
143 Архив
До коментар #132 от "Мишел":Абе почнали са вече да размотават катушките руските телефонисти след като
им спряха Старлинка. Умммри, но свръзка дай ... ха,ха,ха
18:55 05.02.2026
144 Ацтека
19:01 05.02.2026
145 Путин е като хитлер но е в зароди9ш
До коментар #44 от "ГОВОРИТ МОСКВА":Отдавна няма ссср ,днес управлението в русия е национал олигархичрно !
19:03 05.02.2026
146 Дедо
19:10 05.02.2026
147 Ще гледаме
19:12 05.02.2026
148 Ами тъ пейке
До коментар #131 от "Копейка":Туй на раминете е да мисли, а не да го ползват за консерва. 😄
Коментиран от #150
19:14 05.02.2026
149 Тигчо бря
До коментар #133 от "ТИГО":Троленето е жалко занимание бря. 😄
Коментиран от #155
19:15 05.02.2026
150 Горд евроцент
До коментар #148 от "Ами тъ пейке":Я, ей га тъneйката пак цъфна! Как си другарю!
Коментиран от #162
19:17 05.02.2026
151 ?????
На фронта разполагат мобилни базови станции 3G, които естествено са по-бавни, но с много по-голям обхват и до голяма степен решават проблема с интернета по фронтовата линия.
Естествено украинците ще се стремят да ги унищожат, но станции такива има много и вече са много евтини.
И при тях също може да се направи верифициран списък кой може да се подключва.
А за евтините дронове които търсят цели в движение явно трябва да забравят засега.
Те си имат и стационарни цели достатъчно.
Коментиран от #153
19:25 05.02.2026
152 Мишел
До коментар #4 от "Кашик":Опровергават те първите спътници, първите полети на животни и хора в космоса, първите междупланетни станции и полети , първите автоматични апаратни кацания и обиколки на Луната, първата околоземна обитаема станция ... са само на СССР.
САЩ заложиха на самолетите, СССР на ракетите и затова първите постижения на човека в космоса са руски.
19:32 05.02.2026
153 Теслатъ
До коментар #151 от "?????":Много точен и професионален коментар! Помня с какво пренебрежение се отнасяха руските висши военни чинове в медиите към БПЛА и Дроновете, към УМПК..., за "Свръзката" в съветска и руска армия да не говорим... Във ВВ на НРБ, в които служих 27 месеца, през 1985 г., имахме Японски, Оригинални "Тантали"!!!!, когато патролирахме, а не "копието Микрон", с които ходеше Милицията ни!!!
19:38 05.02.2026
154 РИА Новости
19:44 05.02.2026
155 ТИГО
До коментар #149 от "Тигчо бря":Добре ама е истина ! Я ти напиши нещо за Могучая което да е истина ?? Армата -крах .Орешник един път на 6 месеца - крах !! Москвич -Китайски , даже водката не са измислили !
Коментиран от #160
19:48 05.02.2026
156 Споко , бе
19:54 05.02.2026
157 Швей
19:55 05.02.2026
158 До Швей
20:05 05.02.2026
159 Ахматолитик
До коментар #110 от "Супер":Никоя глупост срещу Русия, не е глупост, цялата тя е, такава ;)
Коментиран от #161
20:19 05.02.2026
160 Кога тигчо
До коментар #155 от "ТИГО":глупавото тролене казва истина? 😄 Показва само жалкото съществуване на глупака.
20:20 05.02.2026
161 Не е
До коментар #159 от "Ахматолитик":Само е жалко да се гледат глупаците с лъжи и пропаганда срещу Русия, докато САЩ ги ползва, че са евтини и глупави докато унищожава Европа!
20:21 05.02.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 125
20:56 05.02.2026
164 Хахахахаха
Коментиран от #166
21:02 05.02.2026
165 ТаУмВзе
21:11 05.02.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 така де
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":па те и самолета са измислили.един погледнал в небето и викнал САМ ЛЕТАЕТ САМАЛЬОТ и така го открили, и часовници правят ,най бързите в света
22:36 05.02.2026
168 Перо
До коментар #103 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Ако това е вярно, означава че украинците са още във ВСВ, щом не могат да свалят такава “първична” ракета, но резултатите показват друго: 13 маха скорост, променяща се траектория на ракетата и страшно много силна кинетична енергия при удара, с последващ мощен заряд. От един бетонен бункер се получава една дупка с 10 м. дълбочина в земята! На два пъти азовците гризнаха дръвцето и настана глобален писък за помощ!
22:42 05.02.2026
169 Aлфа Вълкът
22:50 05.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Русия е велика
13:04 06.02.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.