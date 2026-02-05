Новини
Деактивирани! Руската армия остана без Starlink
  Тема: Украйна

Деактивирани! Руската армия остана без Starlink

5 Февруари, 2026 17:53

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • старлинк-
  • пво-
  • илон мъск

Украинската армия разчита на десетки хиляди сателитни интернет връзки на Starlink за комуникация на бойното поле и за пилотиране на някои мисии с дронове

Деактивирани! Руската армия остана без Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Интернет терминалите на Starlink, използвани от руската армия на бойното поле в Украйна, са деактивирани. Това обяви Киев, съобщава "Ройтерс".

Украински служител определи ситуацията като "бедствие" за Москва, което е нарушило щурмовите ѝ операции в много райони.

Украински представители заявиха, че Русия е използвала хиляди терминали Starlink на бойното поле - нещо, което според военни анализатори прави комуникациите им мобилни и трудни за прекъсване.

Миналата седмица Украйна посочи, че работи със SpaceX на Илон Мъск, за да блокира използването на терминали Starlink в руските бойни дронове и се опитва да състави "бял ​​списък" на всички терминали на Украйна, за да могат руските да бъдат деактивирани.

"Starlink, включени в "белия списък", работят — руските терминали вече са блокирани", изтъкна министърът на отбраната Михайло Федоров, който встъпи в длъжност миналия месец. Той уточни, че процесът на проверка продължава.

В неделя Мъск заяви, че действията на SpaceX за спиране на неразрешеното използване на Starlink от Русия изглежда са проработили.

Сергий Бескрестнов, съветник на Федоров, отчете, че въздействието на деактивирането вече е значително.

"За врага това дори не е проблем на фронта, това е бедствие", подчерта той. "Цялото командване на войските е колабирало. Щурмовите операции са спрени в много райони".

Украинската армия разчита на десетки хиляди сателитни интернет връзки на Starlink за комуникация на бойното поле и за пилотиране на някои мисии с дронове.

Тази седмица компанията заяви, че е открила терминали на Starlink на дронове с голям обсег, използвани при руски атаки.

Източник от украинската армия на източния фронт посочи, че руските войски изпитват значителни проблеми с комуникацията, като почти всички връзки чрез Starlink са прекъснати.


