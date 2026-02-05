Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
"Не се връщайте в България": това ли искат да им кажат?

"Не се връщайте в България": това ли искат да им кажат?

5 Февруари, 2026 21:01 4 494 192

  • румен радев-
  • герб-
  • има такъв народ-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • продължаваме промяната

През последните години емигрантите изпращат в България над 1 млрд. евро годишно

"Не се връщайте в България": това ли искат да им кажат? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Идеята, че българите в чужбина не сме част от България, е не само вредна, но и дълбоко невярна": как реагират българи в САЩ и Великобритания на искането за ограничаване на избирателните секции в държавите извън ЕС?

Българските граждани, които живеят извън страната, имат конституционно гарантирано право да участват в изборите в България. Упражняването на това право обаче за по-голямата част от тях може да остане само една теоретична възможност, след като Правната комисия в парламента подкрепи на второ четене ограничаването на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз (ЕС).

През последните години емигрантите изпращат в България над 1 млрд. евро годишно. Сумата често надвишава преките чуждестранни инвестиции, като реалният размер, включващ и неофициално изпращаните средства, вероятно е над 1,5 млрд. евро годишно. Това прави българите извън България най-големият инвеститор в страната. Огромна част от тези средства идват от САЩ, Великобритания, Германия, Испания и Гърция. Как се отнася мнозинството от народните представители към "най-големия инвеститор" се вижда от приетите промени в Изборния кодекс, които пренебрегват именно тези българи.

Сякаш не им пука за българите в чужбина

Голяма част от диаспората живее с усещането, че "на властта в България не ѝ пука за българите извън България". В това е убеден Евгени Веселинов, създател и главен редактор на първото печатно издание на български език в САЩ и основател и директор на първото българско училище на американския Западен бряг. Той живее от 26 години в Лос Анджелис, а от 2005 година насам организира гласуването на български избори в Сан Диего, Лос Анджелис, Сиатъл, Сан Франциско и дори в Хавай.

"Идеята, че ние не сме част от България, е вредна и дълбоко невярна", казва Мария Спирова, редакторка в лондонско юридическо издателство и носителка на международни награди за аналитична журналистика и активен застъпник за избирателните права на българите зад граница. "Ние поддържаме голяма част от държавата България, без да консумираме нищо от нея. Над 2 процента от БВП е от парите, изпратени от българите в чужбина, за да могат българите в България да си платят сметките и данъците. Да не говорим, че ние също плащаме данъци."

Не за първи път управляващите демонстрират пренебрежение към емигрантите. Още по времето на ВМРО бе направен опит българите извън България да бъдат отстранени от изборите, припомня Мария Спирова и уточнява, че в сегашния случай "Възраждане" на Костадин Костадинов "сключи сделка с Пеевски, за да спре хората от Турция, които са лоялни на Доган". Нищо, че хората от Турция могат да се качат на автобус и да гласуват в България. Което обаче е невъзможно за емигрантите от Великобритания и САЩ, посочва тя.

"Аз и останалите хора, които гласуват редовно, смятаме, че е недемократично да бъдат ограничени възможностите ни да упражним правото ни на глас", казва Живка Бубалова, основателка и директорка на "Малко българско училище" в Чикаго, което е най-голямото българско училище зад граница.

Тя и Евгени Веселинов поставят въпроса за отказа от въвеждането на електронно гласуване. Двамата са убедени, че ако секциите действително бъдат ограничени, много от българите в САЩ ще се откажат да гласуват, защото това означава пътуване на огромни разстояния.

След като за пореден път бе отложено обособяването на многомандатен избирателен район за българските граждани извън страната, логичният резултатът е спадане на активността, казва Евгени Веселинов. Той добавя, че голяма част от емигрантите се вълнуват от това, което се случва в България, не само защото "е тяхната родина, не само защото там са семействата, които издържат, не само защото там са останали приятелите от детството, а и защото от изхода от изборите зависят личните им стратегии… Много от тях искат да се върнат в страната, но не вярват на днешните управници."

"Една от нашите гласоподавателки, която навърши 101 години, не се отказва да пътува с децата и внуците си 2 часа, за да гласува! Ето такива хора има сред българите в чужбина, към които управляващите се отнасят с пренебрежение", изтъква Живка Бубалова.

Единия ден ни казват: Върнете се! На другия: Стойте си там.

Според Мария Спирова прагматичните измерения на проблема, без да се засяга въпросът за конституционните права, са следните: дори в пикова активност на масово гласуване гласовете от "цялата чужбина", взети заедно (Великобритания, ЕС, САЩ, Канада, Австралия, Турция), не са в състояние съществено да променят резултатите от изборите в България. "Нищо не печелим като нация от това, че блокираме гласовете на хора, които имат пълното право да ги дават." И още: "Във Великобритания има регистрирани над 400 хиляди българи. Да допуснем, че половината са с право на глас. Това са 200 хиляди сравнително скорошни емигранти, които са с единия крак непрекъснато в България. "Възраждане" и ГЕРБ говорят, че страната се обезлюдява, че няма квалифицирана работна ръка, че има демографски проблеми. Единия ден казват: Върнете се, много ни трябвате. На другия: Нямате право да определяте бъдещето на страната, приключваме с гражданските ви права! Това е най-силният сигнал, който отправяш към някого - като го заплюеш в лицето и му кажеш: Не се връщай, не ни трябваш."

Тази демонстрация на отчуждение, на фундаментално неразбиране на процесите на международно съществуване, каквито всяка диаспора има, води до това, че се късат връзки. "Не се полагат усилия тези хора да се държат интегрирани в икономическия и социален живот на България", изтъква Мария Спирова, която е съорганизатор на доброволческа мрежа за разкриване на избирателни секции в ЕС и САЩ.

На въпроса как ще се справят на предстоящите избори тя отговаря така: "Организираме избори в тежки условия, при постоянно променящи се рамки на изборното законодателство. Един от основните проблеми е, че на много места в света режимът за избори е разрешителен. Ти трябва да убедиш държавата гостоприемник, че знаеш какво правиш, че няма да създаваш безредици по улиците като подредиш избирателни секции на 50 места в Лондон."

Тя посочва, че вече е имало такъв случай. "Улиците на Лондон се пълнеха с опашки по 6 часа от желаещи да гласуват, които не можеха да стигнат до избирателната урна." Мария Спирова подчертава също така, че гласуването с бюлетина е много по-продължителен процес, отколкото гласуването с машина. "В чужбина, там където те няма в списъците, когато отидеш пред комисията, сядаш и като един Паисий попълваш декларация с всичките ти лични данни, след което членове на комисията трябва на ръка да препишат тази декларация в избирателния списък… и т.н. и т.н."

По думите ѝ, ако секциите в страните извън ЕС бъдат ограничени до 20, "ще бъде изтървана цяла Великобритания, ще се гласува само в Лондон". На последните избори, след големите протести в България, във Великобритания гласуваха почти 34 хиляди души, припомня Мария Спирова. "Тъй като се очаква отново бурен вот, нека някой направи сметката как да наместим 34 000 души в 20 секции."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 95 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    49 51 Отговор
    Точно това искат да им кажат престъпниците дето управляват България през последните 37г, изпълнявайки заповедите на античовешките си началници (от групи като тази на Епщайн)!

    А ДВ е античовешка медия на тия същите фшаги, на която никой нормален НЕ трябва да вярва на сляпо, а винаги да има едно на ум!

    Коментиран от #36, #184

    21:04 05.02.2026

  • 3 Сесесере

    64 8 Отговор
    Българите в чужбина, ако искат могат да гласуват!

    Коментиран от #52

    21:06 05.02.2026

  • 4 Правилно - не се връщайте

    108 16 Отговор
    Вече е много по-изгодно да си харчиш европейската запалта на запад отколкото в прескъпия левро кoптоp!

    21:06 05.02.2026

  • 5 Мнение

    78 53 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Количеството гласове от британия и сащ е една плюнка в сравнение с гласовете от Турция, които Ердоган осигурява с хора под строй за дпс-арската античовешка мафия в България!

    Така, че ДА, СЪГЛАСЕН СЪМ СЕКЦИИТЕ В ТУРЦИЯ ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ!

    Коментиран от #10, #76, #83, #92

    21:07 05.02.2026

  • 6 Азззззззз

    110 14 Отговор
    На избори трябва да могат да гласуват само грамотни, които са плащали данъци и осигуровки в България през последните 3 години.

    Коментиран от #25, #28, #37, #124

    21:07 05.02.2026

  • 7 Гост

    95 14 Отговор
    Вие пращайте пари, нема.лошо, то е за близките!
    Ама не е индулгенция! Данъци и осигуровки за 12 месеца назад платени р БГ! И тогава може! Дотогава, гласувайте за Тръмпи и Старми! Тука, не е ва вас, нали? Или да? А?

    Коментиран от #26, #164, #170

    21:08 05.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    61 39 Отговор
    Ах... дойче зеле...! АМИ АКО ИСКАТЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ БЕ!!!
    Като се върнете ще гласувате! като не се върнете не сме загубили кой знае колко!

    21:08 05.02.2026

  • 9 Боздуган

    62 1 Отговор
    Щото, пък само заради урните щяха да де върнат! Размисли и страсти на петокласници....

    21:10 05.02.2026

  • 10 Хохо Бохо

    53 29 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Всички роднини в България на българите в чужбина ще бъдат солидарни с тях и ще изметат Възраждне!
    Споко, ще го видиш...

    Коментиран от #14

    21:12 05.02.2026

  • 11 Ръп

    71 17 Отговор
    Да пращат колкото искат пари на близките си, но не да определят битието тук, от чужбина.

    21:16 05.02.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    60 11 Отговор
    Като искат да гласуват да се върнат в България 😉 както правят турците

    21:18 05.02.2026

  • 13 Възраждани

    50 22 Отговор
    Българите юнаци и най големи патриоти, които са се изнесли от родината си са предатели и да духат таратора за да не се изгорят за изборите.

    21:19 05.02.2026

  • 14 Мнение

    30 34 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Коя чужбина?!
    В или извън ЕС???

    И за кои българи говориш?!
    Тия дето "избранниците" им се гаврят с тях в Родопите, или за други имаш предвид?!

    Няма нормален, дето доброволно да гласува за герб, дпс-тата и ппдб!!!

    Коментиран от #19, #104

    21:19 05.02.2026

  • 15 Не се заблуждавайте

    39 6 Отговор
    И на мафията не и пука за народа български ,щото тука българите вече нямат корени,сатанистите ни откраднаха държавата

    21:19 05.02.2026

  • 16 няма келепир вече

    57 9 Отговор
    Няма келепир вече в бул га рис таня. Една пломба стана 240-300 евро. А ако ви се наложи по-сериозно лечение ще трябва да си продадете апартамента за да се издължите на болницата. Храната по супер-маркетите е стара, замразяване, фалшива, канцерогенна и опасна за ядене, освен това в Западна европа всички хранителни продукти са по-евтини... Само б олен мозък би се натикал от чужбина в хипер-инфлацията която се вихри в момента в бг...

    Коментиран от #138

    21:20 05.02.2026

  • 17 На Тях Не Им Пука !

    21 7 Отговор
    На Тях Не Им Пука !

    За Българите В България !

    Та Какво Остава !

    За Тях !

    Тук Основните Действия Са !

    Беззаконието !

    И Ограбването !

    На Този Народ !

    От Прездента !

    До последния Чиновник !

    Коментиран от #22

    21:20 05.02.2026

  • 18 обективен

    57 11 Отговор
    Българин с паспорт , който не може да говори езика , не трябва да гласува , защото има вече второ поколение живеещи в Турция които и дума не знаят !

    21:21 05.02.2026

  • 19 Абе копей

    38 15 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Ти вече федерализира ли България в ЕС-райха?! За всички ви се отнася - ЕС е най-голямата и вражасека чужбина!!!

    Коментиран от #29, #179

    21:21 05.02.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    24 29 Отговор
    За кво са ни да се връщат? Да ги храним и тях ли? Цигани, украинци, мними инвалиди, сега и емигранти.. Айде нема нужда. Да си стоят там където са.

    Коментиран от #163

    21:23 05.02.2026

  • 21 Реагираме

    28 7 Отговор
    само положително.
    Никакви секции в турция.

    21:24 05.02.2026

  • 22 Имат Си Роби !

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "На Тях Не Им Пука !":

    Имат Си Роби !

    Могат Да Ги Мародерстват !

    Малтретераните Кучета !

    Живеят По-Добре !

    От Този Народ !

    Какво ЛИЦЕМЕИРИЕ !

    Само !

    Мръсна !

    СГАН !

    21:24 05.02.2026

  • 23 Ами

    13 4 Отговор
    Просто не гласуват за правилните хора.
    400 000 души за 20 секции :)
    Звучи като виц, но е факт.

    21:24 05.02.2026

  • 24 Ужас безкрай

    25 20 Отговор
    Няма по-големи безродници и анти българи от Възраждане. Дори сатрапите от ГЕРБ и ДПС-НН, не могат да засенчат копейката.

    21:24 05.02.2026

  • 25 Ужас безкрай

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    Че то в такъв случай, трябва да гласуват основно българите в чужбина.

    21:27 05.02.2026

  • 26 Аби

    19 42 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Ей бухали, аз плащам данъци над 480лева годишно, лично моето семейство като сме в България харчим поне 20 000лв, на двама давам заплати по 1300лв в село близко до Русе, да пазят докато се строи къщата и да поддържат имота и техните данъци и осигуровки. Отделно над 250 000 до сега съм платил на строителна фирма, и вие ще ми кажете къде да стоя, къде да си харча парите и да не ГЛАСУВАМ. Вие нормални ли сте? Колко от вас граждани са изхарчили такива пари за 8 години. ДЕБИЛИ ТАКИВА

    Коментиран от #38

    21:28 05.02.2026

  • 27 Терминал 8

    21 4 Отговор
    От такива умни простаци ком.соц управленци избягаха два милиона българи и продължават с тъпите си изцепки.
    И лъжат че българите се завръщат ли.идват и пак се връщат на сигурна и доходна работа....

    21:29 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мнение

    10 26 Отговор

    До коментар #19 от "Абе копей":

    Абе r.й, България я федерализират вам подобните лгбт наркомани от ппдб!

    А в ЕС има доста повече българи отколкото извън ЕС, това е и идеята на това ограничение!
    Но как вие пеньоаро-носителите да го проумеете тоя факт?!

    Коментиран от #33

    21:31 05.02.2026

  • 30 Гост

    22 3 Отговор
    Който може да бяга, да бяга, ама то па няма и къде да избяга човек

    21:32 05.02.2026

  • 31 МНЕНИЕ!

    36 7 Отговор
    Нямам нищо против български гражданин, да не знае български, но имам против български гражданин да не знае български и да гласува за парламент или кмет. Щом не знае български, значи няма интерес към нашата държава, щом е така дръж си паспорта, ама гласуването там дето живееш и знаеш езика!

    Коментиран от #35

    21:32 05.02.2026

  • 32 Ненормално е

    41 10 Отговор
    Да не живееш в страна, а да гласуваш, за бъдещето и! Върни се, живей тук и гласувай за този който мислиш, че имаш бъдеще!

    21:35 05.02.2026

  • 33 Ш,бай се

    21 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    бе евро,ей!

    Коментиран от #39

    21:36 05.02.2026

  • 34 Дпсетата

    19 8 Отговор
    са пощръклели, че гласове от тюркето няма да могат да се ползват.
    Няма връщане аркадаши.

    21:37 05.02.2026

  • 35 Гласуване по име на партия, без номера й

    33 2 Отговор

    До коментар #31 от "МНЕНИЕ!":

    Правилно е предложението на Възраждане. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry.

    Коментиран от #42

    21:38 05.02.2026

  • 36 ИМПЕРИАЛИСТ

    26 14 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Зa тaрикaтчeтaтa, дeтo ce изнecoхa oт Бългaрия, хич нe ми e жaл...Лoшoтo e, чe тeзи мушмoрoци, зa дa ce oпрaвдaят прeд ceбe cи, глacувaт нa избoритe във врeдa нa Бългaрия....

    21:39 05.02.2026

  • 37 и как

    10 14 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    смяташ че ще стане като повечето които са завършили средно образование през последните 20 години немогат да четат и пишат. Как мислиш ще вземат решение за кой да гласуват като немогат да разберат какво им казват всички партии. Как да отсеят кое е истина кое е лъжа и кое е блъф. Или ще гласуват за което и да е квадратче без да знаят за кого. Ако питаш мен гласуващите които разбират и гласуват както трябва са под 10000, а тия дето разбират и гласуват не за точния човек са под 80 000 или общо всички гласуващи са около 100 000. Трябва да си минал обстоен медицински преглед включващ менталното и физическото здравословно състояние както и тест за психологическа умствена способност. Тогава гласуващите ще са около 300-400 000 които трябва да гласува. А всички останали са плява които изобщо не трябва да бъдат допуснати до урните. А тия дето са избягали в САЩ и Др. Държави изобщо не трябва да гласуват. Щом си плащаш другаде данъците нямаш право да гласуваш за правителство в България. Единствено имат право да гласуват за Европейски Парламент само пребиваващите на територията на Европейския Съюз когато има общи избори за Европейски Парламент. Тези които живеят в САЩ, Канада и Австралия Нямат право да участват в никакви избори! Може и да са Българи но са се отказали доброволно от Българското си Гражданство и са Приели Чуждо.

    21:42 05.02.2026

  • 38 Какъв ти е проблема ?!

    25 8 Отговор

    До коментар #26 от "Аби":

    20 секции плюс консулските служби и посолствата в САЩ и Великобритания са предостатъчни за да гласуваш !
    Коя друга "богата" държава може да си позволи стотици изборни секции в чужбина ???!!!!

    Коментиран от #172

    21:42 05.02.2026

  • 39 Мнение

    0 21 Отговор

    До коментар #33 от "Ш,бай се":

    Ппдб-ейски гтк, не съди за другите по себе си!

    Коментиран от #43

    21:43 05.02.2026

  • 40 Слушайте

    13 6 Отговор
    БЪЛГАРИ...!АКО не прозрем това което ни сервираха през лъжливата "ДЕМОКРАЦИЯ,"ще изчезнем ,въпреки вещанията на пророците

    Коментиран от #49

    21:43 05.02.2026

  • 41 Анджело

    16 4 Отговор
    Че никой никога няма да се върне обратно. Освен за отпуск. Навсякъде е по-добре от България за съжаление.

    21:43 05.02.2026

  • 42 Също така

    12 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гласуване по име на партия, без номера й":

    ЛИЧНО попълване на декларацията пред изборната комисия !

    21:45 05.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 604

    13 4 Отговор
    след 20г ще е пустош.....

    21:46 05.02.2026

  • 45 ГОСТ

    17 11 Отговор
    нямам нищо против всеки да има право на глас.НО има и друг проблем всички живеещи извън територията дали по принуда или за по нормален живот и не внасят в буджета нищо освен данък за къща да си направят поне усилие да отидат до секцията където и да е. много чужди граждани също имат имоти и живеят в тъх плащат си данъците и пазарят тук но нямат глас. не е ли малко нагло аборигените тук да ги дерат а други да им определят управниците без да си направят усилия а да им осигурят секция направо в хола..били пратели пари не са ги пратели в буджета а на близките си.но и те опъват същия каиш като всички други тук. правото на глас трябва да зависи от приноса към държавата не като някой родени извън границите ни и възпитани в друго общество не знаещи български но по право на родители наследява гражданство без да си има и на хабер що е то. трябва да си направят малко усилие след като друго не правя за тая държава дори чужденците живеещи тук правят по вече от тях но могат да гласуват само на европейски избори.

    21:46 05.02.2026

  • 46 бай Даньо

    13 8 Отговор
    Пълни глупости са това. Като го прочете човек остава с убеждението че има накакъв небивал ентусиазъм за гласуване в чужбина докато грубата реалност е че например в САЩ от говори се 200 000 души диаспора се виждат едни само 5000 гласували . За тия ли 2.5% гласували сме се разревали ? Българите в България трябва да разбират че с акт ана емиграция на някой хора интересите им не са непремнно еднопосочни . Гласуването в Турция е голям проблем за българите в България но не и за тия в Сан Диего ... Другата причина да е добре да се забрани гласуването в чужбина изобщо е че българските емигранти са неадекватни , не се интереусват от родината но имат ярко отрицателно отношение към нея , каквит и глупости д ас епишат как си примират от носталгия ... нямат добра дума за България повечето емигранти , имат силно емоцианолно мнение за политика общество отново без да знаят базовите факти . Точна тая неадекватност ги праща да гласуват за спасители като чалгарите на Слави , за ППДБ, за Възраждане , за ... все на грешната страна .

    21:47 05.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е.

    10 6 Отговор

    До коментар #40 от "Слушайте":

    Според прогноза на ЦРУ през 2048г. българите ще бъдем малцинство(и то застаряващо) на територия, която все още се нарича България...

    21:49 05.02.2026

  • 50 Пейтриъта

    10 3 Отговор
    На това му се казва: Да си изгориш юргана заради една бълха през февруари по желание на Шиши.

    21:52 05.02.2026

  • 51 сеянинь..

    13 6 Отговор
    Ако сакат наште сънародници в странство да гласуват,требва поне месец да са тука и да опитат от жлътото във weцето на пеефтьски0,дека родните бг-та кушать от него-всеки ден

    21:53 05.02.2026

  • 52 ХАХАХАХААХА

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    МНОГО ТОЧНО!!!

    21:56 05.02.2026

  • 53 Идеята Е, че българите в чужбина

    13 6 Отговор
    няма повечето да гласувате за тиква и шопар
    и затова ги намаляват а и да има повече парици за чекмеджета


    ако не се сте го разбрали

    21:56 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нириви

    7 12 Отговор
    Всеки може да тръгне и да се върне.Свободна страна сме.Валутата ни е силна .Нека младите да търссят себе си по целия свят.Винаги са добре дошли.

    21:57 05.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 тук

    15 2 Отговор
    не виждам проблем...В Гърция като има избори се гласува само в Гърция. Да не би българите в чужбина да искат да се изхарчат 2 милиарда и в чужбина за урни и машини... ГОЛЕМИЯ проблем е че трябва да има по един депутат в парламента делегираН от Англия САЩ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ ТУРЦИЯ И ЕС КАТО ЦЯЛО И ако са поне 10 мажоритарно избрани още по добре....Е ЗА ТОВА СЕ БОРЕТЕ ,НЕ ЗА УРНИ И УРНИЧКИ, И ДА НЯМА КОЙ ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ

    21:59 05.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тити на Кака

    26 10 Отговор
    ...Над 2 процента от БВП е от парите, изпратени от българите в чужбина, за да могат българите в България да си платят сметките и данъците. Да не говорим, че ние също плащаме данъци...

    Точно три опашати лъжи на съществото Спирова в цитирания откъс:

    1. Българският БВП за 2025 гони 110 млр Е,/ а по ППС е над 160/, така че емигрантският влог от 1 млрд е под 1%.
    2. Тези пари не се дават " на българите за да си плащат сметките и данъците", те се предоставят за харчене на близките или се влагат в недвижима собственост . От която се печели, а не се губи.
    3. Единствените данъци, които плащат сънародниците ни в чужбина са данъците върху недвижимата собственост и данък наследство. Цялата останала данъчна тежест, в т,ч, и отчисленията за пенсии, социално и здравно осигуряване на техните роднини се поема от хората в България, а не от най-големите инвеститори.

    Кой на кого е благодетел в тази фактическа ситуация е ясно и на малките деца.
    На съществото Спирова обаче никак не е ясно, тя спокойно се мисли за наш благодетел.
    Което е просто форма на наглост. Защото аз / заедно с останалите мои сънародници в България/ плащам пенсиите на родителите й, както и социалните разходи по издръжката на ромското население на страната, която г-жа Спирова е намерила за уместно да гледа отвън без да плаща данъци и осигуровки, имайки се за човек, благодарение на когото аз и останалите българи си плащаме сметките и данъците.
    Пак повтарям - това е уникална наглост от стр

    Коментиран от #70

    22:00 05.02.2026

  • 61 нннн

    15 10 Отговор
    Напротив! Върнете се и гласувайте в България! Ако пък останете да работите в България и за България - още по- добре. Защо да внасяме пакистански работници?

    22:01 05.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Механик

    28 10 Отговор
    Ако някой е отишъл някъде, защото го е срам от родината му и работи в чужда държава, за да внася данъци в чужда хазна, то какъв в той?
    И номера с парите дето ги пращали е дълбоко погрешен. Пращат пари на родителите си, а не на нашата държава.
    Да си вземат родителите и да си гледат там където са се замъкнали! Ние не ги искаме тука. И не трябва да им се дава право да гласуват. Защото те гласуват за кокорчовци, ама ядовете ги берем ние, а те са си там в "оня рай".

    Коментиран от #178

    22:07 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ами

    5 17 Отговор

    До коментар #60 от "Тити на Кака":

    Оставете сметките кой какво бил дал.
    В конституционния пише, че всички български граждани са равноправни.

    Коментиран от #139

    22:11 05.02.2026

  • 71 Майчице Свята

    4 9 Отговор
    Българина не го интересува Инвазийния Гръцки Език на Данайците - Вандалите нахлули по Българската Божествена Земя на Балканите и въобще нас Децата - Потомците на Исус Христос и Диана - Българите не ни интересува какви истории още ще измислите вие фарисеите за нас Българите! Не е достатъчно само да я кажеш или напишеш тази думичка и универсална Всемирна парола ЛЮБОВ, отваряща всички врати и прегради, и то задължително на Свещения Божи Сътворченски Български език!
    ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!

    22:12 05.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Госあ

    7 10 Отговор
    Принципно е така. Най големия инвеститор на банановата ни република били българските емигранти ! Гротеска. И аз съм оставил бая йени и юани. В тази връзка действително имат повече право на глас от много паразити живеещи в България. Обаче Турция е проблем и подкрепям решението за намаляване броя на секциите извън страната.

    22:14 05.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Майчице Свята

    2 6 Отговор
    Има два вида професии. Първите това са професии на "ЕМОЦИИТЕ" в които твори "УМ" в главата на всички "ХОРА". Вторите са Българската група на "ЛОГИКАТА" в която твори "РАЗУМ" в главата на ЧоВека.... "Чо" = Енергия "Век" = Вечна. ЧоВек = Вечната Енергия! Тия ЧоВеци - са Богове и са останали в "ИСТОРИЯТА = Истината за Торта с която Българите с РАЗУМ = ЛОГИКА покриваме Земята от началото на сътворението по Земята. Цялата Земя е наторена с нашите Логични знания! Останалото е Емоция. Комунисти, Чалгари, Молене по Храмовете, Урааа. Хе, Хе, Опа Лопа, дъската ми Лопа! Бог е Българин и затова като се изкачиме в Рила на връх Хорбел - Върхът на Хората, преименуван на името на Мойсей Аллаха - Мусааллах - Мусала, играеме Хора и Пееме заедно в Хор. Там всеки става Бог и уважава другия, понеже и той е Бог. Това е нашата Българска Божествена Култура понеже сме потомци на синовете на дядо Коледа - Болг и Брем и нашите души са пълни с Истината за Исус и за торта с която покриваме Земята - ИсТория!

    22:15 05.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Сумгаит

    17 8 Отговор
    Абе, защо някой който не живее в България от много години трябва да казва, кой ще управлява тези, които живеят в България?

    Една от причините България да е такава кочина е, че десетилетия турци в Турция гласуват за ДПС, а ДПС сее корупция и разврат.

    Трябвало е много отдавна да се отреже това безобразие. Само ако живееш в държават да може да гласуваш.

    22:19 05.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Не всичко е пари

    12 12 Отговор
    Елате и гласувайте. Срещнете се с роднини. Посетете гробовете на предците си, ако има нужда почистете.

    Коментиран от #158

    22:20 05.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 бубал

    7 3 Отговор
    Никой не ограничава права!
    Имат право да гласуват,а не право на брой секции!
    Доколкото помня Великобритания е в Европа,така,че къде е проблемът?
    Смешен плач!

    22:26 05.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Факти

    14 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    На последните избори АПС и ПП имат почти равни гласове в чужбина - 22,65% и 20,8%. ГЕРБ са в праха със 7,11%. АПС са на ръба и нищо не зависи от тях. Целта е по-скоро да ограничат ПП - единствените, които се борят с мафията. Поне Възраждане се разкриха. Те са с 13,29% в чужбина - почти два пъти повече от ГЕРБ, но са готови да се жертват за да ги обслужат. Аз винаги съм казвал, че Възраждане са патерица на ГЕРБ, която се прави на опозиция, но е активирана в ключови моменти. Това беше един от тях.

    Коментиран от #87, #102, #114

    22:27 05.02.2026

  • 84 az СВО Победа 80

    17 4 Отговор
    Накратко:

    Няма логика да не живееш в България, а да гласуваш и да определяш как да живеят хората в България. ...

    22:28 05.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дядо

    2 11 Отговор
    Парата днес света владей и който я нема зле живей! - Това е от моя дядо Маньо, от преди 1944г.
    Парата днес света владей и който не я пере зле живей! - Това е от стон от гроба на моя дядо Маньо, след 1944г.
    Ей ковачо, добър ден, кончето си водя с мен. Ще го подковеш ли пак, айде конче, вдигай крак. - слова от гроба на дядо Маньо. Да ще го подкова! По времето на развития социализъм на Бай Тошо, жените бяха безплатни по бригадирските движения и ние младите мъжки бригадирчета ги обичахме, като работехме за комунистите безплатно, но понеже чакахме на опашки 10 години за апартамент, правехме малко дечица. Синът на циганката Маруца, Бай Тощо разви до бескрайни висоти раждаемостта на ромите по българската земя и ние Българите работехме за Комунистите. А днеска жените си повдигат краката да ги подковават мъжете за пари, и който не пере пари, не може да ги подкове. Но и затова ние Българите отиваме да работим в чужбина, за да има пари за Девойките, като се върнем в нашата Прекрасна Райска Родина. Но и затова Истинските Българи изчезваме на хоризонта!

    22:31 05.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Копеите предатели е ЕС

    14 6 Отговор

    До коментар #87 от "Мнение":

    НЯМАТЕ ПРАВО НА МНЕНИЕ!

    22:33 05.02.2026

  • 89 Лъскай златните тоалетни на Урсула

    16 3 Отговор

    До коментар #87 от "Мнение":

    И си трай, бе копей скъсан!

    Коментиран от #109

    22:34 05.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Схема

    3 8 Отговор
    Важното е че взимат от народа за да се върнат емигрантите. Ако не се върнат чиста печалба, а и няма да пречат

    22:35 05.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 България я счупихте

    14 4 Отговор
    Не ви искаме да се връщате.

    22:39 05.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 големсмях

    10 13 Отговор
    Значи живея си аз в Англия ...ни мисля и да се връщам...освен ако се пенсионирам и да си харча пенсията в ..евтина България ...не плащам данъци ...пращам ..или не пращам на роднините някой паунд...Идвам си през лятото ...не всяко лято да си оправя зъбите ,то щото тук голяяяма скъпотия ...Но ...за кмет на града от който съм ще гласувам...нищо че не съм живял там от 20 години..Никой не може да ми вземе правото,то не че знам какво става в града ми ..и кой и защо иска да става кмет..ама така ...за спорта ......Трябва да се премахне правото на емигранти да определят живота на живеещите в България ..Бил пратил на майка си 200 евро...Били пратили милиони ...Ами дайте да закриваме България и да чакаме на миячите на чинии и чистачи на кенефи ...

    22:41 05.02.2026

  • 96 Наблюдател

    13 4 Отговор
    Гласуването в чужбина трябва да се държи в някакви разумни рамки. Тези секции в чужбина струват пари, които не са в неограничени количества в България. Ако някой живеещ в чужбина толкова много иска да гласува, да отиде в България и са гласува.

    22:42 05.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Хмм

    13 4 Отговор
    никойот нищо не ги лишава, щом се чувстват българи ще дойдат в България да гласуват, имат си нова страна, не живеят в България, защо трбва да решават как да живеем ние тук

    22:46 05.02.2026

  • 99 кой разбрал, разбрал...

    6 11 Отговор
    Българска му работа! Българите живеещи в България не ги интересува, не искат да гласуват и оставят циганите да им избират парламент, а българите живеещи в чужбина дори да искат да гласуват много от тях няма да имат възможност. И всичко това защото политиката е мръсна работа, където важи закона на джунглата. Правилата там са по големия изяжда по малкия и това не е само в България, а навсякъде по света. В държави където народа е единен, вълнува ги бъдещето им и всички заедно защитават интересите си, не оставят в парламента да се глсуват закони едниствено в интерес на депутатите, както е при нас където на никой не му пука. А после всички квичат кой бил избрал този или онзи, все едно от Марс са паднали.

    22:47 05.02.2026

  • 100 Майчице Свята

    5 4 Отговор
    Значи така:
    1) Българите са виновни, че работят в чужбина и изпращат пари на родителите си и семействата си за да не живеят в нищета.
    2) А никой от управляващите комунисти не споменава, защо България е изкупена от чужденци - Курорти, Банки, Земя?

    22:48 05.02.2026

  • 101 .....

    3 9 Отговор
    Всички българи, дори и от космоса имат право на вот.

    22:48 05.02.2026

  • 102 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #83 от "Факти":

    и решенията им водят до трагедии като в Петрохан, парапети, частни воаяжи в чужбина с парвителствения самолет, фалшификации на подписи, омаскаряване на Конституцията, "подписи с кръвВ, "гласуване с наше МВР"

    22:50 05.02.2026

  • 103 Краля на Норвегия

    11 1 Отговор
    Наблюденията на изборите в България показват еднозначно, общият брой гласували в чужбина е пренебрежително малък в сравнение с всички подадени гласове. Следователно гласуването в чужбина има много ограничено въздействие върху крайния резултат.

    Коментиран от #106

    22:51 05.02.2026

  • 104 ДПС

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Кога ще има избори в Кюрдистан?

    Коментиран от #125, #187

    22:52 05.02.2026

  • 105 Секциите в турция

    5 8 Отговор
    подменят вота ни, а не секциите в САЩ или Англия.
    турция не е в ЕС и няма право да решава нищо.

    22:52 05.02.2026

  • 106 Въпрос

    15 2 Отговор

    До коментар #103 от "Краля на Норвегия":

    Защо тогава харчим грешни пари за тия невъзвращенци, че и да ни избират Бойкотиквеновци, Славичалгаревци, Киропростовци и подобни нещастия?!

    Коментиран от #113

    22:55 05.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Майчице Свята

    4 3 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигaнски ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени юдeйски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гащиризоните сваляха.

    22:57 05.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 щ плю щ

    10 4 Отговор

    До коментар #107 от "Мнение":

    бе копей съдран!

    Коментиран от #127

    22:59 05.02.2026

  • 111 Копейке,

    13 2 Отговор

    До коментар #109 от "Мнение":

    на отбивките на кой европейски път си вадиш насъщния е льобимото ви ЕСсср-е?

    Коментиран от #122, #129

    23:00 05.02.2026

  • 112 Майчице Свята

    9 3 Отговор
    Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени.

    Коментиран от #161

    23:02 05.02.2026

  • 113 Краля на Норвегия

    14 2 Отговор

    До коментар #106 от "Въпрос":

    Изборите в България не трябва да се ползват за конфронтация между българи от едната и от другата страна на границата. Въведете простото правило, който иска да гласува и има право по закон да заповяда в България за да упражни правото си.

    23:02 05.02.2026

  • 114 Мнение

    3 11 Отговор

    До коментар #83 от "Факти":

    Няма как пп да се борят с мафията, като променят конституцията от скута на шиши!!!

    Забравете за ППДБ, отидоха у каналя на историята!

    23:03 05.02.2026

  • 115 Абе

    3 10 Отговор
    30-40 хиляди българи в чужбина (без Турция ) гласуват . Това не прави и един мандат за народното събрание. Едва ли заслужава чак такова внимание и разходите.

    23:03 05.02.2026

  • 116 Хмм

    12 2 Отговор
    не, искаме да им кажем, ще гласувате като се върнете в България

    23:03 05.02.2026

  • 117 Тези пари

    4 5 Отговор
    от чужбина имат съвсем друг характер.

    23:04 05.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 НАПРОТИВ!

    2 11 Отговор
    ВРЪЩАЙТЕ СЕ! АКО МОЖЕ ПО-СКОРО!

    Коментиран от #121

    23:05 05.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Копейка с мнение от ЕС

    15 3 Отговор

    До коментар #119 от "НАПРОТИВ!":

    Няма да се връщам повече. Копанаря ни прецака с леврото и цените по 2. В Германия живота сатана по-евтин от тоя в леврозоната на Коци.

    Коментиран от #123

    23:08 05.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ццж

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    Ако нямат право да гласуват,не би трябвало и да имат задължение,да плащат данъци,така е справедливо,нали?

    Коментиран от #126

    23:13 05.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Гориил

    14 3 Отговор

    До коментар #124 от "Ццж":

    В България данъците са обвъразни с притажанието на движимо и недвижимо имущество. Няма никакво отношение към правото на глас. Справедливо е изборите да се провеждат само на територията, за която се избира управление.

    Коментиран от #132

    23:16 05.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Майчице Свята

    3 2 Отговор
    Всички турци и цигани с български паспорти, като отидат в чужбина се представят за Българи, а като се върнат в своята родина - България казват, че са турци и цигани. Ние - истинските Българи и в чужбина и в България сме си Българи. Единствено хората от Македония, като дойдат в България казват, че са Българи, а като се върнат в Македония не могат да кажат, че са българи, понеже ще ги арестуват. Как може въобще, български мюзюлмани да се пишат за турци, след като Турция бе създадена от Ататюрк в началото на 20 век?

    23:19 05.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Обратно в България

    5 4 Отговор
    Който иска да ГЛАСУВА, нека се ВЪРНЕ в България за Изборите, 2-3 дни преди изборите..
    Хем и да ВИДИМ кой ще гласува, хем и да НЯМА купени гласове !!! Да ВИДИМ кой ще гласува- българи или турци, негри и китайци !!!

    23:20 05.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Стар измъчен имигрант

    17 1 Отговор
    От доста години не живея в България , споделям мнението , че независимо дали се изпращат пари или не ние нямаме право да гласуваме и определяме правителство и парламент . Доста хора в чужбина се информират едностранно през приятели и роднини и по този начин формират мнение и предпочитание за кой да гласуват . Тези мнение почти сигурно биха се променили ако се върнат или поне прекарат повече време обратно в България.
    Не е местно спрямо постоянно живеещите.

    23:25 05.02.2026

  • 134 Майчице Свята

    2 3 Отговор
    Защо народа не гласува? Понеже му писна да гласува за БКП.
    По време на сина на циганката Маруца, Бай Тошо, гласувахме за неговото БКП задължително и никой нямаше право да гласува против БКП. Сега народа не гласува задължитено и престана да гласува за разпадналата се циганска партия БКП на различни умопомрачаващи партийки, ни с хартийки, ни с машините на Мадуро!

    23:28 05.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Диана

    4 7 Отговор
    Не те не ти казват "не се връщайте!".. Те просто ти показват своето отношение към теб, като част от материала... Крайно време е да осъзнаем истината - тези политици се борят не за наше добро, а за своите болни амбиции и властолюбие.. Те ни лъжат нагло и безсрамно, рушат държавата и е крайно време да им покажем къде им е мястото... Слаби сме защото ни разделиха с толкова много все "велики" партии.. Трябва да се обедини... И то около Герб, тяхната друга жертва, според мен... Такъв срам и позор за България са тези простотии с политиците ни.. БСП и СИЕ вън от политиката...

    23:33 05.02.2026

  • 138 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "няма келепир вече":

    Хиперинфалция има само за услугите и стоките, които се произвеждат в България. С една дума, българите полуават много пари, за да слагат плочки, да лепят стиропори, да правят маникюри и фризури. Иначе свинското в магазина е цената от преди 10 години, картофите също, бензина не е поскъпнал.
    Така че, парите от повишените цени са печалби на местните предприемачи.

    23:37 05.02.2026

  • 139 Тити на Кака

    9 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    1. Разговорът за "сметките" го начена наглата дама, не аз. А ти се опитваш на мен да го припишеш. ПП-стайл от ококорен тип.
    2. Никой не е лишавал никой българин от правото да гласува. Но в конституцията липсва запис, с който България се задължава да осигури условия за гласуване на българските граждани във всяка една страна по света. Защото това е невъзможно физически. Днес наши сънародници могат да се открият в поне половината от страните на планетата. Територията на която живеят около 7 млн българи в България е 111 000 кв км, териториите, които обитават около 1-1,5 млн българи в емиграция са много над 20 МИЛИОНА кв.км. Няма как това да се покрие.
    3. Никой не е вменявал законово задължение на българите в България да поемат разходите по гласуването на българите по света. Поради което българските управляващи дължат обяснение защо харчат парите на съвестните български данъкоплатци за гласуването на хора, които нямат никакъв съществен принос към националния бюджет.
    4. Никой от мераклиите да гласуват българи в чужбина не е изразил желание да поеме разходите по гласуването си там. От тях гласуването, заплащането на масрафа - от нас, редовните български данъкоплатци. Никой от българите в чужбина не изразява никаква готовност да върне на бюджета разходите по изплащаните пенсии и здравни услуги на техните възрастни родители в страната. Това плащане нашите мили сънародници пак са оставили на нас, хората работещи в и за България. Плащат дори когато родителит

    23:40 05.02.2026

  • 140 Майчице Свята

    3 1 Отговор
    Ако гласуването променяше нещо, нямаше да ни разрешат да го практикуваме.

    23:49 05.02.2026

  • 141 Майчице Свята

    3 1 Отговор
    Патриотизмът се състои в това да подкрепяш винаги страната си, а превителство – само когато заслужава.

    23:50 05.02.2026

  • 142 Майчице Свята

    1 4 Отговор
    На Европа във обора
    Разделени в два отбора
    Ние скопски си жевием
    И да мрънкаме не смеем.
    Гербери и БеСеПе
    В такт ни пляскат със ръце
    Че на жълти и червени
    Планирано сме разделени
    Да! Ма гледай изненада!
    Рейтингът им взе да пада.
    Пораздвижи се обoра -
    взе да търси нови хора.

    23:53 05.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Аааааа

    5 5 Отговор
    Да се приключва с драмата:
    Български гражданин, който не е пребивавал в страната поне 1 година от последните 3, да няма право да гласува.
    Просто, ясно и коректно.
    Гласуването е не само право, а проява на информирано и отговорно мнение.
    ,,Едно време обявиха Жорж за комик, а сега ни управляват шутове"

    Коментиран от #149

    00:07 06.02.2026

  • 148 Анджо

    13 4 Отговор
    Тия ако милеят за Българи чий го търсят още там някадеси. Длъжен ли е народа да хвърля толкова пари за изборни секции. Аз отдавна съм казал, избори само в България. Бил пращали пари , е какво от това и на кой ги пращат ми е все едно. Те плащат данъци на друга държава, нека те да дават пари за избори. Тая статия е пълна боза и това трябваше много отдавна да стане. Следващият път само консулството и посолството който иска да гласува. На него ще му излезне по евтино. Ние тука се чудите как да направим болница за децата а те ги хвърлят парите еий така. Дават ли дарения от чужбина, НЕ.

    00:09 06.02.2026

  • 149 Не съм съгласен

    6 1 Отговор

    До коментар #147 от "Аааааа":

    Никакво гласуване, ако не живее постоянно в територията, чието управление избира!

    Коментиран от #153

    00:10 06.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Аааааа

    0 5 Отговор

    До коментар #149 от "Не съм съгласен":

    Не може да бъдем толкова крайни, имайки в предвид десетки хиляди установени българи излизащи извън пределите на страната по една или друга причина. Затова е нужен и период на уседналост, което е същественото.

    00:15 06.02.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Девет минуса

    0 5 Отговор

    До коментар #79 от "Не всичко е пари":

    Защо, какво не ви хареса?

    00:23 06.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 ГЛАСУВАЙТЕ! ГЛАСУВАЙТЕ! ГЛАСУВАЙТЕ!

    5 6 Отговор

    До коментар #112 от "Майчице Свята":

    ВЯЛАТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НЕДОСТАТЪК НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗАЩОТО ПОЗВОЛЯВА НА КУПУВАЧИТЕ НА ИЗБОРИ ДА ВИ НАЗНАЧАВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА!

    00:28 06.02.2026

  • 162 Хмм

    1 3 Отговор
    много сладка снимка

    01:07 06.02.2026

  • 163 Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Абе ти първо се изхрани тебе си и семейството ако можеш, после умувай за другите.

    01:56 06.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Сатана Z

    3 7 Отговор
    Българите живеещи в чужбина до един са успели хора,които имат право да определят,кой ще управлява стадото в БГто.Дали с тояга или морков зависи от нас,живеещите на Запад и утвърдили се в демократичния свят български граждани .Конституцията е една за всички а не само за Пеевските подлоги ИНТ и Възкачване.
    Да живее България.

    02:41 06.02.2026

  • 166 Перо

    6 0 Отговор
    И кой им ограничава на БГ мигрантите правата? Всеки може да гласува и никой не го спира! Защо едно Ген. консулство или посолство може да отговаря и обезпечава административно мигрантите в няколко щата и те са доволни, а да гласуват има проблем! Ще се правят секции, къде ли не, за да гласуват 3-до 5 човека! И без това гласуващите са 5% от българската общност и икономически е крайно неизгодно да се правят огромни разходи за нищо! Даже и тези 20 секции, плюс дипл. представителства са прекалено много! В други държави, като Гърция е забранено да се гласува в чужбина, има страни, където се гласува само в посолствата и консулствата! Правилно решение на НС, като никога!

    02:57 06.02.2026

  • 167 Върви катуне изродени

    3 0 Отговор

    До коментар #160 от "Мнение":

    Катунарка, кога почвате с преосноваването на Българията, че да се върнем всички миячи и чистачки от скапания ЕС, щото в хубавата РФ няма никой емигрирал?

    02:59 06.02.2026

  • 168 Тъпа статия

    9 1 Отговор
    Туркоезичните, които гласуват от Турция и не знаят Български, определено не инвестират нищо в България. Така че нека затворят техните секции. Що се отнася до Българите в САЩ и Великобритания, гласуващите там са малко, така че вероятно намаления брой секции няма да спре тези които гласуват.

    03:16 06.02.2026

  • 169 Ван

    4 4 Отговор
    За пореден път се убеждавам, че по-неблагодарно племе от българското няма.
    Без парите, които мигрантите ни пращат, отдавна да сме умрели от глад и студ в тази...държава.
    Имали били негативно мнение, само плюели били, ами какво да правят, да хвалят Борисов, Пеевски и "променящите" ли, от 10-ти ноември 89-та година насам 1/3 от народа ни го няма, кой от хубавото бяга, кой ще гони Михаля по чужбина, ако тук всичко е наред?
    Имам един приятел, човека е емигрант от 8-ми клас, тъкмо си дойде миналата година, баща му от коронавируса се разболя, на командно дишане е оттогава, отделно имотни неуредици, за 5 месеца, за да си оправи проблемите тук в България, му изгоряха всичките 7 години спестявания, а насреща няма никой.
    Знаете ли колко от завърналите се мигранти са в това положение?
    Ние, вместо да се обединим и боклука изхвърлим, се ядем едни други, еми заслужаваме си съдбата.

    04:37 06.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какъв ти е проблема ?!":

    Ердоан е способен дори и на повече стига "да не му поставят трупчета" всички западноевропейски страни с десетте милиона турски гастарбайтери които са с право на глас и които живеят в Европа без да са асимилирани или интегрирани още от преди създаването на Европейския Съюз !...😊💖

    07:39 06.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Станой

    2 1 Отговор
    Г-да, не искам мързеливи, неграмотни и хора които не знаят какво става в България, да имат глас как да живеем. Външния висок стандарт и долнопробната съпричастност, видоизменя съзнанието, като се стига до стадна зависимост и философска шизофрения. Мисля че хора , които последните 5 години , не са биле в България поне 4 , нямат право да гласуват.

    Коментиран от #180

    08:51 06.02.2026

  • 177 Избирател

    2 1 Отговор
    Копейката , Тошко африкански и пелтечештия комунист под въздействието на Магнитния феномен и съдружника му Буда слугувайки извършват престъпление срещу конституцията незачитайки правата на човека . Ограничавайки гласуването на хора които финансово повишават брутния вътрешен продукт всяка година като изпращат на близки и роднини средства и биват обвинявани че не плащали данъци в България а всъщност тези средства са много повече от данъците които може да дължат .Умишлено се търси ограничаване на гласуващите и с финансиране на подбрана част от населението което е готово срещу 50 евро да си даде гласа мафията се готви отново да спечели а това не трябва да се допуска

    08:59 06.02.2026

  • 178 Ддд

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    Е , родителите им къде ги харчат тези пари. Нали в България . Този милиард Нали в България циркулира. Сметки,данъци,лекарства, стоки. Да не говорим, че родителите им пенсиите са си ги изработили, друг е въпросът,че парите ги няма. Противопоставят хората по всякакви въпроси, в публичното пространство се хвърлят медийни бомби от всякакво естество, а управляващите продължават да си въртят далаверите. Както е тръгнало, скоро ще намерят начин и българите в България да не гласуват. Дайте да си изберем цар и да се свърши тая мъка

    09:10 06.02.2026

  • 179 Докато

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе копей":

    се караме и самоизяждаме , големите психолози ---артисти ни видяха сметката ,за тях България никога не е била РОДИНА ,а българите за тях стават само за сплашване и крадене ,защото те никога не са се считали за българи....

    09:58 06.02.2026

  • 180 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Станой":

    "171 АБСОЛЮТНО" си прав !!!... "171 АБСОЛЮТНО" имаш право сам да определяш съдбата на България !!!... Какво им пука на ония които са се откопчили от идеологичния филофобски лабиринт на България от това какво ще ви се случи !!!...😊💖

    10:01 06.02.2026

  • 181 Българските турци

    0 1 Отговор
    Навремето "ХЪШОВЕ"те са се въдели извън България, но днес е обратното - всички "ХЪШОВЕ" сте в България !!!...Бог да пази "немила и недрага" България !!! ... "Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?…" !!! ...❤😢

    10:49 06.02.2026

  • 182 Жълтопаветен канибал

    1 1 Отговор
    На следващите избори подкрепяме Възраждане! Единствените, които удариха двете ДПС-та и техните марионетки!

    11:14 06.02.2026

  • 183 Жбръц

    3 0 Отговор
    Ами като сте толкова върли родолюбци, самолета и се приберете завинаги.Така е лесно.Харесва ти някой,дай ще гласувам за него.По симпатия,защото не ви дреме, какво ще стане след това! Вие,вашият живот не се променя и с милиметър.И престанете с тези милиарди.Пращате ги на роднини,родители( няма лошо) ,но те изтичат навън,през сметките на хр.вериги,моноплисти за ток , телефон и вода.Кво ми подпомагате имономиката?

    12:53 06.02.2026

  • 184 Българин от Своге

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    ...българите в чужбина не сме част от България...

    Моето мнение е че БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ СА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ. Живеят, работят, плащат данъци, възпитават децата си по правилата на други държави. Но искат да дават акъл как да живеем ние тук в страната. Няма да стане!

    12:56 06.02.2026

  • 185 Реално

    3 0 Отговор
    Не може без задължения да имаш права! Щом са избрали да живеят навън, не е редно да определят какво се случва ТУК. И това го каза един дядо евреин от Тел Авив още преди години, когато го питаха нещо около поредните избори.

    13:25 06.02.2026

  • 186 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    ДА СИ ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СИ Е ЛИЧЕН ИЗБОР !!!!!!!!!!! ДА ГЛАСУВАТ САМО ТЕЗИ С БЪЛГАРСКА ЛИЧНА КАРТА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В БЪЛГАРИЯ ---НИКАКВО ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:44 06.02.2026

  • 187 Добруджанец

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "ДПС":

    Никога защото няма такава държава...

    15:30 06.02.2026

  • 188 Реално

    0 0 Отговор
    В никакъв случай българите които са си в България, не трябва да се съгласяват и разрешават на някой друг отвън в чужбина и отдалечен от българските проблеми , да се намесва в живота им в България, като му дават правото от чужбина да гласува, за да им определя отдалеч, как да живеят и какво да е бъдещето им развитие...!!!

    Българите които трайно и доброволно са се установили в чужбина и са се махнали и избягали точно от проблемите които е имало в България, като са ги оставили на българите, които са си останали в България, за да се борят и справят за да си ги разрешават, НЯМАТ сега никакво право да се намесват без да са живели и работили постоянно през последните 12 месеца в България за да се сблъскат и "запознаят" отблизо и реално с непрекъснато променящите се политически и икономически проблеми на България ... да гласуват и да взимат политически решения, които касаят и се отнасят за останалите да си живеят и работят българи в България...

    Българите в чужбина, след като не живеят в България постояно, са отчуждени от социалните, политическите и икономически проблеми в България и не е нужно Те да определят кой и как ще управлява българите в България.!!!!!!!!!
    Да гласуват кой да ги управлява, там където си живеят за постояно...!!

    16:47 06.02.2026

  • 189 Хихата

    0 0 Отговор
    Айде стига квичене! Който иска да седи на два стола, обикновено се озовава на пода. Хем емигранти, хем искат да ми определят бъдещето, къде го дават така?

    17:29 06.02.2026

  • 190 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Ако някой в България си мисли, че гласовете от чужбина определят, кой да управлява в България то той определено е заблуден. Управляващите в България се избират с гласовете на БЪЛГАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Гласовете на БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА нямат никакво значение.

    17:31 06.02.2026

  • 191 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Тъй като гласовете на българите е чужбина нямат никаква тежест в общия брой гласове е напълно без значение дали те ще гласуват или не.

    17:34 06.02.2026

  • 192 Нсблюдател

    1 0 Отговор
    В дискусията тук съвсем ясно си проличава една специфична черта на модерните българи В България. Търсят все някой друг да им е виновен, че нещо не става така както на тях им се иска. Сега българите в чужбина им били виновни, че те не са в състояние да си изберат правителство в България.

    17:38 06.02.2026