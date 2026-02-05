"Не се връщайте в България": това ли искат да им кажат?

"Идеята, че българите в чужбина не сме част от България, е не само вредна, но и дълбоко невярна": как реагират българи в САЩ и Великобритания на искането за ограничаване на избирателните секции в държавите извън ЕС?
Българските граждани, които живеят извън страната, имат конституционно гарантирано право да участват в изборите в България. Упражняването на това право обаче за по-голямата част от тях може да остане само една теоретична възможност, след като Правната комисия в парламента подкрепи на второ четене ограничаването на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз (ЕС).
През последните години емигрантите изпращат в България над 1 млрд. евро годишно. Сумата често надвишава преките чуждестранни инвестиции, като реалният размер, включващ и неофициално изпращаните средства, вероятно е над 1,5 млрд. евро годишно. Това прави българите извън България най-големият инвеститор в страната. Огромна част от тези средства идват от САЩ, Великобритания, Германия, Испания и Гърция. Как се отнася мнозинството от народните представители към "най-големия инвеститор" се вижда от приетите промени в Изборния кодекс, които пренебрегват именно тези българи.
Сякаш не им пука за българите в чужбина
Голяма част от диаспората живее с усещането, че "на властта в България не ѝ пука за българите извън България". В това е убеден Евгени Веселинов, създател и главен редактор на първото печатно издание на български език в САЩ и основател и директор на първото българско училище на американския Западен бряг. Той живее от 26 години в Лос Анджелис, а от 2005 година насам организира гласуването на български избори в Сан Диего, Лос Анджелис, Сиатъл, Сан Франциско и дори в Хавай.
"Идеята, че ние не сме част от България, е вредна и дълбоко невярна", казва Мария Спирова, редакторка в лондонско юридическо издателство и носителка на международни награди за аналитична журналистика и активен застъпник за избирателните права на българите зад граница. "Ние поддържаме голяма част от държавата България, без да консумираме нищо от нея. Над 2 процента от БВП е от парите, изпратени от българите в чужбина, за да могат българите в България да си платят сметките и данъците. Да не говорим, че ние също плащаме данъци."
Не за първи път управляващите демонстрират пренебрежение към емигрантите. Още по времето на ВМРО бе направен опит българите извън България да бъдат отстранени от изборите, припомня Мария Спирова и уточнява, че в сегашния случай "Възраждане" на Костадин Костадинов "сключи сделка с Пеевски, за да спре хората от Турция, които са лоялни на Доган". Нищо, че хората от Турция могат да се качат на автобус и да гласуват в България. Което обаче е невъзможно за емигрантите от Великобритания и САЩ, посочва тя.
"Аз и останалите хора, които гласуват редовно, смятаме, че е недемократично да бъдат ограничени възможностите ни да упражним правото ни на глас", казва Живка Бубалова, основателка и директорка на "Малко българско училище" в Чикаго, което е най-голямото българско училище зад граница.
Тя и Евгени Веселинов поставят въпроса за отказа от въвеждането на електронно гласуване. Двамата са убедени, че ако секциите действително бъдат ограничени, много от българите в САЩ ще се откажат да гласуват, защото това означава пътуване на огромни разстояния.
След като за пореден път бе отложено обособяването на многомандатен избирателен район за българските граждани извън страната, логичният резултатът е спадане на активността, казва Евгени Веселинов. Той добавя, че голяма част от емигрантите се вълнуват от това, което се случва в България, не само защото "е тяхната родина, не само защото там са семействата, които издържат, не само защото там са останали приятелите от детството, а и защото от изхода от изборите зависят личните им стратегии… Много от тях искат да се върнат в страната, но не вярват на днешните управници."
"Една от нашите гласоподавателки, която навърши 101 години, не се отказва да пътува с децата и внуците си 2 часа, за да гласува! Ето такива хора има сред българите в чужбина, към които управляващите се отнасят с пренебрежение", изтъква Живка Бубалова.
Единия ден ни казват: Върнете се! На другия: Стойте си там.
Според Мария Спирова прагматичните измерения на проблема, без да се засяга въпросът за конституционните права, са следните: дори в пикова активност на масово гласуване гласовете от "цялата чужбина", взети заедно (Великобритания, ЕС, САЩ, Канада, Австралия, Турция), не са в състояние съществено да променят резултатите от изборите в България. "Нищо не печелим като нация от това, че блокираме гласовете на хора, които имат пълното право да ги дават." И още: "Във Великобритания има регистрирани над 400 хиляди българи. Да допуснем, че половината са с право на глас. Това са 200 хиляди сравнително скорошни емигранти, които са с единия крак непрекъснато в България. "Възраждане" и ГЕРБ говорят, че страната се обезлюдява, че няма квалифицирана работна ръка, че има демографски проблеми. Единия ден казват: Върнете се, много ни трябвате. На другия: Нямате право да определяте бъдещето на страната, приключваме с гражданските ви права! Това е най-силният сигнал, който отправяш към някого - като го заплюеш в лицето и му кажеш: Не се връщай, не ни трябваш."
Тази демонстрация на отчуждение, на фундаментално неразбиране на процесите на международно съществуване, каквито всяка диаспора има, води до това, че се късат връзки. "Не се полагат усилия тези хора да се държат интегрирани в икономическия и социален живот на България", изтъква Мария Спирова, която е съорганизатор на доброволческа мрежа за разкриване на избирателни секции в ЕС и САЩ.
На въпроса как ще се справят на предстоящите избори тя отговаря така: "Организираме избори в тежки условия, при постоянно променящи се рамки на изборното законодателство. Един от основните проблеми е, че на много места в света режимът за избори е разрешителен. Ти трябва да убедиш държавата гостоприемник, че знаеш какво правиш, че няма да създаваш безредици по улиците като подредиш избирателни секции на 50 места в Лондон."
Тя посочва, че вече е имало такъв случай. "Улиците на Лондон се пълнеха с опашки по 6 часа от желаещи да гласуват, които не можеха да стигнат до избирателната урна." Мария Спирова подчертава също така, че гласуването с бюлетина е много по-продължителен процес, отколкото гласуването с машина. "В чужбина, там където те няма в списъците, когато отидеш пред комисията, сядаш и като един Паисий попълваш декларация с всичките ти лични данни, след което членове на комисията трябва на ръка да препишат тази декларация в избирателния списък… и т.н. и т.н."
По думите ѝ, ако секциите в страните извън ЕС бъдат ограничени до 20, "ще бъде изтървана цяла Великобритания, ще се гласува само в Лондон". На последните избори, след големите протести в България, във Великобритания гласуваха почти 34 хиляди души, припомня Мария Спирова. "Тъй като се очаква отново бурен вот, нека някой направи сметката как да наместим 34 000 души в 20 секции."
2 Мнение
А ДВ е античовешка медия на тия същите фшаги, на която никой нормален НЕ трябва да вярва на сляпо, а винаги да има едно на ум!
Коментиран от #36, #184
21:04 05.02.2026
3 Сесесере
Коментиран от #52
21:06 05.02.2026
4 Правилно - не се връщайте
21:06 05.02.2026
5 Мнение
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Количеството гласове от британия и сащ е една плюнка в сравнение с гласовете от Турция, които Ердоган осигурява с хора под строй за дпс-арската античовешка мафия в България!
Така, че ДА, СЪГЛАСЕН СЪМ СЕКЦИИТЕ В ТУРЦИЯ ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ!
Коментиран от #10, #76, #83, #92
21:07 05.02.2026
6 Азззззззз
Коментиран от #25, #28, #37, #124
21:07 05.02.2026
7 Гост
Ама не е индулгенция! Данъци и осигуровки за 12 месеца назад платени р БГ! И тогава може! Дотогава, гласувайте за Тръмпи и Старми! Тука, не е ва вас, нали? Или да? А?
Коментиран от #26, #164, #170
21:08 05.02.2026
8 ДрайвингПлежър
Като се върнете ще гласувате! като не се върнете не сме загубили кой знае колко!
21:08 05.02.2026
9 Боздуган
21:10 05.02.2026
10 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Мнение":Всички роднини в България на българите в чужбина ще бъдат солидарни с тях и ще изметат Възраждне!
Споко, ще го видиш...
Коментиран от #14
21:12 05.02.2026
11 Ръп
21:16 05.02.2026
12 Ивелин Михайлов
21:18 05.02.2026
13 Възраждани
21:19 05.02.2026
14 Мнение
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Коя чужбина?!
В или извън ЕС???
И за кои българи говориш?!
Тия дето "избранниците" им се гаврят с тях в Родопите, или за други имаш предвид?!
Няма нормален, дето доброволно да гласува за герб, дпс-тата и ппдб!!!
Коментиран от #19, #104
21:19 05.02.2026
15 Не се заблуждавайте
21:19 05.02.2026
16 няма келепир вече
Коментиран от #138
21:20 05.02.2026
17 На Тях Не Им Пука !
За Българите В България !
Та Какво Остава !
За Тях !
Тук Основните Действия Са !
Беззаконието !
И Ограбването !
На Този Народ !
От Прездента !
До последния Чиновник !
Коментиран от #22
21:20 05.02.2026
18 обективен
21:21 05.02.2026
19 Абе копей
До коментар #14 от "Мнение":Ти вече федерализира ли България в ЕС-райха?! За всички ви се отнася - ЕС е най-голямата и вражасека чужбина!!!
Коментиран от #29, #179
21:21 05.02.2026
20 Данко Харсъзина
Коментиран от #163
21:23 05.02.2026
21 Реагираме
Никакви секции в турция.
21:24 05.02.2026
22 Имат Си Роби !
До коментар #17 от "На Тях Не Им Пука !":Имат Си Роби !
Могат Да Ги Мародерстват !
Малтретераните Кучета !
Живеят По-Добре !
От Този Народ !
Какво ЛИЦЕМЕИРИЕ !
Само !
Мръсна !
СГАН !
21:24 05.02.2026
23 Ами
400 000 души за 20 секции :)
Звучи като виц, но е факт.
21:24 05.02.2026
24 Ужас безкрай
21:24 05.02.2026
25 Ужас безкрай
До коментар #6 от "Азззззззз":Че то в такъв случай, трябва да гласуват основно българите в чужбина.
21:27 05.02.2026
26 Аби
До коментар #7 от "Гост":Ей бухали, аз плащам данъци над 480лева годишно, лично моето семейство като сме в България харчим поне 20 000лв, на двама давам заплати по 1300лв в село близко до Русе, да пазят докато се строи къщата и да поддържат имота и техните данъци и осигуровки. Отделно над 250 000 до сега съм платил на строителна фирма, и вие ще ми кажете къде да стоя, къде да си харча парите и да не ГЛАСУВАМ. Вие нормални ли сте? Колко от вас граждани са изхарчили такива пари за 8 години. ДЕБИЛИ ТАКИВА
Коментиран от #38
21:28 05.02.2026
27 Терминал 8
И лъжат че българите се завръщат ли.идват и пак се връщат на сигурна и доходна работа....
21:29 05.02.2026
29 Мнение
До коментар #19 от "Абе копей":Абе r.й, България я федерализират вам подобните лгбт наркомани от ппдб!
А в ЕС има доста повече българи отколкото извън ЕС, това е и идеята на това ограничение!
Но как вие пеньоаро-носителите да го проумеете тоя факт?!
Коментиран от #33
21:31 05.02.2026
30 Гост
21:32 05.02.2026
31 МНЕНИЕ!
Коментиран от #35
21:32 05.02.2026
32 Ненормално е
21:35 05.02.2026
33 Ш,бай се
До коментар #29 от "Мнение":бе евро,ей!
Коментиран от #39
21:36 05.02.2026
34 Дпсетата
Няма връщане аркадаши.
21:37 05.02.2026
35 Гласуване по име на партия, без номера й
До коментар #2 от "Мнение":Зa тaрикaтчeтaтa, дeтo ce изнecoхa oт Бългaрия, хич нe ми e жaл...Лoшoтo e, чe тeзи мушмoрoци, зa дa ce oпрaвдaят прeд ceбe cи, глacувaт нa избoритe във врeдa нa Бългaрия....
37 и как
До коментар #26 от "Аби":20 секции плюс консулските служби и посолствата в САЩ и Великобритания са предостатъчни за да гласуваш !
До коментар #33 от "Ш,бай се":Ппдб-ейски гтк, не съди за другите по себе си!
40 Слушайте
Коментиран от #49
21:43 05.02.2026
21:43 05.02.2026
42 Също така
До коментар #35 от "Гласуване по име на партия, без номера й":ЛИЧНО попълване на декларацията пред изборната комисия !
21:45 05.02.2026
45 ГОСТ
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Така е.
До коментар #40 от "Слушайте":Според прогноза на ЦРУ през 2048г. българите ще бъдем малцинство(и то застаряващо) на територия, която все още се нарича България...
21:49 05.02.2026
50 Пейтриъта
21:52 05.02.2026
51 сеянинь..
21:53 05.02.2026
52 ХАХАХАХААХА
До коментар #3 от "Сесесере":МНОГО ТОЧНО!!!
21:56 05.02.2026
53 Идеята Е, че българите в чужбина
и затова ги намаляват а и да има повече парици за чекмеджета
ако не се сте го разбрали
21:56 05.02.2026
55 Нириви
21:57 05.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 тук
21:59 05.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тити на Кака
Точно три опашати лъжи на съществото Спирова в цитирания откъс:
1. Българският БВП за 2025 гони 110 млр Е,/ а по ППС е над 160/, така че емигрантският влог от 1 млрд е под 1%.
2. Тези пари не се дават " на българите за да си плащат сметките и данъците", те се предоставят за харчене на близките или се влагат в недвижима собственост . От която се печели, а не се губи.
3. Единствените данъци, които плащат сънародниците ни в чужбина са данъците върху недвижимата собственост и данък наследство. Цялата останала данъчна тежест, в т,ч, и отчисленията за пенсии, социално и здравно осигуряване на техните роднини се поема от хората в България, а не от най-големите инвеститори.
Кой на кого е благодетел в тази фактическа ситуация е ясно и на малките деца.
На съществото Спирова обаче никак не е ясно, тя спокойно се мисли за наш благодетел.
Което е просто форма на наглост. Защото аз / заедно с останалите мои сънародници в България/ плащам пенсиите на родителите й, както и социалните разходи по издръжката на ромското население на страната, която г-жа Спирова е намерила за уместно да гледа отвън без да плаща данъци и осигуровки, имайки се за човек, благодарение на когото аз и останалите българи си плащаме сметките и данъците.
Пак повтарям - това е уникална наглост от стр
Коментиран от #70
22:00 05.02.2026
61 нннн
22:01 05.02.2026
68 Механик
И номера с парите дето ги пращали е дълбоко погрешен. Пращат пари на родителите си, а не на нашата държава.
Да си вземат родителите и да си гледат там където са се замъкнали! Ние не ги искаме тука. И не трябва да им се дава право да гласуват. Защото те гласуват за кокорчовци, ама ядовете ги берем ние, а те са си там в "оня рай".
Коментиран от #178
22:07 05.02.2026
70 Ами
До коментар #60 от "Тити на Кака":Оставете сметките кой какво бил дал.
В конституционния пише, че всички български граждани са равноправни.
Коментиран от #139
22:11 05.02.2026
71 Майчице Свята
ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!
22:12 05.02.2026
73 Госあ
22:14 05.02.2026
75 Майчице Свята
22:15 05.02.2026
77 Сумгаит
Една от причините България да е такава кочина е, че десетилетия турци в Турция гласуват за ДПС, а ДПС сее корупция и разврат.
Трябвало е много отдавна да се отреже това безобразие. Само ако живееш в държават да може да гласуваш.
22:19 05.02.2026
79 Не всичко е пари
Коментиран от #158
22:20 05.02.2026
81 бубал
Имат право да гласуват,а не право на брой секции!
Доколкото помня Великобритания е в Европа,така,че къде е проблемът?
Смешен плач!
22:26 05.02.2026
83 Факти
До коментар #5 от "Мнение":На последните избори АПС и ПП имат почти равни гласове в чужбина - 22,65% и 20,8%. ГЕРБ са в праха със 7,11%. АПС са на ръба и нищо не зависи от тях. Целта е по-скоро да ограничат ПП - единствените, които се борят с мафията. Поне Възраждане се разкриха. Те са с 13,29% в чужбина - почти два пъти повече от ГЕРБ, но са готови да се жертват за да ги обслужат. Аз винаги съм казвал, че Възраждане са патерица на ГЕРБ, която се прави на опозиция, но е активирана в ключови моменти. Това беше един от тях.
Коментиран от #87, #102, #114
22:27 05.02.2026
84 az СВО Победа 80
Няма логика да не живееш в България, а да гласуваш и да определяш как да живеят хората в България. ...
22:28 05.02.2026
86 Дядо
Парата днес света владей и който не я пере зле живей! - Това е от стон от гроба на моя дядо Маньо, след 1944г.
Ей ковачо, добър ден, кончето си водя с мен. Ще го подковеш ли пак, айде конче, вдигай крак. - слова от гроба на дядо Маньо. Да ще го подкова! По времето на развития социализъм на Бай Тошо, жените бяха безплатни по бригадирските движения и ние младите мъжки бригадирчета ги обичахме, като работехме за комунистите безплатно, но понеже чакахме на опашки 10 години за апартамент, правехме малко дечица. Синът на циганката Маруца, Бай Тощо разви до бескрайни висоти раждаемостта на ромите по българската земя и ние Българите работехме за Комунистите. А днеска жените си повдигат краката да ги подковават мъжете за пари, и който не пере пари, не може да ги подкове. Но и затова ние Българите отиваме да работим в чужбина, за да има пари за Девойките, като се върнем в нашата Прекрасна Райска Родина. Но и затова Истинските Българи изчезваме на хоризонта!
22:31 05.02.2026
88 Копеите предатели е ЕС
До коментар #87 от "Мнение":НЯМАТЕ ПРАВО НА МНЕНИЕ!
22:33 05.02.2026
89 Лъскай златните тоалетни на Урсула
До коментар #87 от "Мнение":И си трай, бе копей скъсан!
Коментиран от #109
22:34 05.02.2026
91 Схема
22:35 05.02.2026
93 България я счупихте
22:39 05.02.2026
95 големсмях
22:41 05.02.2026
96 Наблюдател
22:42 05.02.2026
98 Хмм
22:46 05.02.2026
99 кой разбрал, разбрал...
22:47 05.02.2026
100 Майчице Свята
1) Българите са виновни, че работят в чужбина и изпращат пари на родителите си и семействата си за да не живеят в нищета.
2) А никой от управляващите комунисти не споменава, защо България е изкупена от чужденци - Курорти, Банки, Земя?
22:48 05.02.2026
101 .....
22:48 05.02.2026
102 Ами
До коментар #83 от "Факти":и решенията им водят до трагедии като в Петрохан, парапети, частни воаяжи в чужбина с парвителствения самолет, фалшификации на подписи, омаскаряване на Конституцията, "подписи с кръвВ, "гласуване с наше МВР"
22:50 05.02.2026
103 Краля на Норвегия
Коментиран от #106
22:51 05.02.2026
104 ДПС
До коментар #14 от "Мнение":Кога ще има избори в Кюрдистан?
Коментиран от #125, #187
22:52 05.02.2026
105 Секциите в турция
турция не е в ЕС и няма право да решава нищо.
22:52 05.02.2026
106 Въпрос
До коментар #103 от "Краля на Норвегия":Защо тогава харчим грешни пари за тия невъзвращенци, че и да ни избират Бойкотиквеновци, Славичалгаревци, Киропростовци и подобни нещастия?!
Коментиран от #113
22:55 05.02.2026
108 Майчице Свята
Настъпи социално уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени юдeйски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гащиризоните сваляха.
22:57 05.02.2026
110 щ плю щ
До коментар #107 от "Мнение":бе копей съдран!
Коментиран от #127
22:59 05.02.2026
111 Копейке,
До коментар #109 от "Мнение":на отбивките на кой европейски път си вадиш насъщния е льобимото ви ЕСсср-е?
Коментиран от #122, #129
23:00 05.02.2026
112 Майчице Свята
Коментиран от #161
23:02 05.02.2026
113 Краля на Норвегия
До коментар #106 от "Въпрос":Изборите в България не трябва да се ползват за конфронтация между българи от едната и от другата страна на границата. Въведете простото правило, който иска да гласува и има право по закон да заповяда в България за да упражни правото си.
23:02 05.02.2026
114 Мнение
До коментар #83 от "Факти":Няма как пп да се борят с мафията, като променят конституцията от скута на шиши!!!
Забравете за ППДБ, отидоха у каналя на историята!
23:03 05.02.2026
115 Абе
23:03 05.02.2026
116 Хмм
23:03 05.02.2026
117 Тези пари
23:04 05.02.2026
119 НАПРОТИВ!
Коментиран от #121
23:05 05.02.2026
121 Копейка с мнение от ЕС
До коментар #119 от "НАПРОТИВ!":Няма да се връщам повече. Копанаря ни прецака с леврото и цените по 2. В Германия живота сатана по-евтин от тоя в леврозоната на Коци.
Коментиран от #123
23:08 05.02.2026
124 Ццж
До коментар #6 от "Азззззззз":Ако нямат право да гласуват,не би трябвало и да имат задължение,да плащат данъци,така е справедливо,нали?
Коментиран от #126
23:13 05.02.2026
126 Гориил
До коментар #124 от "Ццж":В България данъците са обвъразни с притажанието на движимо и недвижимо имущество. Няма никакво отношение към правото на глас. Справедливо е изборите да се провеждат само на територията, за която се избира управление.
Коментиран от #132
23:16 05.02.2026
128 Майчице Свята
23:19 05.02.2026
130 Обратно в България
Хем и да ВИДИМ кой ще гласува, хем и да НЯМА купени гласове !!! Да ВИДИМ кой ще гласува- българи или турци, негри и китайци !!!
23:20 05.02.2026
133 Стар измъчен имигрант
Не е местно спрямо постоянно живеещите.
23:25 05.02.2026
134 Майчице Свята
По време на сина на циганката Маруца, Бай Тошо, гласувахме за неговото БКП задължително и никой нямаше право да гласува против БКП. Сега народа не гласува задължитено и престана да гласува за разпадналата се циганска партия БКП на различни умопомрачаващи партийки, ни с хартийки, ни с машините на Мадуро!
23:28 05.02.2026
137 Диана
23:33 05.02.2026
138 койдазнай
До коментар #16 от "няма келепир вече":Хиперинфалция има само за услугите и стоките, които се произвеждат в България. С една дума, българите полуават много пари, за да слагат плочки, да лепят стиропори, да правят маникюри и фризури. Иначе свинското в магазина е цената от преди 10 години, картофите също, бензина не е поскъпнал.
Така че, парите от повишените цени са печалби на местните предприемачи.
23:37 05.02.2026
139 Тити на Кака
До коментар #70 от "Ами":1. Разговорът за "сметките" го начена наглата дама, не аз. А ти се опитваш на мен да го припишеш. ПП-стайл от ококорен тип.
2. Никой не е лишавал никой българин от правото да гласува. Но в конституцията липсва запис, с който България се задължава да осигури условия за гласуване на българските граждани във всяка една страна по света. Защото това е невъзможно физически. Днес наши сънародници могат да се открият в поне половината от страните на планетата. Територията на която живеят около 7 млн българи в България е 111 000 кв км, териториите, които обитават около 1-1,5 млн българи в емиграция са много над 20 МИЛИОНА кв.км. Няма как това да се покрие.
3. Никой не е вменявал законово задължение на българите в България да поемат разходите по гласуването на българите по света. Поради което българските управляващи дължат обяснение защо харчат парите на съвестните български данъкоплатци за гласуването на хора, които нямат никакъв съществен принос към националния бюджет.
4. Никой от мераклиите да гласуват българи в чужбина не е изразил желание да поеме разходите по гласуването си там. От тях гласуването, заплащането на масрафа - от нас, редовните български данъкоплатци. Никой от българите в чужбина не изразява никаква готовност да върне на бюджета разходите по изплащаните пенсии и здравни услуги на техните възрастни родители в страната. Това плащане нашите мили сънародници пак са оставили на нас, хората работещи в и за България. Плащат дори когато родителит
23:40 05.02.2026
140 Майчице Свята
23:49 05.02.2026
141 Майчице Свята
23:50 05.02.2026
142 Майчице Свята
Разделени в два отбора
Ние скопски си жевием
И да мрънкаме не смеем.
Гербери и БеСеПе
В такт ни пляскат със ръце
Че на жълти и червени
Планирано сме разделени
Да! Ма гледай изненада!
Рейтингът им взе да пада.
Пораздвижи се обoра -
взе да търси нови хора.
23:53 05.02.2026
147 Аааааа
Български гражданин, който не е пребивавал в страната поне 1 година от последните 3, да няма право да гласува.
Просто, ясно и коректно.
Гласуването е не само право, а проява на информирано и отговорно мнение.
,,Едно време обявиха Жорж за комик, а сега ни управляват шутове"
Коментиран от #149
00:07 06.02.2026
148 Анджо
00:09 06.02.2026
149 Не съм съгласен
До коментар #147 от "Аааааа":Никакво гласуване, ако не живее постоянно в територията, чието управление избира!
Коментиран от #153
00:10 06.02.2026
153 Аааааа
До коментар #149 от "Не съм съгласен":Не може да бъдем толкова крайни, имайки в предвид десетки хиляди установени българи излизащи извън пределите на страната по една или друга причина. Затова е нужен и период на уседналост, което е същественото.
00:15 06.02.2026
158 Девет минуса
До коментар #79 от "Не всичко е пари":Защо, какво не ви хареса?
00:23 06.02.2026
161 ГЛАСУВАЙТЕ! ГЛАСУВАЙТЕ! ГЛАСУВАЙТЕ!
До коментар #112 от "Майчице Свята":ВЯЛАТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НЕДОСТАТЪК НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗАЩОТО ПОЗВОЛЯВА НА КУПУВАЧИТЕ НА ИЗБОРИ ДА ВИ НАЗНАЧАВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА!
00:28 06.02.2026
162 Хмм
01:07 06.02.2026
163 Дедо
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Абе ти първо се изхрани тебе си и семейството ако можеш, после умувай за другите.
01:56 06.02.2026
165 Сатана Z
Да живее България.
02:41 06.02.2026
166 Перо
02:57 06.02.2026
167 Върви катуне изродени
До коментар #160 от "Мнение":Катунарка, кога почвате с преосноваването на Българията, че да се върнем всички миячи и чистачки от скапания ЕС, щото в хубавата РФ няма никой емигрирал?
02:59 06.02.2026
168 Тъпа статия
03:16 06.02.2026
169 Ван
Без парите, които мигрантите ни пращат, отдавна да сме умрели от глад и студ в тази...държава.
Имали били негативно мнение, само плюели били, ами какво да правят, да хвалят Борисов, Пеевски и "променящите" ли, от 10-ти ноември 89-та година насам 1/3 от народа ни го няма, кой от хубавото бяга, кой ще гони Михаля по чужбина, ако тук всичко е наред?
Имам един приятел, човека е емигрант от 8-ми клас, тъкмо си дойде миналата година, баща му от коронавируса се разболя, на командно дишане е оттогава, отделно имотни неуредици, за 5 месеца, за да си оправи проблемите тук в България, му изгоряха всичките 7 години спестявания, а насреща няма никой.
Знаете ли колко от завърналите се мигранти са в това положение?
Ние, вместо да се обединим и боклука изхвърлим, се ядем едни други, еми заслужаваме си съдбата.
04:37 06.02.2026
172 Българските турци
До коментар #38 от "Какъв ти е проблема ?!":Ердоан е способен дори и на повече стига "да не му поставят трупчета" всички западноевропейски страни с десетте милиона турски гастарбайтери които са с право на глас и които живеят в Европа без да са асимилирани или интегрирани още от преди създаването на Европейския Съюз !...😊💖
07:39 06.02.2026
176 Станой
Коментиран от #180
08:51 06.02.2026
177 Избирател
08:59 06.02.2026
178 Ддд
До коментар #68 от "Механик":Е , родителите им къде ги харчат тези пари. Нали в България . Този милиард Нали в България циркулира. Сметки,данъци,лекарства, стоки. Да не говорим, че родителите им пенсиите са си ги изработили, друг е въпросът,че парите ги няма. Противопоставят хората по всякакви въпроси, в публичното пространство се хвърлят медийни бомби от всякакво естество, а управляващите продължават да си въртят далаверите. Както е тръгнало, скоро ще намерят начин и българите в България да не гласуват. Дайте да си изберем цар и да се свърши тая мъка
09:10 06.02.2026
179 Докато
До коментар #19 от "Абе копей":се караме и самоизяждаме , големите психолози ---артисти ни видяха сметката ,за тях България никога не е била РОДИНА ,а българите за тях стават само за сплашване и крадене ,защото те никога не са се считали за българи....
09:58 06.02.2026
180 Българските турци
До коментар #176 от "Станой":"171 АБСОЛЮТНО" си прав !!!... "171 АБСОЛЮТНО" имаш право сам да определяш съдбата на България !!!... Какво им пука на ония които са се откопчили от идеологичния филофобски лабиринт на България от това какво ще ви се случи !!!...😊💖
10:01 06.02.2026
181 Българските турци
10:49 06.02.2026
182 Жълтопаветен канибал
11:14 06.02.2026
183 Жбръц
12:53 06.02.2026
184 Българин от Своге
До коментар #2 от "Мнение":...българите в чужбина не сме част от България...
Моето мнение е че БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ СА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ. Живеят, работят, плащат данъци, възпитават децата си по правилата на други държави. Но искат да дават акъл как да живеем ние тук в страната. Няма да стане!
12:56 06.02.2026
185 Реално
13:25 06.02.2026
186 ПЕНКО
13:44 06.02.2026
187 Добруджанец
До коментар #104 от "ДПС":Никога защото няма такава държава...
15:30 06.02.2026
188 Реално
Българите които трайно и доброволно са се установили в чужбина и са се махнали и избягали точно от проблемите които е имало в България, като са ги оставили на българите, които са си останали в България, за да се борят и справят за да си ги разрешават, НЯМАТ сега никакво право да се намесват без да са живели и работили постоянно през последните 12 месеца в България за да се сблъскат и "запознаят" отблизо и реално с непрекъснато променящите се политически и икономически проблеми на България ... да гласуват и да взимат политически решения, които касаят и се отнасят за останалите да си живеят и работят българи в България...
Българите в чужбина, след като не живеят в България постояно, са отчуждени от социалните, политическите и икономически проблеми в България и не е нужно Те да определят кой и как ще управлява българите в България.!!!!!!!!!
Да гласуват кой да ги управлява, там където си живеят за постояно...!!
16:47 06.02.2026
189 Хихата
17:29 06.02.2026
190 Наблюдател
17:31 06.02.2026
191 Наблюдател
17:34 06.02.2026
192 Нсблюдател
17:38 06.02.2026