Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Бъдещето на Русия до голяма степен зависи от младите учени

Владимир Путин: Бъдещето на Русия до голяма степен зависи от младите учени

5 Февруари, 2026 19:53 1 591 55

  • владимир путин-
  • русия-
  • кремъл-
  • рубла

Държавният глава на Русия, обръщайки се към лауреатите, подчертава, че те са избрали интересно, достойно и вълнуващо дело – да служат на прогреса

Владимир Путин: Бъдещето на Русия до голяма степен зависи от младите учени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Младите учени в Русия правят велики открития, от които до голяма степен зависи бъдещето, развитието и просперитетът на страната. Това посочва президентът на Руската федерация Владимир Путин при връчването на наградите в областта на науката и иновациите на млади учени за 2025 г., предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Държавният глава на Русия, обръщайки се към лауреатите, подчертава, че те са избрали интересно, достойно и вълнуващо дело – да служат на прогреса.

"В тази страст, в неуморното търсене на нови знания се крие ключът към великите открития. От тях до голяма степен зависи бъдещето на нашата страна, нейното развитие и просперитет“, отбелязва Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    18 18 Отговор
    Младите руски учени са по-платени от младите британски безделници

    Коментиран от #5

    19:56 05.02.2026

  • 2 Клоуна пусин 🤡💩

    33 18 Отговор
    Ми ти ги изгони бе ГHOM !
    Над 20 000 учени с академични титли напуснаха завинаги, като разбраха колко си ncиxично болен .

    19:56 05.02.2026

  • 3 Хаха

    35 15 Отговор
    Те младите руски учени отдавна избягаха на запад 😂

    Коментиран от #12

    19:56 05.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 14 Отговор
    има ли тук адвокати , че ми се наложи нещо-сериозно /Путин го игнор

    Коментиран от #19

    19:57 05.02.2026

  • 5 ❗❗❗❗❗❗❗

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    В публикуваната класация на Международния тест за интелигентност (IQ), която включва 137 държави и територии, потребителите на RuNet откриха интересна корелация между резултатите на Русия и тези на съседна Украйна. От 137-те държави Украйна се класира на 84-то място по IQ. Русия се класира на шесто място, пред Южна Корея, Китай, Япония, Иран и Австралия.

    Коментиран от #9, #17, #18, #27, #32, #34, #41

    19:57 05.02.2026

  • 6 Петър I Късий от Алиекспрес

    21 12 Отговор
    Това е Путин №3, 1 и 2 чертаят кафяви линии в бункера.

    19:57 05.02.2026

  • 7 Бау

    24 13 Отговор
    Само ще вметна че единственото ефективно руско оръжие в момента на фронта е иранско копие на немския дрон Dornier DAR от 80те. Сами си правете изводите за капацитета на руските учени.

    19:58 05.02.2026

  • 8 Факт !

    23 9 Отговор
    В блатото останаха само и д и о т и !
    Много и д и о т и, даже са направили експорт и към нашата България.

    20:00 05.02.2026

  • 9 Казваш

    23 10 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    RuNet го каазват това, а koпeйka? И ние то вЕрваме, вервай ни ;)

    Коментиран от #14

    20:01 05.02.2026

  • 10 За Московия с любов

    17 12 Отговор
    „Длъжен съм да изкажа своя печален поглед към руския човек – той има такава слаба мозъчна система, че не е способен да възприема действителността като такава. За него съществуват само думите. Неговите условни рефлекси са координирани не с действията, а с думите“. (И.П.Павлов).

    20:02 05.02.2026

  • 11 Абе Сидеров

    12 9 Отговор
    Защо не е ходил в казармата.

    20:02 05.02.2026

  • 12 А пък

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Дригата част наторяват украйинската плодородна почва...

    20:02 05.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    21 9 Отговор
    Бъдещето на Русия е Северна Корея......в най-добрия случай !!!

    Коментиран от #24

    20:03 05.02.2026

  • 14 Ачо

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Казваш":

    а твоето е 00.

    20:03 05.02.2026

  • 15 Айде бе,

    22 9 Отговор
    "Владимир Путин: Бъдещето на Русия до голяма степен зависи от младите учени"

    Русия няма вече бъдеще. Владимир Путин я обрече.

    20:03 05.02.2026

  • 16 "Над 30 милиона руснаци искат

    17 9 Отговор
    да напуснат Русия. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    20:06 05.02.2026

  • 17 Бъркаш

    20 7 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    Какво е това русия ? Няма такава страна от повече от 100 г.
    Има руска Федерация, съставена от 22 Републики, сред които няма руска Република.
    Така, че уточни от коя република са били 6-ти, ако изобщо има такъв тест

    Коментиран от #20

    20:08 05.02.2026

  • 18 Руската пропаганда

    17 9 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    Има за цел глупаците!

    Коментиран от #23, #36

    20:08 05.02.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ДОБРЕ-утре цакам 200 кинта , а вие си мълчвте // когато сте били добри с мен , и аз съм бил добър с вас , копеи

    20:08 05.02.2026

  • 20 доктор

    18 8 Отговор

    До коментар #17 от "Бъркаш":

    Руска нация няма.

    20:09 05.02.2026

  • 21 Кажи честно ... 🤣

    15 7 Отговор
    Тоя пак се размечта, какво бъдеще за московското блато ?!
    Няма такова

    20:09 05.02.2026

  • 22 Руската нация

    14 6 Отговор
    беше превърната в идиоти и комунистически зомбита от Ленин, Сталин и Путин. Какви учени и какви 5 евро

    20:09 05.02.2026

  • 23 тебе те е улучила

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    в кафяватаТочка

    Коментиран от #29

    20:10 05.02.2026

  • 24 Дмитрий Медведев заяви,

    10 9 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    че Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #39, #42

    20:11 05.02.2026

  • 25 пРосия

    12 6 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:12 05.02.2026

  • 26 Факти

    14 5 Отговор
    Много лошо, че няма пари за наука, защото Путин ги харчи за войни и други глезотии. Бюджет за наука: САЩ 700 милиарда евро, Китай 500 милиарда евро, ЕС + Англия, Швейцария и Норвегия 570 милиарда евро, Русия 20 милиарда евро 🤣 Русия няма бъдеще.

    Коментиран от #37

    20:13 05.02.2026

  • 27 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    Е ... Ние сме на 73-то, но на фона на това с което разполагаме ... Не е зле :)

    20:13 05.02.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    9 5 Отговор
    То, бъдещето на всяка страна зависи от младите учени, а и от всички учени! Но в твоята страна ти раздаваш парите на олигарси, а за младите учени остават трохите и мобилизационния пункт за твоята СВО.

    20:13 05.02.2026

  • 29 Пумияр

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "тебе те е улучила":

    Дръж се прилично!

    !

    Коментиран от #30

    20:14 05.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ха

    7 6 Отговор
    Тоя що се не застреля?

    20:18 05.02.2026

  • 32 Разкрит !

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    100% копейски фейк !

    20:19 05.02.2026

  • 33 Милен

    7 4 Отговор
    Няма ги, прати ги на фронна тъпак !!!

    20:21 05.02.2026

  • 34 Уса

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    Така е в САЩ и тези млади хора работят и за двете държави.Има и българи,но не работят за България,защото няма какво всичко е фалирало и закрито държава няма и споразомения със САЩ няма в нито една област

    20:22 05.02.2026

  • 35 "Руското министерство на образованието

    8 1 Отговор
    въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    20:24 05.02.2026

  • 36 Град Козлодуй

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    20:26 05.02.2026

  • 37 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Може и да сте прав.
    На фона на това, че в Русия има АЕЦ с бързи неутрони (ако Ви говори нещо),
    действащ ядрен двигател и разработва плазмен ... На фона на това че трябва да се занимава с идиотизма на Западна цивилизация ... Вероятно сте прав.

    20:27 05.02.2026

  • 38 Тити

    6 0 Отговор
    Голям хуморист ще се окаже Путлер освен крепостни селяни в рашистката кочина няма.

    Коментиран от #40

    20:33 05.02.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дмитрий Медведев заяви,":

    "....Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика...."

    Разликата е, че в Корея имат вътрешни тоалетни и си мият ръцете. В Русия не и не !!! 😁
    Никъв шанс дори да са на ниво Северна Корея, което видяхме в Курск и Суджа.

    Коментиран от #43

    20:40 05.02.2026

  • 40 Историк

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тити":

    Има доказателства, че руснаците е възможно да са генетично увредени. Първопричината за тези дефекти вероятно е още от времето на Октомврийския преврат на болшевиките 1917г., едно трагично за Русия събитие. Тогава Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, които не че нещо са виновни, но са били необразовани и глупави. Тези събития, както и последващата ВСВ променят генофонда и генома на руската нация.

    20:41 05.02.2026

  • 41 ха, ха, ха...

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":

    „Тъпата“ Америка има 360 Нобелови лауреати.
    „Разпадщата се“ Европа е с 364.
    „Великата Русия“( основно СССР) даде на света 23 Нобелови лауреати в различни области на знанието (от тях 3 от Беларус и 4 от Украна докато същетвуваше СССР). От тях повече от половината са изгонени или избягали от СССР/Русия. (Александър Невзоров)

    Коментиран от #46

    20:41 05.02.2026

  • 42 БОЛШЕВИК

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дмитрий Медведев заяви,":

    Еми то е много просто за обяснение. Когато има истинска държава и всичко е държавно и икономика и всичко, от държавата по-силно и сигурно няма. Нямат частници, капиталисти, чорбаджии и мафиоти!

    20:41 05.02.2026

  • 43 Ха-ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Ще имат да. Целта на Русия е да се превърне окончателно в държава-близнак на Северна Корея, за шок и ужас на собственото си население, защото идва глад, трябва да се правят огромни икономии.

    20:43 05.02.2026

  • 44 Българин

    2 2 Отговор
    Само за да знаете, 3/4 от проектите на БАН са заедно с Русия, а повече от половината учени в БАН под 40 години са се преселили трайно в Русия и най-вече в Новосибирск.
    Всеки сам може да си направи изводите!

    Коментиран от #51

    20:58 05.02.2026

  • 45 пРосия

    3 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    21:08 05.02.2026

  • 46 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "ха, ха, ха...":

    Логично е да е така.
    Все пак половината Нобелов комитет е гостувал на Острова на Епстийн.

    21:18 05.02.2026

  • 47 Олга

    0 4 Отговор
    За развълнували се радостно за подаръка на Украйна от Мъск : недейте толкова да подскачате напразно. Положението няма да се промени - руснаците ще се оправят по обективни причини: според международния рейтинг (обновление 2026 г) руснаците по IQ на 6 (шесто) място, а американци на 27. Не за това Русия ги изпреварила технологически в военната сфера.

    Коментиран от #49, #53

    21:31 05.02.2026

  • 48 с други думи

    4 1 Отговор
    Няма бъдеще тази страна.

    21:38 05.02.2026

  • 49 ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Руснаците са на 44то място по IQ. Доказано. Не збнаем от къде го измисли това 6то.

    21:39 05.02.2026

  • 50 КАКВО

    3 1 Отговор
    правят руските учени ..робота го видяхме, кораба москва също, и може би осъвършенстват калашника дело на немския конструктор шмайзер, или добавят некой по нов тапешник към прехвалените руски оръжия

    22:16 05.02.2026

  • 51 то за това

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    се казва българска академия на неуките, и всички знаем че работят за москва.. И КАКВО ОТ ТОВА успяха да бият шахматиста топалов с компютър в кенефа ...А ЗНАЕТЕ ЛИ КОЙ Е НАЙ БОГАТИОЯ БГ СПОРТИСТ да да ...ами ТОПАЛОВ,, накривиха му шапката

    22:27 05.02.2026

  • 52 Кремълска Шпакла

    4 0 Отговор
    Само със Шпакловка няма да стане .

    50 % от Бюджета на Руската Кочина
    Отива за Войната .

    Пуся Шаломчето за какво бъдеще говори ?

    За Лауреатите на Концерта на Кабзон
    Защо не каже
    Колко интересно и Вълнуващо
    Се радват и
    Как върви Прогресивно
    Бройката от Феновете.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:30 05.02.2026

  • 53 Волга

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Какво АйКю в Руския Пияндурник
    Ти се провежда бре Рублоидиот?

    22:31 05.02.2026

  • 54 си дзън

    2 0 Отговор
    Младият руски учен Попов отново откри радиото !

    22:53 05.02.2026

  • 55 Хаха

    0 0 Отговор
    Пълни нещастници, младите руски учени изобретиха само един пиян робот, който падна на земята.

    09:10 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания