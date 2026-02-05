"Владимир Путин: Бъдещето на Русия до голяма степен зависи от младите учени"

Младите учени в Русия правят велики открития, от които до голяма степен зависи бъдещето, развитието и просперитетът на страната. Това посочва президентът на Руската федерация Владимир Путин при връчването на наградите в областта на науката и иновациите на млади учени за 2025 г., предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Държавният глава на Русия, обръщайки се към лауреатите, подчертава, че те са избрали интересно, достойно и вълнуващо дело – да служат на прогреса.
"В тази страст, в неуморното търсене на нови знания се крие ключът към великите открития. От тях до голяма степен зависи бъдещето на нашата страна, нейното развитие и просперитет“, отбелязва Путин.
1 Уса
Коментиран от #5
19:56 05.02.2026
2 Клоуна пусин 🤡💩
Над 20 000 учени с академични титли напуснаха завинаги, като разбраха колко си ncиxично болен .
19:56 05.02.2026
3 Хаха
Коментиран от #12
19:56 05.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19
19:57 05.02.2026
5 ❗❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "Уса":В публикуваната класация на Международния тест за интелигентност (IQ), която включва 137 държави и територии, потребителите на RuNet откриха интересна корелация между резултатите на Русия и тези на съседна Украйна. От 137-те държави Украйна се класира на 84-то място по IQ. Русия се класира на шесто място, пред Южна Корея, Китай, Япония, Иран и Австралия.
Коментиран от #9, #17, #18, #27, #32, #34, #41
19:57 05.02.2026
6 Петър I Късий от Алиекспрес
19:57 05.02.2026
7 Бау
19:58 05.02.2026
8 Факт !
Много и д и о т и, даже са направили експорт и към нашата България.
20:00 05.02.2026
9 Казваш
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":RuNet го каазват това, а koпeйka? И ние то вЕрваме, вервай ни ;)
Коментиран от #14
20:01 05.02.2026
10 За Московия с любов
20:02 05.02.2026
11 Абе Сидеров
20:02 05.02.2026
12 А пък
До коментар #3 от "Хаха":Дригата част наторяват украйинската плодородна почва...
20:02 05.02.2026
13 Владимир Путин, президент
Коментиран от #24
20:03 05.02.2026
14 Ачо
До коментар #9 от "Казваш":а твоето е 00.
20:03 05.02.2026
15 Айде бе,
Русия няма вече бъдеще. Владимир Путин я обрече.
20:03 05.02.2026
16 "Над 30 милиона руснаци искат
20:06 05.02.2026
17 Бъркаш
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":Какво е това русия ? Няма такава страна от повече от 100 г.
Има руска Федерация, съставена от 22 Републики, сред които няма руска Република.
Така, че уточни от коя република са били 6-ти, ако изобщо има такъв тест
Коментиран от #20
20:08 05.02.2026
18 Руската пропаганда
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":Има за цел глупаците!
Коментиран от #23, #36
20:08 05.02.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ДОБРЕ-утре цакам 200 кинта , а вие си мълчвте // когато сте били добри с мен , и аз съм бил добър с вас , копеи
20:08 05.02.2026
20 доктор
До коментар #17 от "Бъркаш":Руска нация няма.
20:09 05.02.2026
21 Кажи честно ... 🤣
Няма такова
20:09 05.02.2026
22 Руската нация
20:09 05.02.2026
23 тебе те е улучила
До коментар #18 от "Руската пропаганда":в кафяватаТочка
Коментиран от #29
20:10 05.02.2026
24 Дмитрий Медведев заяви,
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":че Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
😆
Коментиран от #39, #42
20:11 05.02.2026
25 пРосия
20:12 05.02.2026
26 Факти
Коментиран от #37
20:13 05.02.2026
27 Ами
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":Е ... Ние сме на 73-то, но на фона на това с което разполагаме ... Не е зле :)
20:13 05.02.2026
28 Ъхъ!!!
20:13 05.02.2026
29 Пумияр
До коментар #23 от "тебе те е улучила":Дръж се прилично!
!
Коментиран от #30
20:14 05.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ха
20:18 05.02.2026
32 Разкрит !
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":100% копейски фейк !
20:19 05.02.2026
33 Милен
20:21 05.02.2026
34 Уса
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":Така е в САЩ и тези млади хора работят и за двете държави.Има и българи,но не работят за България,защото няма какво всичко е фалирало и закрито държава няма и споразомения със САЩ няма в нито една област
20:22 05.02.2026
35 "Руското министерство на образованието
20:24 05.02.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
20:26 05.02.2026
37 Ами
До коментар #26 от "Факти":Може и да сте прав.
На фона на това, че в Русия има АЕЦ с бързи неутрони (ако Ви говори нещо),
действащ ядрен двигател и разработва плазмен ... На фона на това че трябва да се занимава с идиотизма на Западна цивилизация ... Вероятно сте прав.
20:27 05.02.2026
38 Тити
Коментиран от #40
20:33 05.02.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Дмитрий Медведев заяви,":"....Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика...."
Разликата е, че в Корея имат вътрешни тоалетни и си мият ръцете. В Русия не и не !!! 😁
Никъв шанс дори да са на ниво Северна Корея, което видяхме в Курск и Суджа.
Коментиран от #43
20:40 05.02.2026
40 Историк
До коментар #38 от "Тити":Има доказателства, че руснаците е възможно да са генетично увредени. Първопричината за тези дефекти вероятно е още от времето на Октомврийския преврат на болшевиките 1917г., едно трагично за Русия събитие. Тогава Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, които не че нещо са виновни, но са били необразовани и глупави. Тези събития, както и последващата ВСВ променят генофонда и генома на руската нация.
20:41 05.02.2026
41 ха, ха, ха...
До коментар #5 от "❗❗❗❗❗❗❗":„Тъпата“ Америка има 360 Нобелови лауреати.
„Разпадщата се“ Европа е с 364.
„Великата Русия“( основно СССР) даде на света 23 Нобелови лауреати в различни области на знанието (от тях 3 от Беларус и 4 от Украна докато същетвуваше СССР). От тях повече от половината са изгонени или избягали от СССР/Русия. (Александър Невзоров)
Коментиран от #46
20:41 05.02.2026
42 БОЛШЕВИК
До коментар #24 от "Дмитрий Медведев заяви,":Еми то е много просто за обяснение. Когато има истинска държава и всичко е държавно и икономика и всичко, от държавата по-силно и сигурно няма. Нямат частници, капиталисти, чорбаджии и мафиоти!
20:41 05.02.2026
43 Ха-ха-ха
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Ще имат да. Целта на Русия е да се превърне окончателно в държава-близнак на Северна Корея, за шок и ужас на собственото си население, защото идва глад, трябва да се правят огромни икономии.
20:43 05.02.2026
44 Българин
Всеки сам може да си направи изводите!
Коментиран от #51
20:58 05.02.2026
45 пРосия
21:08 05.02.2026
46 Ами
До коментар #41 от "ха, ха, ха...":Логично е да е така.
Все пак половината Нобелов комитет е гостувал на Острова на Епстийн.
21:18 05.02.2026
47 Олга
Коментиран от #49, #53
21:31 05.02.2026
48 с други думи
21:38 05.02.2026
49 ха ха ха
До коментар #47 от "Олга":Руснаците са на 44то място по IQ. Доказано. Не збнаем от къде го измисли това 6то.
21:39 05.02.2026
50 КАКВО
22:16 05.02.2026
51 то за това
До коментар #44 от "Българин":се казва българска академия на неуките, и всички знаем че работят за москва.. И КАКВО ОТ ТОВА успяха да бият шахматиста топалов с компютър в кенефа ...А ЗНАЕТЕ ЛИ КОЙ Е НАЙ БОГАТИОЯ БГ СПОРТИСТ да да ...ами ТОПАЛОВ,, накривиха му шапката
22:27 05.02.2026
52 Кремълска Шпакла
50 % от Бюджета на Руската Кочина
Отива за Войната .
Пуся Шаломчето за какво бъдеще говори ?
За Лауреатите на Концерта на Кабзон
Защо не каже
Колко интересно и Вълнуващо
Се радват и
Как върви Прогресивно
Бройката от Феновете.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:30 05.02.2026
53 Волга
До коментар #47 от "Олга":Какво АйКю в Руския Пияндурник
Ти се провежда бре Рублоидиот?
22:31 05.02.2026
54 си дзън
22:53 05.02.2026
55 Хаха
09:10 06.02.2026