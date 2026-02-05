Мълчание на агнета до „Петрохан": Изнасилени деца, родители със затворени усти

Още от 2024 г. до средата на 2025 г., както и в края на 2022 година, са подавани сигнали за нередности, свързани с деца, до отдел „Закрила на детето“ към Министерството на труда и социалната политика в София, пише GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници.
По информация от източници, 15-годишно момче е споделило пред майка си, че два пъти е било изнасилено и заснемано. След подадения от майката сигнал обаче, тя впоследствие се е отказала да сезира полицията и „Закрила на детето“, а сигналът не е доведен докрай.
Според източници още два сигнала със сходно съдържание също са приключили с отказ от страна на родителите да съдействат на разследващите органи.
Източници разкриват още, че в края на лятото на 2013 година в района на бившата хижа „Петрохан“ е имало лагер с между 20 и 25 деца. Към момента не е ясно дали тогава въпросната организация е осъществявала дейност, но фактът се проверява.
Източници от разследването разкриват, че при огледите са иззети множество охранителни камери, поставени по дървета и на ключови места в района, като броят им е изключително голям.
Освен това в близост до хижата са открити два счупени дрона, за които се предполага, че са използвани за наблюдение и контрол на периметъра.
Междувременно се разследва възможна педофилска мрежа, свързана с мъжете, чиито тела бяха открити в района на бившата хижа „Петрохан“.
По наличната информация през годините са подавани сигнали и до прокуратурата, и до Агенцията за закрила на детето.
Според тези сигнали малолетни и непълнолетни момчета са посещавали хижата на лагери, ръководени от собственика на имота, който не е сред откритите жертви.
По данни на разследването въпросният мъж е будист, представял се е като „лама“ и дълги години е живял в Мексико.
Съществуват съмнения, че децата са били охранявани от въоръжени мъже, а техни близки са изразявали опасения, че са били подлагани на сексуално насилие.
Има данни за поне двама потърпевши – момчета на 9 години и на 15 години, но и в тези случаи родителите не са съдействали на разследващите органи.
Разследването установява, че има допълнителни лица, свързани с неправителствената организация, които към момента се издирват.
От полицията заявиха, че информацията за участие на деца в дейността на организацията се проверява.
„Организацията, от провежданите оперативно-издирвателни мероприятия, е установено, че има мотиви на секта“, заяви директорът на ГД „Национална полиция“ Захари Васков.
По време на брифинг от ОДМВР-София заявиха, че към момента няма официално постъпили сигнали за незаконна дейност, свързана с НПО-то:
„Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, в частност РУ-Годеч, за незаконна дейност на организацията“, каза директорът на ОДМВР-София ст. комисар Ценов.
1 картела се пази яко!!!
Коментиран от #35
10:28 05.02.2026
3 Пич
10:34 05.02.2026
4 стига лъжи
Коментиран от #20
10:34 05.02.2026
5 стига вече , че потече
Коментиран от #19
10:34 05.02.2026
6 виновни са умрелите
10:35 05.02.2026
7 е..........
10:36 05.02.2026
8 васко боклука
10:36 05.02.2026
9 Kaлпазанин
10:37 05.02.2026
10 винаги има скрити и явни неща
10:37 05.02.2026
11 Сила
Коментиран от #23, #57
10:37 05.02.2026
12 SDEЧЕВ
10:38 05.02.2026
13 СИГУРНО Е ТАКА
Коментиран от #121
10:38 05.02.2026
14 Перо
10:38 05.02.2026
16 Василеску
10:39 05.02.2026
17 Сигурно
10:41 05.02.2026
18 ЗРИТЕЛ
10:45 05.02.2026
19 И НАЙ ВАЖНОТО Е..
До коментар #5 от "стига вече , че потече":ЧЕ ВСИЧКО ПАК КАТО МАГИСТРАЛИ КЪЩИ БАНКИ МИТНИЦИ ДРОГИ ЩЕ СЕ ПОТУЛИ. НИЩО НЯМА ДА РАЗБЕРЕМ. ПАК ЩЕ СИ ОТИДЕ НЯКОЯ КОКОШКА БЕЗ ПРОШКА. РАДЕВ НАПРАВИ НЕЩО ХУБАВО ЗА ТЕЗИ ИСТРАДАЛИ ХОРА НАРОД.
10:45 05.02.2026
20 не се знае
До коментар #4 от "стига лъжи":но се знае ориентацията на васко, кики и ники... Много се разсмърдя. Предизборно някак си.
10:45 05.02.2026
21 стоян георгиев
Коментиран от #61
10:46 05.02.2026
22 Изненадани еднорози
10:46 05.02.2026
24 Скарлет
10:47 05.02.2026
25 Жорко
Коментиран от #47
10:49 05.02.2026
26 име
10:51 05.02.2026
27 Някой знае ли?
Коментиран от #29, #68
10:53 05.02.2026
28 Джеймс
10:55 05.02.2026
29 Сила
До коментар #27 от "Някой знае ли?":Накрая винаги стигаме до Перник ....кой какво прави , накрая задължително и перничанин е замесен !!!
10:56 05.02.2026
30 ВИГ БОЙС ТУ МЕН
КОЛКО ПЕНЬЮАРИ Z ОТ ПЪРФОРМАНСА
СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РЕЙНДЖ ЛОВЪР
ЛЕГЛАТА УПС„ ЛАГЕРА ”В ГИНЦИ.💏
10:56 05.02.2026
31 за да са под страх родителите
10:56 05.02.2026
32 Едно е ясно
Коментиран от #39, #41, #51
10:56 05.02.2026
33 Данко Харсъзина
10:57 05.02.2026
35 Хахахаха
До коментар #1 от "картела се пази яко!!!":Хитър педофилски ход- да се отклони вниманието от ппдб/ЛГБТ, в посока хипотетичен мексикански картел от Северозападна България! Следващият им ход ще бъде - хибридна руска атака!😂😂😂 Лично байТанас ще го обяви. Той защо мълчи? Човекът, който най много разбира от "служби" у нас! И в целият свят!
Коментиран от #75
10:57 05.02.2026
36 Факти или внушения?
От полицията и прокуратурата се извършва проверка за информация, свързана с деца.
Част от информацията идва от „източници на медията“, които сами не са официални органи.
Това са фактите, които могат да се проверят.
10:58 05.02.2026
37 Благой
10:58 05.02.2026
38 Тома
10:59 05.02.2026
39 Разумен
До коментар #32 от "Едно е ясно":Не е задължително! Може да е нает убиец с "мокра поръчка".
10:59 05.02.2026
40 Журналята шоу
11:00 05.02.2026
41 Питам само?!
До коментар #32 от "Едно е ясно":Алексей Петров дали се е познавал с убиеца си?
Коментиран от #107
11:00 05.02.2026
42 ЯСНО!
Боже,в каква мафиотска и мутренска държава живеем...?!
Възмутително!
11:00 05.02.2026
43 Бай Тошо
Maria Kaneva
23h
·
По случая "Петрохан" със тройно убийство, със запалена хижа след като са били намерени телата
Ето коментар на Sofia Andreeva в пост от Свободна Европа
Много се радвам , че повдигате въпроса , четат Ви доста хора и така моят отговор ще стигне до повече читатели .
Познавам тези хора от приблизително 20 години .
Не са мафиоти , не са паравоенна организация .
Разполагаха с оборудване защото се занимаваха с всякакви експедиции , като започнем през високо- планински , минем през спалеонтологични и завършим с гмуркане ￼ в подводни пещери .
Родителите на собственика са университетски преподаватели . Единият беше преподавател в УННС , другият в Консерваторията .
Собственикът на въпросното хижа от малък се интересува от ексремни спортове . Непокорно дете . На 20 години тръгва “на стоп” с150 долара в джоба си за да стигне до Катманду .
Имаше широки интереси и беше широка душа . Роман може да се напише за живота му .
През 2017 групата , начело с Иво се връщат в България от Мексико .
В Мексико имаха изследователски център по спалеонтология и изследваха подводните пещери . Имаше и филм във Вимео. Беше потръгнал някакъв бизнес , с който поддържаха дейността си . Тежкият тропически климат и носталгията ги принудиха да се върнат тук и да разпродадат бизнеса и имотите си .
Закупиха хижата от Искра Фидосова със заеми от родителите си и познати , защото по това време , сделките в Мексико не можеха да се
11:00 05.02.2026
46 Какво е твърдение, но непотвърдено?
Наличие на лагер с деца в района на бившата хижа „Петрохан“ през 2013 г.
Иззети камери и счупени дронове.
Възможна педофилска мрежа, свързана с мъжете, открити край хижата.
Мъж, представящ се за „лама“, който живял в Мексико, и евентуална охрана на децата от въоръжени лица.
Мотиви на „секта“, според информация, подадена от медията, цитираща ГД „Национална полиция“.
⚠️ Проблем: Всички тези твърдения са непотвърдени публично. Те идват или от анонимни „източници на медията“, или от интерпретация на разследването, което е в ход.
Коментиран от #108
11:01 05.02.2026
47 Шмъркан
До коментар #25 от "Жорко":Еххх гошеее,как организация създадена преди 5 години извършва нещо си преди 13 години ???
11:01 05.02.2026
48 ИВАН
11:02 05.02.2026
51 Ама направо...
До коментар #32 от "Едно е ясно":...,,откри Америка"...😝👍!
11:02 05.02.2026
53 Какво е внушение или спекулация
„междувременно се разследва възможна педофилска мрежа“
„съществуват съмнения, че децата са били охранявани от въоръжени мъже“
„има мотиви на секта“
Това не е доказано, а се подава като възможен сюжет.
Внушава се криминален и морален контекст, който не е официално потвърден.
Тези твърдения могат да навредят на невинни хора, защото се спекулира върху частично или непроверено разследване.
11:03 05.02.2026
54 Извод
Непотвърдени твърдения: сигнали за насилие над деца, лагери, дронове, охрана и т.н.
Внушения: „педофилска мрежа“, „мотиви на секта“ – това е медийна интерпретация, не факт.
Верният подход към тази информация е да се счита за предположения и непотвърдени твърдения, а не за истина.
До официални доказателства, тези истории са внушения, а не проверени факти.
11:03 05.02.2026
56 Гого
11:05 05.02.2026
57 четене с разбиране
До коментар #11 от "Сила":Говори за "болно дете", което означава, че някой е имал нужда от лечение.
Коментиран от #62
11:05 05.02.2026
58 Вероятности
11:06 05.02.2026
60 Иван
Коментиран от #64
11:08 05.02.2026
61 Името
До коментар #21 от "стоян георгиев":Не съм чувал за парамилитаристични организации свързани с ППДБ, но всички знаем за доста такива "клубове" свързани с Русия.
Коментиран от #63
11:08 05.02.2026
62 Парадокс БГ
До коментар #57 от "четене с разбиране":Може рейндърите да са търсили средства за лечението на някое болно момиче. Друг очевидец разказва, че три пъти му спасили живота в планината, когато е имал хипертонични кризи и го закарали в болница!!
Кой има интерес да убие, злепостави и очерни жертвите????? КОЙ???
Коментиран от #65, #67
11:08 05.02.2026
64 Мдааа
До коментар #60 от "Иван":Мдаа, позена от правителството на Шиши и Боко.
11:10 05.02.2026
65 засега не знаем
До коментар #62 от "Парадокс БГ":Да се надяваме, че разследващите ще извадят истината наяве.
11:11 05.02.2026
66 Кривоверен алкаш
Коментиран от #76
11:11 05.02.2026
68 Спосорирала ги е
До коментар #27 от "Някой знае ли?":С дронове и др. неща. Подобно на софийският кмет.
Коментиран от #119
11:14 05.02.2026
71 демек
А дали тези неща не биват изпозлвани за заблуда?
В последно време тотално зомбират хората на тема секс и те спират да мислят за други неща - власт, пари, мафия.....
11:19 05.02.2026
72 Сеятели на робско живеене!
Лъжата трябва да се криминализира, а производителите и разпространителите на лъжа да лежат в затвор със строг режим, особено ако са държавни служители и журналисти!
11:20 05.02.2026
73 интересното е
А очевидното престъление по тяхната екзекуция не е проблем.
И ако държавата е имала информация за техни тежки престления, къде са спали службите? Ако не ги бяха убили, нямаше и да чуем за тях.
Коментиран от #79
11:21 05.02.2026
75 Остап Бендер
До коментар #35 от "Хахахаха":400 честни начина за печелене на пари". Кметът на София ,който е от ППДБ призна, че е спонсорирал тези Петрохански рейнджъри. Не каза защо и с какви пари? Има много питанки в този крими сериал. Викайте Хорейшо!
11:24 05.02.2026
76 ако интересна дума
До коментар #66 от "Кривоверен алкаш":За момента са ясни само 2 неща: дейността им на тези е била съмнителна и второ - те са убити и убиецът им не е разкрит.
Другото са "Ако"-та. Публиката лесно се задоволява с фантазия и забравя да търси истината таква каквато е.
Ония кошмарес случай в Ямбол има ли развитие? Пуснаха ни 1000 АКО и го забравихме. Колко пъти се случи това? Май всеки път,
Коментиран от #91
11:25 05.02.2026
77 Остап Бендер
11:25 05.02.2026
78 Започна замазването
Коментиран от #124
11:31 05.02.2026
79 Анонимен
До коментар #73 от "интересното е":Жертвите са децата които са били изнасилвани от педофилите от ПП
11:32 05.02.2026
80 Баш Майстора
11:34 05.02.2026
81 11111яяя
11:34 05.02.2026
82 Въпроси
КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
"КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА
Коментиран от #117
11:37 05.02.2026
83 Не виждате ли?
11:38 05.02.2026
84 Откланяне на вниманието
11:38 05.02.2026
85 фиткифакти
До коментар #59 от "Павел Пенев":Не бъдете наивен, няма такова лице в редакцията на фаxти! Под този псевдоним Маpа А. се пускат поръчковите простотии от различни служители😉
11:39 05.02.2026
86 Хххххххх
11:40 05.02.2026
88 тъпчо
11:43 05.02.2026
89 Да те хване страх от убийците на власт
11:47 05.02.2026
90 Ъщъров
11:49 05.02.2026
91 ПРАВ СИ...!
До коментар #76 от "ако интересна дума":Всяко чудо-за три дни...!
11:50 05.02.2026
92 Нарушения
запазване на целостта на доказателствата,
правилно документиране,
избягване на замърсяване на мястото.
2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.
Коментиран от #95
11:50 05.02.2026
93 Пълни
11:51 05.02.2026
94 Киро
Коментиран от #96
11:54 05.02.2026
95 Къв съд бе в бардаците на пепиеврото
До коментар #92 от "Нарушения":Н..и на тиквите и прасетата...ти разсмя гълъбите направо....съд вика!? Куку
11:55 05.02.2026
97 Хихи
До коментар #44 от "Тия Ко пейки":не можеш да прежалиш още богатира , който те е " гушкал " и ни в клин, ни в ръкав непрекъснато стенеш за него...
11:57 05.02.2026
98 Убити са от наемниците в службите
11:59 05.02.2026
99 Киро
До коментар #96 от "Толкова сте прости":Това е никой не убива ако не са направили нещо! И то хора с оръжия! Не се опитвайте да ги изкарате светци ако бяха щяха да са живи!
Коментиран от #101
12:00 05.02.2026
100 Българинъ
Убиха честни хора !
Почивайте в мир😇
12:02 05.02.2026
101 Ами докажи какво са направили бе
До коментар #99 от "Киро":Tapaci .. едва ли са направили толкова престъпления за милиарди като оня от Банкя и Прасето и бандите им престъпници , заграбили и унищожили всичко не територията ...
12:02 05.02.2026
102 Неразбрал
12:07 05.02.2026
104 Защо
12:14 05.02.2026
105 ТИГО
Коментиран от #118
12:15 05.02.2026
106 ТИГО
12:25 05.02.2026
107 Малко отоговор
До коментар #41 от "Питам само?!":Вече може и да са се запознали и да се пържат на едно много топло място.
12:26 05.02.2026
108 Да де
До коментар #46 от "Какво е твърдение, но непотвърдено?":тези се завръщат през 2017 -та според публикации. Поле докато купят ,докато оборудват и така на татък . Кое след кое е ? Сигналите за педофилия за коя година са и при чие владение. Кашата в информация изкуствена ли е и кого цели да обърка и подведе .
12:32 05.02.2026
111 ПЕНКО
13:44 05.02.2026
112 Един
15:46 05.02.2026
113 Цъцъцъ
Защо взимат пари тези чавки?
На кого са помогнали, кого закрилят?
Толкова са противни и ненужни!
15:53 05.02.2026
114 Не вярвам
Можете ли да си представите, че родителите на толкова много деца биха мълчали, ако там са се случили такива безобразия?
С такива версии сигурно се опитват да прикрият нещо друго.
Коментиран от #115, #116
16:42 05.02.2026
116 копи пейст
До коментар #114 от "Не вярвам":""GlasNews..." е на твоя страна. Всеки наш читател е и наш репортер - със сигнал, снимка или видеоклип. Вашите истории, в които ще се чува вашият глас.
18:57 05.02.2026
117 Плевен
До коментар #82 от "Въпроси":Какви рейнджари са тия толупи
ти виждал ли си такива защото аз не съм
и каква работа са имали там като всички
уж са имали хубави професии
Загадка с много неизвестни
19:26 05.02.2026
118 истината боли, трийте бе
До коментар #105 от "ТИГО":От на Тиго му светна фара и изказа на всеослушание предположения, които службите крият, по една или друга причина. Но при този случай да не разчитат на "всяко чудо за три дни". В този Туин пийкс искаме чучелата на виновните по ларгото.
То не трябва да си профайлър, като прочетеш писмото на Ивайло, да не ти светне за какво иде реч - политически натиск, на който не издържа. В стремежа да помага, защото спасител е мисия, раждаш се такъв, искат той да отнесе цялата вина за мръсотията им.
20:06 05.02.2026
119 Тв други неща
До коментар #68 от "Спосорирала ги е":Нали рязко загобатаха уж от фондове и мижи да те лажим
Има си крушка опашка
Офис на пъпа на столицата
Големи заплати и за екипа и тн
20:06 05.02.2026
120 Кой Разреши
Варели с киселина и базуки в мазата на хижата
Път към Сърбия през границата
Връзки с Украйна разни човешки чаркуляци
23:02 05.02.2026
121 Бай Араб
До коментар #13 от "СИГУРНО Е ТАКА":Ти защо пишеш Шиши и Толупа след като са ясни организаторките на всичко това - Сандов и Терзиев по време на правителството на Кирил Петков? А ?
06:56 06.02.2026
122 Хорейшо
10:05 06.02.2026
123 ганю
демокрация за чудо и приказ
като и бойчето се нареди със шкафа
съвсем сме цъфнали и вързали
11:29 06.02.2026
124 ганю
До коментар #78 от "Започна замазването":във софия е нужен един сармат
11:31 06.02.2026