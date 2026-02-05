Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Мълчание на агнета до „Петрохан": Изнасилени деца, родители със затворени усти

Мълчание на агнета до „Петрохан": Изнасилени деца, родители със затворени усти

5 Февруари, 2026 10:26 10 067 124

  • петрохан-
  • тройно убийство-
  • педофилия-
  • секс с непълнолетни

15-годишно момче е споделило пред майка си, че два пъти е било изнасилено и заснемано, тя обаче е отказала да съдейства на полицията и „Закрила на детето“

Мълчание на агнета до „Петрохан": Изнасилени деца, родители със затворени усти - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още от 2024 г. до средата на 2025 г., както и в края на 2022 година, са подавани сигнали за нередности, свързани с деца, до отдел „Закрила на детето“ към Министерството на труда и социалната политика в София, пише GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници.

По информация от източници, 15-годишно момче е споделило пред майка си, че два пъти е било изнасилено и заснемано. След подадения от майката сигнал обаче, тя впоследствие се е отказала да сезира полицията и „Закрила на детето“, а сигналът не е доведен докрай.

Според източници още два сигнала със сходно съдържание също са приключили с отказ от страна на родителите да съдействат на разследващите органи.

Източници разкриват още, че в края на лятото на 2013 година в района на бившата хижа „Петрохан“ е имало лагер с между 20 и 25 деца. Към момента не е ясно дали тогава въпросната организация е осъществявала дейност, но фактът се проверява.

Източници от разследването разкриват, че при огледите са иззети множество охранителни камери, поставени по дървета и на ключови места в района, като броят им е изключително голям.

Освен това в близост до хижата са открити два счупени дрона, за които се предполага, че са използвани за наблюдение и контрол на периметъра.

Междувременно се разследва възможна педофилска мрежа, свързана с мъжете, чиито тела бяха открити в района на бившата хижа „Петрохан“.

По наличната информация през годините са подавани сигнали и до прокуратурата, и до Агенцията за закрила на детето.

Според тези сигнали малолетни и непълнолетни момчета са посещавали хижата на лагери, ръководени от собственика на имота, който не е сред откритите жертви.

По данни на разследването въпросният мъж е будист, представял се е като „лама“ и дълги години е живял в Мексико.

Съществуват съмнения, че децата са били охранявани от въоръжени мъже, а техни близки са изразявали опасения, че са били подлагани на сексуално насилие.

Има данни за поне двама потърпевши – момчета на 9 години и на 15 години, но и в тези случаи родителите не са съдействали на разследващите органи.

Разследването установява, че има допълнителни лица, свързани с неправителствената организация, които към момента се издирват.

От полицията заявиха, че информацията за участие на деца в дейността на организацията се проверява.

„Организацията, от провежданите оперативно-издирвателни мероприятия, е установено, че има мотиви на секта“, заяви директорът на ГД „Национална полиция“ Захари Васков.

По време на брифинг от ОДМВР-София заявиха, че към момента няма официално постъпили сигнали за незаконна дейност, свързана с НПО-то:

„Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, в частност РУ-Годеч, за незаконна дейност на организацията“, каза директорът на ОДМВР-София ст. комисар Ценов.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 картела се пази яко!!!

    143 9 Отговор
    лесно се откалня вниманието от наркотиците с такива измислени истории особенно след като стана модерно покрай епщайн…

    Коментиран от #35

    10:28 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    94 9 Отговор
    Айде пак глупави внимания !!! Ако вие не сте , питайте познат от ловна дружинка , дали когато примерно се напият и решат да се гъбаркат с туристи , като им проверяват лични документи, какво ще стане !!! А четири години золуми и изнасилвания без реакция от държавата - не на мен такива !!! Но....... една паравоенна организация се занимава с всички съпътстващи престъпления за да обогати черните си каси , но основната цел е много по зловеща!!!

    10:34 05.02.2026

  • 4 стига лъжи

    108 12 Отговор
    не за педофили става въпрос

    Коментиран от #20

    10:34 05.02.2026

  • 5 стига вече , че потече

    135 14 Отговор
    Пак се опитват (някои медии) да ни "пуснат" по пързалката ?! Стига с тези щуротии - педофилия и порно ! Екзекутираните не са екзекутирани от разярен родител /на насилено детенце/ ,това е абсолютно сигурно /защото родителят трябва да е Рамбо/ , екзекутирани са заради или много наркотици , или много пари . Всички улики водят на там. Връзките с видни политици от ПП/ДБ са повече от очевидни и е редно да се разследва в тази насока , а не - измислени педофилии и пр. ! От почти петгодишното ни "познанство" с върхушката на ПП/ДБ , сме се убедили , че те не се гнусят от НИЩО , когато става дума за пари .

    Коментиран от #19

    10:34 05.02.2026

  • 6 виновни са умрелите

    60 2 Отговор
    И всички плеснали и се прегърнали.

    10:35 05.02.2026

  • 7 е..........

    78 4 Отговор
    Измислици премислици. Измисляте си всякакви небивалици за да привличате внимание.

    10:36 05.02.2026

  • 8 васко боклука

    60 8 Отговор
    всичко е заради сърничките, зайчетата, лисиците....

    10:36 05.02.2026

  • 9 Kaлпазанин

    61 5 Отговор
    Епщайн ще знае най добре ,с тази либерастия откачалките станаха много ,понякога като гледам западните "лидери" и управниците на ЕС виждам нещо зловещо в техните изражения ,а такива индивиди нормално трябва да се ликвидират в зародиш ,за педофилия и канибализъм не трябва да има прошка

    10:37 05.02.2026

  • 10 винаги има скрити и явни неща

    35 5 Отговор
    но как са живели с тъмни тайни . изплуваха две неща от смс на загиналия и безследно изчезналия милиардер . страшна помия . момичето остана без да мога да му помогна . депресия самообвинение . смърт на смъртоносно болно дете . удавено в духлата преди години пещерняче . погнуса от гъбарите съмнителните ливададжии . за да се изпотрепят явно е в името на наказание . но не е тероризам . дансетата затова са били . мислели за тероризам . а снимката е върха . от служба кос са давали разрешителни на насилници .

    10:37 05.02.2026

  • 11 Сила

    55 5 Отговор
    "Искам да спася това момиче...." Последните думи на Калушев до майка му ...???! От кого да го спаси ...?!?

    Коментиран от #23, #57

    10:37 05.02.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    48 3 Отговор
    Черната пантера липсва в горната новина, нали така? Мисирката е диагноза-гнус.

    10:38 05.02.2026

  • 13 СИГУРНО Е ТАКА

    40 7 Отговор
    Но къде са службите кмета управниците от герба ппдб шиша после ТУУЛУПА шиша ЗАФЧУ СЛАФЧО ТЕХНИТЕ МИНИСТРИ. ЗАЩО НЕ ВЗЕХА НЕКВИ МЕРКИ. СИГНАЛИ БОЛ. ФИДОС И ФИДОСКА де са в играта. А ХОРА ТОВА Е САМО КАПКА В МОРЕТО. АКО СЕ РАЗШЕТАТ ОЩЕ ХИЛЯДИ МАЙКИ БАБИ ЩЕ КАЖАТ ЗА ХИЛЯДИ ЗВЕРСТВА. И НЕ САМО СЪС ДЕЦА.

    Коментиран от #121

    10:38 05.02.2026

  • 14 Перо

    53 3 Отговор
    Когато родителите са овце и подлагат децата на психични увреждания и господ не може да им помогне! Не знам какво трябва да стане за да се размърда овцата майка!

    10:38 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Василеску

    79 2 Отговор
    За всичко може да говорите, но не и че МВР - полицията вършат нещо в регионите. Те са първо много некадърни, второ много страхливи, на хранилка и с добри заплати. Никога нищо няма да свършат и винаги ще са последни, в този случай не само с асове, а изобщо с месеци и години. Вдигнете още веднъж заплатите само за да охраняват "правоимащите". На всичко това трябва да се каже: пфу!

    10:39 05.02.2026

  • 17 Сигурно

    69 5 Отговор
    На някой , ще му изнасилят детето и той ще мълчи, че и няколко случая. След подаден сигнал се отказала да сезира полицията, че къде го е подала тоя сигнал, в бакалията ли ?

    10:41 05.02.2026

  • 18 ЗРИТЕЛ

    46 5 Отговор
    догадки и фантазии....нищо вярно ....

    10:45 05.02.2026

  • 19 И НАЙ ВАЖНОТО Е..

    39 9 Отговор

    До коментар #5 от "стига вече , че потече":

    ЧЕ ВСИЧКО ПАК КАТО МАГИСТРАЛИ КЪЩИ БАНКИ МИТНИЦИ ДРОГИ ЩЕ СЕ ПОТУЛИ. НИЩО НЯМА ДА РАЗБЕРЕМ. ПАК ЩЕ СИ ОТИДЕ НЯКОЯ КОКОШКА БЕЗ ПРОШКА. РАДЕВ НАПРАВИ НЕЩО ХУБАВО ЗА ТЕЗИ ИСТРАДАЛИ ХОРА НАРОД.

    10:45 05.02.2026

  • 20 не се знае

    34 7 Отговор

    До коментар #4 от "стига лъжи":

    но се знае ориентацията на васко, кики и ники... Много се разсмърдя. Предизборно някак си.

    10:45 05.02.2026

  • 21 стоян георгиев

    35 20 Отговор
    В ДЪНОТО НА ТАЯ ГАДОСТ СТОЯТ П••••АСИТЕ ОТ ППДБ .

    Коментиран от #61

    10:46 05.02.2026

  • 22 Изненадани еднорози

    51 6 Отговор
    Чудна ми е изненадата, при положение, че веска терзиева финансира купона.

    10:46 05.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Скарлет

    34 8 Отговор
    Петрохан българската вариация на Епстийн 🔚 светът върви към своя край ♣🔚

    10:47 05.02.2026

  • 25 Жорко

    30 4 Отговор
    По всичко изглежда,че тия не да били изобщо читави и някой накрая ги е утрепал,малко им е ако е така,колкото до децата ужасно съжалявам,че не са могли по-рано да си получат заслуженото,кой знае как да сега...

    Коментиран от #47

    10:49 05.02.2026

  • 26 име

    28 2 Отговор
    Чудно как веднага като стане някъв скандал и излизат разбирачи с различни теории какво и защо станало, всички знаят много за случая, обаче преди това са мълчали. Защо, бе, разбирачи?!

    10:51 05.02.2026

  • 27 Някой знае ли?

    25 0 Отговор
    Някой знае ли в каква връзка в цялата тази история излезе името и на Саша Безуханова?

    Коментиран от #29, #68

    10:53 05.02.2026

  • 28 Джеймс

    9 27 Отговор
    Путинисти, сър!

    10:55 05.02.2026

  • 29 Сила

    23 2 Отговор

    До коментар #27 от "Някой знае ли?":

    Накрая винаги стигаме до Перник ....кой какво прави , накрая задължително и перничанин е замесен !!!

    10:56 05.02.2026

  • 30 ВИГ БОЙС ТУ МЕН

    11 4 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    КОЛКО ПЕНЬЮАРИ Z ОТ ПЪРФОРМАНСА
    СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РЕЙНДЖ ЛОВЪР
    ЛЕГЛАТА УПС„ ЛАГЕРА ”В ГИНЦИ.💏

    10:56 05.02.2026

  • 31 за да са под страх родителите

    29 2 Отговор
    и не са подавали сигнали значи са знаели че онези са плащали на МВР И СЪДА и са били недосегаеми

    10:56 05.02.2026

  • 32 Едно е ясно

    31 3 Отговор
    Убиеца се е познавал с убитите

    Коментиран от #39, #41, #51

    10:56 05.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    23 6 Отговор
    Измишльотини. На времето всички деца ходеха на пионерски лагери. Беше готино. И аз съм ходил. То почти нямаше дете което да не е ходило. Първото си гадже хванах на един пионерски лагер. Едно много готино момиче от 5ти клас. Само се целувахме в едни храсталаци. Аз бях в 6ти клас.

    10:57 05.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    36 11 Отговор

    До коментар #1 от "картела се пази яко!!!":

    Хитър педофилски ход- да се отклони вниманието от ппдб/ЛГБТ, в посока хипотетичен мексикански картел от Северозападна България! Следващият им ход ще бъде - хибридна руска атака!😂😂😂 Лично байТанас ще го обяви. Той защо мълчи? Човекът, който най много разбира от "служби" у нас! И в целият свят!

    Коментиран от #75

    10:57 05.02.2026

  • 36 Факти или внушения?

    13 2 Отговор
    Полицията и ОДМВР-София са заявили, че към момента няма официално подадени сигнали за незаконна дейност на организацията.
    От полицията и прокуратурата се извършва проверка за информация, свързана с деца.
    Част от информацията идва от „източници на медията“, които сами не са официални органи.
    Това са фактите, които могат да се проверят.

    10:58 05.02.2026

  • 37 Благой

    32 2 Отговор
    ЗАЩО КЪДРАВСТА СЮ МЪЛЧИ МЪЛЧАНИЕТО Е ЗНАЙ ЧЕ В ИГРАТА ДА ЗАМЕСЕНИ ВИСОКО ПОСТАВЕНИ ИНДИВИДИ ИСЕГА СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ПРЕКРИЯТ ИСТИНАТА С ИЗМИСЛЕНИ ПЕДОФИЛИЯ И РЕД ДРУГИ ЕФТИНИ ТРИКОВЕ

    10:58 05.02.2026

  • 38 Тома

    17 3 Отговор
    По лоши неща са ставали в зайчарника

    10:59 05.02.2026

  • 39 Разумен

    11 2 Отговор

    До коментар #32 от "Едно е ясно":

    Не е задължително! Може да е нает убиец с "мокра поръчка".

    10:59 05.02.2026

  • 40 Журналята шоу

    17 0 Отговор
    Бушоните изгоряха,живите избегаха.За каква истина говорим?

    11:00 05.02.2026

  • 41 Питам само?!

    16 1 Отговор

    До коментар #32 от "Едно е ясно":

    Алексей Петров дали се е познавал с убиеца си?

    Коментиран от #107

    11:00 05.02.2026

  • 42 ЯСНО!

    36 1 Отговор
    Родителите са заплашени,че ако дадат показания,ще...,,им се случи случка"...!
    Боже,в каква мафиотска и мутренска държава живеем...?!
    Възмутително!

    11:00 05.02.2026

  • 43 Бай Тошо

    13 7 Отговор
    Maria Kanevas Post
    Maria Kaneva
    23h
    ·
    По случая "Петрохан" със тройно убийство, със запалена хижа след като са били намерени телата
    Ето коментар на Sofia Andreeva в пост от Свободна Европа
    Много се радвам , че повдигате въпроса , четат Ви доста хора и така моят отговор ще стигне до повече читатели .
    Познавам тези хора от приблизително 20 години .
    Не са мафиоти , не са паравоенна организация .
    Разполагаха с оборудване защото се занимаваха с всякакви експедиции , като започнем през високо- планински , минем през спалеонтологични и завършим с гмуркане ￼ в подводни пещери .
    Родителите на собственика са университетски преподаватели . Единият беше преподавател в УННС , другият в Консерваторията .
    Собственикът на въпросното хижа от малък се интересува от ексремни спортове . Непокорно дете . На 20 години тръгва “на стоп” с150 долара в джоба си за да стигне до Катманду .
    Имаше широки интереси и беше широка душа . Роман може да се напише за живота му .
    През 2017 групата , начело с Иво се връщат в България от Мексико .
    В Мексико имаха изследователски център по спалеонтология и изследваха подводните пещери . Имаше и филм във Вимео. Беше потръгнал някакъв бизнес , с който поддържаха дейността си . Тежкият тропически климат и носталгията ги принудиха да се върнат тук и да разпродадат бизнеса и имотите си .
    Закупиха хижата от Искра Фидосова със заеми от родителите си и познати , защото по това време , сделките в Мексико не можеха да се

    11:00 05.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Какво е твърдение, но непотвърдено?

    17 5 Отговор
    Сигнали за изнасилвания и сексуално насилие над 15-годишно момче и други деца, за които родителите не са съдействали.
    Наличие на лагер с деца в района на бившата хижа „Петрохан“ през 2013 г.
    Иззети камери и счупени дронове.
    Възможна педофилска мрежа, свързана с мъжете, открити край хижата.
    Мъж, представящ се за „лама“, който живял в Мексико, и евентуална охрана на децата от въоръжени лица.
    Мотиви на „секта“, според информация, подадена от медията, цитираща ГД „Национална полиция“.
    ⚠️ Проблем: Всички тези твърдения са непотвърдени публично. Те идват или от анонимни „източници на медията“, или от интерпретация на разследването, което е в ход.

    Коментиран от #108

    11:01 05.02.2026

  • 47 Шмъркан

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "Жорко":

    Еххх гошеее,как организация създадена преди 5 години извършва нещо си преди 13 години ???

    11:01 05.02.2026

  • 48 ИВАН

    21 1 Отговор
    Такива случки са показателни, колко прогнила и нечовешка е системата на капитализма ..... а уж щеше да има свобода и да сме всички заможни, но се оказва, че свободата е само за някои, да си вършат престъпленията гнусни.

    11:02 05.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ама направо...

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Едно е ясно":

    ...,,откри Америка"...😝👍!

    11:02 05.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Какво е внушение или спекулация

    18 0 Отговор
    Фрази като:
    „междувременно се разследва възможна педофилска мрежа“
    „съществуват съмнения, че децата са били охранявани от въоръжени мъже“
    „има мотиви на секта“
    Това не е доказано, а се подава като възможен сюжет.
    Внушава се криминален и морален контекст, който не е официално потвърден.
    Тези твърдения могат да навредят на невинни хора, защото се спекулира върху частично или непроверено разследване.

    11:03 05.02.2026

  • 54 Извод

    11 1 Отговор
    Факт: полицията твърди, че няма официални сигнали към ОДМВР-София.
    Непотвърдени твърдения: сигнали за насилие над деца, лагери, дронове, охрана и т.н.
    Внушения: „педофилска мрежа“, „мотиви на секта“ – това е медийна интерпретация, не факт.
    Верният подход към тази информация е да се счита за предположения и непотвърдени твърдения, а не за истина.
    До официални доказателства, тези истории са внушения, а не проверени факти.

    11:03 05.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гого

    21 2 Отговор
    Кметът на София ги е спонсорирал,и той ли е от тази педи дружинка?

    11:05 05.02.2026

  • 57 четене с разбиране

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Говори за "болно дете", което означава, че някой е имал нужда от лечение.

    Коментиран от #62

    11:05 05.02.2026

  • 58 Вероятности

    8 8 Отговор
    Вероятно са имали конфликт с дерибей местен Феодал, на когото тези рейнджъри са пречели за незаконната му дейност и той е резпространявал грозни слухове за тях, подавал е сигнали срещу тях и ги е заплашвал.

    11:06 05.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иван

    15 5 Отговор
    Прилича на детска проституция . Демократична и прогресивна пазена от правителство и НПО та

    Коментиран от #64

    11:08 05.02.2026

  • 61 Името

    10 21 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Не съм чувал за парамилитаристични организации свързани с ППДБ, но всички знаем за доста такива "клубове" свързани с Русия.

    Коментиран от #63

    11:08 05.02.2026

  • 62 Парадокс БГ

    12 4 Отговор

    До коментар #57 от "четене с разбиране":

    Може рейндърите да са търсили средства за лечението на някое болно момиче. Друг очевидец разказва, че три пъти му спасили живота в планината, когато е имал хипертонични кризи и го закарали в болница!!
    Кой има интерес да убие, злепостави и очерни жертвите????? КОЙ???

    Коментиран от #65, #67

    11:08 05.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мдааа

    10 2 Отговор

    До коментар #60 от "Иван":

    Мдаа, позена от правителството на Шиши и Боко.

    11:10 05.02.2026

  • 65 засега не знаем

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Парадокс БГ":

    Да се надяваме, че разследващите ще извадят истината наяве.

    11:11 05.02.2026

  • 66 Кривоверен алкаш

    7 4 Отговор
    Ако наистина се докаже че са се гаврили с децата,едно време имаше един коридор бетонен и един калашник на стойка и...нататък се знае...присъдата за такива трябва да е една....Времената се менят но престъпниците си остават същите...

    Коментиран от #76

    11:11 05.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Спосорирала ги е

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Някой знае ли?":

    С дронове и др. неща. Подобно на софийският кмет.

    Коментиран от #119

    11:14 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 демек

    17 0 Отговор
    Педерска история?

    А дали тези неща не биват изпозлвани за заблуда?
    В последно време тотално зомбират хората на тема секс и те спират да мислят за други неща - власт, пари, мафия.....

    11:19 05.02.2026

  • 72 Сеятели на робско живеене!

    14 0 Отговор
    С такива писания, гранични с психоотклонения, се убива истината и се отклонява вниманието от безсрамното голопиране на цените в територията, погълната от клуба на богатите.
    Лъжата трябва да се криминализира, а производителите и разпространителите на лъжа да лежат в затвор със строг режим, особено ако са държавни служители и журналисти!

    11:20 05.02.2026

  • 73 интересното е

    18 0 Отговор
    Че цялото внимание е вътху предполагаеми престъления на жервите.
    А очевидното престъление по тяхната екзекуция не е проблем.

    И ако държавата е имала информация за техни тежки престления, къде са спали службите? Ако не ги бяха убили, нямаше и да чуем за тях.

    Коментиран от #79

    11:21 05.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Остап Бендер

    14 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    400 честни начина за печелене на пари". Кметът на София ,който е от ППДБ призна, че е спонсорирал тези Петрохански рейнджъри. Не каза защо и с какви пари? Има много питанки в този крими сериал. Викайте Хорейшо!

    11:24 05.02.2026

  • 76 ако интересна дума

    13 1 Отговор

    До коментар #66 от "Кривоверен алкаш":

    За момента са ясни само 2 неща: дейността им на тези е била съмнителна и второ - те са убити и убиецът им не е разкрит.

    Другото са "Ако"-та. Публиката лесно се задоволява с фантазия и забравя да търси истината таква каквато е.
    Ония кошмарес случай в Ямбол има ли развитие? Пуснаха ни 1000 АКО и го забравихме. Колко пъти се случи това? Май всеки път,

    Коментиран от #91

    11:25 05.02.2026

  • 77 Остап Бендер

    6 2 Отговор
    400 честни начина за печелене на пари". Кметът на София ,който е от ППДБ призна, че е спонсорирал тези Петрохански рейнджъри. Не каза защо и с какви пари? Има много питанки в този крими сериал. Викайте Хорейшо!

    11:25 05.02.2026

  • 78 Започна замазването

    13 0 Отговор
    С голямата баданарка!

    Коментиран от #124

    11:31 05.02.2026

  • 79 Анонимен

    10 7 Отговор

    До коментар #73 от "интересното е":

    Жертвите са децата които са били изнасилвани от педофилите от ПП

    11:32 05.02.2026

  • 80 Баш Майстора

    11 5 Отговор
    Най вероятно бащата на някое малтретирано дете да им е отишъл на гости със заглушител

    11:34 05.02.2026

  • 81 11111яяя

    14 1 Отговор
    Стига глупости, основното е че тия са видели нещо, което не е трябвало да виждат,дали канал за дрога, мигранти, бракониерство от наши хора не знаем,но щом ДАНС, МВР, Прокурори тичат да замазват и говорят откровени глупости, значи е бръкнато много дълбоко в лай. та на мафията която управлява България. Сега всичко ще бъде хвърлено на този които е изчезнал и готово. Строшени дронове, изгорени компютри и изчезнали данни. Които може да мисли да мисли. А този които е изчезнал, може да е натикан в мафиотски джип и забетониран някъде, примерно и край на всичко. Честито!

    11:34 05.02.2026

  • 82 Въпроси

    14 1 Отговор
    КОЙ Е ИМАЛ МОТИВ ЗА СМЪРТТА НА ТРИМАТА?
    КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
    МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
    НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
    КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
    КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА

    Коментиран от #117

    11:37 05.02.2026

  • 83 Не виждате ли?

    10 0 Отговор
    Аз не виждам по показно убииство от това.Моля замесените да се съобразят с този факт.

    11:38 05.02.2026

  • 84 Откланяне на вниманието

    9 1 Отговор
    всигнаха ли почти двукратно цените на тока, вдигнаха го. трябва нещо да отклони вниманието на недоволните

    11:38 05.02.2026

  • 85 фиткифакти

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Павел Пенев":

    Не бъдете наивен, няма такова лице в редакцията на фаxти! Под този псевдоним Маpа А. се пускат поръчковите простотии от различни служители😉

    11:39 05.02.2026

  • 86 Хххххххх

    10 0 Отговор
    Някой пита ли се защо плащаме огромни заплати в ДАНС, Прокурори и им ги увеличават ГЕРБ-ДПС с 70%? Да са свършили нещо за данъкоплатеца?! Работят единствено и само за мафията, а ние само плащаме. Трябва като в Албания психотест за интегритет на всички съдии,Прокурори, дансаджии и които не го издържи вън, това е единствения начин, защото те се крият зад несменяемоста си.

    11:40 05.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 тъпчо

    5 2 Отговор
    "квото търсили и получили"

    11:43 05.02.2026

  • 89 Да те хване страх от убийците на власт

    15 0 Отговор
    Много лесно убиват и могат да окалят всеки , че е "п-едо-ф-ил", "наркоман", "самоубиец" или "убиец".... Е дяхме как се опитаха да накарат полицаи дабпидхвърлят наркотици и пистолета от убийство на Нотариуса в колата на мъж от Бургас, спаси го само един честен човек от полицаите, който отказа да го направи и имаше смелост с цената на риск за живота си и да го огласи в обществото ..Видяхме как подхвърлиха парите на Иванчева и Петрова у ги съсипаха после, изкараха ги най- големите коруоционери в държавата, живеещи в срутени гарсионери в панелки .... Е двхмр как убиха у Алексей Петров, как използват клошари като Червения пират , набеждавайки ги за "компютърни гении" ....Пазете се от мръсника от Банкя , Прасето и престъпници като Сарафов и бандите им от наемници, назначени по служби и МВРта....Те истинските педофили като оня директора от училището не ги закачат, а им свалят обвиненията у си ги пускат да си живеят и педофилстват...Убитите млади мъже не са педофили, жертви са на дървената мафия, там ще се изсичат хиляди декари гори за фотоволтаици и ветрогенератори....

    11:47 05.02.2026

  • 90 Ъщъров

    7 1 Отговор
    Всички станахте активни след поредната смърт! Защо все чакате някой да умре и да се разпишете? Къде бяхте шест години?

    11:49 05.02.2026

  • 91 ПРАВ СИ...!

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "ако интересна дума":

    Всяко чудо-за три дни...!

    11:50 05.02.2026

  • 92 Нарушения

    18 1 Отговор
    Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
    запазване на целостта на доказателствата,
    правилно документиране,
    избягване на замърсяване на мястото.
    2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
    3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
    Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.

    Коментиран от #95

    11:50 05.02.2026

  • 93 Пълни

    13 0 Отговор
    глупости. В 2013г въпросната организация все още не съществува - тя е създадена чак през 2022г. 2013г хижата е собственост на депутатка от ГЕРБ, а баша и е хижар.

    11:51 05.02.2026

  • 94 Киро

    15 1 Отговор
    Никой не убива трима въоръжени мъже тука така! На тези не им е чисто или са участвали в канал или са станали свидетели! За да блокират достъпа до пътеката Ком значи клоня към първите! А и тези пътувания до Мексико защо точно тази дестинация! Били са неправителствена организация но как са пътували в чужбина! С протекции! Странно също е че са тясно обвързани с много от ПП!

    Коментиран от #96

    11:54 05.02.2026

  • 95 Къв съд бе в бардаците на пепиеврото

    8 0 Отговор

    До коментар #92 от "Нарушения":

    Н..и на тиквите и прасетата...ти разсмя гълъбите направо....съд вика!? Куку

    11:55 05.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хихи

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тия Ко пейки":

    не можеш да прежалиш още богатира , който те е " гушкал " и ни в клин, ни в ръкав непрекъснато стенеш за него...

    11:57 05.02.2026

  • 98 Убити са от наемниците в службите

    11 1 Отговор
    Ето защо са "били първи на мястото", убийците са от службите ....не чакайте разследвания, всичко е заличено от тия наемници по службите ...те могат да ликвидират всеки, дълги години до 2019 тормозеха по заръка на БанкЯнския много хора с инфразвукови и електромагнитни оръжия по домовете им....

    11:59 05.02.2026

  • 99 Киро

    7 6 Отговор

    До коментар #96 от "Толкова сте прости":

    Това е никой не убива ако не са направили нещо! И то хора с оръжия! Не се опитвайте да ги изкарате светци ако бяха щяха да са живи!

    Коментиран от #101

    12:00 05.02.2026

  • 100 Българинъ

    9 2 Отговор
    Имали са конфликт с ДЕПУТАТ НА ДПС-НН от Монтана. 🤑
    Убиха честни хора !
    Почивайте в мир😇

    12:02 05.02.2026

  • 101 Ами докажи какво са направили бе

    10 1 Отговор

    До коментар #99 от "Киро":

    Tapaci .. едва ли са направили толкова престъпления за милиарди като оня от Банкя и Прасето и бандите им престъпници , заграбили и унищожили всичко не територията ...

    12:02 05.02.2026

  • 102 Неразбрал

    6 0 Отговор
    Тук пише за неща от 2013 година . Два отделни случая ли са в които един човек участва или във владение на тази "Хижа" - военна база с автомати и пистолети разрешени им от служба КОС към МВР и дронове с полети за наблюдение ,този човек влиза през 2022 година. На кого е владение и стопанисване реално базата още от 2012 година ? Защо тази " Педофилия " се вади чак сега ? На кого е изгодно показното убийство и хвърляне на цялата вина ,дори и за стари дейности върху убитите ?

    12:07 05.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Защо

    3 0 Отговор
    Това е престъпление от общ характер и отказа е без значение

    12:14 05.02.2026

  • 105 ТИГО

    11 1 Отговор
    Бафтицензурата оти бришете

    Коментиран от #118

    12:15 05.02.2026

  • 106 ТИГО

    9 0 Отговор
    Всичко до сега от Държавата е преразказ по слухове ! Видяли са някой/нещо което е било опасно после са се въоръжили легално! Решили са да дадат отпор и да не местят конфликта в населено място но онези са отровили кучетата и може да са ги обгазили докато спят ! Този който са видяли ги е познавал а и те май са го познали/познавали ! Хората са били с чисти досиета и бизнес щом са им продали автомати легално ! Това с филия и нам кво е димка !Нищо черно на бяло ,епикризи ,жалби,разследвания няма ! За мене нивото е Трактора и на горе ! Сарафа ще снима Туин Пиикс 2 и 1/2 ама с Мики Маус !Не вярвам на слухове и ЕЖК

    12:25 05.02.2026

  • 107 Малко отоговор

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Питам само?!":

    Вече може и да са се запознали и да се пържат на едно много топло място.

    12:26 05.02.2026

  • 108 Да де

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Какво е твърдение, но непотвърдено?":

    тези се завръщат през 2017 -та според публикации. Поле докато купят ,докато оборудват и така на татък . Кое след кое е ? Сигналите за педофилия за коя година са и при чие владение. Кашата в информация изкуствена ли е и кого цели да обърка и подведе .

    12:32 05.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ПЕНКО

    14 1 Отговор
    НЕ СМЕ ТЪПИ !!!!!! -- ОХРАНЯВАЛИ СА ЗОНА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И С НЕЖЕЛАН ДОСТЪП ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА !!!! БАЯ ТЕХНИКА Е НАПЪРКАНА В ЗОНАТА И НА КОГО ЛИ Е? -- А НЕ ТРЯБВА ДА Е НИЧИЕ ДОСТОЯНИЕ -СИКРЕТ ИНСТАЛАЦИИ !!! АЛАБАЛИТЕ СА ЗА ПРИКРИТИЕ !?

    13:44 05.02.2026

  • 112 Един

    8 2 Отговор
    Накрая да не се окаже, че са попаднали на грешно дете с неправилен татко. И когато таткото е разбрал, се е погрижил лично и набързо.

    15:46 05.02.2026

  • 113 Цъцъцъ

    8 0 Отговор
    Някой знае ли какво работи Агенцията за закрила на детето?
    Защо взимат пари тези чавки?
    На кого са помогнали, кого закрилят?
    Толкова са противни и ненужни!

    15:53 05.02.2026

  • 114 Не вярвам

    10 1 Отговор
    Разказаното в тази публикация ми се струва опит за очерняне паметта на тримата покойници.
    Можете ли да си представите, че родителите на толкова много деца биха мълчали, ако там са се случили такива безобразия?
    С такива версии сигурно се опитват да прикрият нещо друго.

    Коментиран от #115, #116

    16:42 05.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 копи пейст

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Не вярвам":

    ""GlasNews..." е на твоя страна. Всеки наш читател е и наш репортер - със сигнал, снимка или видеоклип. Вашите истории, в които ще се чува вашият глас.

    18:57 05.02.2026

  • 117 Плевен

    6 2 Отговор

    До коментар #82 от "Въпроси":

    Какви рейнджари са тия толупи
    ти виждал ли си такива защото аз не съм
    и каква работа са имали там като всички
    уж са имали хубави професии
    Загадка с много неизвестни

    19:26 05.02.2026

  • 118 истината боли, трийте бе

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "ТИГО":

    От на Тиго му светна фара и изказа на всеослушание предположения, които службите крият, по една или друга причина. Но при този случай да не разчитат на "всяко чудо за три дни". В този Туин пийкс искаме чучелата на виновните по ларгото.
    То не трябва да си профайлър, като прочетеш писмото на Ивайло, да не ти светне за какво иде реч - политически натиск, на който не издържа. В стремежа да помага, защото спасител е мисия, раждаш се такъв, искат той да отнесе цялата вина за мръсотията им.

    20:06 05.02.2026

  • 119 Тв други неща

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Спосорирала ги е":

    Нали рязко загобатаха уж от фондове и мижи да те лажим
    Има си крушка опашка
    Офис на пъпа на столицата
    Големи заплати и за екипа и тн

    20:06 05.02.2026

  • 120 Кой Разреши

    5 1 Отговор
    Частна армия с автоматични оръжия?
    Варели с киселина и базуки в мазата на хижата
    Път към Сърбия през границата
    Връзки с Украйна разни човешки чаркуляци

    23:02 05.02.2026

  • 121 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "СИГУРНО Е ТАКА":

    Ти защо пишеш Шиши и Толупа след като са ясни организаторките на всичко това - Сандов и Терзиев по време на правителството на Кирил Петков? А ?

    06:56 06.02.2026

  • 122 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Някой родител се е самосезирал.

    10:05 06.02.2026

  • 123 ганю

    1 0 Отговор
    Атлантически ценности и
    демокрация за чудо и приказ
    като и бойчето се нареди със шкафа
    съвсем сме цъфнали и вързали

    11:29 06.02.2026

  • 124 ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Започна замазването":

    във софия е нужен един сармат

    11:31 06.02.2026