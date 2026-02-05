Мълчание на агнета до „Петрохан": Изнасилени деца, родители със затворени усти

Още от 2024 г. до средата на 2025 г., както и в края на 2022 година, са подавани сигнали за нередности, свързани с деца, до отдел „Закрила на детето“ към Министерството на труда и социалната политика в София, пише GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници.

По информация от източници, 15-годишно момче е споделило пред майка си, че два пъти е било изнасилено и заснемано. След подадения от майката сигнал обаче, тя впоследствие се е отказала да сезира полицията и „Закрила на детето“, а сигналът не е доведен докрай.

Според източници още два сигнала със сходно съдържание също са приключили с отказ от страна на родителите да съдействат на разследващите органи.

Източници разкриват още, че в края на лятото на 2013 година в района на бившата хижа „Петрохан“ е имало лагер с между 20 и 25 деца. Към момента не е ясно дали тогава въпросната организация е осъществявала дейност, но фактът се проверява.

Източници от разследването разкриват, че при огледите са иззети множество охранителни камери, поставени по дървета и на ключови места в района, като броят им е изключително голям.

Освен това в близост до хижата са открити два счупени дрона, за които се предполага, че са използвани за наблюдение и контрол на периметъра.

Междувременно се разследва възможна педофилска мрежа, свързана с мъжете, чиито тела бяха открити в района на бившата хижа „Петрохан“.

По наличната информация през годините са подавани сигнали и до прокуратурата, и до Агенцията за закрила на детето.

Според тези сигнали малолетни и непълнолетни момчета са посещавали хижата на лагери, ръководени от собственика на имота, който не е сред откритите жертви.

По данни на разследването въпросният мъж е будист, представял се е като „лама“ и дълги години е живял в Мексико.

Съществуват съмнения, че децата са били охранявани от въоръжени мъже, а техни близки са изразявали опасения, че са били подлагани на сексуално насилие.

Има данни за поне двама потърпевши – момчета на 9 години и на 15 години, но и в тези случаи родителите не са съдействали на разследващите органи.

Разследването установява, че има допълнителни лица, свързани с неправителствената организация, които към момента се издирват.

От полицията заявиха, че информацията за участие на деца в дейността на организацията се проверява.

„Организацията, от провежданите оперативно-издирвателни мероприятия, е установено, че има мотиви на секта“, заяви директорът на ГД „Национална полиция“ Захари Васков.

По време на брифинг от ОДМВР-София заявиха, че към момента няма официално постъпили сигнали за незаконна дейност, свързана с НПО-то:

„Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, в частност РУ-Годеч, за незаконна дейност на организацията“, каза директорът на ОДМВР-София ст. комисар Ценов.