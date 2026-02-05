Екстремен студ в Киев: битка за ток, вода и отопление

От седмици насам много от жителите на Киев живеят без отопление и ток. Заради руските атаки над 1100 многоетажни жилищни сгради са без захранване. Как се живее така при температури, падащи дори под -20 градуса?

След поредната руска въздушна атака в нощта на 3 февруари 1170 многоетажни жилищни сгради в столицата на Украйна останаха без отопление – при екстремно ниски температури навън, падащи и под минус 20 градуса.

Вследствие на руските удари срещу критичната инфраструктура много блокове са без отопление и ток вече от седмици. Някои домакинства в Киев нямат и вода.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко уверява, че служителите на общинските предприятия и енергоснабдителните компании работят денонощно за отстраняване на щетите и възобновяване на водоснабдяването, електро- и топлоподаването.

Как се живее без отопление

Святослава живее в киевския квартал Соломенски – в един от блоковете, в който от две седмици вече няма отопление. Пред ДВ тя разказва, че се бори със студа като носи тенджери с вряла вода в спалнята. Нощем се пъха в спален чувал както е с дрехите си, а през деня прекарва много време в кухнята. "Газовата печка гори постоянно, но трябва редовно да проветрявам, за да не се задуша", казва киевчанката.

Живеещите в блока са доволни, че служителите на общинските комунални служби са успели навреме да източат водата от отоплителната система, за да не се спукат тръбите. Един от водопроводчиците посъветвал жителите да пускат от време на време топла вода в тоалетните, за да не замръзнат тръбите на канализацията.

Хората са решени да издържат

В Троещчина – един от най-силно засегнатите от руските атаки жилищен район на Киев – са разпънати армейски палатки и са организирани т.нар. "пунктове на непобедимостта". В палатките е топло, предлагат се чай и ток от генератори, с който може да се зареждат мобилните телефони.

Една възрастна жена излиза от студеното си жилище и се гневи, че улицата е заледена: "Ако нямат време да почистят снега, поне можеха да поръсят малко пясък." В нейния апартамент има ток само между шест и осем часа на ден, а отоплението не работи. "Невъзможно е да се стоплиш в апартамента. Но е добре, че имаме газ - така можем да готвим и поне да стоплим малко кухнята", казва тя.

Нейният съсед Валерий разказва, че затопля тухли на газова печка, защото не може да остави печката включена дълго време. "Главата те заболява", обяснява той. Валерий захранва жилището си с ток с помощта на соларен панел, който е монтиран на балкона му, и с преносими батерии, които той зарежда в близкия супермаркет. Оттам се снабдява и с вода за пиене, когато е спряно водоподаването.

Въпреки трудностите и високите цени на хранителните продукти, хората не смятат, че капитулацията на Украйна е изход. "Разбира се, има и такива, които биха се съгласили с това, но повечето хора разбират, че трябва да се издържи. Не искаме да живеем заедно с руснаците", казва Валерий.

Жителите поемат инициативата

Тетяна е домоуправителка на жилищен блок и е решена да направи нещо срещу бездействието на отговорните комунални дружества. Направила е измервания и твърди, че до сградата по тръбите, по които се доставя топлината, е отчетена температура от 65 градуса по Целзий. Радиаторите в апартаментите обаче са или хладни, или ледено студени. "Обърнахме се към доставчика, който изпрати водопроводчици от частна фирма. Но преди да успеят да направят каквото и да било, техният бригадир дотича, изруга и ги замъкна някъде другаде", разказва жената.

Тя се захванала след това да изолира тръбите в мазето заедно със съседите. "Не всички са обвити с минерална вата, затова хората донесоха стари одеяла и други топли материали, с които обвиваме откритите части на тръбите. После ще проверим и тавана, възможно е и там също да се наложи да изолираме някои места", казва Тетяна.

Според данните на общинската администрация във всички райони има от т.нар. "пунктове на непобедимостта". В един от тях, намиращ се в сградата на едно училище, работи Ирина. Тя е доброволка от Червения кръст. Казва, че през деня идват малко хора, повече се събират привечер: "Тук хората могат да се стоплят, да получат топли напитки и нещо за ядене. Социален работник приема заявки и ние им помагаме според нуждите", разказва Ирина.

Присъственото обучение на учениците продължава

Людмила Вакуленко, заместник-директорка на училище, координира по телефона свързването на сградата на училището с мобилна отоплителна инсталация. Наскоро тя е била инсталирана от служители на общинското предприятие за комунални услуги.

Вакуленко казва, че от училището са предоставили три класни стаи на близката детска градина, която в момента не се отоплява. Освен това на първия етаж на училището са настанени около 20 работници от общинското предприятие за комунални услуги. Те са дошли от други градове, за да помагат в Киев.

Въпреки трудностите, учебният процес в училището продължава, подчертава заместник-директорката. "Децата се върнаха към присъствените занятия на 2 февруари след ваканцията. Разполагаме с достатъчно учители, учебният процес продължава. Трябва да се погрижим за образованието на нашите деца."