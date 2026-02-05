Екстремен студ в Киев: битка за ток, вода и отопление

От седмици насам много от жителите на Киев живеят без отопление и ток. Заради руските атаки над 1100 многоетажни жилищни сгради са без захранване. Как се живее така при температури, падащи дори под -20 градуса?
След поредната руска въздушна атака в нощта на 3 февруари 1170 многоетажни жилищни сгради в столицата на Украйна останаха без отопление – при екстремно ниски температури навън, падащи и под минус 20 градуса.
Вследствие на руските удари срещу критичната инфраструктура много блокове са без отопление и ток вече от седмици. Някои домакинства в Киев нямат и вода.
Кметът на украинската столица Виталий Кличко уверява, че служителите на общинските предприятия и енергоснабдителните компании работят денонощно за отстраняване на щетите и възобновяване на водоснабдяването, електро- и топлоподаването.
Как се живее без отопление
Святослава живее в киевския квартал Соломенски – в един от блоковете, в който от две седмици вече няма отопление. Пред ДВ тя разказва, че се бори със студа като носи тенджери с вряла вода в спалнята. Нощем се пъха в спален чувал както е с дрехите си, а през деня прекарва много време в кухнята. "Газовата печка гори постоянно, но трябва редовно да проветрявам, за да не се задуша", казва киевчанката.
Живеещите в блока са доволни, че служителите на общинските комунални служби са успели навреме да източат водата от отоплителната система, за да не се спукат тръбите. Един от водопроводчиците посъветвал жителите да пускат от време на време топла вода в тоалетните, за да не замръзнат тръбите на канализацията.
Хората са решени да издържат
В Троещчина – един от най-силно засегнатите от руските атаки жилищен район на Киев – са разпънати армейски палатки и са организирани т.нар. "пунктове на непобедимостта". В палатките е топло, предлагат се чай и ток от генератори, с който може да се зареждат мобилните телефони.
Една възрастна жена излиза от студеното си жилище и се гневи, че улицата е заледена: "Ако нямат време да почистят снега, поне можеха да поръсят малко пясък." В нейния апартамент има ток само между шест и осем часа на ден, а отоплението не работи. "Невъзможно е да се стоплиш в апартамента. Но е добре, че имаме газ - така можем да готвим и поне да стоплим малко кухнята", казва тя.
Нейният съсед Валерий разказва, че затопля тухли на газова печка, защото не може да остави печката включена дълго време. "Главата те заболява", обяснява той. Валерий захранва жилището си с ток с помощта на соларен панел, който е монтиран на балкона му, и с преносими батерии, които той зарежда в близкия супермаркет. Оттам се снабдява и с вода за пиене, когато е спряно водоподаването.
Въпреки трудностите и високите цени на хранителните продукти, хората не смятат, че капитулацията на Украйна е изход. "Разбира се, има и такива, които биха се съгласили с това, но повечето хора разбират, че трябва да се издържи. Не искаме да живеем заедно с руснаците", казва Валерий.
Жителите поемат инициативата
Тетяна е домоуправителка на жилищен блок и е решена да направи нещо срещу бездействието на отговорните комунални дружества. Направила е измервания и твърди, че до сградата по тръбите, по които се доставя топлината, е отчетена температура от 65 градуса по Целзий. Радиаторите в апартаментите обаче са или хладни, или ледено студени. "Обърнахме се към доставчика, който изпрати водопроводчици от частна фирма. Но преди да успеят да направят каквото и да било, техният бригадир дотича, изруга и ги замъкна някъде другаде", разказва жената.
Тя се захванала след това да изолира тръбите в мазето заедно със съседите. "Не всички са обвити с минерална вата, затова хората донесоха стари одеяла и други топли материали, с които обвиваме откритите части на тръбите. После ще проверим и тавана, възможно е и там също да се наложи да изолираме някои места", казва Тетяна.
Според данните на общинската администрация във всички райони има от т.нар. "пунктове на непобедимостта". В един от тях, намиращ се в сградата на едно училище, работи Ирина. Тя е доброволка от Червения кръст. Казва, че през деня идват малко хора, повече се събират привечер: "Тук хората могат да се стоплят, да получат топли напитки и нещо за ядене. Социален работник приема заявки и ние им помагаме според нуждите", разказва Ирина.
Присъственото обучение на учениците продължава
Людмила Вакуленко, заместник-директорка на училище, координира по телефона свързването на сградата на училището с мобилна отоплителна инсталация. Наскоро тя е била инсталирана от служители на общинското предприятие за комунални услуги.
Вакуленко казва, че от училището са предоставили три класни стаи на близката детска градина, която в момента не се отоплява. Освен това на първия етаж на училището са настанени около 20 работници от общинското предприятие за комунални услуги. Те са дошли от други градове, за да помагат в Киев.
Въпреки трудностите, учебният процес в училището продължава, подчертава заместник-директорката. "Децата се върнаха към присъствените занятия на 2 февруари след ваканцията. Разполагаме с достатъчно учители, учебният процес продължава. Трябва да се погрижим за образованието на нашите деца."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #5
22:26 05.02.2026
4 Няма го бате вече
Щом забиват нож в гърба на бати и се продават на саксиите, сега Борис Джонсън да ги топли.
22:26 05.02.2026
5 Хаха
До коментар #3 от "Пич":А ти що не арестуваш Тиквата 😀
Коментиран от #11
22:27 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 само на
който на климатик се пренася при съседи и роднини.
22:30 05.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Без парно от 90те
22:31 05.02.2026
11 Пич
До коментар #5 от "Хаха":Какво общо намираш между Тиквата , и войната в Украйна ?! И защо мислиш , че Тиквата ми пречи?! Само глупавите намират пречки в другите за неуспехите си !!! На мен Тиквата ми е през ....
Коментиран от #58
22:32 05.02.2026
12 тука има
До коментар #9 от "Хаха":някакви измами със сметките за ток тоя месец. двойни са.
Коментиран от #15
22:34 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 О Мама
До коментар #6 от "Ще секат дърва в":За твое съжаление Путин подари за безвъзмездно ползване 450 хиляди декара тайга на Китай да си възтанови дърводобива!Но Факти не ги пишaт тези работи.
Коментиран от #66
22:35 05.02.2026
15 такса
До коментар #12 от "тука има":Хохохол
22:36 05.02.2026
16 Можеше
22:36 05.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 смотань бандерець..
22:38 05.02.2026
19 Пръчат
22:39 05.02.2026
20 Пич
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
Коментиран от #21, #28
22:40 05.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ?????
Дойче Велле срамежливо мълчи че през 2014, 2015 някои много се радваха че Крим и Донбас са без ток.
Квото повикало, такова, се обадило.
22:48 05.02.2026
28 Прав сте
До коментар #20 от "Пич":Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна
Коментиран от #32
22:48 05.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Родина
власта , те мълчат .
22:51 05.02.2026
31 Хи хи
22:52 05.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сатана Z
22:53 05.02.2026
34 Що не си приемаш
До коментар #21 от "кАпеи равниииис мирррнооо":лекарствата ти, а?
22:55 05.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гена
Коментиран от #49
22:57 05.02.2026
37 Хи хи
23:00 05.02.2026
38 Сатана Z
23:01 05.02.2026
39 Възможен вариант за отопление е
И да викат "Москаляку на гиляку".
23:03 05.02.2026
40 Стефан
23:05 05.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 И тези
23:17 05.02.2026
43 ОЛГА
Лятото ще им е по-топло ,а водата и парното ще пускат по-рядко тогава!
23:22 05.02.2026
44 хххххх
23:23 05.02.2026
45 стоян георгиев
23:26 05.02.2026
46 Зевзек
23:27 05.02.2026
47 Зелен Чу
23:29 05.02.2026
48 Подивяла киевска урка
23:30 05.02.2026
49 Крокодила
До коментар #36 от "Гена":Укронацистите не са спирали опитите да удят цивилната инфраструктура в РФ, но не са особено успешни.
23:33 05.02.2026
50 УРАААААА
Коментиран от #51
23:40 05.02.2026
51 Хи хи хи
До коментар #50 от "УРАААААА":Тоя клоун затри и унищожи целия алчен , глупав , ВОЙНОЛЮБЕЦ .......западнал запад !!!!! Затуй Путин му е приготвил награда ....почивка във СИБИР !!!!!
23:43 05.02.2026
52 Как се
00:36 06.02.2026
53 Баба Гошка
01:11 06.02.2026
54 Трогателна история от DW
Не се разбира само какво трябва да се "издържи"? Ако толкова не искат да живеят с руснаците защо не ги оставят на мира, да си живеят в руските области и да се приключи?
"но повечето хора разбират, че трябва да се издържи. Не искаме да живеем заедно с руснаците", казва Валерий."
01:40 06.02.2026
55 Сатана Z
Коментиран от #62
02:31 06.02.2026
56 Перо
02:41 06.02.2026
57 Никой
Русия остави ГДР - дето е пълна глупост - но в името на един вид - на Мира и прогреса - оставиха "златни" военни бази.
Сега - ако Русия имаше военни бази - щеше ли да има въобще разговори.
100 000 човека са достаъчни - ние в българия преборихме с мирни протести - невъоръжени една по същество - доста солидна Мафия - че едни дивизии руски няма да се справят.
Както и да е - това е да си добряк.
Коментиран от #61
03:28 06.02.2026
58 Сам си противоречиш.
До коментар #11 от "Пич":Щом Тиквата не ти пречи , тогава Зеления какво ти пречи на неуспехите ?
03:44 06.02.2026
59 Невероятно нефелна пропаганда
Коментиран от #60
05:33 06.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Да бе мирно седяло
Коментиран от #65
07:06 06.02.2026
64 стоян георгиев
09:07 06.02.2026
65 стоян георгиев
До коментар #63 от "Да бе мирно седяло":Да така е.наедена глава сабя ме е сече нали другар.знаеш го от опит.аюа и мизерията физическа и духовна също я познаваш
Коментиран от #67
09:09 06.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Другарю
До коментар #65 от "стоян георгиев":Такива като тебе навремето ги заточваха в лагерите в Белене и скравена като врагове на родината...
Та да си знаеш...
19:34 06.02.2026