Екстремен студ в Киев: битка за ток, вода и отопление
  Тема: Украйна

Екстремен студ в Киев: битка за ток, вода и отопление

5 Февруари, 2026 22:23

Кметът на украинската столица Виталий Кличко уверява, че служителите на общинските предприятия и енергоснабдителните компании работят денонощно за отстраняване на щетите и възобновяване на водоснабдяването, електро- и топлоподаването

Екстремен студ в Киев: битка за ток, вода и отопление - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От седмици насам много от жителите на Киев живеят без отопление и ток. Заради руските атаки над 1100 многоетажни жилищни сгради са без захранване. Как се живее така при температури, падащи дори под -20 градуса?

След поредната руска въздушна атака в нощта на 3 февруари 1170 многоетажни жилищни сгради в столицата на Украйна останаха без отопление – при екстремно ниски температури навън, падащи и под минус 20 градуса.

Вследствие на руските удари срещу критичната инфраструктура много блокове са без отопление и ток вече от седмици. Някои домакинства в Киев нямат и вода.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко уверява, че служителите на общинските предприятия и енергоснабдителните компании работят денонощно за отстраняване на щетите и възобновяване на водоснабдяването, електро- и топлоподаването.

Как се живее без отопление

Святослава живее в киевския квартал Соломенски – в един от блоковете, в който от две седмици вече няма отопление. Пред ДВ тя разказва, че се бори със студа като носи тенджери с вряла вода в спалнята. Нощем се пъха в спален чувал както е с дрехите си, а през деня прекарва много време в кухнята. "Газовата печка гори постоянно, но трябва редовно да проветрявам, за да не се задуша", казва киевчанката.

Живеещите в блока са доволни, че служителите на общинските комунални служби са успели навреме да източат водата от отоплителната система, за да не се спукат тръбите. Един от водопроводчиците посъветвал жителите да пускат от време на време топла вода в тоалетните, за да не замръзнат тръбите на канализацията.

Хората са решени да издържат

В Троещчина – един от най-силно засегнатите от руските атаки жилищен район на Киев – са разпънати армейски палатки и са организирани т.нар. "пунктове на непобедимостта". В палатките е топло, предлагат се чай и ток от генератори, с който може да се зареждат мобилните телефони.

Една възрастна жена излиза от студеното си жилище и се гневи, че улицата е заледена: "Ако нямат време да почистят снега, поне можеха да поръсят малко пясък." В нейния апартамент има ток само между шест и осем часа на ден, а отоплението не работи. "Невъзможно е да се стоплиш в апартамента. Но е добре, че имаме газ - така можем да готвим и поне да стоплим малко кухнята", казва тя.

Нейният съсед Валерий разказва, че затопля тухли на газова печка, защото не може да остави печката включена дълго време. "Главата те заболява", обяснява той. Валерий захранва жилището си с ток с помощта на соларен панел, който е монтиран на балкона му, и с преносими батерии, които той зарежда в близкия супермаркет. Оттам се снабдява и с вода за пиене, когато е спряно водоподаването.

Въпреки трудностите и високите цени на хранителните продукти, хората не смятат, че капитулацията на Украйна е изход. "Разбира се, има и такива, които биха се съгласили с това, но повечето хора разбират, че трябва да се издържи. Не искаме да живеем заедно с руснаците", казва Валерий.

Жителите поемат инициативата

Тетяна е домоуправителка на жилищен блок и е решена да направи нещо срещу бездействието на отговорните комунални дружества. Направила е измервания и твърди, че до сградата по тръбите, по които се доставя топлината, е отчетена температура от 65 градуса по Целзий. Радиаторите в апартаментите обаче са или хладни, или ледено студени. "Обърнахме се към доставчика, който изпрати водопроводчици от частна фирма. Но преди да успеят да направят каквото и да било, техният бригадир дотича, изруга и ги замъкна някъде другаде", разказва жената.

Тя се захванала след това да изолира тръбите в мазето заедно със съседите. "Не всички са обвити с минерална вата, затова хората донесоха стари одеяла и други топли материали, с които обвиваме откритите части на тръбите. После ще проверим и тавана, възможно е и там също да се наложи да изолираме някои места", казва Тетяна.

Според данните на общинската администрация във всички райони има от т.нар. "пунктове на непобедимостта". В един от тях, намиращ се в сградата на едно училище, работи Ирина. Тя е доброволка от Червения кръст. Казва, че през деня идват малко хора, повече се събират привечер: "Тук хората могат да се стоплят, да получат топли напитки и нещо за ядене. Социален работник приема заявки и ние им помагаме според нуждите", разказва Ирина.

Присъственото обучение на учениците продължава

Людмила Вакуленко, заместник-директорка на училище, координира по телефона свързването на сградата на училището с мобилна отоплителна инсталация. Наскоро тя е била инсталирана от служители на общинското предприятие за комунални услуги.

Вакуленко казва, че от училището са предоставили три класни стаи на близката детска градина, която в момента не се отоплява. Освен това на първия етаж на училището са настанени около 20 работници от общинското предприятие за комунални услуги. Те са дошли от други градове, за да помагат в Киев.

Въпреки трудностите, учебният процес в училището продължава, подчертава заместник-директорката. "Децата се върнаха към присъствените занятия на 2 февруари след ваканцията. Разполагаме с достатъчно учители, учебният процес продължава. Трябва да се погрижим за образованието на нашите деца."


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Пич

    67 6 Отговор
    Не бе !!! Екстремна тъпотия в Киев !!! Вдигнете белия байрак , арестувайте Зелю , и спрете да страдате и да умирате !!!

    Коментиран от #5

    22:26 05.02.2026

  • 4 Няма го бате вече

    74 6 Отговор
    Цял живот да ги хрантути и да им пуска гювеч. Евтин газ, ток и вода. Че и крадяха от тръбите
    Щом забиват нож в гърба на бати и се продават на саксиите, сега Борис Джонсън да ги топли.

    22:26 05.02.2026

  • 5 Хаха

    32 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А ти що не арестуваш Тиквата 😀

    Коментиран от #11

    22:27 05.02.2026

  • 7 само на

    28 0 Отговор
    газови печки, локално парно на газ или дърва, натофтови печки, печки на дърва, пелети и въглища и камини.
    който на климатик се пренася при съседи и роднини.

    22:30 05.02.2026

  • 10 Без парно от 90те

    50 5 Отговор
    В Киев са останали само чиновници, военни, и незнайнополови. Нормалните мъже ги изловиха по улиците. Няма кой да поправя и оправя.

    22:31 05.02.2026

  • 11 Пич

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Какво общо намираш между Тиквата , и войната в Украйна ?! И защо мислиш , че Тиквата ми пречи?! Само глупавите намират пречки в другите за неуспехите си !!! На мен Тиквата ми е през ....

    Коментиран от #58

    22:32 05.02.2026

  • 12 тука има

    32 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    някакви измами със сметките за ток тоя месец. двойни са.

    Коментиран от #15

    22:34 05.02.2026

  • 14 О Мама

    10 34 Отговор

    До коментар #6 от "Ще секат дърва в":

    За твое съжаление Путин подари за безвъзмездно ползване 450 хиляди декара тайга на Китай да си възтанови дърводобива!Но Факти не ги пишaт тези работи.

    Коментиран от #66

    22:35 05.02.2026

  • 15 такса

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "тука има":

    Хохохол

    22:36 05.02.2026

  • 16 Можеше

    32 3 Отговор
    Можеше да е друго, ако не бяха продажниците Горбачов и Елцин и Путин още 2010-та да се беше сетил че му крадат Украйна

    22:36 05.02.2026

  • 18 смотань бандерець..

    26 2 Отговор
    А бе фактаджий вие власали ли сте на дойчето,кво ми дреме на мене за бандерците..я съм у бг-то и боташ на радко ми дава жешко

    22:38 05.02.2026

  • 19 Пръчат

    7 19 Отговор
    Ако Кличко се види с путин, може да уреди нещата!

    22:39 05.02.2026

  • 20 Пич

    6 35 Отговор
    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    Коментиран от #21, #28

    22:40 05.02.2026

  • 27 ?????

    35 2 Отговор
    Ха ха.
    Дойче Велле срамежливо мълчи че през 2014, 2015 някои много се радваха че Крим и Донбас са без ток.
    Квото повикало, такова, се обадило.

    22:48 05.02.2026

  • 28 Прав сте

    3 24 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява

    Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна

    Коментиран от #32

    22:48 05.02.2026

  • 30 Родина

    22 2 Отговор
    Глупав народ . Вместо да се вдигнат и да свалят
    власта , те мълчат .

    22:51 05.02.2026

  • 31 Хи хи

    12 2 Отговор
    Малеев ква ко чи на била таз укрия, няма тпк, няма вода, няма топло, уффффф, пускам климатика на още топло, че ми стана студено докато чета !!

    22:52 05.02.2026

  • 33 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Енергоснабдителните компании в Куiv са на олигарха Ринат Ахметов .Ако мъж излезе на улицата да потича за здраве,може да бъде заловен от ТЦКшниците и изпратен на фронта.

    22:53 05.02.2026

  • 34 Що не си приемаш

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "кАпеи равниииис мирррнооо":

    лекарствата ти, а?

    22:55 05.02.2026

  • 36 Гена

    3 20 Отговор
    Незнам защо Украйна не атакува инфраструктура по същият начин в Москва по топлофикацията да по мръзнат и те малко гадо вете.

    Коментиран от #49

    22:57 05.02.2026

  • 37 Хи хи

    26 0 Отговор
    Милиарди хора в БРИКС са щастливи че са заедно с Русия, и са благодарни че не са се родили укри да зъзнат и треперят на минус 20 градуса !

    23:00 05.02.2026

  • 38 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Оказва се,че не е толкова зле в Куiv.Това е карта а в синьо са неотоплените жилища.

    23:01 05.02.2026

  • 39 Възможен вариант за отопление е

    17 0 Отговор
    тенджера на главата и да пеят "Батко наш Бандер".
    И да викат "Москаляку на гиляку".

    23:03 05.02.2026

  • 40 Стефан

    10 0 Отговор
    Гладо мор от всички които управляват винаги обикновените хора страдат.сега и в бг почва гладомор.. хора хора вече чужденци ни управляват. Пази боже сляпо да прогледне..

    23:05 05.02.2026

  • 42 И тези

    6 0 Отговор
    живеят мечтата да са в клуба на богатите и в ... сърцето... Човешкото въображение няма граници.

    23:17 05.02.2026

  • 43 ОЛГА

    11 2 Отговор
    Нека да свикват със студа,защото това надробиха и това сега ще сърбат!
    Лятото ще им е по-топло ,а водата и парното ще пускат по-рядко тогава!

    23:22 05.02.2026

  • 44 хххххх

    3 15 Отговор
    Рашистите трябва да са много тъпи, за да не разбират, че този народ не може да бъде победен. Не го ли разбраха за 4 години... Путлер си навря таралеж в гащите и сега нито напред, щото буксува, нито може може да даде заден, щото ще стане за смях и на кокошките.

    23:23 05.02.2026

  • 45 стоян георгиев

    15 2 Отговор
    Милиарди хора по света са щастливи че не са се родили украинци.

    23:26 05.02.2026

  • 46 Зевзек

    12 0 Отговор
    Поне хладилници не им трябват.

    23:27 05.02.2026

  • 47 Зелен Чу

    15 0 Отговор
    У нас е топло,а златния тоалет е с нагревател

    23:29 05.02.2026

  • 48 Подивяла киевска урка

    10 0 Отговор
    Скоро и канибализъм!

    23:30 05.02.2026

  • 49 Крокодила

    16 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гена":

    Укронацистите не са спирали опитите да удят цивилната инфраструктура в РФ, но не са особено успешни.

    23:33 05.02.2026

  • 50 УРАААААА

    15 1 Отговор
    Да живее кръволока , комика , надрусаняка който затри цял един народ !!!!!!!!!!

    Коментиран от #51

    23:40 05.02.2026

  • 51 Хи хи хи

    11 2 Отговор

    До коментар #50 от "УРАААААА":

    Тоя клоун затри и унищожи целия алчен , глупав , ВОЙНОЛЮБЕЦ .......западнал запад !!!!! Затуй Путин му е приготвил награда ....почивка във СИБИР !!!!!

    23:43 05.02.2026

  • 52 Как се

    6 0 Отговор
    живее? Ами малоумни ли сте бре? Първо помислете как се живее и след това действайте, а не след това да питате как се живее.

    00:36 06.02.2026

  • 53 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Живеенето не е задължително. Кат не щат да живеят със съседите си, които им дадоха независимост с условия, ще им бъде отнето даденото и толкоз. Само да не ни идват при наз тез оттрреппки наглли.

    01:11 06.02.2026

  • 54 Трогателна история от DW

    7 0 Отговор
    Написана вещо, професионално и завладяващо. Чете се на един дъх! Браво!!!
    Не се разбира само какво трябва да се "издържи"? Ако толкова не искат да живеят с руснаците защо не ги оставят на мира, да си живеят в руските области и да се приключи?

    "но повечето хора разбират, че трябва да се издържи. Не искаме да живеем заедно с руснаците", казва Валерий."

    01:40 06.02.2026

  • 55 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Жителите на Куiv колкото и са останали могат да направят едно нацистко факелно шествие да се стоплят и да запеят с цяло гърло : “Ще не вмерла України“

    Коментиран от #62

    02:31 06.02.2026

  • 56 Перо

    7 0 Отговор
    За мъките се мисли, преди да се допусне държавен преврат, геноцид и последващ султанат с нелегален държавен глава, без избори!

    02:41 06.02.2026

  • 57 Никой

    5 0 Отговор
    Гадна работа - но трябва да каптилурат - нямат друг вариант - руснаците не са садисти чак толкова - ще ги държат някалко години в окупация и - ще ги оставят.

    Русия остави ГДР - дето е пълна глупост - но в името на един вид - на Мира и прогреса - оставиха "златни" военни бази.

    Сега - ако Русия имаше военни бази - щеше ли да има въобще разговори.

    100 000 човека са достаъчни - ние в българия преборихме с мирни протести - невъоръжени една по същество - доста солидна Мафия - че едни дивизии руски няма да се справят.

    Както и да е - това е да си добряк.

    Коментиран от #61

    03:28 06.02.2026

  • 58 Сам си противоречиш.

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Щом Тиквата не ти пречи , тогава Зеления какво ти пречи на неуспехите ?

    03:44 06.02.2026

  • 59 Невероятно нефелна пропаганда

    9 0 Отговор
    Видите ли, пенсиите от Киив, не искали да спира войната? Ала бала тра ла ла... А младите им мъже се чудят как да преминат границата и да се спасят от това безумие.

    Коментиран от #60

    05:33 06.02.2026

  • 63 Да бе мирно седяло

    3 0 Отговор
    Не би чудо видяло

    Коментиран от #65

    07:06 06.02.2026

  • 64 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Руснаците превърнаха киев във ленинград през втората световна,но фашистите са украинците нали другари?най смешни са обаче бг троловете които при подобна информация се радват!

    09:07 06.02.2026

  • 65 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Да бе мирно седяло":

    Да така е.наедена глава сабя ме е сече нали другар.знаеш го от опит.аюа и мизерията физическа и духовна също я познаваш

    Коментиран от #67

    09:09 06.02.2026

  • 67 Другарю

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Такива като тебе навремето ги заточваха в лагерите в Белене и скравена като врагове на родината...
    Та да си знаеш...

    19:34 06.02.2026

