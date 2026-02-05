Новини
Първият дипломат на Москва: Лидерите на ЕС тайно влизат в диалог с Русия и после молят да го пазим в тайна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Москва: Лидерите на ЕС тайно влизат в диалог с Русия и после молят да го пазим в тайна

5 Февруари, 2026 20:23

По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Париж се готви за възможен диалог с руския му колега Владимир Путин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Лидерите на европейските страни понякога тайно влизат в диалог с Русия и молят да не се обявяват контактите, заявява министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, предава РБК, цитирана от Фокус.

"Имаме контакти с някои европейски лидери. Те се обаждат и молят да не се обявяват тези разговори. Някои се появяват тук и тайно", посочва руския дипломат.

Според Лавров нищо от съобщеното от европейските лидери не се различава от публичните изявления. "Това са същите призиви: "Да приключваме с това"; "Трябва да се направи нещо", обяснява министърът. Той счита, че "ЕС е попаднал в собствения си капан" заради безкомпромисната си позиция".

"Не виждам никаква позиция от страна на Европа. Те попаднаха в собствения си капан: заеха безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“, "Украйна не може да загуби", "Русия не може да победи", в противен случай "Европа ще загуби авторитета си", добавя Лавров.

По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Париж се готви за "възможен диалог“ с руския президент Владимир Путин.

След това изданието L'Express съобщи, че на същия ден, 3 февруари, дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон "незабележимо" е посетил Москва, за да се срещне с помощника на руския президент Юрий Ушаков, по-специално по темата за Украйна. Според Bloomberg, Бон бил в Москва, за да убеди Русия в необходимостта от участието на Европа във вземането на всякакви решения, свързани със сигурността на континента.

Русия
  • 1 6666666

    70 34 Отговор
    Всички вече искат да говорят с Путин. 
    Латвия и Естония се обявиха за диалог с Кремъл, а Макрон вече се готви да се обади в Кремъл.
    Премиерът на Латвия Евика Силиня и президентът на Естония Алар Карис призоваха ЕС да назначи специален пратеник, който да участва в преговорите с Кремъл за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Euronews. 
    Същата медия съобщава, че Макрон иска да се обади на Путин, но ще са необходими няколко дни, за да се подготви смислен разговор.
    Италианският министър-председател Мелони заяви, че е време Европа да разговаря с Русия.
    А какви изолационисти бяха!

    Коментиран от #13, #30, #75

    20:25 05.02.2026

  • 2 Гочо папеонката-Експерт и Критик

    62 31 Отговор
    Русия!!! Нашата спасителка, да Живей!!!!!

    20:26 05.02.2026

  • 3 Дзак

    30 22 Отговор
    От какво се страхуват?

    Коментиран от #90

    20:26 05.02.2026

  • 4 Днес

    50 27 Отговор
    Френските медии написаха, че са разкрили, че Макрон е пратил свой представител за разговори в Москва.

    20:26 05.02.2026

  • 5 хаха🤣

    23 44 Отговор
    Кон бе, кон.....не сте ли виждали 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #18

    20:27 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пен

    62 29 Отговор
    Ах ах, каква стана тя, тая работа ... Каква я мислихме, а тя каква стана! Ще ходим на коленца в Москва, понеже много са умни нашите европейски "лидери" !

    20:28 05.02.2026

  • 8 Стандартно

    28 49 Отговор
    Дъртият катър както винаги лъже...

    20:29 05.02.2026

  • 9 САЩ и ЕС

    23 36 Отговор
    са като акули, разсипаха Матушката. Не ги е срам, лоши капиталисти 😁

    20:29 05.02.2026

  • 10 ХАХ

    16 45 Отговор

    До коментар #5 от "хаха🤣":

    По-грозен кон не съм виждал.

    Коментиран от #58

    20:29 05.02.2026

  • 11 Европеец

    58 10 Отговор
    "за да убеди Русия в необходимостта от участието на Европа във вземането на всякакви решения, свързани със сигурността на континента"

    Жалка работа - европуделите вече никой не се съобразява с тях - със слугите никой не се съобразява но лошото е че сами решиха да са слуги. Какво стана с "евроатлантическото единство", какво стана със санкциите срещу Индия, опазиха ли Гренландия "от руската заплаха с помощта на САЩ".

    Толкова са неадекватни нашите евроатлантици че няма вече и на къде.

    Коментиран от #15, #25

    20:29 05.02.2026

  • 12 Кон,

    9 28 Отговор
    Имена???

    Коментиран от #42

    20:30 05.02.2026

  • 13 Така е

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "6666666":

    Видя се какви папагали са.

    20:30 05.02.2026

  • 14 Тити

    12 48 Отговор
    Едва ли има толкова тъпи хора че да вярват на боклука Лавров който да лъже е нормално.

    Коментиран от #24

    20:31 05.02.2026

  • 15 Руската пропаганда

    11 32 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #17, #20

    20:31 05.02.2026

  • 16 „Дмитрий Медведев заяви,

    14 11 Отговор
    че Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    20:31 05.02.2026

  • 17 Така е

    33 9 Отговор

    До коментар #15 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:32 05.02.2026

  • 18 Козяче

    24 10 Отговор

    До коментар #5 от "хаха🤣":

    Козяче бе козяче - не сте ли виждали - ако гледате мозъка му няма да го видите.

    20:32 05.02.2026

  • 19 Ма Кво победихте

    10 30 Отговор
    Бе Ватенки смешни.

    20:32 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смех с ватенки

    9 29 Отговор
    Кентавърът хептен е иzкуфял.

    20:32 05.02.2026

  • 22 Тцтцтц

    13 6 Отговор
    Само зелената и господарите му знаят

    20:32 05.02.2026

  • 23 Обикновен

    7 14 Отговор
    Идиот.

    Коментиран от #28

    20:33 05.02.2026

  • 24 Учуден

    23 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    "който да лъже е нормално"

    И Макарончо ли лъже бе - или то за наведените евроатлантици се знае че не казват истината никога.

    Коментиран от #27

    20:34 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    28 7 Отговор
    Русия вече веднъж им се върза. Видяхме какво последва.
    Не ми се вярва Русия пак да им се върже.
    Така, че ... 👎

    20:35 05.02.2026

  • 27 Руската пропаганда

    7 23 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #32

    20:35 05.02.2026

  • 28 Учуден

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "Обикновен":

    Ти необикновен ли си

    20:35 05.02.2026

  • 29 Не завиждай

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Zaхарова":

    Ако бе умен, нямаше да те ползват за евтин глупак и да се нервиш, че си нищо. 😄

    20:36 05.02.2026

  • 30 Лавровича

    11 22 Отговор

    До коментар #1 от "6666666":

    пак се оплаква, че са наритани от САЩ и ЕС. Днес цял ден пищят, че никой не ги смятал за хора. Ето сега пак е недоволен Европа имала безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“. За цялата тази крайно унизителна ситуация, в която се намира Русия си е виновна самата Русия. Така че не му вярвай много на този кентавър Лавров...

    Коментиран от #69, #71

    20:36 05.02.2026

  • 31 Учуден

    8 21 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #37, #41

    20:36 05.02.2026

  • 32 Така е

    19 5 Отговор

    До коментар #27 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:36 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 13 Отговор
    Кон клепар.

    Коментиран от #36

    20:37 05.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Крадеш ли 😄

    13 4 Отговор

    До коментар #31 от "Учуден":

    Всеки пропаднал глупак краде и лъже. Природата на глупака. Затова пропадналият запад го ползва за парцал глупака.😄

    20:39 05.02.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    8 14 Отговор
    Руски палячовци.

    20:39 05.02.2026

  • 39 Доктора

    7 10 Отговор
    Мечтата на коня ...

    20:40 05.02.2026

  • 40 Ко стаа бе руски боклуци?

    10 15 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев за три деня че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #44, #45

    20:40 05.02.2026

  • 41 Учуден

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Учуден":

    Защо нашите козячета господарите им не ги искат при тях а само ги ползват като полезни ид.ио.ти. тук

    20:40 05.02.2026

  • 42 Чукча пистаел, не читател

    16 5 Отговор

    До коментар #12 от "Кон,":

    "След това изданието LExpress съобщи, че на същия ден, 3 февруари, дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон "незабележимо" е посетил Москва, за да се срещне ..."

    20:41 05.02.2026

  • 43 Ха ха

    6 11 Отговор
    ДъртиятПедал пак лъже.🤡🤡🤡

    Коментиран от #46

    20:41 05.02.2026

  • 44 Ко стаа бе козячета

    15 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Опазихте ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"

    Коментиран от #47

    20:42 05.02.2026

  • 45 Руснак без крак

    6 11 Отговор

    До коментар #40 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    20:42 05.02.2026

  • 46 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ха":

    Ти младия ли си

    20:43 05.02.2026

  • 47 Учуден

    7 5 Отговор

    До коментар #44 от "Ко стаа бе козячета":

    На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия 😂😂

    Коментиран от #50

    20:43 05.02.2026

  • 48 Кон,

    7 7 Отговор
    Имена???

    Коментиран от #51, #73

    20:44 05.02.2026

  • 49 Гошо мастиката

    5 8 Отговор
    Преял е с ферментирал овес.

    Коментиран от #54

    20:45 05.02.2026

  • 50 Ердоган

    9 6 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    На кой от наведените български евроатлантици му пука за Румелия - те и без това се крият по дупките

    20:46 05.02.2026

  • 51 Коня🐎

    6 9 Отговор

    До коментар #48 от "Кон,":

    цял ден днес цвили и недоволства🐎

    20:46 05.02.2026

  • 52 Пора

    6 10 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #56, #57

    20:46 05.02.2026

  • 53 Дон Корлеоне

    5 6 Отговор
    И Мъск нарита Хаяско.

    20:47 05.02.2026

  • 54 Зевзек

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Гошо мастиката":

    Е не всички като нашите козячета могат да преядат с ергенски наденици.

    20:47 05.02.2026

  • 55 ПЕТЛИ АМА .....ПРОСКУБАНИ

    10 4 Отговор
    МНОГО СЕ БИХА У ГЪРДИТЕ , АМА ТИХОМЪЛКОМ ВЗЕХА ДА СВАЛЯТ БАНДАЖИТЕ

    20:47 05.02.2026

  • 56 Абе с вас евтините глупаци

    10 3 Отговор

    До коментар #52 от "Пора":

    Русия само велика изглежда, а запада жалко циганско гето. 😄 Нищо лично, само факти. 😄

    20:48 05.02.2026

  • 57 Баба Гицка

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Пора":

    Коги - нали 2022 щеше да умира

    20:48 05.02.2026

  • 58 Може

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "ХАХ":

    да си по зле от него ,погледни се в огледалото

    20:49 05.02.2026

  • 59 Зевзек

    7 5 Отговор
    Ех колко мъка има по света - особено козяшка мъка.

    20:50 05.02.2026

  • 60 Буданов

    1 7 Отговор
    На този главата му доста голяма...💥

    Коментиран от #62

    20:50 05.02.2026

  • 61 Годината е 2027

    6 10 Отговор
    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #65

    20:51 05.02.2026

  • 62 Зевзек

    4 5 Отговор

    До коментар #60 от "Буданов":

    Пък на нашите козячета е като грахово зърно

    20:51 05.02.2026

  • 63 Орк

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    Има фото на Бон в Москва

    20:52 05.02.2026

  • 64 Кон,

    5 5 Отговор
    Имена???🤣🤣🤣

    20:52 05.02.2026

  • 65 Зевзек

    7 5 Отговор

    До коментар #61 от "Годината е 2027":

    Тук няма да намерят че всички наши козячета са меки китки

    20:53 05.02.2026

  • 66 Абе Сидеров

    4 4 Отговор
    Защо не е ходил войник?

    Коментиран от #67

    20:54 05.02.2026

  • 67 Запознат

    7 5 Отговор

    До коментар #66 от "Абе Сидеров":

    Те меките китки като нашите козячета поне преди не ги вземаха в армията.

    20:55 05.02.2026

  • 68 Де бил

    7 5 Отговор
    Много урсулянци са се навъдили тук ,или са двама с по 30 ника???

    20:56 05.02.2026

  • 69 Орк

    11 5 Отговор

    До коментар #30 от "Лавровича":

    Никой не пита европа и никой не се интересува от нейната позиция. Тя отдавна не фактор. Напомням че тя дори не масата на преговори, Макар че много и се иска

    Коментиран от #78

    20:56 05.02.2026

  • 70 Удри

    7 5 Отговор
    Лаврата е човека, който дърпа конците в Русия. Истинският Путин е във фризер и в момента режима продължава да управлява през двойници.

    Коментиран от #72

    20:59 05.02.2026

  • 71 Помнещ

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "Лавровича":

    "Европа имала безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“

    Аха тя Европа имаше и безкомпромисна позиция за Гренландия която защити от "руската агресия с помощта на САЩ"

    21:00 05.02.2026

  • 72 Зевзек

    6 9 Отговор

    До коментар #70 от "Удри":

    "Истинският Путин е във фризер"

    Вярно е всичко е вярно ама само ще ми кажеш ли от къде ви копат такива обратното на остри. Аз си мислех че нашите козячета имали по две мозъчни клетки а те нямали и толкова.

    21:02 05.02.2026

  • 73 Орк

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кон,":

    Эмануел Бон съветник на макрон

    21:05 05.02.2026

  • 74 Соваж бейби

    10 5 Отговор
    Ами разбраха че направиха грешка ,а Украйна начело с наркомана е по голямо зло дори и от Даеш с Бин Ладен и всички джихадисти взети заедно .

    21:10 05.02.2026

  • 75 ИСТИНАТА

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "6666666":

    Абсурдо е, рискуващите живота си, спасителите на изпаднали в беда да са престъпници.

    Ето само един от многото случаи: 2010 г., в района на Боснек са заседнали хора в пещерна система
    след рязко покачване на водата и затруднен достъп, над 50 часа заради трудния терен и условията под земята.

    В групата на блокираните са били най-опитният спелеолог в Перник Ивайло Чичев.
    Останалите са Йонко Ангелов - от София; Петър Димитров, Илия Драганов, 11-годишният Емил Димитров,
    осмокласничките Божидара Белова и Марина Монева, и петимата от Карлово.

    Седмината са били блокирани в пещерата "Духлата" до пернишкото село Боснек две денонощия,
    след като нивото на подземните реки се вдигнало със 7 метра заради дъждовете и галериите били наводнени.

    С риск на животът си, рейнджърите успяват да спасят изпадналите в смъртоностният капан!


    Убийството на рейнджърите в Петрохан е извършено от хора на
    комуниста Бойко Борисов.
    Заради разкритият му наркоканал!

    Коментиран от #77

    21:19 05.02.2026

  • 76 Само да питам

    5 8 Отговор
    Лавров мяза ли ви на циганин?
    На мен не ми мяза, ама знам ли, може да се е избелил и затова да не ми мяза на циганин.
    Ама няма как да не е циганин, защото именно лъже точно като дърт циганин !

    Коментиран от #80

    21:28 05.02.2026

  • 77 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "ИСТИНАТА":

    Няма лошо това, което зи написал, ама нещо не си ли объркал статията ?

    21:31 05.02.2026

  • 78 Това не е Тайна

    3 12 Отговор

    До коментар #69 от "Орк":

    Махни я тази Европа, кажи за Якутия бе кон които имат повече материал и от ОАЕ тата!Най богатата провинция с най бедните жители дори не им управяте газопровода за отопление и са в пълна мизерия без интернет и не човешки условия за живот защо, защото им крадете ресурсите вашият режим е паразитен и скоро ще се счупите и тогава ще разбереш колко си велик ти твоят лидер!Якутите искат да се присъединяват към Украйна следователно Европа!

    Коментиран от #82

    21:34 05.02.2026

  • 79 бай Ставри

    0 1 Отговор
    Жалки дри.льовци!

    21:38 05.02.2026

  • 80 Гарабедян

    7 6 Отговор

    До коментар #76 от "Само да питам":

    По-лошо от циганин. Лавров е арменец. Дори името му е лъжа и измама.

    Коментиран от #81, #84

    21:41 05.02.2026

  • 81 тюркь..

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Гарабедян":

    Ти пък арменско гяурче оти се вреш дека не ти е работата,бегай от тука оти че ти напрайме още один геноцить и ще ве нмалиме от раз с млн ора,дека имената им завършват на..ан и ян

    22:03 05.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ъъъъъъъ

    7 4 Отговор
    Е...Аз откога казвам, че без да целунат ръка на Путин, няма да се разминат....🤣

    22:25 05.02.2026

  • 84 Корекция

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Гарабедян":

    Не знам дали е по-лошо или не, ама Лавров е еврейски арменец.

    22:45 05.02.2026

  • 85 Факти

    2 4 Отговор
    В какъв точно капан е попаднал ЕС? Не е загубил войници, платил е общо 193 милиарда евро за войната и ще получи 80% от Украйна. В същото време Русия е загубила безброй войници, платила е 500+ милирда евро за войната и ще получи само 20% от Украйна. БВП на ЕС е 20 трилиона евро и 50 милиарда на година за войната са 0,25% - четвъртинка от процента. Това е НИЩО. БВП на Русия е 2,1 трилиона евро и 125 милиарда са 6%. Ето това е НЕЩО. В бюджета за тази година Путин е вдигнал разходите за войната на 210 милиарда евро, т.е. 10% от БВП, а на ЕС са 45 милиарда евро или 0,225%. Кой точно е в капана? Със сигурност не е ЕС, който дава 44 ПЪТИ по-малко пари от Путин като дял от икономиката си и успешно го удържа. От три години реално не е превзел нищо.

    Коментиран от #88

    23:25 05.02.2026

  • 86 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Конентроп га спи санува почести и ръкоплескания за него и любимият ни обвиняем военопрестъпник бате Пунде!

    00:30 06.02.2026

  • 87 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Преди как дишаше.А сега?

    00:59 06.02.2026

  • 88 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Факти":

    ЕС ще получи 80% от Украйна ама на-най. Забрави ли 100 годишния договор на Украйна с Британия и договора и с Тръмп за подземните богатсва? И ти броиш само сухата пара дето еждал ЕС, ами издръжката на милионит украински бежанци? Ами загубите дето търпи в икономиката от самоналожените санкции?

    07:36 06.02.2026

  • 89 Калбо

    1 0 Отговор
    Всички знаеме как постъпват западноевропейците самата Меркел си призна за минските споразумения за да може през тези години Украйна да я въоръжат
    Русия въобще не трябва да вярва на запада нито на американците
    Жалко за украинският народ
    Техните държавни ръководители си напълниха банковите сметки а те умират уж за свободата на Украйна
    Продължение на 30 години САЩ и западните страни промениха историята на Украйна промиваха мозъците им и сега виждате какво се случва там
    В България се получава същото променят историята ни учебниците по история
    И всичко това насочено срещу Русия
    Както знаем и всичките от векове западните страни се опитват по някакъв начин да превземат Русия или да я разбият на малки парчета за да могат да я владеят

    07:50 06.02.2026

  • 90 Евро-гeй

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Страхуват се от това, да не се разчуе, че там, където преди са храчели са и лизали.

    10:36 06.02.2026

