Първият дипломат на Москва: Лидерите на ЕС тайно влизат в диалог с Русия и после молят да го пазим в тайна

Лидерите на европейските страни понякога тайно влизат в диалог с Русия и молят да не се обявяват контактите, заявява министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, предава РБК, цитирана от Фокус.



"Имаме контакти с някои европейски лидери. Те се обаждат и молят да не се обявяват тези разговори. Някои се появяват тук и тайно", посочва руския дипломат.



Според Лавров нищо от съобщеното от европейските лидери не се различава от публичните изявления. "Това са същите призиви: "Да приключваме с това"; "Трябва да се направи нещо", обяснява министърът. Той счита, че "ЕС е попаднал в собствения си капан" заради безкомпромисната си позиция".



"Не виждам никаква позиция от страна на Европа. Те попаднаха в собствения си капан: заеха безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“, "Украйна не може да загуби", "Русия не може да победи", в противен случай "Европа ще загуби авторитета си", добавя Лавров.



По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Париж се готви за "възможен диалог“ с руския президент Владимир Путин.



След това изданието L'Express съобщи, че на същия ден, 3 февруари, дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон "незабележимо" е посетил Москва, за да се срещне с помощника на руския президент Юрий Ушаков, по-специално по темата за Украйна. Според Bloomberg, Бон бил в Москва, за да убеди Русия в необходимостта от участието на Европа във вземането на всякакви решения, свързани със сигурността на континента.

