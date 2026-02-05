Първият дипломат на Москва: Лидерите на ЕС тайно влизат в диалог с Русия и после молят да го пазим в тайна

Лидерите на европейските страни понякога тайно влизат в диалог с Русия и молят да не се обявяват контактите, заявява министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, предава РБК, цитирана от Фокус.
"Имаме контакти с някои европейски лидери. Те се обаждат и молят да не се обявяват тези разговори. Някои се появяват тук и тайно", посочва руския дипломат.
Според Лавров нищо от съобщеното от европейските лидери не се различава от публичните изявления. "Това са същите призиви: "Да приключваме с това"; "Трябва да се направи нещо", обяснява министърът. Той счита, че "ЕС е попаднал в собствения си капан" заради безкомпромисната си позиция".
"Не виждам никаква позиция от страна на Европа. Те попаднаха в собствения си капан: заеха безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“, "Украйна не може да загуби", "Русия не може да победи", в противен случай "Европа ще загуби авторитета си", добавя Лавров.
По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Париж се готви за "възможен диалог“ с руския президент Владимир Путин.
След това изданието L'Express съобщи, че на същия ден, 3 февруари, дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон "незабележимо" е посетил Москва, за да се срещне с помощника на руския президент Юрий Ушаков, по-специално по темата за Украйна. Според Bloomberg, Бон бил в Москва, за да убеди Русия в необходимостта от участието на Европа във вземането на всякакви решения, свързани със сигурността на континента.
5 Февруари, 2026
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6666666
Латвия и Естония се обявиха за диалог с Кремъл, а Макрон вече се готви да се обади в Кремъл.
Премиерът на Латвия Евика Силиня и президентът на Естония Алар Карис призоваха ЕС да назначи специален пратеник, който да участва в преговорите с Кремъл за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Euronews.
Същата медия съобщава, че Макрон иска да се обади на Путин, но ще са необходими няколко дни, за да се подготви смислен разговор.
Италианският министър-председател Мелони заяви, че е време Европа да разговаря с Русия.
А какви изолационисти бяха!
Коментиран от #13, #30, #75
20:25 05.02.2026
2 Гочо папеонката-Експерт и Критик
20:26 05.02.2026
3 Дзак
Коментиран от #90
20:26 05.02.2026
4 Днес
20:26 05.02.2026
5 хаха🤣
Коментиран от #10, #18
20:27 05.02.2026
7 Пен
20:28 05.02.2026
20:29 05.02.2026
10 ХАХ
До коментар #5 от "хаха🤣":По-грозен кон не съм виждал.
Коментиран от #58
20:29 05.02.2026
11 Европеец
Жалка работа - европуделите вече никой не се съобразява с тях - със слугите никой не се съобразява но лошото е че сами решиха да са слуги. Какво стана с "евроатлантическото единство", какво стана със санкциите срещу Индия, опазиха ли Гренландия "от руската заплаха с помощта на САЩ".
Толкова са неадекватни нашите евроатлантици че няма вече и на къде.
Коментиран от #15, #25
20:29 05.02.2026
12 Кон,
Коментиран от #42
20:30 05.02.2026
13 Така е
До коментар #1 от "6666666":Видя се какви папагали са.
20:30 05.02.2026
14 Тити
Коментиран от #24
20:31 05.02.2026
15 Руската пропаганда
До коментар #11 от "Европеец":Има за цел глупака.
Коментиран от #17, #20
20:31 05.02.2026
16 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
20:31 05.02.2026
17 Така е
До коментар #15 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
20:32 05.02.2026
18 Козяче
До коментар #5 от "хаха🤣":Козяче бе козяче - не сте ли виждали - ако гледате мозъка му няма да го видите.
20:32 05.02.2026
19 Ма Кво победихте
20:32 05.02.2026
21 Смех с ватенки
20:32 05.02.2026
22 Тцтцтц
20:32 05.02.2026
23 Обикновен
Коментиран от #28
20:33 05.02.2026
24 Учуден
До коментар #14 от "Тити":"който да лъже е нормално"
И Макарончо ли лъже бе - или то за наведените евроатлантици се знае че не казват истината никога.
Коментиран от #27
26 Ами
Не ми се вярва Русия пак да им се върже.
Така, че ... 👎
20:35 05.02.2026
27 Руската пропаганда
До коментар #24 от "Учуден":Има за цел глупаците.
Коментиран от #32
20:35 05.02.2026
28 Учуден
До коментар #23 от "Обикновен":Ти необикновен ли си
20:35 05.02.2026
29 Не завиждай
До коментар #25 от "Zaхарова":Ако бе умен, нямаше да те ползват за евтин глупак и да се нервиш, че си нищо. 😄
20:36 05.02.2026
30 Лавровича
До коментар #1 от "6666666":пак се оплаква, че са наритани от САЩ и ЕС. Днес цял ден пищят, че никой не ги смятал за хора. Ето сега пак е недоволен Европа имала безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“. За цялата тази крайно унизителна ситуация, в която се намира Русия си е виновна самата Русия. Така че не му вярвай много на този кентавър Лавров...
Коментиран от #69, #71
20:36 05.02.2026
31 Учуден
Коментиран от #37, #41
20:36 05.02.2026
32 Така е
До коментар #27 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
20:36 05.02.2026
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #36
20:37 05.02.2026
37 Крадеш ли 😄
До коментар #31 от "Учуден":Всеки пропаднал глупак краде и лъже. Природата на глупака. Затова пропадналият запад го ползва за парцал глупака.😄
20:39 05.02.2026
38 Дон Корлеоне
20:39 05.02.2026
39 Доктора
20:40 05.02.2026
40 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #44, #45
20:40 05.02.2026
41 Учуден
До коментар #31 от "Учуден":Защо нашите козячета господарите им не ги искат при тях а само ги ползват като полезни ид.ио.ти. тук
20:40 05.02.2026
42 Чукча пистаел, не читател
До коментар #12 от "Кон,":"След това изданието LExpress съобщи, че на същия ден, 3 февруари, дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон "незабележимо" е посетил Москва, за да се срещне ..."
20:41 05.02.2026
43 Ха ха
Коментиран от #46
20:41 05.02.2026
44 Ко стаа бе козячета
До коментар #40 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Опазихте ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"
Коментиран от #47
20:42 05.02.2026
45 Руснак без крак
До коментар #40 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
20:42 05.02.2026
46 Зевзек
До коментар #43 от "Ха ха":Ти младия ли си
20:43 05.02.2026
47 Учуден
До коментар #44 от "Ко стаа бе козячета":На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия 😂😂
Коментиран от #50
20:43 05.02.2026
48 Кон,
Коментиран от #51, #73
20:44 05.02.2026
49 Гошо мастиката
Коментиран от #54
20:45 05.02.2026
50 Ердоган
До коментар #47 от "Учуден":На кой от наведените български евроатлантици му пука за Румелия - те и без това се крият по дупките
20:46 05.02.2026
51 Коня🐎
До коментар #48 от "Кон,":цял ден днес цвили и недоволства🐎
20:46 05.02.2026
52 Пора
Коментиран от #56, #57
20:46 05.02.2026
53 Дон Корлеоне
20:47 05.02.2026
54 Зевзек
До коментар #49 от "Гошо мастиката":Е не всички като нашите козячета могат да преядат с ергенски наденици.
20:47 05.02.2026
55 ПЕТЛИ АМА .....ПРОСКУБАНИ
20:47 05.02.2026
56 Абе с вас евтините глупаци
До коментар #52 от "Пора":Русия само велика изглежда, а запада жалко циганско гето. 😄 Нищо лично, само факти. 😄
20:48 05.02.2026
57 Баба Гицка
До коментар #52 от "Пора":Коги - нали 2022 щеше да умира
20:48 05.02.2026
58 Може
До коментар #10 от "ХАХ":да си по зле от него ,погледни се в огледалото
20:49 05.02.2026
59 Зевзек
20:50 05.02.2026
60 Буданов
Коментиран от #62
20:50 05.02.2026
61 Годината е 2027
Коментиран от #65
20:51 05.02.2026
62 Зевзек
До коментар #60 от "Буданов":Пък на нашите козячета е като грахово зърно
20:51 05.02.2026
63 Орк
До коментар #6 от "Ха ха":Има фото на Бон в Москва
20:52 05.02.2026
64 Кон,
20:52 05.02.2026
65 Зевзек
До коментар #61 от "Годината е 2027":Тук няма да намерят че всички наши козячета са меки китки
20:53 05.02.2026
66 Абе Сидеров
Коментиран от #67
20:54 05.02.2026
67 Запознат
До коментар #66 от "Абе Сидеров":Те меките китки като нашите козячета поне преди не ги вземаха в армията.
20:55 05.02.2026
68 Де бил
20:56 05.02.2026
69 Орк
До коментар #30 от "Лавровича":Никой не пита европа и никой не се интересува от нейната позиция. Тя отдавна не фактор. Напомням че тя дори не масата на преговори, Макар че много и се иска
Коментиран от #78
20:56 05.02.2026
70 Удри
Коментиран от #72
20:59 05.02.2026
71 Помнещ
До коментар #30 от "Лавровича":"Европа имала безкомпромисна позиция – "стратегическо поражение на Русия“
Аха тя Европа имаше и безкомпромисна позиция за Гренландия която защити от "руската агресия с помощта на САЩ"
21:00 05.02.2026
72 Зевзек
До коментар #70 от "Удри":"Истинският Путин е във фризер"
Вярно е всичко е вярно ама само ще ми кажеш ли от къде ви копат такива обратното на остри. Аз си мислех че нашите козячета имали по две мозъчни клетки а те нямали и толкова.
21:02 05.02.2026
73 Орк
До коментар #48 от "Кон,":Эмануел Бон съветник на макрон
21:05 05.02.2026
74 Соваж бейби
21:10 05.02.2026
75 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "6666666":Абсурдо е, рискуващите живота си, спасителите на изпаднали в беда да са престъпници.
Ето само един от многото случаи: 2010 г., в района на Боснек са заседнали хора в пещерна система
след рязко покачване на водата и затруднен достъп, над 50 часа заради трудния терен и условията под земята.
В групата на блокираните са били най-опитният спелеолог в Перник Ивайло Чичев.
Останалите са Йонко Ангелов - от София; Петър Димитров, Илия Драганов, 11-годишният Емил Димитров,
осмокласничките Божидара Белова и Марина Монева, и петимата от Карлово.
Седмината са били блокирани в пещерата "Духлата" до пернишкото село Боснек две денонощия,
след като нивото на подземните реки се вдигнало със 7 метра заради дъждовете и галериите били наводнени.
С риск на животът си, рейнджърите успяват да спасят изпадналите в смъртоностният капан!
Убийството на рейнджърите в Петрохан е извършено от хора на
комуниста Бойко Борисов.
Заради разкритият му наркоканал!
Коментиран от #77
21:19 05.02.2026
76 Само да питам
На мен не ми мяза, ама знам ли, може да се е избелил и затова да не ми мяза на циганин.
Ама няма как да не е циганин, защото именно лъже точно като дърт циганин !
Коментиран от #80
21:28 05.02.2026
77 Коко
До коментар #75 от "ИСТИНАТА":Няма лошо това, което зи написал, ама нещо не си ли объркал статията ?
21:31 05.02.2026
78 Това не е Тайна
До коментар #69 от "Орк":Махни я тази Европа, кажи за Якутия бе кон които имат повече материал и от ОАЕ тата!Най богатата провинция с най бедните жители дори не им управяте газопровода за отопление и са в пълна мизерия без интернет и не човешки условия за живот защо, защото им крадете ресурсите вашият режим е паразитен и скоро ще се счупите и тогава ще разбереш колко си велик ти твоят лидер!Якутите искат да се присъединяват към Украйна следователно Европа!
Коментиран от #82
21:34 05.02.2026
79 бай Ставри
21:38 05.02.2026
80 Гарабедян
До коментар #76 от "Само да питам":По-лошо от циганин. Лавров е арменец. Дори името му е лъжа и измама.
Коментиран от #81, #84
21:41 05.02.2026
81 тюркь..
До коментар #80 от "Гарабедян":Ти пък арменско гяурче оти се вреш дека не ти е работата,бегай от тука оти че ти напрайме още один геноцить и ще ве нмалиме от раз с млн ора,дека имената им завършват на..ан и ян
22:03 05.02.2026
83 Ъъъъъъъ
22:25 05.02.2026
84 Корекция
До коментар #80 от "Гарабедян":Не знам дали е по-лошо или не, ама Лавров е еврейски арменец.
22:45 05.02.2026
85 Факти
Коментиран от #88
23:25 05.02.2026
86 Архимандрисандрит Бибиян
00:30 06.02.2026
87 Отреазвяващ
00:59 06.02.2026
88 Хо-ха-ха
До коментар #85 от "Факти":ЕС ще получи 80% от Украйна ама на-най. Забрави ли 100 годишния договор на Украйна с Британия и договора и с Тръмп за подземните богатсва? И ти броиш само сухата пара дето еждал ЕС, ами издръжката на милионит украински бежанци? Ами загубите дето търпи в икономиката от самоналожените санкции?
07:36 06.02.2026
89 Калбо
Русия въобще не трябва да вярва на запада нито на американците
Жалко за украинският народ
Техните държавни ръководители си напълниха банковите сметки а те умират уж за свободата на Украйна
Продължение на 30 години САЩ и западните страни промениха историята на Украйна промиваха мозъците им и сега виждате какво се случва там
В България се получава същото променят историята ни учебниците по история
И всичко това насочено срещу Русия
Както знаем и всичките от векове западните страни се опитват по някакъв начин да превземат Русия или да я разбият на малки парчета за да могат да я владеят
07:50 06.02.2026
90 Евро-гeй
До коментар #3 от "Дзак":Страхуват се от това, да не се разчуе, че там, където преди са храчели са и лизали.
10:36 06.02.2026