Новини
Свят »
Франция »
Тайна визита в Кремъл! Съветник на Макрон направи дискретно посещение в Москва, за да подготви бъдеща среща с Путин
  Тема: Украйна

Тайна визита в Кремъл! Съветник на Макрон направи дискретно посещение в Москва, за да подготви бъдеща среща с Путин

5 Февруари, 2026 21:23 2 448 44

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • еманюел макрон-
  • владимир путин-
  • юрий ушаков

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва

Тайна визита в Кремъл! Съветник на Макрон направи дискретно посещение в Москва, за да подготви бъдеща среща с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин, заяви за Франс прес днес източник, запознат с въпроса, пише БТА.

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, каза източникът, потвърждавайки информация на френското седмично списание "Експрес".

Още новини от Украйна

Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.

Украинският президент Володимир Зеленски е бил информиран за тази стъпка от своя френски колега, съобщи източникът.

В отговор на въпрос на Франс прес от обкръжението на Макрон се ограничиха само с препратка към президентските изявления от вторник, подчертавайки, че "се водят дискусии на техническо ниво в условия на прозрачност и съгласуваност с президента Зеленски и с основните европейски колеги".

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

В излъчено днес интервю за телевизия Ар Ти руският външен министър Сергей Лавров каза, че Путин е готов да приеме телефонно обаждане от своя френски колега, ако става дума за "сериозни разговори".

"Ако искаш да говориш и да разговаряш сериозно за нещо, тогава се обади. Путин винаги ще вдигне телефона. Той изслушва всички предложения", заяви Лавров, подчертавайки, че всяко сериозно предложение ще бъде последвано от конкретна и практическа реакция от страна на Кремъл.

По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.

През декември Макрон заяви, че "отново ще бъде полезно да се говори с Путин", което беше добре прието от Кремъл.

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.

Макрон и Путин разговаряха за последен път в началото на юли миналата година, като основна тема бяха дипломатическите усилия във връзка с ядрената програма на Иран. В този разговор те изразиха и различията си относно Украйна.

Предишният им телефонен разговор беше на 11 септември 2022 г., припомня АФП.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    60 7 Отговор
    Всички евро д.били ще се явят на килимчето в Кремъл!

    Коментиран от #4, #9

    21:25 05.02.2026

  • 2 Пак съм аз

    42 6 Отговор
    Френските медии са разкрили, че Макрон скришно е пратил свой пратеник в Москва

    21:26 05.02.2026

  • 3 Еее, ама нали наШте родни

    52 8 Отговор
    mалоумни tролове ни обясняват, че Русия пропада и всеки един момент ще бъде разкостена.
    И че коня Лавров лъжел.

    21:27 05.02.2026

  • 4 Започнаха да се мъкнат пуделите

    47 7 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    на килимчето при Путин.

    21:27 05.02.2026

  • 5 Факт

    27 4 Отговор
    Приятни сънища!

    21:30 05.02.2026

  • 6 Звездоброец

    46 7 Отговор
    Май започва бавното и трудно клякане...

    Коментиран от #20, #22

    21:32 05.02.2026

  • 7 Президентът Путин е запитал дали

    42 7 Отговор
    Макрон ще бъде бушониран и с тъмни очила за да използва и той за да бъде спазен етикета. Става въпрос за тъмните очила а не за бушона.
    Малко смешно но нека и да се посмеем защото нещата като че ли се обръщат. А какво голямо желание имаха лаещите да бъдат независими......
    Какви смешници управляват Европа

    21:34 05.02.2026

  • 8 000

    39 7 Отговор
    Русия търпи икономически щети, а европа умира икономически, демографски и културно. Царят е гол и той е в брюксел.

    21:35 05.02.2026

  • 9 Мани

    9 46 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Пусин така го завъртяха, че той се ошашави тотално. Тръмп го думна с петролната бухалка, Макрон с едната ръка му изпраща говорител, а с другата конфискува руски петролни танкери. И на всичко отгоре над Черно море летял Глобалния ястреб. Сложно е да си Пусин в такава трудна ситуация. :)))

    Коментиран от #17

    21:35 05.02.2026

  • 10 Танцуваща копейка 🕺🤸

    10 49 Отговор
    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    Коментиран от #11

    21:35 05.02.2026

  • 11 кАпеи клети равнииис мирррнооо

    9 37 Отговор

    До коментар #10 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":

    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на световният лидер Володимир Зеленски направил за смях мизерна раша и пратил милиони нещастни раши в един по добър свят....Мирррноооо🤸‍♂️

    21:39 05.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    Подготвя килимчето за Макарон

    21:39 05.02.2026

  • 13 хаха🤣

    8 29 Отговор
    Ей, за тая среща Пуся трябва да изкупи всички памперси по света 🤣🤣🤣

    21:39 05.02.2026

  • 14 Малкия холандец

    20 7 Отговор
    Дъртата и онази в ….. паузата няма ли да се присламчат да ги пита Лавров дали признават белгородска област за руски. Още се хиля като се сетя как се изгаври с англичанката😂😂😂

    21:40 05.02.2026

  • 15 Механик

    25 6 Отговор
    Путин (а по-кратко нататък наричан П):
    -За кво си ми съ довлякал, бе, пълзящ?
    Макрон (са по-кратко наричан М):
    -Ваше Величество! Идвам да се извиня. За всичко е виновен оня Шмърц.
    П:
    - Еее, увря ти и на тебе кривата капацина! И на какво се дължи тоя твой напредък?
    М:
    - Ша ти кажа, ма няма много да ми се смееш?!
    П:
    -Стига си го усуквал ми си кажи кой ти наби истината в кривата чутура?
    М:
    - Дядо Бриджо, трети ден ме бъхта на почивки и вече почнах да прозирам истината. Моля те, Императоре, пожали ме и не м и взимай живота! И без друго живота ми бе ад с тоя агресивен побойник, дедо ми.
    -ОК! От мен да мине! Айде идвай на колене и лапай, да докажеш че си се покаял!

    21:42 05.02.2026

  • 16 Хм...

    26 5 Отговор
    И прибалтийските минипинчери взеха да поумняват. Президента на Латвия с особено неудоволствие поиска преки преговори между Русия и ЕсеС. Поради същите причини като бившия външен министър на Финландия и пръв ястреб- кинтите назаем свършват, нови заеми никой не дава, икономиката утече в канала.
    А руснаците дори още не са запрегнали...

    21:43 05.02.2026

  • 17 Еййй, сичко разбираш, веее

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Мани":

    Сигурно в селската кръчма минаваш за стратег.

    21:44 05.02.2026

  • 18 Хм...

    19 5 Отговор
    Един от основните же лаещи, стармър, е на път да потъне в блатото епщайн. Яко е замесено и кралското семейство. В момента в малкобритания се заформя грандиозен цирк.
    Нещо подобно се е задало и във Франция, но доста по мащабно и с доста по гнусни подробности касаещи друг же лаещ, мИкрончето на дядо бриджит.
    Запасяваите се с бира и пуканки, предстоят много забавни и поучителни мелодрами в "обединения", "демократичен" запад.

    21:44 05.02.2026

  • 19 Още не е Сигурно

    8 12 Отговор
    Абе, могат да се срещнат и да си говорят за да се сдобрят, но никога повече този руски елит няма да си вее шапката в Европа както преди!Ако не скарат де, защото Макрон не е от мълчеливите както видяхме с Тръмп.

    21:45 05.02.2026

  • 20 Така е

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Звездоброец":

    Ама много притиснаха от всички страни и най-вече финансово. Трябваше да поизчакат малко, да тръгне венецуелския петрол и тогава да се организират срещи. Защото това може да има и обратен ефект. А и виждаме, че Русия се подготвя за пълно капсуловане.

    21:47 05.02.2026

  • 21 жик так

    22 3 Отговор
    Бе разправям ви аз че един по един - всички на червения килим .
    Франсетата загубиха много от тая война .
    Заради тая война загубиха половината си колонии в Африка , а както върви ще загубят още .

    21:50 05.02.2026

  • 22 Баце,

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Звездоброец":

    Какво клякане бе, пич? Ще се наложи да е пълзене и даже влачене по корем. Добре, че подовете в Кремъл са хубави...

    21:51 05.02.2026

  • 23 Доклад на САЩ

    20 2 Отговор
    Еврокомисията се е намесила в изборите в 6 държави в Европа ?!!

    Според доклада, от 2023 г. насам Комисията е оказвала натиск върху платформите да цензурират съдържание преди националните избори в Словакия, Нидерландия, Франция, Молдова, Румъния, Ирландия и изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

    21:52 05.02.2026

  • 24 Шогун

    17 2 Отговор
    А тази положителна реакция у европейците има ли нещо общо с изтеклия договор между САЩ и Русия ?
    Не съм запознат с него но могат ли сега да загреят я Украйна я Брюксел примерно?

    21:53 05.02.2026

  • 25 читател

    19 1 Отговор
    Няма зло в България, което да не произтича пряко и непосредствено от членството ни в този прокълнат "съюз" на ужасите!

    21:53 05.02.2026

  • 26 Пълни

    4 9 Отговор
    Глупости.

    21:53 05.02.2026

  • 27 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    Тези се промъкват като плъхове към Москва. Жалко, че не може да се види как търкат обувките на руския император.

    21:54 05.02.2026

  • 28 енергетик

    18 1 Отговор
    Нищо чудно,като със санкциите - ЕС купува руски газ та се къса,иначе няма руски молекули в газта обаче

    21:55 05.02.2026

  • 29 1111

    14 2 Отговор
    Мдааа, и обратно са им изпратили по едно розово дилдо за макарон и едно зелено дилдо за Дзиленский. Следващия път ще им метне по едно атомно външно цукало...

    Коментиран от #35

    21:56 05.02.2026

  • 30 Венета

    13 3 Отговор
    Така е,нещо май не могат да решат нещата на бойното поле европейските мамули и се молят на Вовата да ги пожали

    21:56 05.02.2026

  • 31 хагски трибунал

    15 2 Отговор
    Търсим капитулирало зелено късо фаше

    21:59 05.02.2026

  • 32 Механик

    17 3 Отговор
    Мамини, милички розАви понита от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ.
    Ква стана тя, бе? Нали щяхме да нанасяме стратегическо поражение на Русйката и да я разпадаме на феоди от които да точим ресурси?
    Само за едно ме е яд. Яд ме е, че на власт е Путин, който е умерен и добряк. Щеше ми се да е Сталин, да ви разцепи като на стара гайда сурдинката.

    22:00 05.02.2026

  • 33 „Дмитрий Медведев заяви,

    5 7 Отговор
    че Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    22:03 05.02.2026

  • 34 Госあ

    10 1 Отговор
    Напълно нормална реакция на Макрон. По добре късно, отколкото никога ! И никви урсуляци да не води с него в Кремъл.

    Коментиран от #37

    22:16 05.02.2026

  • 35 Ама Как Като

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "1111":

    Те се хранят от това цукало, как ще го хвърлят по Европа, първо нямат акъл да планират такова нещо като (ядрен удар).И второ, при тъкъв удар Москва повече няма да бъде столица на Русия!

    22:25 05.02.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор
    Бе ква тайна среща......
    Макарона ще моли за спиране на ударите по укро енергетиката. Само дeбил кат мене би го приел.

    22:25 05.02.2026

  • 37 Реакцията на Макрон

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    е нормална, но е безсмислена. Путин също изпращаше цял керван претеници да се молят на САЩ и накрая Русия получи още по-големи санкции. Дори Путин отиде сам на крака при Тръмп на килимчето. И Тръмп, уж му бил приятел а последва нов удар по Русия. Най-добре конфликта да се решава само между двете държави- Украйна и Русия.

    Коментиран от #38

    22:26 05.02.2026

  • 38 Госあ

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Реакцията на Макрон":

    Най добре конфликта да се реши между двете страни със съдействието на европейски страни, защото конфликта касае Европа. Много ясно, че оня брокер гледа само да се възползва от слабостта и ситуацията да клъвне нещо.

    22:37 05.02.2026

  • 39 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор
    Не ни занимавайте с пдрстки ислямски ко чини като Франция.

    22:39 05.02.2026

  • 40 Ако

    2 0 Отговор
    Не е Макрон а Мерц, по ли ще ви е приятно да раговаряте за премирието в Украйна, ваша чест?

    22:46 05.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Омбре

    0 0 Отговор
    микрончо да освободи първо танкера, после да ма очи да гледа Вова, като и му каже ,че желаещите няма да участват.

    10:31 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания