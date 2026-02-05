Тайна визита в Кремъл! Съветник на Макрон направи дискретно посещение в Москва, за да подготви бъдеща среща с Путин

Френският президент Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин, заяви за Франс прес днес източник, запознат с въпроса, пише БТА.

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, каза източникът, потвърждавайки информация на френското седмично списание "Експрес".

Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.

Украинският президент Володимир Зеленски е бил информиран за тази стъпка от своя френски колега, съобщи източникът.

В отговор на въпрос на Франс прес от обкръжението на Макрон се ограничиха само с препратка към президентските изявления от вторник, подчертавайки, че "се водят дискусии на техническо ниво в условия на прозрачност и съгласуваност с президента Зеленски и с основните европейски колеги".

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

В излъчено днес интервю за телевизия Ар Ти руският външен министър Сергей Лавров каза, че Путин е готов да приеме телефонно обаждане от своя френски колега, ако става дума за "сериозни разговори".

"Ако искаш да говориш и да разговаряш сериозно за нещо, тогава се обади. Путин винаги ще вдигне телефона. Той изслушва всички предложения", заяви Лавров, подчертавайки, че всяко сериозно предложение ще бъде последвано от конкретна и практическа реакция от страна на Кремъл.

По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.

През декември Макрон заяви, че "отново ще бъде полезно да се говори с Путин", което беше добре прието от Кремъл.

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.

Макрон и Путин разговаряха за последен път в началото на юли миналата година, като основна тема бяха дипломатическите усилия във връзка с ядрената програма на Иран. В този разговор те изразиха и различията си относно Украйна.

Предишният им телефонен разговор беше на 11 септември 2022 г., припомня АФП.