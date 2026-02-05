Тайна визита в Кремъл! Съветник на Макрон направи дискретно посещение в Москва, за да подготви бъдеща среща с Путин

Френският президент Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин, заяви за Франс прес днес източник, запознат с въпроса, пише БТА.
Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, каза източникът, потвърждавайки информация на френското седмично списание "Експрес".
Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.
Украинският президент Володимир Зеленски е бил информиран за тази стъпка от своя френски колега, съобщи източникът.
В отговор на въпрос на Франс прес от обкръжението на Макрон се ограничиха само с препратка към президентските изявления от вторник, подчертавайки, че "се водят дискусии на техническо ниво в условия на прозрачност и съгласуваност с президента Зеленски и с основните европейски колеги".
Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.
В излъчено днес интервю за телевизия Ар Ти руският външен министър Сергей Лавров каза, че Путин е готов да приеме телефонно обаждане от своя френски колега, ако става дума за "сериозни разговори".
"Ако искаш да говориш и да разговаряш сериозно за нещо, тогава се обади. Путин винаги ще вдигне телефона. Той изслушва всички предложения", заяви Лавров, подчертавайки, че всяко сериозно предложение ще бъде последвано от конкретна и практическа реакция от страна на Кремъл.
По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.
През декември Макрон заяви, че "отново ще бъде полезно да се говори с Путин", което беше добре прието от Кремъл.
Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.
Макрон и Путин разговаряха за последен път в началото на юли миналата година, като основна тема бяха дипломатическите усилия във връзка с ядрената програма на Иран. В този разговор те изразиха и различията си относно Украйна.
Предишният им телефонен разговор беше на 11 септември 2022 г., припомня АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #4, #9
21:25 05.02.2026
2 Пак съм аз
21:26 05.02.2026
3 Еее, ама нали наШте родни
И че коня Лавров лъжел.
21:27 05.02.2026
4 Започнаха да се мъкнат пуделите
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":на килимчето при Путин.
21:27 05.02.2026
5 Факт
21:30 05.02.2026
6 Звездоброец
Коментиран от #20, #22
21:32 05.02.2026
7 Президентът Путин е запитал дали
Малко смешно но нека и да се посмеем защото нещата като че ли се обръщат. А какво голямо желание имаха лаещите да бъдат независими......
Какви смешници управляват Европа
21:34 05.02.2026
8 000
21:35 05.02.2026
9 Мани
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Пусин така го завъртяха, че той се ошашави тотално. Тръмп го думна с петролната бухалка, Макрон с едната ръка му изпраща говорител, а с другата конфискува руски петролни танкери. И на всичко отгоре над Черно море летял Глобалния ястреб. Сложно е да си Пусин в такава трудна ситуация. :)))
Коментиран от #17
21:35 05.02.2026
10 Танцуваща копейка 🕺🤸
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
Коментиран от #11
21:35 05.02.2026
11 кАпеи клети равнииис мирррнооо
До коментар #10 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на световният лидер Володимир Зеленски направил за смях мизерна раша и пратил милиони нещастни раши в един по добър свят....Мирррноооо🤸♂️
21:39 05.02.2026
12 Последния Софиянец
21:39 05.02.2026
13 хаха🤣
21:39 05.02.2026
14 Малкия холандец
21:40 05.02.2026
15 Механик
-За кво си ми съ довлякал, бе, пълзящ?
Макрон (са по-кратко наричан М):
-Ваше Величество! Идвам да се извиня. За всичко е виновен оня Шмърц.
П:
- Еее, увря ти и на тебе кривата капацина! И на какво се дължи тоя твой напредък?
М:
- Ша ти кажа, ма няма много да ми се смееш?!
П:
-Стига си го усуквал ми си кажи кой ти наби истината в кривата чутура?
М:
- Дядо Бриджо, трети ден ме бъхта на почивки и вече почнах да прозирам истината. Моля те, Императоре, пожали ме и не м и взимай живота! И без друго живота ми бе ад с тоя агресивен побойник, дедо ми.
-ОК! От мен да мине! Айде идвай на колене и лапай, да докажеш че си се покаял!
21:42 05.02.2026
16 Хм...
А руснаците дори още не са запрегнали...
21:43 05.02.2026
17 Еййй, сичко разбираш, веее
До коментар #9 от "Мани":Сигурно в селската кръчма минаваш за стратег.
21:44 05.02.2026
18 Хм...
Нещо подобно се е задало и във Франция, но доста по мащабно и с доста по гнусни подробности касаещи друг же лаещ, мИкрончето на дядо бриджит.
Запасяваите се с бира и пуканки, предстоят много забавни и поучителни мелодрами в "обединения", "демократичен" запад.
21:44 05.02.2026
19 Още не е Сигурно
21:45 05.02.2026
20 Така е
До коментар #6 от "Звездоброец":Ама много притиснаха от всички страни и най-вече финансово. Трябваше да поизчакат малко, да тръгне венецуелския петрол и тогава да се организират срещи. Защото това може да има и обратен ефект. А и виждаме, че Русия се подготвя за пълно капсуловане.
21:47 05.02.2026
21 жик так
Франсетата загубиха много от тая война .
Заради тая война загубиха половината си колонии в Африка , а както върви ще загубят още .
21:50 05.02.2026
22 Баце,
До коментар #6 от "Звездоброец":Какво клякане бе, пич? Ще се наложи да е пълзене и даже влачене по корем. Добре, че подовете в Кремъл са хубави...
21:51 05.02.2026
23 Доклад на САЩ
Според доклада, от 2023 г. насам Комисията е оказвала натиск върху платформите да цензурират съдържание преди националните избори в Словакия, Нидерландия, Франция, Молдова, Румъния, Ирландия и изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.
21:52 05.02.2026
24 Шогун
Не съм запознат с него но могат ли сега да загреят я Украйна я Брюксел примерно?
21:53 05.02.2026
25 читател
21:53 05.02.2026
26 Пълни
21:53 05.02.2026
27 стоян георгиев
21:54 05.02.2026
28 енергетик
21:55 05.02.2026
29 1111
Коментиран от #35
21:56 05.02.2026
30 Венета
21:56 05.02.2026
31 хагски трибунал
21:59 05.02.2026
32 Механик
Ква стана тя, бе? Нали щяхме да нанасяме стратегическо поражение на Русйката и да я разпадаме на феоди от които да точим ресурси?
Само за едно ме е яд. Яд ме е, че на власт е Путин, който е умерен и добряк. Щеше ми се да е Сталин, да ви разцепи като на стара гайда сурдинката.
22:00 05.02.2026
33 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
22:03 05.02.2026
34 Госあ
Коментиран от #37
22:16 05.02.2026
35 Ама Как Като
До коментар #29 от "1111":Те се хранят от това цукало, как ще го хвърлят по Европа, първо нямат акъл да планират такова нещо като (ядрен удар).И второ, при тъкъв удар Москва повече няма да бъде столица на Русия!
22:25 05.02.2026
36 Владимир Путин, президент
Макарона ще моли за спиране на ударите по укро енергетиката. Само дeбил кат мене би го приел.
22:25 05.02.2026
37 Реакцията на Макрон
До коментар #34 от "Госあ":е нормална, но е безсмислена. Путин също изпращаше цял керван претеници да се молят на САЩ и накрая Русия получи още по-големи санкции. Дори Путин отиде сам на крака при Тръмп на килимчето. И Тръмп, уж му бил приятел а последва нов удар по Русия. Най-добре конфликта да се решава само между двете държави- Украйна и Русия.
Коментиран от #38
22:26 05.02.2026
38 Госあ
До коментар #37 от "Реакцията на Макрон":Най добре конфликта да се реши между двете страни със съдействието на европейски страни, защото конфликта касае Европа. Много ясно, че оня брокер гледа само да се възползва от слабостта и ситуацията да клъвне нещо.
22:37 05.02.2026
39 Хеми значи бензин
22:39 05.02.2026
40 Ако
22:46 05.02.2026
44 Омбре
10:31 06.02.2026