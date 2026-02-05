Важните новини във ФАКТИ на 05.02.2026 г.

Остър сблъсък в парламента между "Възраждане" и АПС за Изборния кодекс

Остра полемика в парламента по промените в изборния кодекс. Полярни мнения и бурни дебати около ограничаването на броя на изборните секции в страните извън Европейския съюз.

Димитър Манолов: Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет

Изборът на президента Илияна Йотова е, че няма избор. Тя самата го заяви и призова депутатите да поправят тази чутовна глупост "домова книга". Аз не познавам повечето от кандидатите за служебен премиер. Ясно е, че някои от тези хора бяха избрани на постовете си точно, защото стават кандидати за служебен премиер. Аз нямам фаворит. Факт е, че има много работа за вършене.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.

Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем. По-скоро са единични случаи

Завишените сметки за ток за януари не e масов проблем. По-скоро са единични случаи. Вероятно има някаква грешка. Похвалното е, че КЕВР се самосезира и ще направи проверка. Потребителите обаче нямат опции, те трябва да платят сметката си, след което може да я обжалват – с жалба до ЕРП-то и след това жалба до КЕВР. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна, предават от БТА.

Деян Николов: Поправките в Изборния кодекс няма да повлияят на вота от Великобритания и САЩ, а само от Турция

Думите на Борисов нямат тежест. Това заяви в „Лице в лице“ Деян Николов от „Възраждане“ по повод интервюто на Бойко Борисов пред Цветанка Ризова и твърдението му, че ГЕРБ са подкрепили предложението на за поправки в Изборния кодекс, защото са „обещали“.

Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП

Истината е, че не изглеждаме много добре и затова аз и други социалисти искахме да проведем Конгрес. Това може да ни даде въздух и да се върнем на изборите с нов заряд, каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-председателят на БСП Иван Таков, цитиран от novini.bg.

Няма вътрешни битки в БСП, имаше две различни тези - дали Конгресът да бъде преди или след изборите. Този въпрос получи своя еднозначен отговор на Националния съвет, добави той.

Той коментира и участието на "червените" в кабинета "Желязков".

Атанас Зафиров: Има опасност БСП да излезе по-разединена от този Конгрес

Спорът не беше дали Конгресът да се проведе или не. Спорът беше за тайминга му. Това заяви пред bTV председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, цитиран от novini.bg.

"Поддържам тезата, че този Конгрес можеше да бъде по-полезен и нужен след изборите. Тогава така или иначе пак ще трябва да се свика Конгрес, за да се зададе посоката на партията. Конгресът е скъпо удоволствие, трудна организация. Когато всички партии се готвят за избори, ние събираме Конгрес. Единственият смисъл от него е да смени председателя“, на мнение е той.

КЕВР не е получила нито един сигнал за завишени сметки за ток, но е длъжна да се самосезира заради напрежението

„Комисията за енергийно и водно регулиране започна мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия след сигнали от граждани и ескалация на напрежението в социалните мрежи". Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски, цитиран от Нова телевизия. По негови думи КЕВР не е получила нито един сигнал, но е длъжна да се самосезира заради създалото се напрежение.

Той подчерта, че независимо от текущите проверки, КЕВР, като независим орган, носи отговорност както за определянето на цените, така и за контрола върху тяхното прилагане. По думите му регулаторът не е допускал и няма да допусне намеса от страна на изпълнителната власт нито в ценообразуването, нито в контролната си дейност. Младеновски уточни, че ролята на Министерството на енергетиката е ограничена единствено до проверки на техническото състояние на електроразпределителната мрежа и няма отношение към цените на електроенергията.

Още в сряда екипи на КЕВР са започнали проверки в електроразпределителни дружества, като в следващите дни те ще обхванат и останалите оператори. Първата стъпка е изискване на информация за издадените фактури, които ще бъдат сравнени със същия период на предходната година. Според КЕВР температурите през коледно-новогодишните празници и до средата на януари тази и миналата година са напълно съпоставими.

Желязков: Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е следващата задача пред обществото ни

Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България. Присъстваха още и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев и министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, предават от БТА.

Полицаи от Бургас спасиха блъснато куче

Ранено куче обедини усилията на много хора, за да му помогнат да оздравее. На тел. 112 около 21,30 ч. в сряда е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на „Меден Рудник“ в Бургас.

"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

На заседание на групата на ЕНП поставих въпроса за подписването на т.нар. Харта на "Съвета за мир" (личното международно ЕООД на Тръмп) от българския премиер.

Отбелязах, че това събитие е съществен риск за ЕНП - защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители - добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като “проевропейски премиер от ЕНП”. Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ.

Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис - от изцяло принципни позиции и убеждения.

Радостин Василев: Правителството в оставка и мнозинството му е твърде вероятно да продължат с временен бюджет

Удължителният бюджет е единственият вариант за този момент, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предават от БТА.

Млади учени от 16 държави привлече международният център по математически науки към БАН

За около пет години млади учени от 16 държави избират да кандидатстват и да работят в Международния център по математически науки, който действа към Института по математика и информатика на БАН. Научната организация се утвърждава все повече на международната научна сцена и има съвместна постдокторантска програма с IMSA (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas към Университета в Маями). Вече са част и от Консорциума IMSAC (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas Consortium), в който участват група университети от САЩ, Европа, Латинска Америка, Карибите, Канада. Изследователи от Центъра активно си сътрудничат и с известния френски институт – Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), който подкрепя върхови изследвания в областта на математиката и теоретичната физика.

Правителството в оставка предлага да има служител по почтеността в държавните предприятия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, сочи справка на БТА в интернет страницата на портала. Промените в Правилника са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в публичните предприятия.

Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Продължава разследването на тройното убийство в хижа край Петрохан, при която бяха открити телата на трима убити, а един, Ивайло Калушев, се издирва. На този фон изплуваха детайли от неговото минало, свързани с една от най-мащабните спасителни операции у нас.

Слави Трифонов: Аз нали ви казах! Ако бяхте приели закона на ИТН нямаше да има видеа в порно сайтове

Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“.

Габриел Вълков: Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им

Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им, каза Габриел Вълков от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ пред журналисти в кулоарите на парламента. От самото начало настояваме за социалните разходи в бюджета, заяви още той.

Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев обезвреди силно корозирала ръчна граната Ф-1, със запалка и без видима маркировка. Боеприпасът е открит на 4 февруари на територията на „Център за управление на отпадъци”, в град Самоков. Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

КНСБ: За 4 години България е изгубила 15% от работната сила в индустрията

България е изгубила точно 104 557 работни места в индустрията в периода между 2019 и 2023 година. Това представлява близо 15 на сто от общата работна сила в сектора, като най-тежко засегната е преработващата промишленост. Данните бяха изнесени от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод „Европейския ден за действие в индустрията“.

Основната заплата на висш магистрат става 4874 евро

Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри увеличение от 5% на възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система, считано от 1 януари 2026 г.

Престъпленията с отпадъци не са изолирани нарушения, а третият най-доходоносен незаконен бизнес в Европа

Престъпленията, свързани с управлението на отпадъците са устойчив и високодоходен незаконен бизнес, който се нарежда на трето място по приходи в Европа, след трафика на наркотици и ДДС измамите. Това показва новият доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) „Мръсни потоци: Организирана престъпност, корупция и контрол върху общинските услуги за отпадъци“, изготвен с подкрепата на Столичната община.

Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност

Народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Нина Димитрова заяви в Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, че левицата не подкрепя предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове за втория пенсионен стълб. „Пенсионната система не е място за експерименти. Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност след години труд“, категорична бе тя.

ПП: Кметът на Кърджали забрани честните избори

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн забрани честните избори. Вчера той отказа да издаде разрешение на Арт инсталация, която е част от кампанията ни за набиране на доброволци за пазители на вота. Това заявиха от ПП "Продължаваме промяната" и допълниха:

Ваня Григорова: Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси

Не Васил Терзиев, а другият основен спонсор Атанас Симеонов предизвиква сериозни въпроси.