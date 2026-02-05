Вземете 50% отстъпка за хостинг от

По молба на арабските страни! САЩ се съгласиха на преговори с Техеран

5 Февруари, 2026 21:53 1 576 15

Споровете между двете страни предизвикаха опасения в Близкия изток, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да премине към военни действия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ се върнаха към обсъждането с Иран за възможни преговори по молба на арабските страни, съобщава Axios, позовавайки се на източници, пише Фокус.

Преговорите може да се проведат утре в Оман, както по-рано настояваше Техеран.

Споровете между двете страни предизвикаха опасения в Близкия изток, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да премине към военни действия. Най-малко девет страни от региона се обърнаха към Белия дом на най-високо равнище, призовавайки САЩ да не отменят срещата с представители на Техеран.

"Те ни помолиха да проведем среща и да изслушаме какво ще кажат иранците. Отговорихме на арабите, че ще проведем срещата, ако те настояват. Но сме много скептични по този въпрос“, коментира американският служител.

Втори американски служител заявява, че администрацията на Тръмп е съгласна да проведе срещата, "проявявайки уважение“ към съюзниците на САЩ в региона и "за да продължи дипломатическия диалог“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 От Каспичан,

    10 1 Отговор
    Ами на арабите от другата страна на залива им духа от зад.
    Имам в предвид Саудитска Арабия Кувейт Катар Бахрейн,ОАЕ,Оман е малко встрани.
    Че ако стане някоя патаклама ще им се развали рахата...

    Коментиран от #11

    22:03 05.02.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    16 3 Отговор
    Опитват се да извадят байДончо от фекалиите, в които сам се навря! Великата армада, страхливо ще се измъкне да търси по дребна плячка! Иран им идва големичък. Голяма излагация, аятоласите уплашиха САЩ и предстои бягство по афганистански!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    22:09 05.02.2026

  • 7 Яшар

    11 1 Отговор
    По скоро е било ултиматум към сашт

    22:09 05.02.2026

  • 9 ХиХи

    18 1 Отговор
    По молба на няколко Руски и Китайски кораба, самолетоносача Рузвелт леко се поизтеглил бил

    22:15 05.02.2026

  • 10 Пич

    13 2 Отговор
    Превод:
    Тръмп е помолил арабските страни , да го помолят за преговори с Техеран , за да не се излага , защото го е шубе !!!

    22:18 05.02.2026

  • 11 ......

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "От Каспичан,":

    Тръмп е голям приятел с арабите, обича да им ходи на гости, да му подаряват самолети, златни кюлчета.

    22:39 05.02.2026

  • 13 Цък

    3 1 Отговор
    Пълни тъпотии. Русия информира САЩ , че ще даде противокорабни ракети на Иран ако бъде нападнат. САЩ си изтеглиха корабите на над 800 км, някой дори на 1500 км.

    00:35 06.02.2026

  • 14 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Кат предишните преговори ли? Имаха дата за преговори, а докараха ббо мбардирровачите и се пробваха да заравнят планините преди датата. Подмолни плъъххове. Никква чест, достойнство, спазване на уговорености.

    01:19 06.02.2026

  • 15 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... " АЛА -БАЛА ...АЛЛА БАЛЛА --АРАБЕСКАТА СЕ УС РАЛА " !?!?!? - ИРАН НЯМА НУЖДА ОТ ВОЕННА ЯДРЕНА ПРОГРАМА !!! -- МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ ОТ РУСИЯ --КАКТО ИЗРАЕЛ ОТ САЩ - ИНДИЯ И -ПАКОСНИК СТАН ОТ БРИТАНИЯ !?!?!?!?!?!?!?

    13:40 06.02.2026