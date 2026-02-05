По молба на арабските страни! САЩ се съгласиха на преговори с Техеран

САЩ се върнаха към обсъждането с Иран за възможни преговори по молба на арабските страни, съобщава Axios, позовавайки се на източници, пише Фокус.
Преговорите може да се проведат утре в Оман, както по-рано настояваше Техеран.
Споровете между двете страни предизвикаха опасения в Близкия изток, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да премине към военни действия. Най-малко девет страни от региона се обърнаха към Белия дом на най-високо равнище, призовавайки САЩ да не отменят срещата с представители на Техеран.
"Те ни помолиха да проведем среща и да изслушаме какво ще кажат иранците. Отговорихме на арабите, че ще проведем срещата, ако те настояват. Но сме много скептични по този въпрос“, коментира американският служител.
Втори американски служител заявява, че администрацията на Тръмп е съгласна да проведе срещата, "проявявайки уважение“ към съюзниците на САЩ в региона и "за да продължи дипломатическия диалог“.
2 От Каспичан,
Имам в предвид Саудитска Арабия Кувейт Катар Бахрейн,ОАЕ,Оман е малко встрани.
Че ако стане някоя патаклама ще им се развали рахата...
Коментиран от #11
22:03 05.02.2026
Тръмп е помолил арабските страни , да го помолят за преговори с Техеран , за да не се излага , защото го е шубе !!!
До коментар #2 от "От Каспичан,":Тръмп е голям приятел с арабите, обича да им ходи на гости, да му подаряват самолети, златни кюлчета.
