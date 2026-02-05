Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Володимир Зеленски: Войната продължава, преговорите също! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Войната продължава, преговорите също! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа

5 Февруари, 2026 18:53, обновена 5 Февруари, 2026 23:21 8 514 260

По време на днешните преговори в Абу Даби беше сключено споразумение за най-голямата размяна на военнопленници от месеци

Володимир Зеленски: Войната продължава, преговорите също! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че преговорните делегации на Украйна, САЩ и Русия по време на срещите в Абу Даби са се договорили за провеждането на следващия кръг преговори в най-близко време. За това държавният глава заяви по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Полша Доналд Туск в Киев на 5 февруари, предава УНН.

В отговор на въпрос за резултатите от преговорите Зеленски отбелязва, че в момента на отговора му е прозвучала въздушна тревога, което според него свидетелства за липса на споразумения за прекратяване на войната.

"Тъй като в момента звучи тревога, това означава, че не е постигнато споразумение за прекратяване на войната. Мисля, че това е ясно за всички нас“, посочва президентът.

Той добавя, че по отношение на продължаването на преговорите страните са се договорили: "Следващата среща са се състои в най-близко време“.

По неговите думи, по време на преговорите са обсъждани всички въпроси, но подробностите засега не се разкриват поради чувствителността на информацията.

Президентът също уточнява, че участниците в преговорите планират да му докладват подробно, след което той ще коментира, като има пълна яснота за текущата позиция.

Вторият ден на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи, предаде по-късно ДПА, като се позова на украинската делегация.

„Ще има изявление по-късно“, заяви пред журналисти говорителката на Съвета по национална сигурност на Украйна Диана Давитян.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на пресконференция в Киев, че преговорите между двете страни скоро ще продължат.

По време на днешните преговори бе сключено споразумение за най-голямата размяна на военнопленници от месеци.

Украйна се отбранява от руската инвазия с помощта на Запада вече почти четири години, посочва ДПА.

Вашингтон оказва натиск върху двете страни да сключат мирно споразумение, но основната пречка за това остава въпросът за територията. Русия настоява да ѝ бъде отстъпена територия в Източна Украйна, а Украйна отказва да се откаже от каквато и да било част от територията си.

Украйна и Русия се споразумяха днес, след приключването на двудневните тристранни преговори със САЩ, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, се казва в комюнике, разпространено от ръководителя на украинската делегация и главен преговарящ на Киев в Абу Даби Рустем Умеров, предаде Ройтерс.

„Делегациите се съгласиха да информират своите съответни столици и да продължат тристранните преговори през следващите седмици“, се казва в комюникето на Умеров.

В него се изразява благодарност към ОАЕ за организирането на срещата и към президента на САЩ Доналд Тръмп за „неговото лидерство в усилията за прекратяване на войната“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.

Володимир Зеленски заяви още, че след края на войната възнамерява да запази числеността на украинските войски на 800 000 военнослужещи и да премине от мобилизационна към договорна система на армията.

"Ще защитим нашата армия - 800 000 души, за които говорихме - и ще я прехвърлим от мобилизационна армия в договорна армия след края на войната или след прекратяването на огъня... Тези, които го искат", каза Зеленски на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, който е на посещение в Украйна.

Зеленски добави, че военните ще трябва да бъдат възнаградени с високи заплати и Украйна разчита на финансова помощ от европейските си съюзници в това отношение.

"Защото украинската армия е част от сигурността на Европа", цитира Зеленски "Украинска правда" .


  • 1 Софиянец

    290 21 Отговор
    Зеля: ясно е на всички, бизнеса върви, копайте нови гробища за "герои" на осрайна! 😅

    Коментиран от #53

    18:29 05.02.2026

  • 2 Дориана

    282 17 Отговор
    Зеленски неистово се стреми чрез ЕС да запали война между НАТО и Русия, но това като бумеранг ще ги унищожи.

    Коментиран от #9, #20, #51, #52, #67, #174

    18:29 05.02.2026

  • 3 аризонски стрелец отличник

    126 10 Отговор
    По време на престрелка в Съединените щати полицейски хеликоптер падна и се разби.

    Коментиран от #252

    18:29 05.02.2026

  • 4 си дзън

    26 272 Отговор
    Войната ще спре само след разпада на русията на феоди с крепостни.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #69, #216

    18:30 05.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    17 123 Отговор
    И кво от туй ?
    Бием се до конца, узкоглази бол 😁

    18:30 05.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    18 162 Отговор
    Блатара пиян ш копейката му продажна разбират само от загрузка с 200.

    Коментиран от #40

    18:30 05.02.2026

  • 7 Дориана

    27 180 Отговор
    Дори и тръмпи вече раззра,.че без да унищожи калния хаганат и не завлече ботокса в Хага няма да вземе Нобел!

    Коментиран от #235

    18:32 05.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    20 163 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Нещо руснаците риват, че им изключили Старлинка, пък руския не съществува още.

    Коментиран от #21, #37, #239

    18:32 05.02.2026

  • 10 Украинец

    227 18 Отговор
    Зеленски -президент !Кой и кога го избраха за президент?Той отдавна е нелигитимен .

    18:32 05.02.2026

  • 11 Сома

    215 15 Отговор
    Орешник му е майката. В центъра на Киев.

    Коментиран от #25, #29, #33, #70, #79

    18:32 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    171 15 Отговор
    Значи бусефикацията на укрите ще върви с пълна сила 😂, да се стягат и избягалите в европа, хихихи

    Пусна ми да гледам укропски регистрационни номера из София на дезертирали майданаджии

    Коментиран от #210

    18:32 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    118 16 Отговор
    Мечтата на наркомана да трепе по 50000 руснаци на месец продължава.ХА ХА ХА

    Коментиран от #17, #24

    18:33 05.02.2026

  • 16 И Киев е Руски

    15 126 Отговор
    Но трябва да признаем, че от втарая остана само леш и скрап, кабзон пее от заран 4та ггоина

    18:34 05.02.2026

  • 17 Стойко

    88 13 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Мечтае за руснаци, пък трепе бандеровци 😁

    18:34 05.02.2026

  • 18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    118 8 Отговор
    Харесаха тази новина и ще се съберат отново на банкет...пардон,конференция да обсъдят ситуацията.

    18:34 05.02.2026

  • 19 И да триете коментар номер 14

    116 14 Отговор
    и да не триете специалната военна операция продължава със смело настъпление на украинската армия към западната граница. Аурсикая гледат в захлас от розовата мъгла и така.......

    18:34 05.02.2026

  • 20 Ха,ха,ха

    91 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ма да бе и от Космоса се вижда, зелената марионетка кви ги върши, и то не за първи път в историята се случват подобни неща. Всъщност са същите.

    18:35 05.02.2026

  • 21 Сома

    8 68 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Те пирони и тигани не могат да направят какво остава за друго да сделат!

    Коментиран от #76

    18:35 05.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Украински пидир@3и

    64 9 Отговор
    В момента,бачкате без пари...17:00 часа,беше отдавна

    Коментиран от #35

    18:37 05.02.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    9 80 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    "....Мечтата на наркомана да трепе по 50000 руснаци на месец ..."

    Не е мечта, а проста статистика - 20000 умрели, 30000 инвалида с придружител. Ма не ми пука, не е мой проблем !!!

    18:37 05.02.2026

  • 25 И няколко

    74 10 Отговор

    До коментар #11 от "Сома":

    Посейдона към Острова

    18:38 05.02.2026

  • 26 Барбалей

    79 9 Отговор
    Белият байряк, тогава ще свърши войната

    18:40 05.02.2026

  • 27 И Киев е Руски

    95 9 Отговор
    По зеления: Осрайна е дала само 55000 жертви .Тоя брои само цивилните дето ги е изтребило противовъздушната отбрана на еврейските бандеровци

    18:42 05.02.2026

  • 28 руската мечка

    13 71 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #188

    18:55 05.02.2026

  • 29 Голям смях и измама има с тези Орешници

    15 82 Отговор

    До коментар #11 от "Сома":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    Коментиран от #50, #56, #214

    18:58 05.02.2026

  • 30 Ветеран

    6 10 Отговор
    Това само Тръмп не го знае.

    18:58 05.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РФ е въздух под налягане !

    15 77 Отговор
    Копейките нещо се превъзбудиха ... 🤣
    Оставям им тези две карти да се кротнат малко с коленичането пред "вторая"

    Коментиран от #55

    18:59 05.02.2026

  • 33 си дзън

    12 71 Отговор

    До коментар #11 от "Сома":

    Оня ден свалиха 4 несваляеми дупер-звукови Цирконя укрите.
    Орешниците са по-стари. Така, че отиват на скрап.

    Коментиран от #42

    18:59 05.02.2026

  • 34 даниел криSStoffSSен

    10 18 Отговор
    само така момчето ми

    19:00 05.02.2026

  • 35 Копейка

    11 51 Отговор

    До коментар #23 от "Украински пидир@3и":

    А на нас не са ни плащали от два год казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и Палестина, безплатно засега

    19:01 05.02.2026

  • 36 Объркала си

    52 12 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":

    Не е ясно какво е "ориенторъвъчни цифри", тъй като цифрите са строго определени и са от 0 до 9, но си объркала мястото на десетичната точка. Не са 2.4 млн., а 24 млн. до края на 2025 г. От началото на тази година загиват по 1000-2000 войници на ден, така че още 50-ина хиляди са дали фира. Разбира се, само във фантазиите на укрофилите.

    19:02 05.02.2026

  • 37 Архив

    10 52 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Абе почнали са вече да размотават катушките руските телефонисти след като
    им спряха Старлинка. Умммри, но свръзка дай ... ха,ха,ха

    19:02 05.02.2026

  • 38 000

    48 8 Отговор
    Как мислите - дали господин зеленски е наясно за преговорите между русия и сащ?

    19:03 05.02.2026

  • 39 Баба Ванга казала

    11 51 Отговор
    Киев покръсти блатните хора от Московия, Киев ще ги опее !

    Коментиран от #227, #228

    19:03 05.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фейк на часа

    78 8 Отговор
    Аман и бактъм от тоя Зеленски.
    Ако не ви плащат яко от украинското посолство за тази редакционна политика, аз мога да ви кажа, че сте за психиатрична клиника.

    Коментиран от #54

    19:04 05.02.2026

  • 42 дзън-дрън

    55 7 Отговор

    До коментар #33 от "си дзън":

    Я кажи нещо за двата унищожени самолета онзи ден – Су-27 и Ф-16. Че и един ПЗРК Пейтриът" е бил сериозно повреден, след като свършил ракетите.

    Коментиран от #45

    19:05 05.02.2026

  • 43 БРИТАНЦИТЕ

    58 9 Отговор
    Не разрешават прекратяването на войната.

    19:06 05.02.2026

  • 44 Потресаващо и зловещо

    13 57 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":

    Съвсем скоро путин ще е избил най много раши в историята...досега беше сталин.....а и путя ще е последния император на раша преди разпадането й

    19:06 05.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 чичо Джеф

    40 8 Отговор
    И Зельонкия еврей го има у файловете ми - Дони го ползваше като съветска Лолитка.

    19:11 05.02.2026

  • 48 Украинец

    55 8 Отговор
    Бой по зелената кратуна докато не развее белите гащи

    19:11 05.02.2026

  • 49 да попитам

    23 10 Отговор
    Хубава маса, но нещо не се виждат прозорци в стаята.
    На колко метра под земята е бункерът?

    19:13 05.02.2026

  • 50 да попитам

    61 8 Отговор

    До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    като е толкова стар модел орешника, що не могат да го свалят, имат супер дупер ПРО, пейтриъти, ириси, пък не могат! А Путин кво да прави чиляка има само чипове от украински перални, дето са неуловими за западните ПРО-та!

    Коментиран от #58

    19:14 05.02.2026

  • 51 Град Козлодуй

    49 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    19:14 05.02.2026

  • 52 стоян

    6 28 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    До 2 ком - дурияно това сънува ли го или това е опорката от мутрафанова - явно пишеш от централата за фалшиви новини от ленинград

    19:15 05.02.2026

  • 53 Прав си

    9 51 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    украинските войници са герои, те са загинали за свободата си. Жалко обаче за руските войници, които умряха напразно, заради глупостта на Путин и неговото некадърно разузнаване.

    Коментиран от #134

    19:16 05.02.2026

  • 54 Новина на часа

    10 43 Отговор

    До коментар #41 от "Фейк на часа":

    Руснаците били много притеснени от факта, че от 10 дни над Черно море патрулирал един американски RQ-4 Global Hawk. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk Глобален ястреб е самолет за наблюдение с висока надморска височина, дистанционно пилотиран, използвайки радар за синтетична диафрагма с висока разделителна способност (SAR) и електро-оптични / инфрачервени (EO/IR) сензори с дълги времена на лоатер над целевите зони.

    Коментиран от #59, #219

    19:17 05.02.2026

  • 55 Антитрол

    51 8 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е въздух под налягане !":

    Що не ми покажеш карта на завладените територии от господарите ти във Виетнам след 20 години война. Какъв процент владеят сега.

    19:17 05.02.2026

  • 56 Да те питам

    34 10 Отговор

    До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Да не би на ракетата да пише "Орешник", че я разпознаха?!?

    19:17 05.02.2026

  • 57 нннн

    64 8 Отговор
    Никой не е и очаквал да има има споразумение. Докато европейските милиарди текат към Киев, Зеленски няма да подпише нищо.

    19:17 05.02.2026

  • 58 да попитам

    13 35 Отговор

    До коментар #50 от "да попитам":

    след като орешника е такова мощно и невиждано до момента оръжие, защо СВО не продължи 1 час ?

    Коментиран от #62

    19:18 05.02.2026

  • 59 Учуден

    46 8 Отговор

    До коментар #54 от "Новина на часа":

    "Руснаците били много притеснени от факта"

    Те на теб ли се обадиха да ти кажат че са притеснени

    19:19 05.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 да попитам

    8 35 Отговор
    при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #66

    19:20 05.02.2026

  • 62 Запознат

    40 7 Отговор

    До коментар #58 от "да попитам":

    "защо СВО не продължи 1 час"

    Е как ще разпадне "силното и сплотено" НАТО и ще фалира Европа - то не става за час.

    19:21 05.02.2026

  • 63 БОРИС ДЖОНСЪН

    29 8 Отговор
    Войната ще е до последния окраинец.

    19:21 05.02.2026

  • 64 Ами

    41 6 Отговор
    Аз лично не виждам смисъл от срещи в които да участва окраина.
    Тъй като окраинците са просто разходен материал.

    19:21 05.02.2026

  • 65 безспорен факт

    11 36 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда." 😆

    Коментиран от #68

    19:22 05.02.2026

  • 66 Запознат

    37 7 Отговор

    До коментар #61 от "да попитам":

    За да стане натото ви "силно и сплотено като никога до сега" и Урсула да се моли на Индия на която щеше да налага санкции.

    19:23 05.02.2026

  • 67 1944

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Русия никога няма да участва в такова нещо, ще е чисто самоубийство за нея

    Коментиран от #71

    19:24 05.02.2026

  • 68 Учуден

    31 7 Отговор

    До коментар #65 от "безспорен факт":

    Че защо зеления и Тръмп се молят тогава на Путин за мир.

    19:24 05.02.2026

  • 69 Дони

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    КОГАТО НАД ДУНАВ СЕ МРЪКНЕ и ШУМЕН БАЛКАНА ЗАСПИ ----------------------Ю УИН НАИС ХОЛИДЕИ ОН ИСЛАНД БЕЛЕНЕ ОЛ ИНКЛУЗИВ ГРАТИС ГЕШЕНКТ

    19:25 05.02.2026

  • 70 Механик

    9 29 Отговор

    До коментар #11 от "Сома":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #74, #82, #98

    19:25 05.02.2026

  • 71 Антитрол

    31 7 Отговор

    До коментар #67 от "1944":

    "ще е чисто самоубийство за нея"

    Като гледам той ЕС пиши го самоубит вече - какво стана защитихте ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"

    Коментиран от #75

    19:26 05.02.2026

  • 72 Еми тогава

    46 6 Отговор
    И Одеса и цялата укра става Русия. Това ясно ли ви е? Даже за Русия това е най-изгодно... Дърпайте се още, ще бъдат отстранени всичките бардеравци, а останалите ще се присъединят с удоволствие към руската империя!!!

    Коментиран от #181

    19:27 05.02.2026

  • 73 Учуден

    9 30 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #78

    19:27 05.02.2026

  • 74 Зевзек

    17 5 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Теб са те излъгали и че главата ти не е куха.

    19:27 05.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дони

    18 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сома":

    КАМО ЛИ ЗЛАТНИ КЕНЕФИ

    19:28 05.02.2026

  • 77 мдаааа дааа

    20 3 Отговор
    Кат ни щеш доброволно ша стани доброзорно... ееее ама ша е по скъпичко!!!

    19:28 05.02.2026

  • 78 Учуден

    19 5 Отговор

    До коментар #73 от "Учуден":

    Защо господарите на нашите козячета не ги пускат при тях а сама ги ползват като полезни ид.ио.ти.

    19:28 05.02.2026

  • 79 Морски

    5 35 Отговор

    До коментар #11 от "Сома":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 😅🐻😅🐻

    Коментиран от #83, #162

    19:29 05.02.2026

  • 80 Ееее ама все пак...

    18 3 Отговор

    До коментар #75 от "Руската пропаганда":

    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    19:30 05.02.2026

  • 81 зелениии

    20 5 Отговор
    Ще се бия до последната урка !!

    19:30 05.02.2026

  • 82 Механик

    16 9 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че нашити козячета не били обратни.

    19:30 05.02.2026

  • 83 Морски

    18 10 Отговор

    До коментар #79 от "Морски":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин ние ще си направим грандиозен гей-парад

    19:32 05.02.2026

  • 84 Факти

    8 28 Отговор
    Украйна се превърна в черна дупка за руската армия.

    19:35 05.02.2026

  • 85 Руската кавалерия е най-добрата

    8 34 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/". 🐎

    Коментиран от #248

    19:36 05.02.2026

  • 86 Карго 200

    7 39 Отговор
    Каквото и да е принудило Мъск да изключи "Старлинк" на руснаците е добре!
    Светът няма да забрави, че 4 години Мъск се правеше на разсеян и помагаше за военните престъпления на руските терористи.
    По-добре късно, отколкото...още по-късно.

    19:39 05.02.2026

  • 87 Факти

    7 46 Отговор
    Ясно е, че Зеленски защитава родината си. Някой разбра ли, обаче, Путин за какво воюва? Защо уби толкова много руснаци? Защо скъса връзки с Европа? Защо стана васал на Китай? Каква е ползата за Русия от всичко това?

    Коментиран от #91

    19:39 05.02.2026

  • 88 Ясно е на всички

    29 4 Отговор
    че бай дончо трябва да издърпа ушаките на
    зелката като дойде в белия дом
    за да има
    споразумение за прекратяване на войната

    19:40 05.02.2026

  • 89 Иванов

    21 3 Отговор
    Изглежда и Борис Джонсън е бил там.

    19:42 05.02.2026

  • 90 Карго 200

    6 18 Отговор
    Украинците са " провокатори-военнолюбци " готови да се защитават до последния руснак.

    19:43 05.02.2026

  • 91 Ха ХаХа

    20 5 Отговор

    До коментар #87 от "Факти":

    Ти ли ще търсиш сметката на Русия?
    Ще чукаш чакъл в Белене като национален предател но българите в Украйна

    Коментиран от #93

    19:44 05.02.2026

  • 92 нищо ново под слънцето

    4 24 Отговор
    Путин не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляван. Всеки мир в Украйна ще означава край на политическата му кариера и, вероятно, не само политическата.

    Коментиран от #97

    19:45 05.02.2026

  • 93 Хехе

    5 19 Отговор

    До коментар #91 от "Ха ХаХа":

    А на теб пък какво ти пука за Русия, тя е вражеска за нас държава, да се оправят Хехе

    19:46 05.02.2026

  • 94 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    4 26 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
    Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!

    19:49 05.02.2026

  • 95 До подържниците

    30 5 Отговор
    На Наркоманията - Окраина в събота ще има съботник за копаене на външни тоалетни в Киев записвайте се моля ви от сърце .Ха Ха .

    19:49 05.02.2026

  • 96 Ен Би СИ

    19 3 Отговор
    Гн.Зеленски, вярно ли е че ще воюват е до последния украинец?
    Аз съм евреин

    19:49 05.02.2026

  • 97 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 30 Отговор

    До коментар #92 от "нищо ново под слънцето":

    Не, единственото му условие за мир е да се върне ситуацията в Европа... от преди 1989 година. Ако си мислиш, че руснаците са се примирили със загубата на „Студената война“, много се лъжеш. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.

    Коментиран от #100, #117, #223

    19:50 05.02.2026

  • 98 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Кпмо руснаци те излъга ха, че няма да боли?

    19:52 05.02.2026

  • 99 Уса

    24 3 Отговор
    Зеления дрсльо не разбра ли,че е агент на Путин а вече и на Тръмп.Ако искаха отдавна да са го пуснали върху разлятото масло

    Коментиран от #116

    19:53 05.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Да,бе

    28 5 Отговор
    А да плащаме за поддръжката на украинските гробища не ще ли наглият му еврейски наркоман...Добре,че няма да има такава измислена държава и Европа е големият печеливш от кончината и.

    20:09 05.02.2026

  • 102 Гошо

    34 3 Отговор
    "Володимир Зеленски: Войната продължава! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа" ХЕ .ХЕ Вярно си е смешник тоя

    20:09 05.02.2026

  • 103 Продължавам да не разбирам

    34 3 Отговор
    Защо ние от ЕС плащаме войната на Окрайната?

    20:10 05.02.2026

  • 104 Аха

    17 4 Отговор
    Та си я финансира сам и кикитата да вадят заплатите, стига са висели по жълтите павета всека заплата за зеля

    20:10 05.02.2026

  • 105 УКРАЙНА СЕ НУЖДАЕ САМО

    23 4 Отговор
    ОТ ЗАКРИВАНЕ НА ТАКЪВ КЕНЕФ.

    20:11 05.02.2026

  • 106 аФтора, аФтора

    30 4 Отговор
    Тоя наркоманизиран клоун вече не крие шантажа и наглостта си!?!!!!
    С какво му е длъжна европата...?!?!? Че се поддаде на корупцията на Шорош и тръгна на братоубийствена война, подлъган от звъна на сребърниците?!?!??? Уби младежта на нацията си! Сега посяга и към.нашите деца?!?!?!!!!! Анáтема! Зельоооо!!!!

    20:13 05.02.2026

  • 107 И това

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":

    само срещу 5 500.0 героично погитали захистници, впечатляващо е, досеги такава ефективна войска на бойното поле световната история не познава....

    20:13 05.02.2026

  • 108 Факти

    23 6 Отговор
    Украйна се превърна в черна дупка за ЕС-райха.

    20:14 05.02.2026

  • 109 Зеленото влечуго

    12 7 Отговор
    До последно ще изтребва укри...

    20:18 05.02.2026

  • 110 Факт

    6 2 Отговор
    Щом им харесва!

    20:19 05.02.2026

  • 111 ,,,,,,

    7 4 Отговор
    Кажи го на тоя, на който си се продал, аман от чужди интриги.

    20:19 05.02.2026

  • 112 Ватенка

    13 4 Отговор
    Тоя си пече питката така че да краде и след войната

    20:20 05.02.2026

  • 113 руската мечка

    4 14 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:20 05.02.2026

  • 114 Карго 200

    17 3 Отговор
    Рубио косвено признава, че преговорният процес между Украйна и Русия изглежда „безнадежден“.

    Надявам се, че на всички е ясно защо не работи и защо украинците остават скептични. Страните са разделени от фундаментални различия, които Вашингтон просто избира да игнорира. Русия изисква капитулация на Украйна. Украйна отказва. А САЩ продължават да говорят за бизнес сделки, които ще дойдат някой ден след това.

    20:21 05.02.2026

  • 115 Гай Турий

    26 3 Отговор
    Крайно време е управляващите маймуници в Юръба да бъдат изритани и се спре с това угаждане на наркомана в зелен потнтик. Никакви пари и помощ за фашисткия режимм в Киев. Нито цент! Да бъде ликвидиран и се приключи както трябва.

    20:21 05.02.2026

  • 116 ...

    6 14 Отговор

    До коментар #99 от "Уса":

    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #236

    20:22 05.02.2026

  • 117 нищо ново под слънцето

    4 16 Отговор

    До коментар #97 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ти да не си мислиш, че си единствения разгадал какво иска Путин, Медведев и сие, че си тръгнал да обясняваш и на другите? Не е важно какво искат, а какво се очертава да получат. И точно там ги стяга чепика всичките, че губят всичко ако само се прекрати войната, дори и временно. Руснаците може да са много търпеливи, също като нас, но падне ли им пердето нищо не жалят. В Русия след Петър Първи остане ли няколко години без война и става или революция, или разпад на държавността като през 1991 г. В тази огромна държава ако не бъдат промивани мозъците им, че всички имат единствената цел да ги унищожат и не им се отвлича вниманието с войни започват да мислят, да се осъзнават и веднъж тръгнат ли срещу Кремъл вече няма оправия.

    Коментиран от #146, #157

    20:22 05.02.2026

  • 118 ?????

    22 4 Отговор
    Ха ха.
    Дайте ни още кинти за да ги накараме останалите живи да мрат за ваште интереси.
    Аз тва прочетох.
    А беше толкова лесно.
    Не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Не е ли така бре в@шта м@ма?

    20:22 05.02.2026

  • 119 ЗеленЧук

    16 5 Отговор
    Ако може парите още сега да ми ги пратите че ще правя диамантен тоалет.

    20:22 05.02.2026

  • 120 Г.Пуяков

    14 3 Отговор
    ПАК НИЩО ЦЕЛИЯ НАПЪН РАЗКАРВАНЕ НАСАМ НАТАМ ОТИДЕ НА ВЯТЪРА.ЕДИНСТВЕНО ЩЕЛИ ДА СИ РАЗМЕНЯТ ПЛЕНИЦИ. ПОРЕДНОТО ОТЛАГАНЕ КОЕТО ЩЕ НСВРЕДИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ.
    ДО КОГА ЩЕ ОТЛАГАТ!? СИГОРНО ДО ПЪЛНС КСПИТОЛАЦИЯ НА УКРАЙНА. ТОГАВА АМЕРИКАЦИТЕ НИЩО НЯМА ДА ВЗЕМАТ ОТ ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НА УКРАЙНА ЗДЕЛКАТА ИМ ЩЕ ОТПАДНЕ.

    20:23 05.02.2026

  • 121 Иван

    14 6 Отговор
    Боклука Кирил Петков е по-симпатичен от гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Олодомир Еленски.

    20:24 05.02.2026

  • 122 Зеля

    13 5 Отговор
    Се нуждае от двама роми с големи керестета.

    20:26 05.02.2026

  • 123 Банкер

    19 5 Отговор
    Господин Зеленски е експерт по чуждите финанси.

    20:27 05.02.2026

  • 124 Емил

    20 5 Отговор
    Наглец!!!
    Европа да му дава пари за краде и да му плащаме загубената война!

    Коментиран от #135

    20:28 05.02.2026

  • 125 Тити на Кака

    7 3 Отговор
    Зелебобосът пак въздъхна облекчено!
    Че ако войната наистина бе приключила.....

    20:30 05.02.2026

  • 126 Факти

    5 15 Отговор
    До този момент Русия е платила над 600 милиарда долара за войната и ще получи 20% от Украйна. Всъщност са 13%, защото 7% бяха окупирани преди това. ЕС е платил под 200 милиарда долара и ще получи 80% от Украйна. Русия плаща над 46 милиарда за 1%, а ЕС - под 2,5 милиарда. Разликата е 20 пъти 😁 Многоходовият май много се наигра 😉

    20:31 05.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 хитрата маймунка иска още

    19 3 Отговор
    да цица наивните еврогейци
    че уж урк армия ще ги защитава

    Коментиран от #130

    20:32 05.02.2026

  • 129 ти да видиш

    17 3 Отговор
    Защо постоянно се внушава на европейците, че трябва да финансират бизнеса със смърт, т. е. войната на зеленияпор!?

    Коментиран от #132

    20:33 05.02.2026

  • 130 И Путин цица

    2 6 Отговор

    До коментар #128 от "хитрата маймунка иска още":

    Мужика руски и то ЯКО.

    20:34 05.02.2026

  • 131 Ха,ха

    19 3 Отговор
    На целия свят му писна от тая зелена марионетка и чужди интриги.

    Коментиран от #133

    20:34 05.02.2026

  • 132 Европейски оръжия

    5 4 Отговор

    До коментар #129 от "ти да видиш":

    Избиват руснаци. Военните заводи печелят милиарди от това.

    20:35 05.02.2026

  • 133 Я пъ тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #131 от "Ха,ха":

    Света печели от войната милиарди. Путин губи милиарди.

    20:36 05.02.2026

  • 134 Мнение

    22 3 Отговор

    До коментар #53 от "Прав си":

    Вкл и тези дето ги тикаха в белите бусове, като чували с картофи, и те ли загинаха за свободата си?!

    Я кажи какво очакваш да се случи от страна на САЩ, при евентуални военни бази на Русия и Китай в Мексико и в Канада???

    Тъпоумието (липсата на логическа критична мисъл) трябва да бъде обявено за опасна болест, която кара промитите мозъци да воюват за "демократи" като шорош, гейтс, клинтън и др подобни "филантропи"!!!

    Коментиран от #140

    20:37 05.02.2026

  • 135 От оръжия се печели

    4 7 Отговор

    До коментар #124 от "Емил":

    Освен това масово се избиват руснаци, благодарение на Путин.

    20:38 05.02.2026

  • 136 Докато натовско оръжие

    6 3 Отговор
    Избива руснаци, мир в Украйна нема да има.

    20:40 05.02.2026

  • 137 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 11 Отговор
    НАТО крепи Украйна.....идеалния полигон за тестване на западно оръжие и трепане на руснаци.

    Коментиран от #144

    20:41 05.02.2026

  • 138 хипноза

    16 4 Отговор
    ЗелЬОО,цялият трезвомислещ свят те презира и ненавижда.

    20:47 05.02.2026

  • 139 не може да бъде

    10 4 Отговор
    Хареса ми това че Зеленски потвърждава че украинската армия е мобилизационна!В момента както разбираме тя е около 800000 + някакво число!?Считам че е уместно да се зададе въпросът колко мобилизации проведе украинската армия от 2022 г.насам и къде са мобилизираните войници ... в украинската армия за разлика от руската демобилизация се осъществява при тежко раняване което прави войника непригоден за война!? От 2023 г. до 2025 г-всеки месец ако се не лъжа мобилизираха по 30000 души!?Сега би трябвало украинската армия да е към 2100000 -220000 ...по занижени оценки!?Липсват около 1400000 души .....е това са украинските загуби -убити ранени пленени!?

    Коментиран от #143, #145

    20:48 05.02.2026

  • 140 Факти

    6 14 Отговор

    До коментар #134 от "Мнение":

    САЩ не нападат Канада и Мексико и те не търсят помощ от Русия. Лесно е. Кой вкара Финландия и Швеция в НАТО? Русия с нейната война в Украйна. Преди това бяха двете войни в Чечня и войната в Грузия. Източна Европа от страх влезе в НАТО. Русия сама разшири НАТО, а сега реве заради деянието си. Точно като малките деца.

    20:48 05.02.2026

  • 141 иран геран

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":

    това на четеш на вестника с който си бришеш сутрин задният двор в селският клозе.

    20:49 05.02.2026

  • 142 Соваж бейби

    18 5 Отговор
    Този вече открито се подиграва с Европа и ни мисли за м@лоумни ,да си прибира украинските мигранти и да се оправят САМИ!Черна фобия украинска

    20:51 05.02.2026

  • 143 Путинистче идиотче

    5 9 Отговор

    До коментар #139 от "не може да бъде":

    То и при РУСКАТА армия е същото, дори по лошо.

    20:51 05.02.2026

  • 144 не може да бъде

    8 3 Отговор

    До коментар #137 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Не е само за това -в досиетата Епщайн има документи които показват че Епщайн е възнамерявал в Украйна да създаде лаборатория за новородени бебета по дизайнерска програма с помощта на генното инженерство!?Така се казва -дизайнерска програма- която е била задействана но е останала в начален стадий!?

    Коментиран от #150

    20:52 05.02.2026

  • 145 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #139 от "не може да бъде":

    В армията се правят ротации, мой човек. Никой не може да воюва постоянно. Спортните отбори са 2-3 пъти по-големи от това, което виждаш на терена. Има и много убити, то е ясно. Но изобщо не са толкова, колкото ти се опитваш да внушиш.

    Коментиран от #153

    20:52 05.02.2026

  • 146 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 18 Отговор

    До коментар #117 от "нищо ново под слънцето":

    Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    20:53 05.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Кръвния данък за Путин

    4 11 Отговор
    Плащане от мужика руски е безсрочен.....до последния руснак. Путин изби над милион руснаци, най много след ВСВ. Честито на другаря Путин.

    Коментиран от #179

    20:54 05.02.2026

  • 149 Зелю

    15 3 Отговор
    Сега пък и пари за наемници иска цяла Европа ще работи за наркомана егати и наглеца тоя тая дрога му е замъглила мозъка

    Коментиран от #151

    20:55 05.02.2026

  • 150 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 4 Отговор

    До коментар #144 от "не може да бъде":

    Същите намерения е имал Епщайн и за Русия, ама айде.

    20:56 05.02.2026

  • 151 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #149 от "Зелю":

    То и цяла Русия работи з дъртака Путин, дето избива руснаци като за последно.

    20:57 05.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 не може да бъде

    4 2 Отговор

    До коментар #145 от "Факти":

    Ротацията не е демобилизация !

    21:01 05.02.2026

  • 154 Анто фашишчето

    14 4 Отговор
    Е, няма такъв наглец като наркоманчето!
    И Дончо не може да мечтае за такова « уважение»

    21:02 05.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Путин е АГРЕСОР

    4 11 Отговор
    С агресор не се преговаря, той са трепе.

    21:06 05.02.2026

  • 157 Факти

    5 13 Отговор

    До коментар #117 от "нищо ново под слънцето":

    Всъщност Октомврийската революция идва след провала в ПСВ, а разпадът на СССР идва след провала в Афганистан. Сега нещата вървят в същата посока. Путин се притеснява, че ако спре сега, народът може да му търси сметка защо не е постигнал целите, които бяха демилитаризация и денацификация на Украйна. На всичко отгоре НАТО се разшири с Швеция и Финландия и им лепна нови 1340 км граница, с които я увеличи над два пъти. Самият Путин в момента усеща войната като провал и се притеснява от реакцията на руския народ. Затова се опитва поне да вземе целия Донбас, за да изглежда това като някаква победа. Очевидно, обаче, силите не му стигат и затъва все повече и повече. Той ходи по тънък лед, който се крепи на търпението на руския народ.

    Коментиран от #173, #190

    21:06 05.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Факти

    4 16 Отговор

    До коментар #147 от "КАК САМО БЕЗ СВЯН":

    От какво ги е пазила Русия? 😂 От това да влязат в правия път и да забогатеят като Полша. Затова на украинците им писна от руското робство и се обърнаха на запад. Те не са наведени като белорусите.

    Коментиран от #184, #191

    21:09 05.02.2026

  • 160 ГОСТ

    21 2 Отговор
    на тоя зелен гущер всички са му задължени. това нищожество няма наяждане.то не беше пари за оръжия за затъналият им буджета сега да им плащаме и за наемници човек свикнал да краде вечно си остава крадец до като го хванат и опандизят. колкото и да лежи не се поправя по лесния начин го блазни от колкото да работи.

    21:10 05.02.2026

  • 161 Хахахахаха

    14 3 Отговор
    Украинската армия е точно обратното. Тя е с недостиг на персонал. Никой не знае къде са изчезнали милионите украински войници, споменати от украинския министър на отбраната Резников през 2022 г. Зеленски наскоро заяви, че загубите на украинската армия са само 55 000. Къде тогава е милионната армия?

    Ксавие Моро, военно-политически експерт от Франция и завършил Специалното военно училище в Сен Сир

    Къде са бе Зеленски, кажи къде са тея милиони украински войници, хаххахах къде саааа, смятай и франсетата и англичаните взеха да се питат, кой ги кара тея танкове къде саааа

    21:11 05.02.2026

  • 162 Моряка

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Морски":

    Колега,понякога сънищата се сбъдват.ПовЕрвай ми.

    21:11 05.02.2026

  • 163 Зеления

    16 3 Отговор
    "Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа"

    Абе важното да има златни тоалетни и бело ние сме готови и последния украинец да бусифицираме

    21:15 05.02.2026

  • 164 Моряка

    14 3 Отговор
    То бива бива гьонсуратлък,но Зеленото надмина по този показател даже нашия нерез Дебел Сашко.

    21:17 05.02.2026

  • 165 Да бе да,Зельо...!

    18 3 Отговор
    ,,Платена армия,финансирана от Европа...!"
    Да,ама на мен и на другите, вече ни писна да ни празнят социалният евро-джоба,в посока-,,Бездънната каца-Украйна"...!

    Коментиран от #213

    21:17 05.02.2026

  • 166 Хахахахаха

    10 3 Отговор
    Ксавие, възможно ли е затопляне на отношенията между Париж и Москва?
    Инициативата тук идва от Франция, защото, както руската дипломация често е казвала, Москва винаги е отворена за преговори. През 2022 г. Макрон заяви, че не иска да разговаря с Путин, през 2023 г. повтори това, а през 2025 г. самият той му се обади


    Очевидно е, че Франция разбира, че Русия спечели войната и сега иска да възстанови отношенията, предвид катастрофалното състояние на френската икономика. Ето защо Франция не одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна. Ще трябва сами да вземем заем с 3-4%, за да осигурим безлихвен заем на Украйна. Франция не може да си позволи подобни разходи, защото е на ръба на фалита.

    Хахахаха, карай бе важно е че укрите вярват че печелят, хахахаха целия свят взе да се гъбарка с Зеленски Мале падам от смях хахахахаха, не мога ааа къде са войниците, кога ще е топло Киев, колко много въпроси. Ааа ааа не издържам

    21:17 05.02.2026

  • 167 Антикомуне

    13 3 Отговор
    Тези украинци много изнагляха. Европа да им наеме армия за битки с Русия, 😁. Защо???
    ЗЕленски да вземе да си прибере от Европа мъжете които се крият като мишки и да ги праща на фронта.

    Коментиран от #170

    21:17 05.02.2026

  • 168 Запознат

    9 3 Отговор
    "финансирана от Европа"

    Зельо зельо белото ти е спихнало мозъка - преговорите са между САЩ и Русия а ти си там само да подпишеш капитулацията и нито теб нито Европа някой ги пита. Те даже не са поканени да гледат.

    21:18 05.02.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #167 от "Антикомуне":

    Много са нагли, как може да не се предават, а да бият руснака вече 5-10 години. Наглост просто - представи си!

    Коментиран от #175, #178

    21:20 05.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Учуден

    10 3 Отговор
    Зеления дали ще остане изненадан след като разбере че европейските "лидери" също са подписали договори с Русия зад гърба му. Тя съдбата на полезните ид.ио.ти винаги е такава - използвани и изоставени.

    21:22 05.02.2026

  • 173 Да те светна

    11 4 Отговор

    До коментар #157 от "Факти":

    Айде,не ги мисли Путин и руския народ!Руснаците подкрепят напълно своя лидер.А пред бюрата за записване на доброволци постоянно има опашки.

    Коментиран от #201

    21:22 05.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Хахахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #170 от "Ха ха ха ха":

    Хахахаха, че как ще бият то няма хора по думи на Зеленски хахахха, гледам че украинци бият украинци Киев, на фронта само руснаци има, Зеленски каза, че украинци няма, няма армия там, франсетата питат къде е милионната армия хахахааххаахах

    21:23 05.02.2026

  • 176 Пуля

    4 2 Отговор
    Войната в Украйна както и всички войни по света ще спрат когато в света останат само ТРИ ДЪРЖАВИ: РУСИЯ, САЩ И ИЗРАЕЛ! Иначе конфликти ще има докато Свят Светува!

    Коментиран от #182

    21:23 05.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Антитрол

    16 4 Отговор

    До коментар #170 от "Ха ха ха ха":

    "бият руснака вече 5-10 години"

    Бият ама само в козяшката пропаганда - иначе зеления реве моля ви се кажете на Путин поне за малко да прекрати ударите над Кииф че не издържаме вече.

    21:24 05.02.2026

  • 179 калинчо

    11 2 Отговор

    До коментар #148 от "Кръвния данък за Путин":

    а зеленски колко изби, сега и преди, а?

    21:25 05.02.2026

  • 180 Беееееее

    15 1 Отговор
    Нали за това ни наложиха еврото!Сега всичко поскъпнало двойно!Ами трябват пари за защитниците на Европата!

    21:25 05.02.2026

  • 181 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Еми тогава":

    Колега,съгласен съм,ама не посочваш как ще бъдат отстранени бандерите.Много са- няколко милиона.С каква технология,с каква производителност,за колко време.Надявам се да е безболезнено,хуманно.И как ще ги ловят из тези блатисти гори.А може би отгоре,с Новичок,на големи площи?

    Коментиран от #186

    21:26 05.02.2026

  • 182 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #176 от "Пуля":

    Ами Китай и Индия?

    21:28 05.02.2026

  • 183 Учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #174 от "Българин":

    "Украйна искала да направи война между Русия и НАТО"

    Правиш ли разлика между прокси война и директна, правиш ли разлика между конвенционална и ядрена война - или мозъчето не стига за такива сложни работи.

    21:28 05.02.2026

  • 184 ПАЗИШЕ ГИ ЯКО.

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Факти":

    Даваше И съм сигурен в това Защото съм живял със тях и зная що са люде са. Личен опит

    21:28 05.02.2026

  • 185 Механик

    16 1 Отговор
    Е, няма такива наглеци!
    Кога се бихте в гърдите, че ще бесите руснаците по клонаците, не ставало дума европа да ви плаща платена армия.
    Кога се кълняхте, че ще се къпете в руска кръв, също не говорехте, че ние трябва ние да плащаме.
    Ми, няма такъв нагъл народ на тая земя.

    21:30 05.02.2026

  • 186 Учуден

    10 1 Отговор

    До коментар #181 от "Моряка":

    "как ще бъдат отстранени бандерите.Много са- няколко милиона"

    И къде ги тези бандери бе и защо не са на фронта ами Сирски постоянно реве че руснаците имали числено превъзходство.

    Коментиран от #192, #204

    21:31 05.02.2026

  • 187 Дръта чанта

    12 1 Отговор
    Наште атлантици безплатно ще се включат в войната да се бият за зеля

    21:33 05.02.2026

  • 188 Дръта чанта

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "руската мечка":

    А ти ке ми гризнеш дрътия

    21:34 05.02.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Моряка

    11 1 Отговор

    До коментар #157 от "Факти":

    Руския народ не може да се залъже само с Донбас- за 4 години- с много жертви.Путин няма избор.Или ще си върне цяла Украйна без бандерска Галиция( Лвовка и Иваново Франковска области) или няма да бъде Путин,ще го разпутят.И времето работи против него.Времето изисква Сталин.

    21:38 05.02.2026

  • 191 Антитрол

    11 1 Отговор

    До коментар #159 от "Факти":

    "От това да влязат в правия път и да забогатеят като Полша"

    Ами те бяха много по богати от Полша бе ту.пан до Майдана . Даже бяха по-богати отколкото Полша е сега. Правеха ракети, самолети, самолетни двигатели ама дойдоха господарите ти и Украйна тръгна надолу.

    Ние като сме в правия път богати ли сме - от Източна Европа единствено поляците са католици и само тях толерират - не разбра ли че господарите ти искат да унищожат православието.

    21:39 05.02.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    Този нагъл наркоман сам да си плаща сметките. Няма такава държава на която други да й плащат сметките, освен просешка Украйна.

    21:45 05.02.2026

  • 194 Аоо

    12 1 Отговор
    ЕС ще финансира армия на Украйна, а целя и тия около него ще си купуват златни тоалетни, бидета и вани.

    21:46 05.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 ЗАЩО...

    13 2 Отговор
    От Европа бе наш.....,от вашата олигархия дето е виновна за всичко до сега.....или това е прецезиран план ЕВРОПА да се затрие ......

    21:49 05.02.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 СССс

    17 1 Отговор
    Колко трябва да си глупав да даваш 💸 на най крадливия евреин. Покрайна е черна дупка.

    21:51 05.02.2026

  • 199 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Баламите да плащат за златни кенефи на най корумпираната държава и укрите да гният в окопите. Този съвсем се е побъркал.

    21:51 05.02.2026

  • 200 хронос

    3 1 Отговор
    Търси суицидни мазохисти и то повечко.

    21:58 05.02.2026

  • 201 ПЕСКОВ:

    2 5 Отговор

    До коментар #173 от "Да те светна":

    " Всеки месец мобилизираме нови 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
    😂

    това са към 700 000 руски войници на година си заминават.

    21:59 05.02.2026

  • 202 Валентин Милевски

    19 1 Отговор
    Тоя наркоман Зеля,има ли поне малко акъл в изпържената си кратуна.
    Хем да си има армия,хем някой друг да плаща за това.
    Браво,бе юнак!!
    То,така всеки знае да се пъчи.
    Като искаш армия,глупако крадлив,си върни "бежанците", намери си пари,и си я създай.
    Ние не сме съгласни да живеем в бедност заради мегаломанските мечти на един идиот.

    22:01 05.02.2026

  • 203 Бай Мецан

    11 1 Отговор
    Меки круши искаш ли.

    22:02 05.02.2026

  • 204 Моряка

    13 1 Отговор

    До коментар #186 от "Учуден":

    Бандерите са голяма работа ко ще правят на фронта.Те са отзад,Заград отряди.

    22:07 05.02.2026

  • 205 БеГемот

    0 1 Отговор
    Чакай малко....къде отиваш ти може би.......как тъй ....то комунизъма свърши....

    22:14 05.02.2026

  • 206 Перо

    12 1 Отговор
    И ние се нуждаем от модерна армия с чуждо безвъзмездно финансиране, но за нас дебелия, а за ционисткия шут сумата на помощите надхвърли 1 трилион евро и долари! И кой вярва, че тоя гном ще спасява Европа!

    Коментиран от #234

    22:15 05.02.2026

  • 207 Никой

    9 1 Отговор
    Украйна ще ни докара много проблеми на главата - това е твърде неприятно. Те са основно - мързеливи - - тоест - трябва да им работим - завистливи са, айде и това - изобщо - взимаме си белята.

    Но какво пък - нека. Европа сме едно отворено за Народите от всички страни.

    Нали - кой откъде свирне.

    22:17 05.02.2026

  • 208 Госあ

    9 1 Отговор
    Смешник. Връщай парите бе !

    22:23 05.02.2026

  • 209 Алиса Вайдел- реч в парламента

    11 1 Отговор
    Стига стте правили комедия Гн.Зеленски, тук не е снимачна площадка на вашият сериал, а парламент на държава която вие цинично грабите вече трета година.На практика вие сте талантлив мошенник който превърна войната в свой печеливш бизнес проект, в който са милиардите евро на немските данъкоплатци

    22:24 05.02.2026

  • 210 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Ами ко да правят в Украйна,никой не иска да го убият.

    22:25 05.02.2026

  • 211 Хавзис

    9 1 Отговор
    Ей тука вече прекали и ще си останеш сам Г-н Зелений . Платена , ама от Европа . Нещастник ,губиш поддръжници от всякъде. Малко ли наливаха и наливат народите и сега . Стига . Събирай си мутрите и децата на политици и мафиоти със автомобили за над 100 000 Евро и им вземай тяхните пари . Между другото питай мутресите и мутрите ти защо не са на война . Да си обираш избягалите и се оправяйте . Нито си в НАТО, нито в Европейски съюз . Не ти стигат улеснена търговия ,приоритетни стоки вкарани в нашите магазини с подбиващи цени , оръжия и пари . Нямате наяждане и със сигурност вече сте решили как да доите Европа за дълго време докато я съсипете. Нямате разлика с ромите на социал. Кърлежи. С мир или война -по-далече от рускоговорящи . Събери си откраднатите пари от досегашните помощи. В твоите приближени и техните банки са.

    22:25 05.02.2026

  • 212 Хи хи

    8 1 Отговор
    Брех че просссссс тоз маленкий зеля !!! Армия щял да прави, пък ние да му я плащаме ??!! Ми ний сме в нато бе, нато ша ни пази !!!!

    22:26 05.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Един и същ галфон пише цитирания и предния коментар. Кеф ми е, че ги докладвам за изтриване - зациклил е като папагал едно и също.

    22:26 05.02.2026

  • 215 Тцтцтц

    4 1 Отговор
    Кураби йката. знае

    22:27 05.02.2026

  • 216 Хохо Бохо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    усраинските гробища на нацисти се визжат от космоса

    22:31 05.02.2026

  • 217 Веса

    9 1 Отговор
    Нагъл наркоман ! Никой не ви е длъжник ! Вие започнахме войната !

    22:40 05.02.2026

  • 218 От чужбина

    9 1 Отговор
    Прочетох само заглавието и това ми стига.
    Пълни глупости. Същото могат да кажат и нашите политически хУбавци - България има нужда от платена армия на европейска издръжка. Абе кой луд издържа чужда армия? Само победения, капитолиралия издържа чужда армия.

    22:57 05.02.2026

  • 219 Интересното

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Новина на часа":

    Е че Иран е имал такъв дрон, в международни води или териториални и е бил свален, защото заплашвал сигурността на корабите им…
    Защо мислиш, че Русия ще търпи такива безкрайно…

    23:00 05.02.2026

  • 220 Факти

    6 9 Отговор
    До момента ЕС е дал 193 милиарда евро за Украйна (общо военна и икономическа помощ) - средно 48 милиарда на година. Бюджетът за тази година е същият - 45 милиарда евро от 20 трилиона БВП = 0,225%. В същото време Путин е дал 500+ милиарда, т.е. 125+ милиарда на година. Бюджетът за тази година е драстично увеличен на 210 милиарда от 2,1 трилиона БВП = точно 10%. ЕС дава 44 ПЪТИ по-малко от Путин като дял от икономиката си и успешно го удържа, като в последните 3 години той реално не е превзел нищо. Накрая ЕС ще вземе 80% от Украйна, а Путин - 20%. Така ЕС с 44 пъти по-малка инвестиция ще получи 4 пъти повече територия. Да не забравяме, че ЕС не губи войници, а Путин изгуби безброй такива. Гледайки тези цифри става ясно, че ЕС може спокойно да увеличи помощта така, че украинската армия да изтласка обратно орките на Путин. Причината да не го прави може да бъде само една - да не го докарат до отчаяние и той в яда си да извърши ядрен удар. Друга причина да го галят НЯМА. Русия е много слаба и ЕС може сам да я смаже. Проблемът е само атомът.

    Коментиран от #221, #251

    23:46 05.02.2026

  • 221 От чужбина

    9 1 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    Лелее, ти верваш ли си на това дето си го написал? С какво, с коя войска укринците ще изтласкат руснаците? Не Украйна не и останаха вече войници, а като свършат войниците заминава и територията. Скоро ще се наложи или капитулация или изпращане на войски от "Клуба на желаещите". Ако искаш бегай, и сега да тръгнеш нема да те върнат.

    23:58 05.02.2026

  • 222 Не сме длъжни

    9 3 Отговор
    Да,да всичко което ти скимне ,това ще прави Европа.Ти не помисли за народа и продължаваш с глупости.Защо трябва да страдат всички хора в Европа заради теб.Я си гледай работата! Никой с нищо не ти е длъжен! Сега къде е Байдан дето ти даваше съвет да не преговаряш?

    23:59 05.02.2026

  • 223 Начин за беопасност и мир

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    За безопасността на Европа трябва да се подпишш договор всички воиски на Нато да се преместят в Западна Германия, всички руски зад Урал. Толкова трудно ли е да се постигне такова споразумение? Междинните държави да са с нула воиски и оръжия. Това може да стане етап по етап за 5-7 години. Тогава ще има вечен мир поне в Европа.

    Коментиран от #224, #230

    00:01 06.02.2026

  • 224 Филм

    0 0 Отговор

    До коментар #223 от "Начин за беопасност и мир":

    Има такъв филм последният шотландски боец…
    Ситуацията не е по различна. Само един ще остане…
    Поради тази причина и войните няма да спрат…
    Лошото е, че вече не зависят от броя щикове…

    00:16 06.02.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Желязков

    9 1 Отговор
    А на България е необходим водопад финансиран от Европа

    00:32 06.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Не е вярно това

    14 1 Отговор

    До коментар #39 от "Баба Ванга казала":

    Ванга обичаше Русия и когато руснаците са я попитали за бъдащето й, тя е казала: "Русия е Велика страна! При Вас всичко ще е добре. Русия ще се издигне!" Така и стана. Русия се издигна като феникс от пепелта!

    00:50 06.02.2026

  • 229 Баба Гошка

    12 2 Отговор
    ГответИ сА да плащате за 800 000 златно тУалетни чинии. За всеки платен укрохерой по една в добавка на заплата, рацион, настаняване, униформа, орръжжие, циггари, беллоо на туммбак и т.н. по 2 месеца годишно ще работите за тях и по още два за възстановяването на територията им, и по още 2 за "отбраната" на германацитата и по 5 месеца за българската администрация. За ваши лични нужди една заплата от 12 остава. Дано да ви стигне.

    00:57 06.02.2026

  • 230 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #223 от "Начин за беопасност и мир":

    Кой печели от войните по принцип? Някои банки кво ще правят без войни

    01:01 06.02.2026

  • 231 Уса

    9 1 Отговор
    Агента Зеленски от червената армия погреба Украйна

    01:04 06.02.2026

  • 232 Офффф

    7 0 Отговор
    И аз искам в космоса ама нема, най много да го отнесат банките на ротшил и рокфелер, вечните спонсори на войни, древен занаят.

    01:06 06.02.2026

  • 233 Да бе да

    13 1 Отговор
    Белото съвсем му е изпило мозъка на Зеленую...

    01:07 06.02.2026

  • 234 Ха,ха

    11 1 Отговор

    До коментар #206 от "Перо":

    Ма зелената марионетка как развъртя бизнеса, с чужда пита помен

    01:08 06.02.2026

  • 235 Търновец

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Вашия президент е военнопрестъпник и корумпиран терорист, а два милиона от вашите се отклоняват от военна служба.

    03:44 06.02.2026

  • 236 Уса

    5 1 Отговор

    До коментар #116 от "...":

    Такава е ролята на Зеленски и добре се справя

    05:33 06.02.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Иво

    9 0 Отговор
    От къде на къде трябва да е финансирана от Европа?! Тези до кога ще живеят на гърба на европейците?! Тукашните четвърта година са по хотели и на помощи!

    07:22 06.02.2026

  • 239 кастро

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Имат ГЛОНАСС

    07:37 06.02.2026

  • 240 Ама това е най лесно

    6 0 Отговор
    Дигаш белия байряк...Пишеш молба до Путин и връщаш Х0х0лия към Русия и имаш армия имаш сигурност...

    08:16 06.02.2026

  • 241 Даа!

    6 0 Отговор
    Само моше или хъмпърцур,може да бъде толкова нагъл и нахален.Цял континент от 520 милиона граждани,да му поеме " издръжката" на платена армия.И връх на гъонсуратлъка му- от осемстотин хиляди души!? Само храната за ден ,дори при смешните 5 евро отскача на 4 милиона евро за ден! Над 1,3 милиарда на година,само за войнишкия казан.

    08:22 06.02.2026

  • 242 Омбре

    8 0 Отговор
    Е няма такава наглост. Да искаш да имаш армия,която да я финансира европа, при положение,че не си в ес и нато. И на какво основание, европейците трябва да финансират чужда армия,а не своя собствена? И като не може да се финансира собствена армия,за какво ти е? Или свикнахме чиновнците европейски да ви дават пари и наглостта е вече придобива космически размери-ток,пари,армия,оръжия и т.н.

    10:38 06.02.2026

  • 243 войната ше бъде дълга

    1 1 Отговор
    10 до 20 години.тъй пише в английската политикономика. читети ве хора....

    11:02 06.02.2026

  • 244 войната ше бъде дълга

    1 0 Отговор
    споко. сичко е в норма... обикновен кап..ит..али....зъм....

    11:14 06.02.2026

  • 245 Мара Балканска

    5 0 Отговор
    Този нелегитимен президент стана по-нахален и от Тръмп. Апетитът идва с яденето и ако ЕС продължава да му налива в гърлото още и още милиарди ще поиска да стане председател на Европейската комисия, а Украйна да председателства Съвета на ЕС за постоянно.

    11:17 06.02.2026

  • 246 Статистик

    5 0 Отговор
    По груба сметка на тази 800000 армия ще и трябват към 3 млрд евро месечно само за заплати. Отделно храна, спане, облекло, екипировка, лично оръжие. Значи 5-6 млрд евро месечно,или 70 млрд годишно. Оръжията - отделно, и отидохме на 100 млрд. Да де,но Европа няма такива пари, а и Дончо не дава. От което следва, че Зе ще духа таратора!

    11:23 06.02.2026

  • 247 Ха дано

    1 0 Отговор
    ....Ама надали! Тук вече Зеленски отиде твърде далеч! Няма как Европа да се ангажира с платена армия за Украйна.Европа може да ПОМАГА, но и тя си има свои грижи, уморена е вече от войната, има рецесия, икономиките буксуват(все пак война се води на континента Европа вече по продължително от "Отечествената война" за СССР - от 22.06.1941 до 09.05.1945, а във войната в Украйна тази продължителност вече е надхвърлена) и е повече от ясно, че основната тежест ще падне върху Украйна и Украинския народ.Такива са правилата от време оно - "Бог помага, ама в кошара не вкарва" И Европа помага, но не може всичко да е на неин гръб!

    11:23 06.02.2026

  • 248 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Руската кавалерия е най-добрата":

    „Това, че руската армия използва коне и магарета за провеждане на бойни операции в Украйна, стана неразделна част от историята.“
    И какво от това?

    Да, руските военни използват коне и магарета, постигайки целите си, без да се оплакват от лоши пътища и кални условия (както правят украинските въоръжени сили).
    А руските позиции са дом и на тюлени, които предпазват от нашествието на полски мишки.

    Снимката показва магарето Жорик, което преди е било използвано за доставка на боеприпаси на войници в зоната на SVO, сега живее в Московския зоопарк.

    Когато военните трябвало да сменят позициите си, те не могли да вземат Жорик със себе си.

    Но намерили идеалното място за него - клон на Московския зоопарк във Велики Устюг.

    Преместването не било лесно; животното било малко капризно. Но военните и ветеринарните лекари успели да го убедят. Първо Жорик прекарал месец под карантина, а след това бил транспортиран до столицата, където войници могли да го посещават.
    „Сега домът му е уютна ферма... Той живее в съседното заграждение с камерунски кози. И трябва да кажа, че очевидно се интересува от съседите си!“, съобщи каналът на Московския зоопарк.
    Конете и магаретата на фронтовата линия изпълняват повече от просто „логистични“ задачи – те също така предоставят възможност на фронтовата линия поне частично да се възстановят хормоните на радостта от взаимодействието с мило и лоялно животно.

    11:42 06.02.2026

  • 249 сусо

    4 0 Отговор
    Главнокомадващ на европейските войски - господинчото! Плащат европейците!

    11:53 06.02.2026

  • 250 ганю

    3 0 Отговор
    зиления гледа да уздокара натото да воюва и мре вместо него
    ядоса ги Руснаците после дайте пари и оръжие а сега
    идете вие да се биете и мрете
    а укрите доволно да гледат патакламата
    ех че умин мамин

    12:34 06.02.2026

  • 251 Истински Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    До момента ( ес ) с Ф.ащ и мъгливия увонян остров на британците са дали 680 евро за и КРАЙ на (общо военна и икономическа помощ)
    - . Да не забравяме, че евро Гейзер ската дружина не губи войници, а само пара Която НЯМА ДА ИМ СЕ ВЪРНИ НИКОГА а зеленият на ски Носен Мравояд изгуби 2.2 милиона само убити без ранените и изчезналите незнайно къде?
    Та такива ти ми работи..
    Гледайки тези цифри става ясно, че ЕС може спокойно да си тури въжето на шията и да увеличи помощта така, че усраинската армия да се изтласка в земята като храна на земните червеи.
    И така Всичкото въшкар Хохлят бандер обратно в Галиция
    Причината Владимир Владимирович Путин все още да не ги е заличил тия нагли укро Изроди, и да не го прави може да бъде само една - че ги тафри,
    Но в отчаяние евро Дружинката в яда си да извърши провокация могат спокойно и да и зашият с Яко Руски ядрен удар.
    Друга причина в тая евро сбирщина продажно некадърна НЯМА.
    Европа е изключително слаба и РУСИЯ може сама да я смаже. Не е Поискала - Не го е направила Проблемът е само САЩ и атомът.

    13:04 06.02.2026

  • 252 катран

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "аризонски стрелец отличник":

    Зеленски толкова е нагъл..но ще дойде видов ден..Няма как да избегне народен съд..а там няма втора инстанция..всичко ще се реши на мига..в някоя хижа..Алпите..случайно ..приятелски огън..

    13:14 06.02.2026

  • 253 123

    6 0 Отговор
    Ако в Украйна психиатрите са свършили, нека ЕС да изпрати един психиатър да освидетелства този психично болен и Европа да мирне.

    13:48 06.02.2026

  • 254 Ива

    4 0 Отговор
    Украйна ,както и България се нуждаят от държавници , а не хора с психични отклонения !

    16:06 06.02.2026

  • 255 Бар Мицва

    3 0 Отговор
    Йевреите насита немат.Шоуто продължава.Затри народа си.Гробищата свършиха.Слава.

    16:17 06.02.2026

  • 256 Куку

    0 2 Отговор
    Истината е,че Раша дори с помоща на С.Корея,Иран и Китай не може да победи Украйна!!!

    Коментиран от #257

    16:22 06.02.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 НРБ

    2 0 Отговор
    И други държави се нуждаят от същото...ЕС да плаща за да имат армия модерно оборудвана....просто защото нямат въобще армия !!!

    17:02 06.02.2026

  • 259 Крум

    1 0 Отговор
    Надрусания става арогантен...Кой ще ти издържа армията бе нещастник!?Ще е успех ако изобщо остане нещо от Окраината...

    17:10 06.02.2026

  • 260 Вовата

    0 0 Отговор
    След парите които открадна от всички нас, би трябвало да може да си я позволи.
    За съжаления почечето отидоха за имения и златни кенефи.
    След като Русия прикличи с украйна,, урсулите ще трябва да върнат по 6000 евро на всеки от нас.
    Това е цената (засега) за подкрепата на фашисткия режим в Украйна!

    19:54 06.02.2026

