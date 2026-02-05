Володимир Зеленски: Войната продължава, преговорите също! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че преговорните делегации на Украйна, САЩ и Русия по време на срещите в Абу Даби са се договорили за провеждането на следващия кръг преговори в най-близко време. За това държавният глава заяви по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Полша Доналд Туск в Киев на 5 февруари, предава УНН.



В отговор на въпрос за резултатите от преговорите Зеленски отбелязва, че в момента на отговора му е прозвучала въздушна тревога, което според него свидетелства за липса на споразумения за прекратяване на войната.



"Тъй като в момента звучи тревога, това означава, че не е постигнато споразумение за прекратяване на войната. Мисля, че това е ясно за всички нас“, посочва президентът.



Той добавя, че по отношение на продължаването на преговорите страните са се договорили: "Следващата среща са се състои в най-близко време“.



По неговите думи, по време на преговорите са обсъждани всички въпроси, но подробностите засега не се разкриват поради чувствителността на информацията.



Президентът също уточнява, че участниците в преговорите планират да му докладват подробно, след което той ще коментира, като има пълна яснота за текущата позиция.

Вторият ден на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи, предаде по-късно ДПА, като се позова на украинската делегация.

„Ще има изявление по-късно“, заяви пред журналисти говорителката на Съвета по национална сигурност на Украйна Диана Давитян.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на пресконференция в Киев, че преговорите между двете страни скоро ще продължат.

По време на днешните преговори бе сключено споразумение за най-голямата размяна на военнопленници от месеци.

Украйна се отбранява от руската инвазия с помощта на Запада вече почти четири години, посочва ДПА.

Вашингтон оказва натиск върху двете страни да сключат мирно споразумение, но основната пречка за това остава въпросът за територията. Русия настоява да ѝ бъде отстъпена територия в Източна Украйна, а Украйна отказва да се откаже от каквато и да било част от територията си.

Украйна и Русия се споразумяха днес, след приключването на двудневните тристранни преговори със САЩ, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, се казва в комюнике, разпространено от ръководителя на украинската делегация и главен преговарящ на Киев в Абу Даби Рустем Умеров, предаде Ройтерс.

„Делегациите се съгласиха да информират своите съответни столици и да продължат тристранните преговори през следващите седмици“, се казва в комюникето на Умеров.

В него се изразява благодарност към ОАЕ за организирането на срещата и към президента на САЩ Доналд Тръмп за „неговото лидерство в усилията за прекратяване на войната“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.

Володимир Зеленски заяви още, че след края на войната възнамерява да запази числеността на украинските войски на 800 000 военнослужещи и да премине от мобилизационна към договорна система на армията.

"Ще защитим нашата армия - 800 000 души, за които говорихме - и ще я прехвърлим от мобилизационна армия в договорна армия след края на войната или след прекратяването на огъня... Тези, които го искат", каза Зеленски на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, който е на посещение в Украйна.

Зеленски добави, че военните ще трябва да бъдат възнаградени с високи заплати и Украйна разчита на финансова помощ от европейските си съюзници в това отношение.

"Защото украинската армия е част от сигурността на Европа", цитира Зеленски "Украинска правда" .