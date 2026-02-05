Володимир Зеленски: Войната продължава, преговорите също! Украйна се нуждае от платена армия, финансирана от Европа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че преговорните делегации на Украйна, САЩ и Русия по време на срещите в Абу Даби са се договорили за провеждането на следващия кръг преговори в най-близко време. За това държавният глава заяви по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Полша Доналд Туск в Киев на 5 февруари, предава УНН.
В отговор на въпрос за резултатите от преговорите Зеленски отбелязва, че в момента на отговора му е прозвучала въздушна тревога, което според него свидетелства за липса на споразумения за прекратяване на войната.
"Тъй като в момента звучи тревога, това означава, че не е постигнато споразумение за прекратяване на войната. Мисля, че това е ясно за всички нас“, посочва президентът.
Той добавя, че по отношение на продължаването на преговорите страните са се договорили: "Следващата среща са се състои в най-близко време“.
По неговите думи, по време на преговорите са обсъждани всички въпроси, но подробностите засега не се разкриват поради чувствителността на информацията.
Президентът също уточнява, че участниците в преговорите планират да му докладват подробно, след което той ще коментира, като има пълна яснота за текущата позиция.
Вторият ден на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи, предаде по-късно ДПА, като се позова на украинската делегация.
„Ще има изявление по-късно“, заяви пред журналисти говорителката на Съвета по национална сигурност на Украйна Диана Давитян.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви на пресконференция в Киев, че преговорите между двете страни скоро ще продължат.
По време на днешните преговори бе сключено споразумение за най-голямата размяна на военнопленници от месеци.
Украйна се отбранява от руската инвазия с помощта на Запада вече почти четири години, посочва ДПА.
Вашингтон оказва натиск върху двете страни да сключат мирно споразумение, но основната пречка за това остава въпросът за територията. Русия настоява да ѝ бъде отстъпена територия в Източна Украйна, а Украйна отказва да се откаже от каквато и да било част от територията си.
Украйна и Русия се споразумяха днес, след приключването на двудневните тристранни преговори със САЩ, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, се казва в комюнике, разпространено от ръководителя на украинската делегация и главен преговарящ на Киев в Абу Даби Рустем Умеров, предаде Ройтерс.
„Делегациите се съгласиха да информират своите съответни столици и да продължат тристранните преговори през следващите седмици“, се казва в комюникето на Умеров.
В него се изразява благодарност към ОАЕ за организирането на срещата и към президента на САЩ Доналд Тръмп за „неговото лидерство в усилията за прекратяване на войната“.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.
„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.
Володимир Зеленски заяви още, че след края на войната възнамерява да запази числеността на украинските войски на 800 000 военнослужещи и да премине от мобилизационна към договорна система на армията.
"Ще защитим нашата армия - 800 000 души, за които говорихме - и ще я прехвърлим от мобилизационна армия в договорна армия след края на войната или след прекратяването на огъня... Тези, които го искат", каза Зеленски на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, който е на посещение в Украйна.
Зеленски добави, че военните ще трябва да бъдат възнаградени с високи заплати и Украйна разчита на финансова помощ от европейските си съюзници в това отношение.
"Защото украинската армия е част от сигурността на Европа", цитира Зеленски "Украинска правда" .
Софиянец
18:29 05.02.2026
18:29 05.02.2026
Дориана
Коментиран от #9, #20, #51, #52, #67, #174
18:29 05.02.2026
аризонски стрелец отличник
Коментиран от #252
18:29 05.02.2026
си дзън
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #69, #216
18:30 05.02.2026
5 Владимир Путин, президент
Бием се до конца, узкоглази бол 😁
18:30 05.02.2026
Последния Софиянец
Коментиран от #40
18:30 05.02.2026
Дориана
Коментиран от #235
18:32 05.02.2026
си дзън
До коментар #2 от "Дориана":Нещо руснаците риват, че им изключили Старлинка, пък руския не съществува още.
Коментиран от #21, #37, #239
18:32 05.02.2026
10 Украинец
18:32 05.02.2026
Сома
Коментиран от #25, #29, #33, #70, #79
18:32 05.02.2026
13 стоян георгиев
Пусна ми да гледам укропски регистрационни номера из София на дезертирали майданаджии
Коментиран от #210
15 И Киев е Руски
Коментиран от #17, #24
18:33 05.02.2026
16 И Киев е Руски
18:34 05.02.2026
17 Стойко
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Мечтае за руснаци, пък трепе бандеровци 😁
18:34 05.02.2026
18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
18:34 05.02.2026
19 И да триете коментар номер 14
18:34 05.02.2026
20 Ха,ха,ха
До коментар #2 от "Дориана":Ма да бе и от Космоса се вижда, зелената марионетка кви ги върши, и то не за първи път в историята се случват подобни неща. Всъщност са същите.
18:35 05.02.2026
21 Сома
До коментар #9 от "си дзън":Те пирони и тигани не могат да направят какво остава за друго да сделат!
Коментиран от #76
18:35 05.02.2026
23 Украински пидир@3и
Украински пидир@3и
18:37 05.02.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "И Киев е Руски":"....Мечтата на наркомана да трепе по 50000 руснаци на месец ..."
Не е мечта, а проста статистика - 20000 умрели, 30000 инвалида с придружител. Ма не ми пука, не е мой проблем !!!
18:37 05.02.2026
25 И няколко
До коментар #11 от "Сома":Посейдона към Острова
18:38 05.02.2026
26 Барбалей
18:40 05.02.2026
27 И Киев е Руски
18:42 05.02.2026
28 руската мечка
руската мечка
18:55 05.02.2026
29 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #11 от "Сома":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
18:58 05.02.2026
18:58 05.02.2026
30 Ветеран
18:58 05.02.2026
32 РФ е въздух под налягане !
Оставям им тези две карти да се кротнат малко с коленичането пред "вторая"
18:59 05.02.2026
18:59 05.02.2026
33 си дзън
До коментар #11 от "Сома":Оня ден свалиха 4 несваляеми дупер-звукови Цирконя укрите.
Орешниците са по-стари. Така, че отиват на скрап.
Коментиран от #42
18:59 05.02.2026
34 даниел криSStoffSSен
19:00 05.02.2026
35 Копейка
До коментар #23 от "Украински пидир@3и":А на нас не са ни плащали от два год казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и Палестина, безплатно засега
19:01 05.02.2026
36 Объркала си
До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":Не е ясно какво е "ориенторъвъчни цифри", тъй като цифрите са строго определени и са от 0 до 9, но си объркала мястото на десетичната точка. Не са 2.4 млн., а 24 млн. до края на 2025 г. От началото на тази година загиват по 1000-2000 войници на ден, така че още 50-ина хиляди са дали фира. Разбира се, само във фантазиите на укрофилите.
19:02 05.02.2026
37 Архив
До коментар #9 от "си дзън":Абе почнали са вече да размотават катушките руските телефонисти след като
им спряха Старлинка. Умммри, но свръзка дай ... ха,ха,ха
19:02 05.02.2026
38 000
19:03 05.02.2026
39 Баба Ванга казала
Баба Ванга казала
19:03 05.02.2026
41 Фейк на часа
Ако не ви плащат яко от украинското посолство за тази редакционна политика, аз мога да ви кажа, че сте за психиатрична клиника.
19:04 05.02.2026
19:04 05.02.2026
42 дзън-дрън
До коментар #33 от "си дзън":Я кажи нещо за двата унищожени самолета онзи ден – Су-27 и Ф-16. Че и един ПЗРК Пейтриът" е бил сериозно повреден, след като свършил ракетите.
Коментиран от #45
19:05 05.02.2026
43 БРИТАНЦИТЕ
19:06 05.02.2026
44 Потресаващо и зловещо
До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":Съвсем скоро путин ще е избил най много раши в историята...досега беше сталин.....а и путя ще е последния император на раша преди разпадането й
19:06 05.02.2026
47 чичо Джеф
19:11 05.02.2026
48 Украинец
19:11 05.02.2026
49 да попитам
На колко метра под земята е бункерът?
19:13 05.02.2026
50 да попитам
До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":като е толкова стар модел орешника, що не могат да го свалят, имат супер дупер ПРО, пейтриъти, ириси, пък не могат! А Путин кво да прави чиляка има само чипове от украински перални, дето са неуловими за западните ПРО-та!
Коментиран от #58
19:14 05.02.2026
51 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Дориана":Украйна не е държава а територия, руска територия
19:14 05.02.2026
52 стоян
До коментар #2 от "Дориана":До 2 ком - дурияно това сънува ли го или това е опорката от мутрафанова - явно пишеш от централата за фалшиви новини от ленинград
19:15 05.02.2026
53 Прав си
До коментар #1 от "Софиянец":украинските войници са герои, те са загинали за свободата си. Жалко обаче за руските войници, които умряха напразно, заради глупостта на Путин и неговото некадърно разузнаване.
Коментиран от #134
19:16 05.02.2026
54 Новина на часа
До коментар #41 от "Фейк на часа":Руснаците били много притеснени от факта, че от 10 дни над Черно море патрулирал един американски RQ-4 Global Hawk. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk Глобален ястреб е самолет за наблюдение с висока надморска височина, дистанционно пилотиран, използвайки радар за синтетична диафрагма с висока разделителна способност (SAR) и електро-оптични / инфрачервени (EO/IR) сензори с дълги времена на лоатер над целевите зони.
Коментиран от #59, #219
19:17 05.02.2026
55 Антитрол
До коментар #32 от "РФ е въздух под налягане !":Що не ми покажеш карта на завладените територии от господарите ти във Виетнам след 20 години война. Какъв процент владеят сега.
19:17 05.02.2026
56 Да те питам
До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Да не би на ракетата да пише "Орешник", че я разпознаха?!?
19:17 05.02.2026
57 нннн
19:17 05.02.2026
58 да попитам
До коментар #50 от "да попитам":след като орешника е такова мощно и невиждано до момента оръжие, защо СВО не продължи 1 час ?
Коментиран от #62
19:18 05.02.2026
59 Учуден
До коментар #54 от "Новина на часа":"Руснаците били много притеснени от факта"
Те на теб ли се обадиха да ти кажат че са притеснени
19:19 05.02.2026
61 да попитам
да попитам
19:20 05.02.2026
62 Запознат
До коментар #58 от "да попитам":"защо СВО не продължи 1 час"
Е как ще разпадне "силното и сплотено" НАТО и ще фалира Европа - то не става за час.
19:21 05.02.2026
63 БОРИС ДЖОНСЪН
19:21 05.02.2026
64 Ами
Тъй като окраинците са просто разходен материал.
19:21 05.02.2026
65 безспорен факт
19:22 05.02.2026
19:22 05.02.2026
66 Запознат
До коментар #61 от "да попитам":За да стане натото ви "силно и сплотено като никога до сега" и Урсула да се моли на Индия на която щеше да налага санкции.
19:23 05.02.2026
67 1944
До коментар #2 от "Дориана":Русия никога няма да участва в такова нещо, ще е чисто самоубийство за нея
Коментиран от #71
19:24 05.02.2026
68 Учуден
До коментар #65 от "безспорен факт":Че защо зеления и Тръмп се молят тогава на Путин за мир.
19:24 05.02.2026
69 Дони
До коментар #4 от "си дзън":КОГАТО НАД ДУНАВ СЕ МРЪКНЕ и ШУМЕН БАЛКАНА ЗАСПИ ----------------------Ю УИН НАИС ХОЛИДЕИ ОН ИСЛАНД БЕЛЕНЕ ОЛ ИНКЛУЗИВ ГРАТИС ГЕШЕНКТ
19:25 05.02.2026
70 Механик
До коментар #11 от "Сома":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #74, #82, #98
19:25 05.02.2026
71 Антитрол
До коментар #67 от "1944":"ще е чисто самоубийство за нея"
Като гледам той ЕС пиши го самоубит вече - какво стана защитихте ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"
Коментиран от #75
19:26 05.02.2026
72 Еми тогава
Коментиран от #181
19:27 05.02.2026
73 Учуден
Коментиран от #78
19:27 05.02.2026
74 Зевзек
До коментар #70 от "Механик":Теб са те излъгали и че главата ти не е куха.
19:27 05.02.2026
76 Дони
До коментар #21 от "Сома":КАМО ЛИ ЗЛАТНИ КЕНЕФИ
19:28 05.02.2026
77 мдаааа дааа
19:28 05.02.2026
78 Учуден
До коментар #73 от "Учуден":Защо господарите на нашите козячета не ги пускат при тях а сама ги ползват като полезни ид.ио.ти.
19:28 05.02.2026
79 Морски
До коментар #11 от "Сома":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 😅🐻😅🐻
Коментиран от #83, #162
19:29 05.02.2026
80 Ееее ама все пак...
До коментар #75 от "Руската пропаганда":Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
19:30 05.02.2026
81 зелениии
19:30 05.02.2026
82 Механик
До коментар #70 от "Механик":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че нашити козячета не били обратни.
19:30 05.02.2026
83 Морски
До коментар #79 от "Морски":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин ние ще си направим грандиозен гей-парад
19:32 05.02.2026
84 Факти
19:35 05.02.2026
85 Руската кавалерия е най-добрата
Коментиран от #248
19:36 05.02.2026
86 Карго 200
Светът няма да забрави, че 4 години Мъск се правеше на разсеян и помагаше за военните престъпления на руските терористи.
По-добре късно, отколкото...още по-късно.
19:39 05.02.2026
87 Факти
19:39 05.02.2026
19:39 05.02.2026
88 Ясно е на всички
зелката като дойде в белия дом
за да има
споразумение за прекратяване на войната
19:40 05.02.2026
89 Иванов
19:42 05.02.2026
90 Карго 200
19:43 05.02.2026
91 Ха ХаХа
До коментар #87 от "Факти":Ти ли ще търсиш сметката на Русия?
Ще чукаш чакъл в Белене като национален предател но българите в Украйна
Коментиран от #93
19:44 05.02.2026
92 нищо ново под слънцето
Коментиран от #97
19:45 05.02.2026
93 Хехе
До коментар #91 от "Ха ХаХа":А на теб пък какво ти пука за Русия, тя е вражеска за нас държава, да се оправят Хехе
19:46 05.02.2026
94 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!
19:49 05.02.2026
95 До подържниците
19:49 05.02.2026
96 Ен Би СИ
Аз съм евреин
19:49 05.02.2026
97 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #92 от "нищо ново под слънцето":Не, единственото му условие за мир е да се върне ситуацията в Европа... от преди 1989 година. Ако си мислиш, че руснаците са се примирили със загубата на „Студената война“, много се лъжеш. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Коментиран от #100, #117, #223
19:50 05.02.2026
98 Абе
До коментар #70 от "Механик":Кпмо руснаци те излъга ха, че няма да боли?
19:52 05.02.2026
99 Уса
Уса
19:53 05.02.2026
101 Да,бе
20:09 05.02.2026
102 Гошо
20:09 05.02.2026
103 Продължавам да не разбирам
20:10 05.02.2026
104 Аха
20:10 05.02.2026
105 УКРАЙНА СЕ НУЖДАЕ САМО
20:11 05.02.2026
106 аФтора, аФтора
С какво му е длъжна европата...?!?!? Че се поддаде на корупцията на Шорош и тръгна на братоубийствена война, подлъган от звъна на сребърниците?!?!??? Уби младежта на нацията си! Сега посяга и към.нашите деца?!?!?!!!!! Анáтема! Зельоооо!!!!
20:13 05.02.2026
107 И това
До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":само срещу 5 500.0 героично погитали захистници, впечатляващо е, досеги такава ефективна войска на бойното поле световната история не познава....
20:13 05.02.2026
108 Факти
20:14 05.02.2026
109 Зеленото влечуго
20:18 05.02.2026
110 Факт
20:19 05.02.2026
111 ,,,,,,
20:19 05.02.2026
112 Ватенка
20:20 05.02.2026
113 руската мечка
20:20 05.02.2026
114 Карго 200
Надявам се, че на всички е ясно защо не работи и защо украинците остават скептични. Страните са разделени от фундаментални различия, които Вашингтон просто избира да игнорира. Русия изисква капитулация на Украйна. Украйна отказва. А САЩ продължават да говорят за бизнес сделки, които ще дойдат някой ден след това.
20:21 05.02.2026
115 Гай Турий
20:21 05.02.2026
116 ...
До коментар #99 от "Уса":Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.
Коментиран от #236
20:22 05.02.2026
117 нищо ново под слънцето
До коментар #97 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ти да не си мислиш, че си единствения разгадал какво иска Путин, Медведев и сие, че си тръгнал да обясняваш и на другите? Не е важно какво искат, а какво се очертава да получат. И точно там ги стяга чепика всичките, че губят всичко ако само се прекрати войната, дори и временно. Руснаците може да са много търпеливи, също като нас, но падне ли им пердето нищо не жалят. В Русия след Петър Първи остане ли няколко години без война и става или революция, или разпад на държавността като през 1991 г. В тази огромна държава ако не бъдат промивани мозъците им, че всички имат единствената цел да ги унищожат и не им се отвлича вниманието с войни започват да мислят, да се осъзнават и веднъж тръгнат ли срещу Кремъл вече няма оправия.
Коментиран от #146, #157
20:22 05.02.2026
118 ?????
Дайте ни още кинти за да ги накараме останалите живи да мрат за ваште интереси.
Аз тва прочетох.
А беше толкова лесно.
Не пипайте общия език и общата история.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
Не е ли така бре в@шта м@ма?
20:22 05.02.2026
119 ЗеленЧук
20:22 05.02.2026
120 Г.Пуяков
ДО КОГА ЩЕ ОТЛАГАТ!? СИГОРНО ДО ПЪЛНС КСПИТОЛАЦИЯ НА УКРАЙНА. ТОГАВА АМЕРИКАЦИТЕ НИЩО НЯМА ДА ВЗЕМАТ ОТ ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА НА УКРАЙНА ЗДЕЛКАТА ИМ ЩЕ ОТПАДНЕ.
20:23 05.02.2026
121 Иван
20:24 05.02.2026
122 Зеля
20:26 05.02.2026
123 Банкер
20:27 05.02.2026
124 Емил
Европа да му дава пари за краде и да му плащаме загубената война!
Коментиран от #135
20:28 05.02.2026
125 Тити на Кака
Че ако войната наистина бе приключила.....
20:30 05.02.2026
126 Факти
20:31 05.02.2026
128 хитрата маймунка иска още
че уж урк армия ще ги защитава
18:32 05.02.2026
20:32 05.02.2026
129 ти да видиш
Коментиран от #132
20:33 05.02.2026
130 И Путин цица
До коментар #128 от "хитрата маймунка иска още":Мужика руски и то ЯКО.
20:34 05.02.2026
131 Ха,ха
Коментиран от #133
20:34 05.02.2026
132 Европейски оръжия
До коментар #129 от "ти да видиш":Избиват руснаци. Военните заводи печелят милиарди от това.
20:35 05.02.2026
133 Я пъ тоа
До коментар #131 от "Ха,ха":Света печели от войната милиарди. Путин губи милиарди.
20:36 05.02.2026
134 Мнение
До коментар #53 от "Прав си":Вкл и тези дето ги тикаха в белите бусове, като чували с картофи, и те ли загинаха за свободата си?!
Я кажи какво очакваш да се случи от страна на САЩ, при евентуални военни бази на Русия и Китай в Мексико и в Канада???
Тъпоумието (липсата на логическа критична мисъл) трябва да бъде обявено за опасна болест, която кара промитите мозъци да воюват за "демократи" като шорош, гейтс, клинтън и др подобни "филантропи"!!!
Коментиран от #140
20:37 05.02.2026
135 От оръжия се печели
До коментар #124 от "Емил":Освен това масово се избиват руснаци, благодарение на Путин.
20:38 05.02.2026
136 Докато натовско оръжие
20:40 05.02.2026
137 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #144
20:41 05.02.2026
138 хипноза
20:47 05.02.2026
139 не може да бъде
Коментиран от #143, #145
20:48 05.02.2026
140 Факти
До коментар #134 от "Мнение":САЩ не нападат Канада и Мексико и те не търсят помощ от Русия. Лесно е. Кой вкара Финландия и Швеция в НАТО? Русия с нейната война в Украйна. Преди това бяха двете войни в Чечня и войната в Грузия. Източна Европа от страх влезе в НАТО. Русия сама разшири НАТО, а сега реве заради деянието си. Точно като малките деца.
20:48 05.02.2026
141 иран геран
До коментар #12 от "Прав е световния лидер Зеленски":това на четеш на вестника с който си бришеш сутрин задният двор в селският клозе.
20:49 05.02.2026
142 Соваж бейби
20:51 05.02.2026
143 Путинистче идиотче
До коментар #139 от "не може да бъде":То и при РУСКАТА армия е същото, дори по лошо.
20:51 05.02.2026
144 не може да бъде
До коментар #137 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Не е само за това -в досиетата Епщайн има документи които показват че Епщайн е възнамерявал в Украйна да създаде лаборатория за новородени бебета по дизайнерска програма с помощта на генното инженерство!?Така се казва -дизайнерска програма- която е била задействана но е останала в начален стадий!?
Коментиран от #150
20:52 05.02.2026
145 Факти
До коментар #139 от "не може да бъде":В армията се правят ротации, мой човек. Никой не може да воюва постоянно. Спортните отбори са 2-3 пъти по-големи от това, което виждаш на терена. Има и много убити, то е ясно. Но изобщо не са толкова, колкото ти се опитваш да внушиш.
Коментиран от #153
20:52 05.02.2026
146 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #117 от "нищо ново под слънцето":Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
20:53 05.02.2026
148 Кръвния данък за Путин
Коментиран от #179
20:54 05.02.2026
149 Зелю
Коментиран от #151
20:55 05.02.2026
150 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #144 от "не може да бъде":Същите намерения е имал Епщайн и за Русия, ама айде.
20:56 05.02.2026
151 Я пъ тоа
До коментар #149 от "Зелю":То и цяла Русия работи з дъртака Путин, дето избива руснаци като за последно.
20:57 05.02.2026
153 не може да бъде
До коментар #145 от "Факти":Ротацията не е демобилизация !
21:01 05.02.2026
154 Анто фашишчето
И Дончо не може да мечтае за такова « уважение»
21:02 05.02.2026
156 Путин е АГРЕСОР
21:06 05.02.2026
157 Факти
До коментар #117 от "нищо ново под слънцето":Всъщност Октомврийската революция идва след провала в ПСВ, а разпадът на СССР идва след провала в Афганистан. Сега нещата вървят в същата посока. Путин се притеснява, че ако спре сега, народът може да му търси сметка защо не е постигнал целите, които бяха демилитаризация и денацификация на Украйна. На всичко отгоре НАТО се разшири с Швеция и Финландия и им лепна нови 1340 км граница, с които я увеличи над два пъти. Самият Путин в момента усеща войната като провал и се притеснява от реакцията на руския народ. Затова се опитва поне да вземе целия Донбас, за да изглежда това като някаква победа. Очевидно, обаче, силите не му стигат и затъва все повече и повече. Той ходи по тънък лед, който се крепи на търпението на руския народ.
Коментиран от #173, #190
21:06 05.02.2026
159 Факти
До коментар #147 от "КАК САМО БЕЗ СВЯН":От какво ги е пазила Русия? 😂 От това да влязат в правия път и да забогатеят като Полша. Затова на украинците им писна от руското робство и се обърнаха на запад. Те не са наведени като белорусите.
Коментиран от #184, #191
21:09 05.02.2026
160 ГОСТ
21:10 05.02.2026
161 Хахахахаха
Ксавие Моро, военно-политически експерт от Франция и завършил Специалното военно училище в Сен Сир
Къде са бе Зеленски, кажи къде са тея милиони украински войници, хаххахах къде саааа, смятай и франсетата и англичаните взеха да се питат, кой ги кара тея танкове къде саааа
21:11 05.02.2026
162 Моряка
До коментар #79 от "Морски":Колега,понякога сънищата се сбъдват.ПовЕрвай ми.
21:11 05.02.2026
163 Зеления
Абе важното да има златни тоалетни и бело ние сме готови и последния украинец да бусифицираме
21:15 05.02.2026
164 Моряка
21:17 05.02.2026
165 Да бе да,Зельо...!
Да,ама на мен и на другите, вече ни писна да ни празнят социалният евро-джоба,в посока-,,Бездънната каца-Украйна"...!
Коментиран от #213
21:17 05.02.2026
166 Хахахахаха
Инициативата тук идва от Франция, защото, както руската дипломация често е казвала, Москва винаги е отворена за преговори. През 2022 г. Макрон заяви, че не иска да разговаря с Путин, през 2023 г. повтори това, а през 2025 г. самият той му се обади
Очевидно е, че Франция разбира, че Русия спечели войната и сега иска да възстанови отношенията, предвид катастрофалното състояние на френската икономика. Ето защо Франция не одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна. Ще трябва сами да вземем заем с 3-4%, за да осигурим безлихвен заем на Украйна. Франция не може да си позволи подобни разходи, защото е на ръба на фалита.
Хахахаха, карай бе важно е че укрите вярват че печелят, хахахаха целия свят взе да се гъбарка с Зеленски Мале падам от смях хахахахаха, не мога ааа къде са войниците, кога ще е топло Киев, колко много въпроси. Ааа ааа не издържам
21:17 05.02.2026
167 Антикомуне
ЗЕленски да вземе да си прибере от Европа мъжете които се крият като мишки и да ги праща на фронта.
Коментиран от #170
21:17 05.02.2026
168 Запознат
Зельо зельо белото ти е спихнало мозъка - преговорите са между САЩ и Русия а ти си там само да подпишеш капитулацията и нито теб нито Европа някой ги пита. Те даже не са поканени да гледат.
21:18 05.02.2026
170 Ха ха ха ха
До коментар #167 от "Антикомуне":Много са нагли, как може да не се предават, а да бият руснака вече 5-10 години. Наглост просто - представи си!
Коментиран от #175, #178
21:20 05.02.2026
172 Учуден
21:22 05.02.2026
173 Да те светна
До коментар #157 от "Факти":Айде,не ги мисли Путин и руския народ!Руснаците подкрепят напълно своя лидер.А пред бюрата за записване на доброволци постоянно има опашки.
Коментиран от #201
21:22 05.02.2026
175 Хахахахаха
До коментар #170 от "Ха ха ха ха":Хахахаха, че как ще бият то няма хора по думи на Зеленски хахахха, гледам че украинци бият украинци Киев, на фронта само руснаци има, Зеленски каза, че украинци няма, няма армия там, франсетата питат къде е милионната армия хахахааххаахах
21:23 05.02.2026
176 Пуля
Коментиран от #182
21:23 05.02.2026
178 Антитрол
До коментар #170 от "Ха ха ха ха":"бият руснака вече 5-10 години"
Бият ама само в козяшката пропаганда - иначе зеления реве моля ви се кажете на Путин поне за малко да прекрати ударите над Кииф че не издържаме вече.
21:24 05.02.2026
179 калинчо
До коментар #148 от "Кръвния данък за Путин":а зеленски колко изби, сега и преди, а?
21:25 05.02.2026
180 Беееееее
21:25 05.02.2026
181 Моряка
До коментар #72 от "Еми тогава":Колега,съгласен съм,ама не посочваш как ще бъдат отстранени бандерите.Много са- няколко милиона.С каква технология,с каква производителност,за колко време.Надявам се да е безболезнено,хуманно.И как ще ги ловят из тези блатисти гори.А може би отгоре,с Новичок,на големи площи?
Коментиран от #186
21:26 05.02.2026
182 Моряка
До коментар #176 от "Пуля":Ами Китай и Индия?
21:28 05.02.2026
183 Учуден
До коментар #174 от "Българин":"Украйна искала да направи война между Русия и НАТО"
Правиш ли разлика между прокси война и директна, правиш ли разлика между конвенционална и ядрена война - или мозъчето не стига за такива сложни работи.
21:28 05.02.2026
184 ПАЗИШЕ ГИ ЯКО.
До коментар #159 от "Факти":Даваше И съм сигурен в това Защото съм живял със тях и зная що са люде са. Личен опит
21:28 05.02.2026
185 Механик
Кога се бихте в гърдите, че ще бесите руснаците по клонаците, не ставало дума европа да ви плаща платена армия.
Кога се кълняхте, че ще се къпете в руска кръв, също не говорехте, че ние трябва ние да плащаме.
Ми, няма такъв нагъл народ на тая земя.
21:30 05.02.2026
186 Учуден
До коментар #181 от "Моряка":"как ще бъдат отстранени бандерите.Много са- няколко милиона"
И къде ги тези бандери бе и защо не са на фронта ами Сирски постоянно реве че руснаците имали числено превъзходство.
Коментиран от #192, #204
21:31 05.02.2026
187 Дръта чанта
21:33 05.02.2026
188 Дръта чанта
До коментар #28 от "руската мечка":А ти ке ми гризнеш дрътия
21:34 05.02.2026
190 Моряка
До коментар #157 от "Факти":Руския народ не може да се залъже само с Донбас- за 4 години- с много жертви.Путин няма избор.Или ще си върне цяла Украйна без бандерска Галиция( Лвовка и Иваново Франковска области) или няма да бъде Путин,ще го разпутят.И времето работи против него.Времето изисква Сталин.
21:38 05.02.2026
191 Антитрол
До коментар #159 от "Факти":"От това да влязат в правия път и да забогатеят като Полша"
Ами те бяха много по богати от Полша бе ту.пан до Майдана . Даже бяха по-богати отколкото Полша е сега. Правеха ракети, самолети, самолетни двигатели ама дойдоха господарите ти и Украйна тръгна надолу.
Ние като сме в правия път богати ли сме - от Източна Европа единствено поляците са католици и само тях толерират - не разбра ли че господарите ти искат да унищожат православието.
21:39 05.02.2026
193 стоян георгиев
21:45 05.02.2026
194 Аоо
21:46 05.02.2026
196 ЗАЩО...
21:49 05.02.2026
198 СССс
21:51 05.02.2026
199 Град Козлодуй
21:51 05.02.2026
200 хронос
21:58 05.02.2026
201 ПЕСКОВ:
До коментар #173 от "Да те светна":" Всеки месец мобилизираме нови 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
😂
това са към 700 000 руски войници на година си заминават.
21:59 05.02.2026
202 Валентин Милевски
Хем да си има армия,хем някой друг да плаща за това.
Браво,бе юнак!!
То,така всеки знае да се пъчи.
Като искаш армия,глупако крадлив,си върни "бежанците", намери си пари,и си я създай.
Ние не сме съгласни да живеем в бедност заради мегаломанските мечти на един идиот.
22:01 05.02.2026
203 Бай Мецан
22:02 05.02.2026
204 Моряка
До коментар #186 от "Учуден":Бандерите са голяма работа ко ще правят на фронта.Те са отзад,Заград отряди.
22:07 05.02.2026
205 БеГемот
22:14 05.02.2026
206 Перо
Перо
22:15 05.02.2026
207 Никой
Но какво пък - нека. Европа сме едно отворено за Народите от всички страни.
Нали - кой откъде свирне.
22:17 05.02.2026
208 Госあ
22:23 05.02.2026
209 Алиса Вайдел- реч в парламента
22:24 05.02.2026
210 Моряка
До коментар #13 от "стоян георгиев":Ами ко да правят в Украйна,никой не иска да го убият.
22:25 05.02.2026
211 Хавзис
22:25 05.02.2026
212 Хи хи
22:26 05.02.2026
214 1111
До коментар #29 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Един и същ галфон пише цитирания и предния коментар. Кеф ми е, че ги докладвам за изтриване - зациклил е като папагал едно и също.
22:26 05.02.2026
215 Тцтцтц
22:27 05.02.2026
216 Хохо Бохо
До коментар #4 от "си дзън":усраинските гробища на нацисти се визжат от космоса
22:31 05.02.2026
217 Веса
22:40 05.02.2026
218 От чужбина
Пълни глупости. Същото могат да кажат и нашите политически хУбавци - България има нужда от платена армия на европейска издръжка. Абе кой луд издържа чужда армия? Само победения, капитолиралия издържа чужда армия.
22:57 05.02.2026
219 Интересното
До коментар #54 от "Новина на часа":Е че Иран е имал такъв дрон, в международни води или териториални и е бил свален, защото заплашвал сигурността на корабите им…
Защо мислиш, че Русия ще търпи такива безкрайно…
23:00 05.02.2026
220 Факти
23:46 05.02.2026
23:46 05.02.2026
221 От чужбина
До коментар #220 от "Факти":Лелее, ти верваш ли си на това дето си го написал? С какво, с коя войска укринците ще изтласкат руснаците? Не Украйна не и останаха вече войници, а като свършат войниците заминава и територията. Скоро ще се наложи или капитулация или изпращане на войски от "Клуба на желаещите". Ако искаш бегай, и сега да тръгнеш нема да те върнат.
23:58 05.02.2026
222 Не сме длъжни
23:59 05.02.2026
223 Начин за беопасност и мир
До коментар #97 от "ИМПЕРИАЛИСТ":За безопасността на Европа трябва да се подпишш договор всички воиски на Нато да се преместят в Западна Германия, всички руски зад Урал. Толкова трудно ли е да се постигне такова споразумение? Междинните държави да са с нула воиски и оръжия. Това може да стане етап по етап за 5-7 години. Тогава ще има вечен мир поне в Европа.
Коментиран от #224, #230
00:01 06.02.2026
224 Филм
До коментар #223 от "Начин за беопасност и мир":Има такъв филм последният шотландски боец…
Ситуацията не е по различна. Само един ще остане…
Поради тази причина и войните няма да спрат…
Лошото е, че вече не зависят от броя щикове…
00:16 06.02.2026
226 Желязков
00:32 06.02.2026
228 Не е вярно това
До коментар #39 от "Баба Ванга казала":Ванга обичаше Русия и когато руснаците са я попитали за бъдащето й, тя е казала: "Русия е Велика страна! При Вас всичко ще е добре. Русия ще се издигне!" Така и стана. Русия се издигна като феникс от пепелта!
00:50 06.02.2026
229 Баба Гошка
00:57 06.02.2026
230 Ха,ха
До коментар #223 от "Начин за беопасност и мир":Кой печели от войните по принцип? Някои банки кво ще правят без войни
01:01 06.02.2026
231 Уса
01:04 06.02.2026
232 Офффф
01:06 06.02.2026
233 Да бе да
01:07 06.02.2026
234 Ха,ха
До коментар #206 от "Перо":Ма зелената марионетка как развъртя бизнеса, с чужда пита помен
01:08 06.02.2026
235 Търновец
До коментар #7 от "Дориана":Вашия президент е военнопрестъпник и корумпиран терорист, а два милиона от вашите се отклоняват от военна служба.
03:44 06.02.2026
236 Уса
До коментар #116 от "...":Такава е ролята на Зеленски и добре се справя
05:33 06.02.2026
238 Иво
07:22 06.02.2026
239 кастро
До коментар #9 от "си дзън":Имат ГЛОНАСС
07:37 06.02.2026
240 Ама това е най лесно
08:16 06.02.2026
241 Даа!
08:22 06.02.2026
242 Омбре
10:38 06.02.2026
243 войната ше бъде дълга
11:02 06.02.2026
244 войната ше бъде дълга
11:14 06.02.2026
245 Мара Балканска
11:17 06.02.2026
246 Статистик
11:23 06.02.2026
247 Ха дано
11:23 06.02.2026
248 Инна
До коментар #85 от "Руската кавалерия е най-добрата":„Това, че руската армия използва коне и магарета за провеждане на бойни операции в Украйна, стана неразделна част от историята.“
И какво от това?
Да, руските военни използват коне и магарета, постигайки целите си, без да се оплакват от лоши пътища и кални условия (както правят украинските въоръжени сили).
А руските позиции са дом и на тюлени, които предпазват от нашествието на полски мишки.
Снимката показва магарето Жорик, което преди е било използвано за доставка на боеприпаси на войници в зоната на SVO, сега живее в Московския зоопарк.
Когато военните трябвало да сменят позициите си, те не могли да вземат Жорик със себе си.
Но намерили идеалното място за него - клон на Московския зоопарк във Велики Устюг.
Преместването не било лесно; животното било малко капризно. Но военните и ветеринарните лекари успели да го убедят. Първо Жорик прекарал месец под карантина, а след това бил транспортиран до столицата, където войници могли да го посещават.
„Сега домът му е уютна ферма... Той живее в съседното заграждение с камерунски кози. И трябва да кажа, че очевидно се интересува от съседите си!“, съобщи каналът на Московския зоопарк.
Конете и магаретата на фронтовата линия изпълняват повече от просто „логистични“ задачи – те също така предоставят възможност на фронтовата линия поне частично да се възстановят хормоните на радостта от взаимодействието с мило и лоялно животно.
11:42 06.02.2026
249 сусо
11:53 06.02.2026
250 ганю
ядоса ги Руснаците после дайте пари и оръжие а сега
идете вие да се биете и мрете
а укрите доволно да гледат патакламата
ех че умин мамин
12:34 06.02.2026
251 Истински Факти
До коментар #220 от "Факти":До момента ( ес ) с Ф.ащ и мъгливия увонян остров на британците са дали 680 евро за и КРАЙ на (общо военна и икономическа помощ)
- . Да не забравяме, че евро Гейзер ската дружина не губи войници, а само пара Която НЯМА ДА ИМ СЕ ВЪРНИ НИКОГА а зеленият на ски Носен Мравояд изгуби 2.2 милиона само убити без ранените и изчезналите незнайно къде?
Та такива ти ми работи..
Гледайки тези цифри става ясно, че ЕС може спокойно да си тури въжето на шията и да увеличи помощта така, че усраинската армия да се изтласка в земята като храна на земните червеи.
И така Всичкото въшкар Хохлят бандер обратно в Галиция
Причината Владимир Владимирович Путин все още да не ги е заличил тия нагли укро Изроди, и да не го прави може да бъде само една - че ги тафри,
Но в отчаяние евро Дружинката в яда си да извърши провокация могат спокойно и да и зашият с Яко Руски ядрен удар.
Друга причина в тая евро сбирщина продажно некадърна НЯМА.
Европа е изключително слаба и РУСИЯ може сама да я смаже. Не е Поискала - Не го е направила Проблемът е само САЩ и атомът.
13:04 06.02.2026
252 катран
До коментар #3 от "аризонски стрелец отличник":Зеленски толкова е нагъл..но ще дойде видов ден..Няма как да избегне народен съд..а там няма втора инстанция..всичко ще се реши на мига..в някоя хижа..Алпите..случайно ..приятелски огън..
13:14 06.02.2026
253 123
13:48 06.02.2026
254 Ива
16:06 06.02.2026
255 Бар Мицва
16:17 06.02.2026
256 Куку
Куку
16:22 06.02.2026
258 НРБ
17:02 06.02.2026
259 Крум
17:10 06.02.2026
260 Вовата
За съжаления почечето отидоха за имения и златни кенефи.
След като Русия прикличи с украйна,, урсулите ще трябва да върнат по 6000 евро на всеки от нас.
Това е цената (засега) за подкрепата на фашисткия режим в Украйна!
19:54 06.02.2026