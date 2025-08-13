Скот Ритър: Украйна и ЕС нямат място на масата за преговори, те са проблемът пред мира

Срещата на руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще бъде голям напредък, тя дава шанс за прекратяване на конфликта в Украйна. Това заяви в интервю за ТАСС бившият анализатор на разузнаването от Корпуса на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Надявам се, че след тази среща на върха в Украйна ще царува мир. Това е много труден въпрос и ще изисква трудни решения“, каза той.

Ритър подчерта, че днес Русия и САЩ разговарят помежду си. „Това вече е ясен напредък - фактът, че президентът Тръмп и президентът Путин се съгласиха да се срещнат лице в лице и да разговарят. Те проведоха няколко телефонни разговора. Това е важно, но сега ще се срещнат лице в лице. Това е определен процес“, добави бившият разузнавач.

„Вярвам ли, че всички тези решения могат да бъдат приложени на една среща в Аляска? Не, не мисля“, продължи той. „Но това, което знам, е, че преди година нито един американски служител не е разговарял с нито един руски служител, а американската политика в Украйна беше да продължи да предоставя оръжия и милиарди долари финансова помощ, за да продължи конфликт, който отне живота на стотици хиляди украинци, хиляди руснаци и причини вреда на нашите сънародници“, отбеляза Ритер. Според него това е довело до факта, че Русия и Съединените щати са „опасно близо до война“.

„Мисля, че сме в началото на пътя. Но ще отнеме известно време, за да стигнем до края. И мисля, че тези двама президенти ще започнат да мислят за нещо по-голямо от просто Украйна“, отбеляза Ритер.

Той нарече украинския конфликт голям и трагичен проблем. „Но отношенията между Съединените щати и Русия не се определят от Украйна“, смята бившият разузнавач. „Това се определя от много фактори: съвместни икономически възможности, стратегически ядрени оръжия, контрол върху въоръженията.“

Ритер припомни, че последният останал договор за контрол върху въоръженията, а именно СТАРТ-3, изтича на 4 февруари 2026 г. „Какво ще се случи тогава? Ще влезем ли в нова надпревара във въоръжаването, харчейки трилиони долари за създаване на нови оръжия, за да унищожим света? Или ще започнем да говорим за това как контролираме ядрените оръжия? Не само ядрените оръжия в нашия арсенал, но и разпространението на ядрени оръжия по целия свят“, разсъждава той.

„Това са важни преговори, които трябва да се проведат. Мисля, че Аляска е началото на поредица от такива преговори. Моля се да проработи. Няма гаранции. Но никога няма да успеете, ако не опитате. И поне ще положат усилия“, каза Ритер.

Страните от ЕС не се стремят да сложат край на украинския конфликт и няма място за тях или Киев на масата за преговори между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, продължи Ритър.

„Не говоря от името на правителството на САЩ или на когото и да било друг, това е просто моята оценка като независим анализатор. Когато търсите решение, се опитвате да елиминирате проблема“, отбеляза той. „Украйна и Европейският съюз са проблеми, те не са част от решението. Така че не вярвам, че имат място на масата за преговори. Това са точно проблемите, които хората на масата за преговори се опитват да решат. Европа не търси мирно разрешаване на конфликта.“

Освен това Ритър отбеляза, че европейските страни се стремят да използват Украйна като инструмент за потискане на Русия. „Украйна съществува в сегашния си вид само като посредник, като инструмент на Европа, на Запада“, добави той. „Украйна не е суверенна държава, не е независима единица и не бива да я разглеждаме като такава.“

„Нека бъдем наясно, че ако Съединените щати спрат да подкрепят Украйна, войната ще приключи“, сигурен е Ритър. „Така че, ако Русия и Съединените щати могат да се споразумеят за необходимостта от прекратяване на войната – и Русия е готова да действа, и Америка е готова да действа – тогава тази война ще приключи“, продължи той. „И няма значение какво мислят Европа или Украйна, защото те са проблемът, а не решението.“