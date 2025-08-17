Новини
CNN: Среща между Русия, САЩ и Украйна ще има само ако преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август са успешни
  Тема: Украйна

CNN: Среща между Русия, САЩ и Украйна ще има само ако преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август са успешни

17 Август, 2025 06:51, обновена 17 Август, 2025 06:59

Франция е против демилитаризацията на Украйна. Стана ясно съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Путин

CNN: Среща между Русия, САЩ и Украйна ще има само ако преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август са успешни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подготовката за срещата на върха между Русия, САЩ и Украйна ще започне само ако преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски на 18 август в Белия дом са успешни, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.

В този случай администрацията на Тръмп очаква да организира срещата на върха на 22 август. Очаква се поне един европейски лидер да се присъедини към преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август, но все още не е ясно кой точно.

Франция е против демилитаризацията на Украйна, а укрепването на армията ѝ трябва да бъде една от гаранциите за сигурност.

Това заяви в интервю за вестник La Tribune Dimanche министърът делегат по европейските въпроси във френското външно министерство Бенджамин Хадад.

Според него, каквото и да е споразумението за уреждане на конфликта в Украйна, „трябва да включва ясни гаранции за сигурност за Киев“. „Разработваме ги заедно с нашите британски партньори и „коалицията на желаещите“. Това ще изисква, на първо място, силна украинска армия, така че всяко намерение за „демилитаризация“ на Украйна е неприемливо“, каза Хадад.

Според него страните от така наречената коалиция на желаещите да помогнат на Киев „са готови да играят водеща роля в осигуряването на тези гаранции“. „Доналд Тръмп е посочил, че подкрепя идеята САЩ да участват в прилагането на тези гаранции“, отбеляза министърът.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова руския президент Владимир Путин да защити децата, отбелязвайки, че е способен да го направи „с едно щрихиране на перо“. Това съобщи Fox News, позовавайки се на писмото, което Мелания предаде на руския лидер по време на срещата на върха в Аляска.

„Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите повече от това просто да служите на Русия - ще служите на цялото човечество. Вие, г-н Путин, можете да превърнете тази визия в реалност с един щрих на перото днес“, каза Мелания Тръмп.

Според канала, Путин е прочел писмото в присъствието на американски и руски делегации по време на срещата на върха САЩ-Русия в Анкъридж. Както съобщава Fox News, Мелания Тръмп отбелязва в писмото, че въпросът за защитата на децата „надхвърля всякакви човешки различия“ и „стои над географията, правителството и идеологията“.

„Като родители, ние имаме отговорност да подхранваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, ние имаме отговорност да подкрепяме децата си отвъд комфорта на малцина. Със сигурност трябва да се стремим да създадем свят на достойнство за всички, така че всяка душа да може да се събуди в мир и така че самото бъдеще да бъде сигурно защитено“, подчерта тя в писмото, което е получено от канала Fox News.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 007

    8 22 Отговор
    Американската делегация се постара усилено да приеме Путин за световен лидер, ако шепа държави, сравними с малък регион на Руската федерация, решат „вече да не са приятели“ с нашия президент и го нарекат „изгнаник“, а 90% от населението на планетата Земя с радост ще приемат нашия президент на своя земя!!!

    07:00 17.08.2025

  • 2 Дано са неуспешни

    22 13 Отговор
    Кафявата чума трябва да бъде унищожена докрай.

    Коментиран от #6

    07:06 17.08.2025

  • 3 сериозен

    32 14 Отговор
    Зелената еуглена пак ще се издъни в Щатите като предния път с ината и клоунските си номера . Путин отиде само с доверени хора в Аляска , шута ще ходи с половината Свят на крака да се моли и проси ...

    Коментиран от #7

    07:06 17.08.2025

  • 4 Отсега да се знае ☝️

    16 32 Отговор
    Няма да има среща между Зеленски и военнопрестъпника Путлер.

    Коментиран от #9

    07:07 17.08.2025

  • 5 Атлантист+

    15 30 Отговор
    Не става така. Ако Европа приеме териториалните придобивки на Русия в Украйна - това означава победа за Русия и крах за Атлантизма, който е истинскят виновник за тази война. Това е и крах и за укрохунтата на власт. Значи, войната трябва да продължи. Слабите руски успехи на фронта показват, че при добра мобилизация, организация и въоръжение, Украйна все още има шансове да реализира някаккъв успех.

    Коментиран от #16

    07:08 17.08.2025

  • 6 Българин

    15 23 Отговор

    До коментар #2 от "Дано са неуспешни":

    Ако не са успешни Зеленски и Путин ще избият още много руски идиоти.

    Коментиран от #14

    07:09 17.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    8 19 Отговор
    Мир няма да има !!!
    По простичката причина че Русийката вече няма потенциала да го наложи. За Четири Года Русия по възможно най-глупавия ру3ки начин похарчи всичката бойна техника наследена от СССР и в момента опря до рибарски мрежи, галоши и окоп. Това е страшната ПРАВДА.

    Коментиран от #15, #21

    07:13 17.08.2025

  • 9 Това е вярно

    26 6 Отговор

    До коментар #4 от "Отсега да се знае ☝️":

    Зеленски не е дорасъл като политик до Путин, който е спаситевлят на съвременна Русия, не е на нивото му, за да се среща Путин с тази атлантическа марионетка, виновникът за многобройните славянски жертви

    Коментиран от #12

    07:13 17.08.2025

  • 10 Бай той Толстой

    20 4 Отговор
    Срещата зависи изцяло от Русия!!!Къде се слагате и вие палетата демократични 😁Когато играе голямата калъчка, всичко дребно мълчи и се навежда,да не стане некоа бела бе!!!🤗

    07:14 17.08.2025

  • 11 Реалност

    24 3 Отговор
    Наркомански знае, че сключването на мир означава неговия физически край, тъй като ще бъде линчуван от украинците. Сега си е добре - имение в Лондон, имение на тъщата в Дубай, имение в Италия, милиарди в офшорни сметки, забранени за избори, опозиция и протести.

    07:15 17.08.2025

  • 12 доктор

    4 15 Отговор

    До коментар #9 от "Това е вярно":

    Азиатските татаромонголи и другата руска измет не са славяни .

    Коментиран от #64

    07:15 17.08.2025

  • 14 Па съм я бе

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Абе ще дойдат и тук.Ние ще ви държим за ръчичка,докато ви превъзпитават.

    07:17 17.08.2025

  • 15 хахаха

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Знаем, знаем, Русия с лопати и чипове от перални завзе 1/3 от Украйна и унищожи цялата военна техника на НАТО:)

    Коментиран от #18, #23

    07:17 17.08.2025

  • 16 Петър

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантист+":

    Най важният фактор за спечелването на една война са хората. В случая с Украйна, определено липсват хора, които да имат желание да се бият в тази война. Не си ли гледал клипове как ТЦК отвличат хора в Украйна и ги пращат на фронта, от тези отвлечени хора не стават качествени войници.

    07:18 17.08.2025

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 13 Отговор
    Пусьо знае,че мир означава неговият физически край,тъй като ще бъде линчуван от руснаците.Сега си е добре .Има си бункери,изби си опозицията,....3,7 години праща руснаци в Донбас да мрат.

    Коментиран от #19

    07:20 17.08.2025

  • 18 сериозен

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    Ние го знаем , но такива джуджаци като нето няма как да го разберат по понятни за медицината причини .

    07:20 17.08.2025

  • 22 Извънредно

    16 2 Отговор
    След като Тръмп постели червения килим пред Путин 108 български джендъри са получили инфаркт, 200 се самоубиха след като Тръмп каза, че Путин е велик човек и много умен, а Русия е велика сила! По последни данни само един джендър е оцелял и в своята безпомощност ръси злобата си във Факти.

    Коментиран от #28

    07:25 17.08.2025

  • 23 Злобното Джуджи

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

     "...Русия унищожи цялата военна техника на НАТО...."

    Русия технично и прецизно унищожи всички натовски снаряди, гранатомети и ракети с техниката си. Вcеки руски танк поразява поне два FPV дрона, а един крайцер унищожава минимум две ракети Нептун 😁

    07:25 17.08.2025

  • 24 съсел ,

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Смотан,":

    ПРИДЪРЖАЙ СЕ КЪМ ДОБРИЯ ТОН ! Наглеждай стадото да не забегне , писането остави на другите - не е за тебе тая работа !

    Коментиран от #26

    07:26 17.08.2025

  • 25 справедлив

    2 9 Отговор
    Путлер обича повече кученца отклото руснаците.

    07:27 17.08.2025

  • 26 Смотан,

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "съсел ,":

    Що си слагаш сам плюс?

    Коментиран от #29

    07:28 17.08.2025

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Извънредно":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    07:29 17.08.2025

  • 29 съсел ,

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Смотан,":

    Че кой си ти , че да ти отговарям ? И той тръгнал въпроси да задава ....Ха-ха !

    07:30 17.08.2025

  • 30 Зеленски

    2 8 Отговор
    Кошмарът на путин и копейките.

    Коментиран от #31

    07:32 17.08.2025

  • 31 ха-хааа

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Зеленски":

    Вицът на Деня !

    07:34 17.08.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Това се разбира от само себе си.

    07:38 17.08.2025

  • 34 Древен

    7 2 Отговор
    Ха...
    И какво толко са ревнали Западналите...?
    Допреди 1991 лето важна ли им беше Покрайна...?
    Ха смешковци...
    Каква ще е съдбата и се определя от Русия...
    Може са си джафкат на воля...

    07:42 17.08.2025

  • 35 Георгиев

    8 2 Отговор
    Я гледай, и Мелания Тръмп започна да се изявява на политическата сцена. И стреля точно: децата. Не казва чий деца, къде, кога, при какви обстоятелства. Ами, че то ВСУ обстрелва жилищни квартали и Путин точно това прави - бавно унищожава ВСУ. Може би иска да му каже да ускори войната, за да се стигне по бързо до краят й.

    Коментиран от #39

    07:43 17.08.2025

  • 36 Механик

    2 7 Отговор
    След срещата в Аляска руските СМИ мълчат като наса.р.а.ни.Само копейките тук се напъване.

    07:43 17.08.2025

  • 38 джудж ,

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    И аз не разбрах някой отявлен привърженик на гнома (като теб ! ) да е заминал на фронта в укрията ! Само висите пред компютрите и ръсите мозъци по цял ден .Сега е времето да му помогнете на зеля , че нещата отиват на зле за него и укрията !

    07:43 17.08.2025

  • 41 оли ,

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Да де":

    Бегом на вокзала , грабвай чемодана и на х........й !

    07:48 17.08.2025

  • 42 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 5 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #46, #48, #62

    07:49 17.08.2025

  • 44 Уса

    8 2 Отговор
    Преговорите няма да бъдат успешни,защото наркомана очаква нови 100 милиарда евро от опосканите бледи европейци и ще играе пиесата до края.Тръмп ще вдигне ръце и пожелае скорошна победа на Русия.Това го писах преди и времето дойде.Накрая американското ВВС ще удари по украинските складове с американски боеприпаси вече платени от ЕС и войната ще приключи.Последен вой на соросоидите и дълго затишие,здраве и берекет на планетата Земя

    Коментиран от #49

    07:51 17.08.2025

  • 45 В България няма русофили.

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    07:52 17.08.2025

  • 46 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Ти като какъв се събуждаш , като колоездач ?

    07:52 17.08.2025

  • 47 Георгиев

    8 2 Отговор
    В този форум има един фашизоиден елемент, който се крие под много НИКа. Такива ползва коалицията на войната. Е, стигат ли ти центовете и за какво?

    07:52 17.08.2025

  • 48 оня

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    И не са ти комшии в махалата !

    07:52 17.08.2025

  • 49 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Уса":

    Ще вземем Киев!ЩЕ!
    за три до 4 деня
    .С парадните униформи в Арматите.
    Победим!!

    Коментиран от #54

    07:54 17.08.2025

  • 50 Уса

    3 2 Отговор
    Както опуахме третополовите така ще опуаме и фашагите.Американските ветерани от ВСВ още са живи и помнят

    Коментиран от #51

    07:54 17.08.2025

  • 51 доктор

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Уса":

    И Карлуково още работи.

    07:56 17.08.2025

  • 52 защо

    1 0 Отговор
    Знаем кои се присъединяват неканени да ходят на гости в чужд дом. Примери си имаме много!

    07:57 17.08.2025

  • 53 Артилерист

    4 1 Отговор
    Никой не заплашваше Украйна преди тя да пожелае и да й обещаят членство в НАТО. Това засяга директно сигурността на Русия-американците например, разположиха по границата й с Украйна 28 военни биологични лаборатории, които са забранени на територията на САЩ и преди Украйна да е станала член на НАТО- и в първите си изявления по този въпрос тя се противопостави категорично. Тя постави това единствено условие и ако то беше прието от западняците война нямаше да има.
    Мелания трябваше да изпрати своето послание в защита на децата не на Путин, а на Зеленски и западните му началници. Да припомням ли колко деца бяха убити от обстрелите на укроармията в Донбас далеч преди Русия да започне СВО? Мелания не е ли чула, покрай съпруга си Тръмп, президента на САЩ, че Русия стреля само по военни обекти и такива които са свързани с военния потенциал на Украйна САМО НОЩЕМ, при които почти няма цивилни жертви. Обратно, украинците са тези, които стрелят по мирни населени места, за да "почувствали руснаците по-осезателно войната"...

    Коментиран от #61

    07:58 17.08.2025

  • 54 здравей паун

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Как върви перемогата ? Колко села превзехте вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
    А Крим кога ?
    А марша на Червения площад кога ? Или там по потници и по чорапи ?

    07:58 17.08.2025

  • 55 Механик

    3 1 Отговор
    Големият гърч на розавките понита и днес е в разгара си.
    И тая нощ не са спали, милинките ми. И тая нощ са громили руснаците и са произвеждали Зеле в чин Вастителя на Вселената.
    Абе, и тяхната не е никак лесна на днешно време. Украина си отива, Зели ша го бесят, Русия се оказа велика сила с мъдър и железен президент (казаха го американците) и то кво им остава на розавите? Или да се напъват, или да сдават багажа.

    07:59 17.08.2025

  • 57 Гърко Пърко

    0 0 Отговор
    ТАКА Е НАЙ ДОБРЕ.

    08:03 17.08.2025

  • 58 Бухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Георгиев":

    Имаш четири кози.

    08:04 17.08.2025

  • 59 Ццц

    3 1 Отговор
    Тъй като няма никакво значение кой европейски "лидер" ще води наркомана по чаршията във Вашингтон, вземете натоварете едно магаре на самолета. В компанията на клоуна, циркът ще е подобаващ за нивото на Белия дом. Иначе от европейските лидери най-внушителен е съпругът на Макрон.

    08:06 17.08.2025

  • 61 гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Артилерист":

    Това са руски фейкове.

    08:13 17.08.2025

  • 62 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Факт.

    08:14 17.08.2025

  • 63 Буха ха

    0 0 Отговор
    Мелания да напише лично писмо и до Зельо.

    08:17 17.08.2025

  • 64 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    За Доктор си 100%

    08:17 17.08.2025