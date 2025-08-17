CNN: Среща между Русия, САЩ и Украйна ще има само ако преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август са успешни

Подготовката за срещата на върха между Русия, САЩ и Украйна ще започне само ако преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски на 18 август в Белия дом са успешни, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.
В този случай администрацията на Тръмп очаква да организира срещата на върха на 22 август. Очаква се поне един европейски лидер да се присъедини към преговорите между Тръмп и Зеленски на 18 август, но все още не е ясно кой точно.
Франция е против демилитаризацията на Украйна, а укрепването на армията ѝ трябва да бъде една от гаранциите за сигурност.
Това заяви в интервю за вестник La Tribune Dimanche министърът делегат по европейските въпроси във френското външно министерство Бенджамин Хадад.
Според него, каквото и да е споразумението за уреждане на конфликта в Украйна, „трябва да включва ясни гаранции за сигурност за Киев“. „Разработваме ги заедно с нашите британски партньори и „коалицията на желаещите“. Това ще изисква, на първо място, силна украинска армия, така че всяко намерение за „демилитаризация“ на Украйна е неприемливо“, каза Хадад.
Според него страните от така наречената коалиция на желаещите да помогнат на Киев „са готови да играят водеща роля в осигуряването на тези гаранции“. „Доналд Тръмп е посочил, че подкрепя идеята САЩ да участват в прилагането на тези гаранции“, отбеляза министърът.
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова руския президент Владимир Путин да защити децата, отбелязвайки, че е способен да го направи „с едно щрихиране на перо“. Това съобщи Fox News, позовавайки се на писмото, което Мелания предаде на руския лидер по време на срещата на върха в Аляска.
„Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите повече от това просто да служите на Русия - ще служите на цялото човечество. Вие, г-н Путин, можете да превърнете тази визия в реалност с един щрих на перото днес“, каза Мелания Тръмп.
Според канала, Путин е прочел писмото в присъствието на американски и руски делегации по време на срещата на върха САЩ-Русия в Анкъридж. Както съобщава Fox News, Мелания Тръмп отбелязва в писмото, че въпросът за защитата на децата „надхвърля всякакви човешки различия“ и „стои над географията, правителството и идеологията“.
„Като родители, ние имаме отговорност да подхранваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, ние имаме отговорност да подкрепяме децата си отвъд комфорта на малцина. Със сигурност трябва да се стремим да създадем свят на достойнство за всички, така че всяка душа да може да се събуди в мир и така че самото бъдеще да бъде сигурно защитено“, подчерта тя в писмото, което е получено от канала Fox News.
