Bloomberg: Зеленски може да изпадне в безнадеждна ситуация. Влиянието на европейските лидери е съмнително

Володимир Зеленски ще се окаже в безнадеждна ситуация на срещата във Вашингтон на 18 август, тъй като ако отхвърли сделката за мирно уреждане на конфликта в Украйна, рискува да си навлече гнева на американския лидер Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Според агенцията преговорите са още по-напрегнати от факта, че последното посещение на Зеленски в Белия дом през февруари завърши с препирня между него и Тръмп, което доведе до краткосрочно спиране на военната подкрепа.

Отбелязва се, че въпреки факта, че този път Зеленски ще бъде придружен от европейски лидери на преговорите, „тяхното влияние е съмнително“ и техните мнения не винаги са съвпадали с тези на САЩ.

Изданието посочва, че обкръжението на Зеленски „ще изисква яснота от Тръмп за това какви гаранции за сигурност искат да предоставят САЩ“.

Самият Зеленски, пише Bloomberg, позовавайки се на свой източник, ще има в списъка си със задачи, освен избягването на по-нататъшни спорове и поддържането на интереса на Тръмп за сключване на сделка, задачите за изясняване на руските искания, определяне на дати за тристранна среща и натиск върху САЩ към по-строги санкции срещу Русия.