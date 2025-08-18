Новини
Bloomberg: Зеленски може да изпадне в безнадеждна ситуация. Влиянието на европейските лидери е съмнително

18 Август, 2025 04:21, обновена 18 Август, 2025 04:26 767 9

  • зеленски-
  • тръмп-
  • украйна-
  • белия дом-
  • преговори

Разговорите в Белия дом ще бъдат по-напрегнати заради предишното посещение на Зеленски в Овалния кабинет, смята агенцията

Bloomberg: Зеленски може да изпадне в безнадеждна ситуация. Влиянието на европейските лидери е съмнително - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски ще се окаже в безнадеждна ситуация на срещата във Вашингтон на 18 август, тъй като ако отхвърли сделката за мирно уреждане на конфликта в Украйна, рискува да си навлече гнева на американския лидер Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Според агенцията преговорите са още по-напрегнати от факта, че последното посещение на Зеленски в Белия дом през февруари завърши с препирня между него и Тръмп, което доведе до краткосрочно спиране на военната подкрепа.

Отбелязва се, че въпреки факта, че този път Зеленски ще бъде придружен от европейски лидери на преговорите, „тяхното влияние е съмнително“ и техните мнения не винаги са съвпадали с тези на САЩ.

Изданието посочва, че обкръжението на Зеленски „ще изисква яснота от Тръмп за това какви гаранции за сигурност искат да предоставят САЩ“.

Самият Зеленски, пише Bloomberg, позовавайки се на свой източник, ще има в списъка си със задачи, освен избягването на по-нататъшни спорове и поддържането на интереса на Тръмп за сключване на сделка, задачите за изясняване на руските искания, определяне на дати за тристранна среща и натиск върху САЩ към по-строги санкции срещу Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бандата

    14 14 Отговор
    Наркомани пристига в САЩ Ха Ха !

    Коментиран от #3

    04:29 18.08.2025

  • 2 Прави впечатление, че

    14 17 Отговор
    Зеленски ще бъде приет в... Белия дом като истински президент за разлика от двойника на бункерния фашист Путлер който се разходи из Аляска с обувки на токчета😂.

    04:31 18.08.2025

  • 3 Зеленски обикаля света, а

    14 15 Отговор

    До коментар #1 от "Бандата":

    Путлер не излиза от бункера.

    Коментиран от #4

    04:33 18.08.2025

  • 4 ЕКСКУРЗИИ

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски обикаля света, а":

    ДОКАТО ЗАНУЛЯВАТ НАОДА НА УКРАИНА-----ЪОКУ ВИЖ НЯКОИ МУ ОТВОРИЛ ТРЕТО ОКО ЧЕ С ДВЕТЕ НЕ ВИЖДА

    04:40 18.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    9 2 Отговор
    Най-дoбре и чисто (so clean) ще стане ако самольoта на Зеленотo аварира над Атлантическия океан 👍

    Коментиран от #6

    04:40 18.08.2025

  • 6 ГУАНТАНАМО

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    ИС А БЕТЪР

    04:45 18.08.2025

  • 7 Бай Дончо

    5 2 Отговор
    Явно е като мен в това отношение-ненавижда наглите хора!

    04:49 18.08.2025

  • 8 Пушкин за Раша

    1 1 Отговор
    "С външни врагове ни плашат,

    а вътрешни убиват ни,

    но с времето не се променя

    девизът царски:

    кради, лъжи!"

    Нищо не се е променило в Русия от 19-ти век.

    05:17 18.08.2025

  • 9 Дупничанин

    0 0 Отговор
    Тоя що гледа така кат некой наркоман?

    05:37 18.08.2025