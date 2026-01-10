Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма

Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма

10 Януари, 2026 21:43 848 73

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • украйна-
  • помощ-
  • ес

Брюксел иска да принуди европейците да субсидират Украйна за сметка на собствените си икономики

Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма, като същевременно насърчава корупцията. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, който беше излъчен по националната телевизия.

Той припомни, че украинците са поискали от западните страни да им предоставят 800 млрд. USD през следващите 10 години за възстановяване. „И това не включва разходите за осигуряване на тяхната сигурност, които ще бъдат представени отделно“, каза възмутено правителственият глава. Според него, в тази връзка, ръководството на ЕС вече е уведомило Унгария за плановете си за преминаване към „военна икономика“ в подкрепа на Украйна.

„Но изпращането на пари на Украйна е като хвърлянето им в бездънна яма, като по този начин се насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека го прави, но не от нас. “Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, каза Орбан.

Той потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

„Военната икономика не е шега, не е детство; законите ѝ са безмилостни.“ Брюксел иска да започне война без пари за това.“ „Украинците никога няма да изплатят заема“, каза Орбан.

Той предупреди, че Брюксел иска да принуди европейците да субсидират Украйна за сметка на собствените си икономики, като по този начин „унищожава бъдещето на собствените си деца“.

Унгария също няма намерение да подкрепя военните планове на Европейския съюз, където, според Орбан, „все още има политици, които не се смятат за губещи в конфликта в Украйна и са готови да изпратят войските си там“. Според него настоящата политика на ЕС е „еднопосочна задънена улица, от която ще бъде невъзможно да се избяга“. „Всеки, на когото е останал здрав разум, няма да се присъедини към тази политика“, подчерта премиерът.

В изказване на конгреса той също потвърди, че ако Фидес спечели парламентарните избори, неговото правителство ще продължи да защитава традиционните консервативни ценности и ще се бори решително с нелегалната миграция, въпреки разногласията с ЕС. „Имаме два пътя.“ пред нас. Единият е пътят на мира, по който вървим. Вторият е брюкселският път на войната“, каза Орбан, обръщайки се към делегатите на форума.

Той беше избран за кандидат на партията за министър-председател на изборите, насрочени за първата половина на април в Унгария. Фидес се бори с опозиционната партия Тиса, водена от бившия правителствен служител Петер Мадяр.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де да беше

    26 13 Отговор
    на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.

    Коментиран от #11, #20, #49

    21:44 10.01.2026

  • 2 ГОЛЕМ ПИЧ

    28 11 Отговор
    ПРИ НАС НИКОГА НЯМА ДА ИМА ТАКЪВ,ПОНЕЖЕ СМЕ КОФТИ М"АТРИАЛ.

    Коментиран от #19, #22

    21:45 10.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мхм

    22 7 Отговор
    И Мелони отряза Украйна

    21:46 10.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    25 8 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента даде 2 500 000 000 на Украйна.

    Коментиран от #14

    21:47 10.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Почвай да

    12 28 Отговор
    бегаш заедно с чемодана си за будапещенския вокзал и за Евразия потом, куха лейко Орбан! Кънтиш на кухо.

    21:47 10.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдаааа

    10 27 Отговор
    Наливането на евра у Унгария, е като наливане на евра у рооссия ..

    21:48 10.01.2026

  • 10 Тупан Орбан

    11 26 Отговор
    Е свършен.

    Коментиран от #27

    21:48 10.01.2026

  • 11 Данъкоплатец

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Де да беше":

    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    Коментиран от #33

    21:48 10.01.2026

  • 12 Пич

    20 5 Отговор
    Само кретен си хвърля парите !!! Значи Баце, Кокорчо, Кирчо, Делян и Славчо са кретени !!! А ако не са - внасят някаква квота на Урсула , която ще им даде достъп до кражби !!! Залагам на второто , защото България вече я крадат !!!

    Коментиран от #18

    21:49 10.01.2026

  • 13 До 3 и 6 прави сте

    7 18 Отговор
    Така е. Ето тези путя хвърли в лапите на САЩ

    Коментиран от #31, #32, #34, #43

    21:49 10.01.2026

  • 14 Дрътия Софианец

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Изпуснал си една 0 ...🤭

    21:49 10.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 минувач 🚗

    21 6 Отговор
    Прав е Орбан - да преливаш от пусто - в празно е като да подпомагаш укрията !

    21:50 10.01.2026

  • 17 Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад

    8 18 Отговор
    САЩ арестуваха Николас Мадуро месеци преди операцията, а Мадуро умоляваше Путин за помощ – изпращайки писмо през октомври 2025 г., с което иска ремонт на самолета му Су-30МК2, ракетните системи и логистична подкрепа. Но нищо не беше направено.

    Когато американските специални сили преодоляха отбраната на Венецуела, руското външно министерство публикува в Twitter искане към Вашингтон да „преразгледа“. Лавров се обади на вицепрезидента на Венецуела, за да изрази загрижеността си.

    Споразумението за стратегическо партньорство, подписано през май 2025 г., получи само туитове и съболезнования осем месеца по-късно.

    Сирия се срина, след като Русия не успя да спре настъплението на бунтовниците – Асад избяга в Русия.

    Армения загуби територия, докато руски миротворци наблюдаваха как се развиват азербайджанските атаки. Иран понесе тежки загуби в 12-дневната си война с Израел без руска подкрепа.

    Мадуро сега е задържан в американски арест, докато Москва продължава да предлага телефонни разговори.
    Държавите, които обмислят сътрудничество с Русия, вече имат четири примера за тази форма на защитно сътрудничество, които всеки може да види.

    Коментиран от #21, #23, #54

    21:50 10.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Големия ,

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ ПИЧ":

    И ти ли си главест ?

    21:51 10.01.2026

  • 20 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Де да беше":

    Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!

    Коментиран от #35

    21:53 10.01.2026

  • 21 аz CВО Победа 80

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":

    Накратко! Това е да си приятел с Русия.Когато те арестуват руснаците провеждат телефонни разговори.
    🤣🤣🤣

    21:53 10.01.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ ПИЧ":

    Философията казва, че великите личности се раждат във велики държави. При нас се раждат Тикви и Шишковци. Лош матрял.

    21:54 10.01.2026

  • 23 Това са безспорни

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":

    Факти.

    21:54 10.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 касата

    6 13 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    21:55 10.01.2026

  • 26 ПП ДБ

    8 4 Отговор
    Всички към Украйна

    21:55 10.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факт

    9 5 Отговор
    Елфическата кочина на другаря Иво Мирчев беснее под всяка публикация, която може да се свърже с Русия.

    21:57 10.01.2026

  • 31 пиночет

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":

    Това са диктатори, всички знаят, че няма диктатор който да не е педофил или обратен!

    21:57 10.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Де да беше

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Данъкоплатец":

    на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.

    Коментиран от #37

    21:58 10.01.2026

  • 34 Така е

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":

    кимчо плoндер също знае че е предаден и затова не се обади с позиция за арестуването на Maдyрката а се водеше негов близък съюзник хахаха . Никаква международна позиция на ким хаха

    Коментиран от #41

    21:58 10.01.2026

  • 35 Що бе

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Много ли пречи на продажните урсули да те обират, да унищожават Европа и да пълнят касичката на САЩ?

    21:59 10.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1956г

    5 5 Отговор
    Малко ви беше, къса памет

    22:01 10.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пепи Волгата

    5 8 Отговор
    То било хубаво така,20000 еврака на месец в топлото джобче

    Коментиран от #48

    22:03 10.01.2026

  • 41 Прав си

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Каква позиция да вземе ким. Вече даде изявление че повече няма да праща пушечно месо на путин като видял какво стана с мадуро и че имал специални отношения с тръмпоча който много уважавал

    Коментиран от #47, #51

    22:03 10.01.2026

  • 42 Там пишеше

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Руската пропаганда":

    Де да беше на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.

    Коментиран от #44

    22:05 10.01.2026

  • 43 Точно

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":

    Аятолаха вече също е на път а путя гледа отново безучастно а му даде хиляди дронове а ким се е свил и трепери и дори с една декларацийка не заклейми ареста на близкия си приятел мадуро Ха Ха Хаааа ааааа

    Коментиран от #45

    22:06 10.01.2026

  • 44 А тук пише и чети бавно и славно

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Там пишеше":

    руската пропаганда винаги има за цел няколко глупака!

    Коментиран от #46

    22:07 10.01.2026

  • 45 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Точно":

    винаги има за цел глупака.

    22:08 10.01.2026

  • 46 Де да беше

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "А тук пише и чети бавно и славно":

    на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.

    22:08 10.01.2026

  • 47 Да ким вече не спи в резиденцията си

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Прав си":

    След мадуро...в един от десетките си бункери на 780 метра под земята

    22:09 10.01.2026

  • 48 Коцето Копейкин

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    Коментиран от #52

    22:09 10.01.2026

  • 49 ФАКТ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Де да беше":

    Копеи, вашият лидер Путлер се оказа обикновен агент на ЦРУ и Моссад.

    Коментиран от #55

    22:10 10.01.2026

  • 50 Според мен

    8 5 Отговор
    скоро ще му се случи 🤔 случка на това корумпе.

    22:10 10.01.2026

  • 51 Ауууу ааа миналия ден

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Прав си":

    Съветника му на кимчо се срещнал с него и му казал че с тръмп има специални отношения и няма да постъпи както с мадуро

    Коментиран от #68

    22:11 10.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    ВИКИ , НА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ м МАРТ СИ 1ОО% АУТ ....................

    Коментиран от #58

    22:11 10.01.2026

  • 54 ФАКТ

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":

    Копейки, вашият лидер Путлер се оказа обикновен агент на ЦРУ и Моссад.

    22:12 10.01.2026

  • 55 Там тъ пей пишеше

    2 5 Отговор

    До коментар #49 от "ФАКТ":

    Де да бепе на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава. Дреме ти тъ пей, че унищожават Европа.

    22:13 10.01.2026

  • 56 Ъъъъъъъ

    5 6 Отговор
    Мдаааа.... Времето да се молят на Путин наближава със страшна сила. Към Макрон, Мерц и Мелони, сега се присъедини и Стармър, който също призовава за започване на диалог с Москва, на фона на днешното(поредно) изявление на Тръмп, че САЩ ще вземат Гренландия, независимо какво мисли Европа по този въпрос. Само се чудя с какви очи ще седнат на една маса с Путин, но....🤔

    22:13 10.01.2026

  • 57 Ще се оправим

    3 4 Отговор
    само когато станем президентска република и един като Орбан начело.

    Коментиран от #60

    22:15 10.01.2026

  • 58 На боб ли фърлят тролеите

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    или просто си тъпеят?

    22:17 10.01.2026

  • 59 14 пенсия,

    3 3 Отговор
    чухте ли,сорос оидни вле.чуги!А у нас не искат да дадат коледни на пенсионерите,но за оръжие за укра имаме и даваме,за"такса спокойствие" на баце и шиши също! Докога! Хора, Българи,опомнете се и не гласувайте за тези продажни предатели!

    Коментиран от #62

    22:17 10.01.2026

  • 60 касата

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ще се оправим":

    Да ама Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин

    Коментиран от #63

    22:19 10.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Моята пенсия е 1800 евро

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "14 пенсия,":

    100 от тях пращам всеки месец на Украйна Твоята колко е ?

    Коментиран от #65

    22:20 10.01.2026

  • 63 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "касата":

    Ама друг път гледай да не показваш жалкото си съществуване и упадъка на запада. Наистина е много жалко да ви гледа човек продадени като сардини и ползвани като цигани. После защо света е зад Русия. Няма нормален човек да не го отвратихте с циганията,

    22:21 10.01.2026

  • 64 хаха

    2 1 Отговор
    "Фермата" на Торбан.

    22:22 10.01.2026

  • 65 Дали глупаво дете

    1 3 Отговор

    До коментар #62 от "Моята пенсия е 1800 евро":

    като теб ще стигне до пенсия някой ден.

    Коментиран от #72

    22:22 10.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гошо

    1 1 Отговор
    Не баш така !
    - То че смотаняците от Европа ги хвърлят парите, хвърлят ги, ама те падат в яма,а САЩ ,в джоба на Зеленски и приятели и на други места падат, включително и европейски, ама подбрани

    22:23 10.01.2026

  • 68 На въпрос на СНН

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ауууу ааа миналия ден":

    Какви отношения има с Ким -Чен-Ун че отношенията им са специални, Тръмп отговори че са вече влюбени един в друг и Ким с писмо му е заявил че есента на 2024 г когато е пратил Севернокорейски войници в помощ на русия президент е бил Байдън ,но ако е Тръмп никога нямало да изпрати..Тръмп е публикувал и снимка от тяхна среща и заяви -
    Тръмп: С Ким Чен-ун сме влюбени!
    доналд тръмп-ким чен-ун-сащ-северна корея
    Любопитно изказване на американския президент

    22:23 10.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ами браво. Кво да кажем освен

    2 2 Отговор
    Че е жалко че и ние нямаме такива управленци. (Той потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.).....

    22:25 10.01.2026

  • 71 Четете ли пенсионери "еврозонци"

    2 0 Отговор
    (изплащане на 14-та пенсия ) ! ....... а родният атлантически коптор наречен МС със съучастието на БСП-ОЛ какво направи? А? .....

    22:27 10.01.2026

  • 72 Казах и чети бавно дрът Тъ Пей

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дали глупаво дете":

    руската пропаганда винаги има за цел няколко глупака!

    22:28 10.01.2026

  • 73 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    22:29 10.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания