Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма, като същевременно насърчава корупцията. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, който беше излъчен по националната телевизия.

Той припомни, че украинците са поискали от западните страни да им предоставят 800 млрд. USD през следващите 10 години за възстановяване. „И това не включва разходите за осигуряване на тяхната сигурност, които ще бъдат представени отделно“, каза възмутено правителственият глава. Според него, в тази връзка, ръководството на ЕС вече е уведомило Унгария за плановете си за преминаване към „военна икономика“ в подкрепа на Украйна.

„Но изпращането на пари на Украйна е като хвърлянето им в бездънна яма, като по този начин се насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека го прави, но не от нас. “Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, каза Орбан.

Той потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

„Военната икономика не е шега, не е детство; законите ѝ са безмилостни.“ Брюксел иска да започне война без пари за това.“ „Украинците никога няма да изплатят заема“, каза Орбан.

Той предупреди, че Брюксел иска да принуди европейците да субсидират Украйна за сметка на собствените си икономики, като по този начин „унищожава бъдещето на собствените си деца“.

Унгария също няма намерение да подкрепя военните планове на Европейския съюз, където, според Орбан, „все още има политици, които не се смятат за губещи в конфликта в Украйна и са готови да изпратят войските си там“. Според него настоящата политика на ЕС е „еднопосочна задънена улица, от която ще бъде невъзможно да се избяга“. „Всеки, на когото е останал здрав разум, няма да се присъедини към тази политика“, подчерта премиерът.

В изказване на конгреса той също потвърди, че ако Фидес спечели парламентарните избори, неговото правителство ще продължи да защитава традиционните консервативни ценности и ще се бори решително с нелегалната миграция, въпреки разногласията с ЕС. „Имаме два пътя.“ пред нас. Единият е пътят на мира, по който вървим. Вторият е брюкселският път на войната“, каза Орбан, обръщайки се към делегатите на форума.

Той беше избран за кандидат на партията за министър-председател на изборите, насрочени за първата половина на април в Унгария. Фидес се бори с опозиционната партия Тиса, водена от бившия правителствен служител Петер Мадяр.