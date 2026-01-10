Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма

Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма, като същевременно насърчава корупцията. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, който беше излъчен по националната телевизия.
Той припомни, че украинците са поискали от западните страни да им предоставят 800 млрд. USD през следващите 10 години за възстановяване. „И това не включва разходите за осигуряване на тяхната сигурност, които ще бъдат представени отделно“, каза възмутено правителственият глава. Според него, в тази връзка, ръководството на ЕС вече е уведомило Унгария за плановете си за преминаване към „военна икономика“ в подкрепа на Украйна.
„Но изпращането на пари на Украйна е като хвърлянето им в бездънна яма, като по този начин се насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека го прави, но не от нас. “Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, каза Орбан.
Той потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.
„Военната икономика не е шега, не е детство; законите ѝ са безмилостни.“ Брюксел иска да започне война без пари за това.“ „Украинците никога няма да изплатят заема“, каза Орбан.
Той предупреди, че Брюксел иска да принуди европейците да субсидират Украйна за сметка на собствените си икономики, като по този начин „унищожава бъдещето на собствените си деца“.
Унгария също няма намерение да подкрепя военните планове на Европейския съюз, където, според Орбан, „все още има политици, които не се смятат за губещи в конфликта в Украйна и са готови да изпратят войските си там“. Според него настоящата политика на ЕС е „еднопосочна задънена улица, от която ще бъде невъзможно да се избяга“. „Всеки, на когото е останал здрав разум, няма да се присъедини към тази политика“, подчерта премиерът.
В изказване на конгреса той също потвърди, че ако Фидес спечели парламентарните избори, неговото правителство ще продължи да защитава традиционните консервативни ценности и ще се бори решително с нелегалната миграция, въпреки разногласията с ЕС. „Имаме два пътя.“ пред нас. Единият е пътят на мира, по който вървим. Вторият е брюкселският път на войната“, каза Орбан, обръщайки се към делегатите на форума.
Той беше избран за кандидат на партията за министър-председател на изборите, насрочени за първата половина на април в Унгария. Фидес се бори с опозиционната партия Тиса, водена от бившия правителствен служител Петер Мадяр.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де да беше
21:44 10.01.2026
21:44 10.01.2026
2 ГОЛЕМ ПИЧ
21:45 10.01.2026
21:45 10.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мхм
21:46 10.01.2026
5 Последния Софиянец
21:47 10.01.2026
21:47 10.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Почвай да
21:47 10.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мдаааа
21:48 10.01.2026
10 Тупан Орбан
21:48 10.01.2026
21:48 10.01.2026
11 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Де да беше":Ние безпартийните все се питаме:
Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
се страхува от дебат с
с лидерът на ПП Асен Василев?
Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето
21:48 10.01.2026
21:48 10.01.2026
12 Пич
21:49 10.01.2026
21:49 10.01.2026
13 До 3 и 6 прави сте
21:49 10.01.2026
21:49 10.01.2026
14 Дрътия Софианец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Изпуснал си една 0 ...🤭
21:49 10.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 минувач 🚗
21:50 10.01.2026
17 Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад
Когато американските специални сили преодоляха отбраната на Венецуела, руското външно министерство публикува в Twitter искане към Вашингтон да „преразгледа“. Лавров се обади на вицепрезидента на Венецуела, за да изрази загрижеността си.
Споразумението за стратегическо партньорство, подписано през май 2025 г., получи само туитове и съболезнования осем месеца по-късно.
Сирия се срина, след като Русия не успя да спре настъплението на бунтовниците – Асад избяга в Русия.
Армения загуби територия, докато руски миротворци наблюдаваха как се развиват азербайджанските атаки. Иран понесе тежки загуби в 12-дневната си война с Израел без руска подкрепа.
Мадуро сега е задържан в американски арест, докато Москва продължава да предлага телефонни разговори.
Държавите, които обмислят сътрудничество с Русия, вече имат четири примера за тази форма на защитно сътрудничество, които всеки може да види.
21:50 10.01.2026
21:50 10.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Големия ,
До коментар #2 от "ГОЛЕМ ПИЧ":И ти ли си главест ?
21:51 10.01.2026
20 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Де да беше":Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!
21:53 10.01.2026
21:53 10.01.2026
21 аz CВО Победа 80
До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":Накратко! Това е да си приятел с Русия.Когато те арестуват руснаците провеждат телефонни разговори.
🤣🤣🤣
21:53 10.01.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "ГОЛЕМ ПИЧ":Философията казва, че великите личности се раждат във велики държави. При нас се раждат Тикви и Шишковци. Лош матрял.
21:54 10.01.2026
23 Това са безспорни
До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":Факти.
21:54 10.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 касата
21:55 10.01.2026
26 ПП ДБ
21:55 10.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факт
21:57 10.01.2026
31 пиночет
До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":Това са диктатори, всички знаят, че няма диктатор който да не е педофил или обратен!
21:57 10.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Де да беше
До коментар #11 от "Данъкоплатец":на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.
21:58 10.01.2026
21:58 10.01.2026
34 Така е
До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":кимчо плoндер също знае че е предаден и затова не се обади с позиция за арестуването на Maдyрката а се водеше негов близък съюзник хахаха . Никаква международна позиция на ким хаха
21:58 10.01.2026
21:58 10.01.2026
35 Що бе
До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Много ли пречи на продажните урсули да те обират, да унищожават Европа и да пълнят касичката на САЩ?
21:59 10.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 1956г
22:01 10.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пепи Волгата
22:03 10.01.2026
22:03 10.01.2026
41 Прав си
До коментар #34 от "Така е":Каква позиция да вземе ким. Вече даде изявление че повече няма да праща пушечно месо на путин като видял какво стана с мадуро и че имал специални отношения с тръмпоча който много уважавал
22:03 10.01.2026
22:03 10.01.2026
42 Там пишеше
До коментар #37 от "Руската пропаганда":Де да беше на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.
22:05 10.01.2026
22:05 10.01.2026
43 Точно
До коментар #13 от "До 3 и 6 прави сте":Аятолаха вече също е на път а путя гледа отново безучастно а му даде хиляди дронове а ким се е свил и трепери и дори с една декларацийка не заклейми ареста на близкия си приятел мадуро Ха Ха Хаааа ааааа
22:06 10.01.2026
22:06 10.01.2026
44 А тук пише и чети бавно и славно
До коментар #42 от "Там пишеше":руската пропаганда винаги има за цел няколко глупака!
22:07 10.01.2026
22:07 10.01.2026
45 Пропагандата
До коментар #43 от "Точно":винаги има за цел глупака.
22:08 10.01.2026
46 Де да беше
До коментар #44 от "А тук пише и чети бавно и славно":на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава.
22:08 10.01.2026
47 Да ким вече не спи в резиденцията си
До коментар #41 от "Прав си":След мадуро...в един от десетките си бункери на 780 метра под земята
22:09 10.01.2026
48 Коцето Копейкин
До коментар #40 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
22:09 10.01.2026
22:09 10.01.2026
49 ФАКТ
До коментар #1 от "Де да беше":Копеи, вашият лидер Путлер се оказа обикновен агент на ЦРУ и Моссад.
22:10 10.01.2026
22:10 10.01.2026
50 Според мен
22:10 10.01.2026
51 Ауууу ааа миналия ден
До коментар #41 от "Прав си":Съветника му на кимчо се срещнал с него и му казал че с тръмп има специални отношения и няма да постъпи както с мадуро
22:11 10.01.2026
22:11 10.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЕДГАР КЕЙСИ
22:11 10.01.2026
22:11 10.01.2026
54 ФАКТ
До коментар #17 от "Оказа се вярно путин агент на ЦРУ Мосад":Копейки, вашият лидер Путлер се оказа обикновен агент на ЦРУ и Моссад.
22:12 10.01.2026
55 Там тъ пей пишеше
До коментар #49 от "ФАКТ":Де да бепе на мястото на продажните урсули унищожаващи ЕС. В бездънна яма за Европа, но в джоба на САЩ. Европа си заминава. Дреме ти тъ пей, че унищожават Европа.
22:13 10.01.2026
56 Ъъъъъъъ
22:13 10.01.2026
57 Ще се оправим
22:15 10.01.2026
22:15 10.01.2026
58 На боб ли фърлят тролеите
До коментар #53 от "ЕДГАР КЕЙСИ":или просто си тъпеят?
22:17 10.01.2026
59 14 пенсия,
22:17 10.01.2026
22:17 10.01.2026
60 касата
До коментар #57 от "Ще се оправим":Да ама Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин
22:19 10.01.2026
22:19 10.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Моята пенсия е 1800 евро
До коментар #59 от "14 пенсия,":100 от тях пращам всеки месец на Украйна Твоята колко е ?
22:20 10.01.2026
22:20 10.01.2026
63 Може
До коментар #60 от "касата":Ама друг път гледай да не показваш жалкото си съществуване и упадъка на запада. Наистина е много жалко да ви гледа човек продадени като сардини и ползвани като цигани. После защо света е зад Русия. Няма нормален човек да не го отвратихте с циганията,
22:21 10.01.2026
64 хаха
22:22 10.01.2026
65 Дали глупаво дете
До коментар #62 от "Моята пенсия е 1800 евро":като теб ще стигне до пенсия някой ден.
22:22 10.01.2026
22:22 10.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гошо
- То че смотаняците от Европа ги хвърлят парите, хвърлят ги, ама те падат в яма,а САЩ ,в джоба на Зеленски и приятели и на други места падат, включително и европейски, ама подбрани
22:23 10.01.2026
68 На въпрос на СНН
До коментар #51 от "Ауууу ааа миналия ден":Какви отношения има с Ким -Чен-Ун че отношенията им са специални, Тръмп отговори че са вече влюбени един в друг и Ким с писмо му е заявил че есента на 2024 г когато е пратил Севернокорейски войници в помощ на русия президент е бил Байдън ,но ако е Тръмп никога нямало да изпрати..Тръмп е публикувал и снимка от тяхна среща и заяви -
Тръмп: С Ким Чен-ун сме влюбени!
доналд тръмп-ким чен-ун-сащ-северна корея
Любопитно изказване на американския президент
22:23 10.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ами браво. Кво да кажем освен
22:25 10.01.2026
71 Четете ли пенсионери "еврозонци"
22:27 10.01.2026
72 Казах и чети бавно дрът Тъ Пей
До коментар #65
До коментар #65 от "Дали глупаво дете":руската пропаганда винаги има за цел няколко глупака!
22:28 10.01.2026
73 Бай Ганьо
22:29 10.01.2026