Процесът на намиране на уреждане в Украйна трябва да вземе предвид мнението на 7 милиона украинци, намерили убежище в Русия. Това мнение изрази в интервю за Би Би Си първият заместник-постоянен представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски.
„Трябва да се вземе предвид и гледната точка на около 7 милиона украинци, намерили убежище в Русия, откакто всичко това започна“, каза дипломатът.
Полянски подчерта, че тези украинци „искат да бъдат признати за рускоезични, искат да запазят вярата си в каноничната православна църква, не искат потисничество от режима на Зеленски“. „Това също е техен избор и той трябва да бъде уважаван“, отбеляза той.
Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс и БТА.
"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.
По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Театър на абсурдите
04:46 18.08.2025
2 Да се знае знае!
04:50 18.08.2025
3 Пушкин
а вътрешно убиват ни,
но с времето не се променя
девизът царски:
кради, лъжи! "
Нищо не се е променило в Русия от 19-ти век.
04:54 18.08.2025
4 Още тогава е призната Украйна.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
А.С.Пушкин, 1829 година.
Коментиран от #5, #6
05:04 18.08.2025
5 Македонско девойче
До коментар #4 от "Още тогава е призната Украйна.":Да, призната е, като териториално понятие 😉😁
05:22 18.08.2025
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "Още тогава е призната Украйна.":Обаче за макетата нищо...😥🤣🤣
05:40 18.08.2025