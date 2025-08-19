Новини
Тръмп и Путин разговаряха по телефона около 40 минути
  Тема: Украйна

Тръмп и Путин разговаряха по телефона около 40 минути

19 Август, 2025 03:16, обновена 19 Август, 2025 03:23 657 2

Американският лидер информира за приключените преговори с Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави

Тръмп и Путин разговаряха по телефона около 40 минути - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, който продължи около 40 минути. Американският лидер информира за приключените преговори с Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, съобщи на брифинг помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

Руският президент за пореден път е отбелязал значението на личните усилия на Тръмп за намиране на решения, водещи до дългосрочно уреждане на Украйна.

„Нашият президент топло благодари на американския си колега за гостоприемството, добрата организация на срещата на върха в Аляска и постигнатия по време на срещата напредък към мирно уреждане на украинската криза“, каза Ушаков.

Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Руската федерация и Украйна: „Обсъдена беше идеята, че би било полезно да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна в преките преговори.“

Лидерите на страните „се съгласиха да продължат да поддържат тесен контакт помежду си по украинските и други належащи въпроси от международния и двустранния дневен ред“.

Днес е важен ден в дипломацията, основният фокус е върху обсъждането на траен мир в Украйна, а не на временно прекратяване на огъня. Това мнение изрази ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    1 0 Отговор
    Май е повече време от срещата с "големите лидери". Не че искам да намекна нещо.....

    Коментиран от #2

    04:11 19.08.2025

  • 2 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Досетлив си ти Андрешко.

    04:17 19.08.2025