Американската армия нанесе многобройни удари в Сирия по клетки на "Ислямска държава"

Американската армия обяви снощи, че е нанесла многобройни удари в Сирия по клетки на обявената за терористична организация "Ислямска държава", предаде Ройтерс.
"Днешните удари бяха нанесени в цяла Сирия", се казва в изявление на Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа "Екс".
Там се добавя, че нападенията са извършени в ранния следобед по източноамериканско време. ДПА уточнява, че става въпрос за 18:30 ч. централно европейско време (19:30 ч. бълг. вр.)
Според телевизионния канал "Ал Арабия", цитиран от ТАСС, в атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания.
В изявлението не се упоменава дали при ударите има убити, отбелязва Ройтерс. Пентагонът не е пожелал да даде на световната агенция повече подробности, а Държавният департамент на този етап не е отговорил на запитването ѝ по случая.
Атаките са в рамките на операцията, която Вашингтон започна след нападение на 13 декември срещу американски граждани в Сирия, посочва Ройтерс.
При него бяха убити двама военнослужещи от армията на САЩ. Загина и цивилен преводач.
В последните месеци оглавяваната от САЩ коалиция осъществява въздушни удари и наземни акции в Сирия срещу хора, заподозрени като членове на "Ислямска държава".
Около 1000 американски военнослужещи все още се намират на сирийска територия.
И последните бойци на кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) са напуснали северозападния сирийски град Алепо, обяви днес сирийската държавна телевизия "Ихбария", цитирана от Ройтерс.
Лидерът на СДС Мазлум Абди каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители и бойци от кварталите на Алепо "Ашрафия" и "Шейх Максуд" в североизточната част на страната.
Сирийските власти обявиха вчера, че са установили контрол над "Шейх Максуд" и прехвърлят част от бойците си в този квартал към кюрдските райони на изток, предаде Франс прес.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял по телефона снощи с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, съобщи американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.
Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия, посочва Ройтерс.
Световната агенция се позовава на информация на репортера на "Аксиос" Барак Равид, разпространена в публикация в социалната платформа "Екс".
