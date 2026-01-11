Залавянето на Мадуро било "брутална операция", отвлеченият от САЩ президент "се справя добре в затвора"

Сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро твърди, че се чувства добре в затвор в Съединените щати, предаде Франс прес, цитирана от БНР. Това става ясно от видео със сина на бившия лидер Николас Мадуро Гера, което беше публикувано от управляващата във Венецуела Обединенина социалистическа партия.



"Справяме се добре. Ние сме борци", е казал Мадуро, цитиран от сина си Николас.



Мадуро и съпругата му очакват започването на съдебен процес срещу тях в Съединените щати, след като бяха изведени от Венецуела при американска военна операция преди седмица.

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му е било брутална операция, отбеляза руският посланик в републиката Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.

Руският посланик в Каракас подчерта, че е имало хора близо до сградата и са контролирали съседните сгради. „Но ураганът от огън е бил толкова мощен, че по същество е стрелял по всичко, което се е движило“, обясни той. „Тоест, това е била много брутална операция; никой не е възнамерявал да остави някого жив от самото начало.“

Държавният департамент на Съединените щати призова американците във Венецуела да напуснат незабавно страната, предаде агенция Франс прес, цитирана от БНР. В съобщение на департамента се посочват рискове, свързани с въоръжени милиции, наречени колективос, които спират автомобили и ги претърсват за американски граждани или за доказателства за подкрепа на Америка.



"Ситуацията със сигурността във Венецуела продължава да бъде променлива", уточнява американското министерство на външните работи седмица след като венецуелският президент Николас Мадуро беше свален от власт и изведен от страната от американски военни части.



"След като международните полети бяха подновени, гражданите на Съединените щати би трябвало незабавно да напуснат страната", посочва Държавният департамент.

Във Венецуела италианския енергиен колос "ЕНИ" (ENI) произвежда газ за вътрешно потребление и има номинален кредит от приблизително три милиарда долара, които ѝ дължи венецуелската държавна компания за нефт и газ PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima), предаде БНР.



В южноамериканската страна "ЕНИ" произвежда газ, изцяло предназначен за снабдяване на държавата и за производство на електроенергия. Компанията експлоатира офшорно находище в консорциум 50/50 с испанската компания "Репсол" (Repsol).



През 2024 г. нетното производство в южноамериканската страна възлиза на 62 000 барела петролен еквивалент на ден, което е приблизително 3,5% от общото производство на групата.



Италианската информационна агенция Agenzia Nova припомня, че през март 2025 г. администрацията на САЩ наложи санкции, които на практика лишиха "ЕНИ" от възможността производството на газ да бъде изплатено с доставки на петрол. Това в крайна сметка доведе до общ номинален кредит от около 3 милиарда долара на венецуалската държавна компания PDVSA към "ЕНИ".



В интервю за РАИ 1 външният министър на Италия Антонио Таяни обясни, че "позицията на "ЕНИ" във Венецуела и кредитите, които тя държи за добив на газ, ще бъдат предмет на преговори с Венецуела и с американците".

Правителството на Никарагуа обяви снощи, че е освободило десетки хора от затвора, ден след като САЩ изискаха пускането на свобода на над 60 политически затворници в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Този ход на никарагуанските власти съвпада с процеса на осбождаване под натиска на Вашингтон на политически затворници във Венецуела, посочва световната агенция.



Правителството на авторитарния президент на Никарагуа Даниел Ортега обяви в изявление освобождаването на затворници, без да уточнява броя им, както и дали всички те са били осъдени по политически причини..



Не е ясно и дали освободените от затвора хора няма да бъдат поставени под домашен арест.



Опозиционната лидерка и бивша затворничка Ана Маргарита Вихил заяви пред Ройтерс, че освободените са "политически затворници". "Няколко души от тях са наши приятели", каза тя.



Вихил посочи, че и тя не знае точния брой на пуснатите на свобода, но сред тези, за които ѝ е известно, са бившият кмет на Санта Мария де Пантасма - Оскар Гадеа, и протестантският пастор Руди Паласиос.



Американското посолство в Никарагуа приветства в петък освобождаването на опозиционери във Венецуела и призова правителството на Ортега да последва примера на Каракас.



"Над 60 души в Никарагуа остават несправедливо зад решетките, или са в неизвестност, включително свещенослужители, възрастни и болни. Мирът е единствено възможен чрез свобода", гласи публикация на посолството в социалните мрежи, цитирана от Ройтерс.