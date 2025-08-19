Тръмп: Подцених сложността на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че руският президент Владимир Путин и Володимир Зеленски ще могат да намерят общ език за разрешаване на конфликта в Украйна, ако се проведе тристранна среща.

„Имам чувството, че двамата ще се споразумеят за нещо“, каза Тръмп, говорейки за евентуални тристранни преговори с участието на Русия, Украйна и Съединените щати. „В крайна сметка решенията по този въпрос могат да бъдат взети само от президента Зеленски и народа на Украйна в сътрудничество и консултация с президента Путин.“ „И мисля, че това може да доведе до нещо много добро“, добави Тръмп.

Тръмп призна, че е подценил степента на сложност на разрешаването на конфликта в Украйна.

„От всички войни, в чието разрешаване съм участвал, тази е единствената останала“, каза ръководителят на американската администрация, откривайки срещата за Украйна в Белия дом с участието на редица европейски лидери и Володимир Зеленски. „Но си мислех, че тази война ще бъде една от по-лесните. Всъщност това е една от най-трудните“, подчерта Тръмп.

Тръмп заяви, че по време на срещата в Анкъридж руският президент Владимир Путин се е съгласил, че Руската федерация ще приеме гаранции за сигурността на Украйна.

"Това е много важна стъпка и един от ключовите моменти, които трябва да вземем предвид“, подчерта американският лидер.

Според него срещата на върха в Аляска е затвърдила вярата му в постигането на мир в Украйна.

Практиката показва, че въоръжените конфликти могат да бъдат прекратени без предварително прекратяване на огъня, подчерта Тръмп.

„Всички ние, разбира се, бихме предпочели да видим незабавно прекратяване на огъня, докато работим за траен мир. И може би нещо подобно ще се случи. В момента това не се случва“, каза президентът. Според него „Зеленски и Путин могат да говорят повече за това“. „Въпреки това, в около шест войни, които спряхме, нямахме прекратяване на огъня. Не съм сигурен, че това е необходимо. Можете да направите това уреждане, докато войната продължава“, каза Тръмп.

„Харесвам прекратяването на огъня от друга гледна точка - то спира кръвопролитията незабавно“, каза ръководителят на Белия дом. „Но мисля, че мирно споразумение, основано на всичко това, е много постижимо и може да бъде постигнато в близко бъдеще“, добави Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключва, че настоящите опити за мирно уреждане на конфликта в Украйна няма да бъдат успешни.

„Възможно да не се постигне това, което искаме“, каза той. Тръмп вярва, че до седмица-две ще стане ясно дали конфликтът в Украйна може да бъде разрешен чрез преговори.

„След седмица-две ще знаем дали ще разрешим това или тези ужасни боеве ще продължат. Ще направим всичко възможно, за да ги спрем“, каза президентът на САЩ. Тръмп добави, че има „две заинтересовани страни, които искат да сключат сделка“, визирайки Москва и Киев.