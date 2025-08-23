Експлозия в завод за смазочни материали в Луизиана ВИДЕО

Експлозия е станала в завода на Smitty's Supply в Роузланд, Луизиана, който произвежда смазочни материали за автомобилната индустрия.

На хората, живеещи в близост до завода, е наредено да се евакуират, съобщава местният филиал на Fox News.

Според местната новинарска агенция, местните власти са обявили задължителна евакуация в радиус от една миля (1,6 км) от завода. Кадри, публикувани от телевизионния канал, показват голям стълб черен дим, издигащ се от завода.

Спешни служби работят на мястото на инцидента. Все още няма информация за пострадали.