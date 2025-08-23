Новини
Експлозия в завод за смазочни материали в Луизиана ВИДЕО

23 Август, 2025 05:18, обновена 23 Август, 2025 05:21 562 3

Наредена е евакуация на живеещите край предприятието

Експлозия в завод за смазочни материали в Луизиана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия е станала в завода на Smitty's Supply в Роузланд, Луизиана, който произвежда смазочни материали за автомобилната индустрия.

На хората, живеещи в близост до завода, е наредено да се евакуират, съобщава местният филиал на Fox News.

Според местната новинарска агенция, местните власти са обявили задължителна евакуация в радиус от една миля (1,6 км) от завода. Кадри, публикувани от телевизионния канал, показват голям стълб черен дим, издигащ се от завода.

Спешни служби работят на мястото на инцидента. Все още няма информация за пострадали.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
