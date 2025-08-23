Новини
Руската армия: Превзехме още две села в украинската Донецка област
  Тема: Украйна

23 Август, 2025 19:15 1 122 47

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област

Тази новина не е потвърдена по независим път, до момента няма реакция от украинска страна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее в (Донецката народна република)", сe казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Още новини от Украйна

Тази новина не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище.

Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.

Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.

Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.

В края на миналия месец Русия все пак обяви, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.

Часов Яр обаче не е споменат в последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съобщава, цитирана от Укринформ, за 143 сражения вчера.


Русия
  • 1 БОЛШЕВИК

    41 15 Отговор
    Напред Русия!

    19:16 23.08.2025

  • 2 Пич

    34 9 Отговор
    Колкото повече преговорите наближават , толкова по мащабно трябва да бъде нахлуването ! Никакви сантименти !!!

    19:17 23.08.2025

  • 3 Мочкай Вова

    37 11 Отговор
    До пълната капитулация
    на киевския режим .

    19:17 23.08.2025

  • 4 И БОГ С

    40 9 Отговор
    ВАМИ

    19:17 23.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Злобното джудже

    20 3 Отговор
    Руснаците ако продължават така
    спирам да пиша т@пи коментари,
    хващам пушката и отивам да ги....

    19:20 23.08.2025

  • 7 Ново 20🤣 .Руски позор.

    7 32 Отговор
    Часов Яр, който се намира на около 12-15 километра западно от Бахмут, все още не е превзет от руската армия. Това призна на 6 август не кой да е, а Денис Пушилин - премиер на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Признанието излезе в основната руска държавна информационна агенция ТАСС. Дословно, Пушилин казва, че пълното прочистване на Часов Яр можело да отнеме още няколко седмици. 🤣

    Коментиран от #18

    19:20 23.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СТЪПКА ПО СТЪПКА

    26 5 Отговор
    ДО КРАЙНАТА ЦЕЛ НА СВО

    19:22 23.08.2025

  • 10 Тия са куку психопати

    34 4 Отговор
    4 милиарда за поддръжка на фашисткия режим в Киев на гърба на европейските данъкоплатци където сме и ние На тая акушерка не и е мястото начело на Европа.

    19:23 23.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 матю хари

    4 22 Отговор
    А с Покровск какво стана? Колко ватенки загинаха за тия две села без абсолютно никакво значение?

    Коментиран от #25

    19:26 23.08.2025

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    2 17 Отговор
    Предсмъртни снимки са си направили с менгянскио байрак пиенците междо две препълзявания и прибягвания.

    19:27 23.08.2025

  • 17 Фен

    27 4 Отговор
    Су Дзъ казва: войната печели не този, който е завзел най-много територия, а този, който е ликвидирал армията на противника. Русия ликвидира личният състав на ВСУ, и техниката на НАТО. Останалото са подробности и предсмъртни гърчове на урсулите.

    19:29 23.08.2025

  • 18 Абе ти

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ново 20🤣 .Руски позор.":

    аритметика поне не си ли учил? Я се опитай да сметнеш колко цифри има между 6-ти и 23-ти!

    19:31 23.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 реалистъ

    3 14 Отговор
    Ако ще и 1000 села да превземат, докато Киев не е превзет, все едно нищо не са направили.

    19:35 23.08.2025

  • 22 Мишел

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    Не само са превзели тези две села и са ликвидирали 3000-на украинска група в котела при Клебан Бик, а и са направили нов котел там, при Камишеваха.

    19:35 23.08.2025

  • 23 Таkа.

    0 8 Отговор
    Сега да видим репутацията на Русия с тези ресурси дали ще обърнат хода. Тεζи руснаци в селата живеят мръсηо, а сега остана почти подобно на Августовския пуч ГРАЖΔАНСКА ВОЙНА!

    19:36 23.08.2025

  • 24 2222

    1 9 Отговор
    Превзели две села с по 20 човека и 30 кокошки.

    19:36 23.08.2025

  • 25 ИЗИ, ИЗИ

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    ТОЙ И ПОКРОВСк СКОРО НЕМА ДА е от значение

    19:36 23.08.2025

  • 26 зеленото съм

    6 0 Отговор
    Не е вярно, бандерите още се държат в Авдеевка, а и контраатаката към Часов Яр напредва след като тревите изсъхнаха от жегите и ги газим по-лесно!

    19:37 23.08.2025

  • 27 Ъъъъъъъъъъ

    11 3 Отговор
    Чувам, че още един "кивески призрак" е дал фира тази нощ.

    "В нощта на 23 август 2025 г., по време на заход след изпълнение на бойна мисия, загина украинският военен пилот, майор Сергий Викторович Бондар.Подробностите за катастрофата се разследват."

    Не се радвам, но се чудя, колко още хора трябва да умрат, че Зеления да хвърли кърпата?

    19:38 23.08.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор
    Вече сме в покрайнините на Купянск, центаци

    19:40 23.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ивелин Михайлов

    7 3 Отговор
    Русия мачка наред! 💪💪💪💪

    19:42 23.08.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "АйПи-тата ми показват":

    На мен пък ми показват че центаците са 10 човека, другото са ботове, щото качват по една фраза

    19:43 23.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Укропат

    5 0 Отговор
    Шефчето нареди да не се отстъпва. Затова напредваме към Лвов. Ударно. С поне две села на ден.

    19:46 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 руzкo = боклук

    0 6 Отговор
    Покровск беше разчистен от боклуци. Скоро очаквайте фламингота в московия.

    Коментиран от #42

    19:46 23.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    2 9 Отговор
    Мне будет СТЬIДНО да споменавам подобна простотия, но руснака е природно про3д. Достоевси гордится вами ...."мужики", епта ....😁👍

    Коментиран от #43

    19:46 23.08.2025

  • 38 Артилерист

    11 1 Отговор
    Напредъкът на руските войски тук винаги се представя като много труден и бавен, на за сметка на това хептен незначителен и още по-неважен. Това обаче няма никакво значение, защото Русия във всички случаи ще освободи територията на Донецката народна република. Много тъпо е непрекъснато да се натяква, че това е анексирана земя, защото хората на тази република проведоха РЕФЕРЕНДУМ/допитване и почти с пълно съгласие се присъединиха към Руската федерация.

    19:47 23.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бандера

    0 5 Отговор
    И три трафопоста! Копейките да си сипят по една шльокавица(щото за друго нямат деньги)и да празнуват. Да си пуснат и някоя песен от Филип Киркоров!

    19:59 23.08.2025

  • 41 Възрожденец

    1 6 Отговор
    Че ЗСУ освободи 6 села в СУМСКА област! А АЗОВ попиля дългоочакваният БЕЗАНАЛОГОВ ЛЕТЕН ЩУРМ НА СЕЛОТО ПОКРОВСК ,
    А уж могучая водеше боеве в центъра на СУМИ И ПОКРОВСК?!?

    Коментиран от #44

    20:05 23.08.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "руzкo = боклук":

    Ами чакаме зеркомана в Крим, вече две години... Те така...

    20:06 23.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Злобното Джуджи":

    Абе не знаем мужиците как са, а ти и среду тебе да бега пак не мой те стигна по това...

    20:08 23.08.2025

  • 44 Майстора

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Възрожденец":

    Гледай да не те срещна ,че с един два замаха на теслата така щее възродя ,че и най близките ти няма да те познаят .

    20:10 23.08.2025

  • 45 ШАШАРДИСАН ЦЕНТАК

    4 0 Отговор
    Ама всеки ден ни млатят яко. Защо така. Кая Калас каза, че няма да ни боли.

    20:12 23.08.2025

  • 46 Българите са на страната на Русия!

    4 0 Отговор
    Слава на братушките! Капитулацията на фашистите и мирът са близо!

    20:24 23.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
