Руската армия: Превзехме още две села в украинската Донецка област

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее в (Донецката народна република)", сe казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.
Тази новина не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище.
Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.
Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.
Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.
В края на миналия месец Русия все пак обяви, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.
Часов Яр обаче не е споменат в последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съобщава, цитирана от Укринформ, за 143 сражения вчера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
19:16 23.08.2025
2 Пич
19:17 23.08.2025
3 Мочкай Вова
на киевския режим .
19:17 23.08.2025
4 И БОГ С
19:17 23.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Злобното джудже
спирам да пиша т@пи коментари,
хващам пушката и отивам да ги....
19:20 23.08.2025
7 Ново 20🤣 .Руски позор.
Коментиран от #18
19:20 23.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СТЪПКА ПО СТЪПКА
19:22 23.08.2025
10 Тия са куку психопати
19:23 23.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 матю хари
Коментиран от #25
19:26 23.08.2025
16 Архимандрисандрит Бибиян
19:27 23.08.2025
17 Фен
19:29 23.08.2025
18 Абе ти
До коментар #7 от "Ново 20🤣 .Руски позор.":аритметика поне не си ли учил? Я се опитай да сметнеш колко цифри има между 6-ти и 23-ти!
19:31 23.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 реалистъ
19:35 23.08.2025
22 Мишел
До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":Не само са превзели тези две села и са ликвидирали 3000-на украинска група в котела при Клебан Бик, а и са направили нов котел там, при Камишеваха.
19:35 23.08.2025
23 Таkа.
19:36 23.08.2025
24 2222
19:36 23.08.2025
25 ИЗИ, ИЗИ
До коментар #15 от "матю хари":ТОЙ И ПОКРОВСк СКОРО НЕМА ДА е от значение
19:36 23.08.2025
26 зеленото съм
19:37 23.08.2025
27 Ъъъъъъъъъъ
"В нощта на 23 август 2025 г., по време на заход след изпълнение на бойна мисия, загина украинският военен пилот, майор Сергий Викторович Бондар.Подробностите за катастрофата се разследват."
Не се радвам, но се чудя, колко още хора трябва да умрат, че Зеления да хвърли кърпата?
19:38 23.08.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:40 23.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ивелин Михайлов
19:42 23.08.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "АйПи-тата ми показват":На мен пък ми показват че центаците са 10 човека, другото са ботове, щото качват по една фраза
19:43 23.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Укропат
19:46 23.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 руzкo = боклук
Коментиран от #42
19:46 23.08.2025
37 Злобното Джуджи
Коментиран от #43
19:46 23.08.2025
38 Артилерист
19:47 23.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бандера
19:59 23.08.2025
41 Възрожденец
А уж могучая водеше боеве в центъра на СУМИ И ПОКРОВСК?!?
Коментиран от #44
20:05 23.08.2025
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "руzкo = боклук":Ами чакаме зеркомана в Крим, вече две години... Те така...
20:06 23.08.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Злобното Джуджи":Абе не знаем мужиците как са, а ти и среду тебе да бега пак не мой те стигна по това...
20:08 23.08.2025
44 Майстора
До коментар #41 от "Възрожденец":Гледай да не те срещна ,че с един два замаха на теслата така щее възродя ,че и най близките ти няма да те познаят .
20:10 23.08.2025
45 ШАШАРДИСАН ЦЕНТАК
20:12 23.08.2025
46 Българите са на страната на Русия!
20:24 23.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.