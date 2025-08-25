Новини
Майката на Пригожин: Путин спешно изпрати хеликоптер за Хамбург
Майката на Пригожин: Путин спешно изпрати хеликоптер за Хамбург

25 Август, 2025 12:08

Виолета Пригожина заяви, че синът ѝ не е искал да свали Путин от власт. И благодари лично на руския президент

Майката на Пригожин: Путин спешно изпрати хеликоптер за Хамбург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майката на командира на „Вагнер“ Евгений Пригожин за първи път след смъртта му даде интервю, в което лично благодари на Владимир Путин.

Пред The Times Виолета Пригожина заяви, че синът, който организира метеж в Русия през 2023 година, не е искал да свали от власт Путин, а единствено да стигне до военното ръководство. Тя твърди, че се е опитала да го разубеди.

На 23 юни 2023 година руската частна военна компания „Вагнер“ влезе във въоръжен конфликт с руската армия след нарастващо напрежение между нейния лидер Евгений Пригожин и руското министерство на отбраната. Пригожин обяви, че тръгва към Москва, но в крайна сметка спря преврата. Скоро след това Пригожин загина в самолетна катастрофа, вероятно предизвикана от властите по заповед на Путин.

„Женя, само хората в интернет ще те подкрепят. Никой няма да тръгне с теб. Хората вече не са такива. Никой няма да излезе на площада“, предупреди Виолета сина си преди преврата.

Пригожина подчерта, че синът ѝ не се е стремил да елиминира руския президент: „Той със сигурност не е възнамерявал да свали Путин. Искаше да стигне до военното ръководство.“

Същевременно тя благодари на Путин, който според нея веднъж лично ѝ е спасил живота, като е наредил на лекарите да извършат операция: „Той отговори: „Майката е свещена.“ Изпратиха хеликоптер и спешно ме закараха в Хамбург.“

Евгений Пригожин, известен като „готвачът на Путин“, се превърна в ключова фигура във войната срещу Украйна, като вербува бойци от затворите и ръководи операции на „Вагнер“, включително по време на битката за Бахмут.

Но след бунта положението му се промени драстично. „Когато го видях за последен път на 15 август, изглеждаше обречен. А на 23-ти го нямаше“, каза майка му. Частният самолет на Пригожин се разби точно два месеца след въстанието. Той беше на 62 години. Причината за катастрофата не е официално обявена.

„Никой не знае защо самолетът се е разбил, казаха ни само, че разследването продължава. Абсолютно сигурно е, че той не е искал да бъде президент. Той беше дълбоко загрижен за Русия, искаше е страната да бъде велика“, каза майката.


