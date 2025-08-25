Майката на Пригожин: Путин спешно изпрати хеликоптер за Хамбург

Майката на командира на „Вагнер“ Евгений Пригожин за първи път след смъртта му даде интервю, в което лично благодари на Владимир Путин.
Пред The Times Виолета Пригожина заяви, че синът, който организира метеж в Русия през 2023 година, не е искал да свали от власт Путин, а единствено да стигне до военното ръководство. Тя твърди, че се е опитала да го разубеди.
На 23 юни 2023 година руската частна военна компания „Вагнер“ влезе във въоръжен конфликт с руската армия след нарастващо напрежение между нейния лидер Евгений Пригожин и руското министерство на отбраната. Пригожин обяви, че тръгва към Москва, но в крайна сметка спря преврата. Скоро след това Пригожин загина в самолетна катастрофа, вероятно предизвикана от властите по заповед на Путин.
„Женя, само хората в интернет ще те подкрепят. Никой няма да тръгне с теб. Хората вече не са такива. Никой няма да излезе на площада“, предупреди Виолета сина си преди преврата.
Пригожина подчерта, че синът ѝ не се е стремил да елиминира руския президент: „Той със сигурност не е възнамерявал да свали Путин. Искаше да стигне до военното ръководство.“
Същевременно тя благодари на Путин, който според нея веднъж лично ѝ е спасил живота, като е наредил на лекарите да извършат операция: „Той отговори: „Майката е свещена.“ Изпратиха хеликоптер и спешно ме закараха в Хамбург.“
Евгений Пригожин, известен като „готвачът на Путин“, се превърна в ключова фигура във войната срещу Украйна, като вербува бойци от затворите и ръководи операции на „Вагнер“, включително по време на битката за Бахмут.
Но след бунта положението му се промени драстично. „Когато го видях за последен път на 15 август, изглеждаше обречен. А на 23-ти го нямаше“, каза майка му. Частният самолет на Пригожин се разби точно два месеца след въстанието. Той беше на 62 години. Причината за катастрофата не е официално обявена.
„Никой не знае защо самолетът се е разбил, казаха ни само, че разследването продължава. Абсолютно сигурно е, че той не е искал да бъде президент. Той беше дълбоко загрижен за Русия, искаше е страната да бъде велика“, каза майката.
1 Факти
"Тази нощ руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар по военната инфраструктура на украинските въоръжени сили. Целта бяха британските научноизследователски и развойни работилници, заровени в бункери, занимаващи се с производството на същата ракета „Фламинго“ (FP-5) на британско-оматарската компания „Миланион Груп“. За да не се изглаждат нещата, чакаме официално потвърждение от руското Министерство на отбраната, но според предварителни данни работилниците са били унищожени от удари с ракети „Кинжал“. Имало е две производствени мощности и работилница за разработване и локализиране на техническа документация. Според предварителни данни са загинали до 28 служители в научноизследователската и развойна дейност и украински персонал“, написа Winwin предния ден.
Коментиран от #7
12:11 25.08.2025
2 Страшно е
Русия спешно внася бензин от Беларус, рекордни цени на руските бензиностанции
Снимка: БГНЕС
Заради увеличаването на броя на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии, цените на бензина в Русия са се повишили до рекордно високо ниво, съобщава CNN.
12:14 25.08.2025
3 Мдаа
12:14 25.08.2025
4 Швейк
Абе аз за всеки случай да го утрепам , че знае ли човек !
12:15 25.08.2025
5 солютно!
12:17 25.08.2025
6 Женя Пригожин юни 2023 година обяви
12:17 25.08.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Факти":Женски един нещастник, който методично разрушава страната си, по давление на западните си господари.... А майката на Прогожин показва руската душа, която е непонятна за западните европудели...
Коментиран от #9
12:18 25.08.2025
8 Копейки,
Коментиран от #11
12:20 25.08.2025
9 Европеец
До коментар #7 от "Европеец":Имах предвид зеленски, а не женски, но телефонът си пише каквото му изнася...
12:20 25.08.2025
10 Факт
12:22 25.08.2025
11 Европеец
До коментар #8 от "Копейки,":Неведоми са пътищата Господни.... Няма какво да се коментира, само един Господ знае....
12:22 25.08.2025
12 А пригожин е в пенсия
12:23 25.08.2025
13 Злобното Джуджи
Загиналата тия дни руска алпинистка е била Брутално Изоставена от свръзката си - руснака Роман Мокрински, който е причинил и падането. Тва е просровутото рyccкие своих не бросают. Аха....ама хич, предатели 👎
12:23 25.08.2025
14 2 дни преди да тръгне за Москва
12:23 25.08.2025