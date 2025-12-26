В Киев заседава работната група по законопроекта за избори при военно положение

Днес в Украйна ще се проведе първото заседание на работната група, която изготвя законопроект за изборите по време на военно положение, съобщи пред Интерфакс-Украйна председателят на групата, първият заместник-председател на Върховната рада Александър Корниенко.

Онлайн срещата ще започне в 13:00 ч. киевско време.

Срещата ще бъде разделена на две секции, първата от които ще се фокусира върху организационни въпроси. Във втората секция ще говорят представители на Централната избирателна комисия: „Членовете на ЦИК ще подготвят обзорна презентация, в която ще повдигнат всички проблеми, които съществуват както при изборите по време на военно положение, така и при следвоенните избори.“

Според Корниенко работната група включва приблизително 60 членове: представители на всички парламентарни групи във Върховната рада, ключови обществени организации, изпълнителната власт и правоохранителните органи.

Създаването ѝ беше одобрено от председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук на 23 декември.