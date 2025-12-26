Новини
В САЩ добавиха 27 украинци към списъка с най-опасните престъпници сред чужденците

26 Декември, 2025 04:56

Руски съд осъди критик на Путин на 6 години затвор при масксимално строг режим

Милен Ганев

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ добави 27 украински граждани към онлайн база данни за чуждестранни граждани, задържани за различни престъпления, които агенцията нарича „най-лошите от най-лошите“.

Ведомството уточнява, че базата данни включва някои от най-опасните престъпници сред чуждестранните граждани, задържани през последните 11 месеца от Службата за имиграция и митнически контрол, която е специализирана в откриването и депортирането на нелегални имигранти от Съединените щати.

Списъкът включва 27 украински граждани – повече от всяка друга страна от бившия Съветски съюз. Някои от тези украинци са осъдени за грабеж, измама, въоръжено нападение, трафик на наркотици и сексуални престъпления.

По-голямата част от лицата в списъка са граждани на латиноамерикански страни, които са източник на много нелегални имигранти в Съединените щати. Сред включените са няколко хиляди мексиканци.

Руски съд осъди Сергей Удалцов, критик на руския президент Владимир Путин, на 6 години затвор, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg.

Присъдата беше наложена по обвинения за оправдаване на тероризма.

Удалцов е лидер на движение „Ляв фронт“, което се противопоставя на Путин и е свързано с руската Комунистическа партия. Удалцов беше арестуван миналата година.

Според независимия руски новинарски сайт „Медиазона“ обвиненията срещу Удалцов произтичат от публикация, която той постнал онлайн в подкрепа на друга група руски активисти, обвинявани от властите, че са създали терористична организация. Тези активисти бяха осъдени по-рано през месеца на между 16 и 22 години затвор.

Удалцов определи повдигнатите му обвинения като изфабрикувани. Той определи съдебното решение като срамно.

Съгласно решението на съда Удалцов ще излежи присъдата в наказателна колония при масксимално строг тъмничен режим.

Удалцов беше влиятелна опозиционна фигура в Русия по време на масовите протести през 2011-2012 г., породени от информациите за широкомащабни измами на парламентарните избори. През февруари 2012 г. той участва в митинг, който тогавашният президент Дмитрий Медведев проведе заедно с редица опозиционни фигури.

Руските власти засилиха репресиите срещу дисидентите и свободата на словото, след като Кремъл изпрати войски в Украйна. През декември 2023 г. съд в Москва осъди Удалцов на 40 часа принудителен труд за нарушаване на процедурите, свързани с организирането на митинг, след като той беше задържан на Червения площад, където се опита да разгърне знаме с образа на съветския диктатор Йосиф Сталин.

Удалцов беше вкаран в затвора и през 2014 г. и осъден на 4 години и половина по обвинения, свързани с ролята му в организирането на демонстрация срещу Путин през 2012 г., която прерасна в бурни протести. Той беше освободен през 2017 г.


