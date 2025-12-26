В САЩ добавиха 27 украинци към списъка с най-опасните престъпници сред чужденците

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ добави 27 украински граждани към онлайн база данни за чуждестранни граждани, задържани за различни престъпления, които агенцията нарича „най-лошите от най-лошите“.
Ведомството уточнява, че базата данни включва някои от най-опасните престъпници сред чуждестранните граждани, задържани през последните 11 месеца от Службата за имиграция и митнически контрол, която е специализирана в откриването и депортирането на нелегални имигранти от Съединените щати.
Списъкът включва 27 украински граждани – повече от всяка друга страна от бившия Съветски съюз. Някои от тези украинци са осъдени за грабеж, измама, въоръжено нападение, трафик на наркотици и сексуални престъпления.
По-голямата част от лицата в списъка са граждани на латиноамерикански страни, които са източник на много нелегални имигранти в Съединените щати. Сред включените са няколко хиляди мексиканци.
Руски съд осъди Сергей Удалцов, критик на руския президент Владимир Путин, на 6 години затвор, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg.
Присъдата беше наложена по обвинения за оправдаване на тероризма.
Удалцов е лидер на движение „Ляв фронт“, което се противопоставя на Путин и е свързано с руската Комунистическа партия. Удалцов беше арестуван миналата година.
Според независимия руски новинарски сайт „Медиазона“ обвиненията срещу Удалцов произтичат от публикация, която той постнал онлайн в подкрепа на друга група руски активисти, обвинявани от властите, че са създали терористична организация. Тези активисти бяха осъдени по-рано през месеца на между 16 и 22 години затвор.
Удалцов определи повдигнатите му обвинения като изфабрикувани. Той определи съдебното решение като срамно.
Съгласно решението на съда Удалцов ще излежи присъдата в наказателна колония при масксимално строг тъмничен режим.
Удалцов беше влиятелна опозиционна фигура в Русия по време на масовите протести през 2011-2012 г., породени от информациите за широкомащабни измами на парламентарните избори. През февруари 2012 г. той участва в митинг, който тогавашният президент Дмитрий Медведев проведе заедно с редица опозиционни фигури.
Руските власти засилиха репресиите срещу дисидентите и свободата на словото, след като Кремъл изпрати войски в Украйна. През декември 2023 г. съд в Москва осъди Удалцов на 40 часа принудителен труд за нарушаване на процедурите, свързани с организирането на митинг, след като той беше задържан на Червения площад, където се опита да разгърне знаме с образа на съветския диктатор Йосиф Сталин.
Удалцов беше вкаран в затвора и през 2014 г. и осъден на 4 години и половина по обвинения, свързани с ролята му в организирането на демонстрация срещу Путин през 2012 г., която прерасна в бурни протести. Той беше освободен през 2017 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ни ги пращат на нас
Коментиран от #11
04:09 26.12.2025
2 Иван
04:15 26.12.2025
3 Абе
Коментиран от #10
04:18 26.12.2025
4 Уса
Коментиран от #6
04:27 26.12.2025
5 Перник
04:28 26.12.2025
6 .........
До коментар #4 от "Уса":От кое пернишко село се обаждаш бе кривак?
04:29 26.12.2025
7 Правилно
04:35 26.12.2025
8 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
🤣
"ЩОТО ЕДВА ЛИ ЩЕ СЕ НАМЕРИ ПО ГОЛЯМ ПРЕСТЪПHИK.
😁
ПЪРВО:
НЯМА И3POД ДА Е ИЗПРАТИЛ НА CMЪPT ПОВЕЧЕ МЛАДИ МЪЖЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 80 ГОДИНИ 😡
ТОВА ЧЕ ГИ ЖЕРТВА ПО ЗАПОВЕД НА AHГЛOCAKСИТЕ НЕ НАМАЛЯВА BИHАТА МУ.
ВТОРО:
НИКОЙ НЕ Е ОТКPАДНAЛ ПОВЕЧЕ .🤬
ТОВА ЧЕ ВРЪЩА ЧАСТ ОТ OTKPАДHАТОТО НA. УPCУЛИTE. УВЕЛИЧАВА BИHATА МУ..
04:40 26.12.2025
9 ,,,,,,
Трети вариант нема.
04:42 26.12.2025
10 Ами към 140 милиона са някъде.
До коментар #3 от "Абе":Що питаш?
04:43 26.12.2025
11 Така е!
До коментар #1 от "Да ни ги пращат на нас":У нас намират най топъл прием! Веднага стават активисти на ппдб/ЛГБТ!
04:55 26.12.2025
12 Последния Софиянец
04:57 26.12.2025