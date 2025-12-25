Полицията застреля мъж, атакувал къща в шведския град Буден, открит е труп на жена

Шведската полиция е застреляла мъж и е открила трупа на жена в град Буден, предаде Ройтерс.
По-рано беше съобщено, че в града се провежда полицейска операция.
Сега полицията поясни, че е получила сигнал, че 20-годишен въоръжен мъж е атакувал къща в града. Полицията е пристигнала на място и е открила огън по време на опита да задържи нападателя. Той е бил прострелян фатално. В края на полицейската операция, полицията е претърсила къщата и е намерила там трупа на 55-годишна жена. Двама ранени обитатели на къщата са били откарани в болница.
Повече подробности за инцидента не се съобщават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
20:43 25.12.2025
2 мечо
Коментиран от #5, #7
20:45 25.12.2025
3 Мхъм
20:46 25.12.2025
4 az СВО Победа 80
20:46 25.12.2025
5 ха-ха
До коментар #2 от "мечо":Ти в часове по граматика влизал ли си , че нещо не..грамотен ми се видиш ?! Мечо бил , в Максуда сте все мечовци .
Коментиран от #10, #18
20:50 25.12.2025
6 мечо
Коментиран от #9
20:51 25.12.2025
7 ха-ха
До коментар #2 от "мечо":Ха-ха ! Ти на школо ходил ли си , бе , мой ? Нещо не можеш да пишеш , а си тръгнал в сайтовете да драскаш .
Коментиран от #8
20:51 25.12.2025
8 мечо
До коментар #7 от "ха-ха":пища барзо затова баркам допускам грешки човешко е ати пиши по новината не коментирваи мене
20:53 25.12.2025
9 кумчо вълчо
До коментар #6 от "мечо":Мечо , време ти е за спане ! И утре е ден .
20:53 25.12.2025
10 Мечо
До коментар #5 от "ха-ха":Ного труно го каза ва бате аз нета разбрах ва
Коментиран от #11
20:53 25.12.2025
11 мечо
До коментар #10 от "Мечо":непиши все едно сам аз това е измама сас личноста може да бъдеш саден
Коментиран от #13
20:55 25.12.2025
12 ШВЕДИТЕ
21:08 25.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
21:12 25.12.2025
16 Спецназ
въшлив мигрант, дето им отделяте по 1000 евро месечно за да не работят нищо?
А?? Ако е така- давайте със знамето напред- още "новини " очаквайте!
ТОВА КАКЪВ Е ПО произход маймуната от Африка или Азия НЕМА напишат,
ЗАЩОТО ГИ Е СРАМ! ГНУС!
ПФУ!
21:15 25.12.2025
17 Опааа
21:34 25.12.2025
18 Опааа
До коментар #5 от "ха-ха":😆 Мечо е голям ей! 👌👍
21:35 25.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тройка
21:38 25.12.2025