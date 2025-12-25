Новини
Полицията застреля мъж, атакувал къща в шведския град Буден, открит е труп на жена

25 Декември, 2025 21:32, обновена 25 Декември, 2025 20:41 1 029 20

  • швеция-
  • нападение-
  • жертви

Простреляният фатално нападател е 20-годишен

Полицията застреля мъж, атакувал къща в шведския град Буден, открит е труп на жена - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Шведската полиция е застреляла мъж и е открила трупа на жена в град Буден, предаде Ройтерс.

По-рано беше съобщено, че в града се провежда полицейска операция.

Сега полицията поясни, че е получила сигнал, че 20-годишен въоръжен мъж е атакувал къща в града. Полицията е пристигнала на място и е открила огън по време на опита да задържи нападателя. Той е бил прострелян фатално. В края на полицейската операция, полицията е претърсила къщата и е намерила там трупа на 55-годишна жена. Двама ранени обитатели на къщата са били откарани в болница.

Повече подробности за инцидента не се съобщават.


Швеция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    14 2 Отговор
    Страшни времена не само в Швеция в цяла Европа😑

    20:43 25.12.2025

  • 2 мечо

    1 10 Отговор
    незная защто е нужно да се убиват хора всеки греши които не грешил парви да удари камака затуи всеки мрази полицята ушавите дрислиофци

    Коментиран от #5, #7

    20:45 25.12.2025

  • 3 Мхъм

    23 2 Отговор
    Щом не се съобщават подробностите за извършителя почти сигурно е инженер или хирург от вносните?

    20:46 25.12.2025

  • 4 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Коледни игри по европейски! 🤣

    20:46 25.12.2025

  • 5 ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Ти в часове по граматика влизал ли си , че нещо не..грамотен ми се видиш ?! Мечо бил , в Максуда сте все мечовци .

    Коментиран от #10, #18

    20:50 25.12.2025

  • 6 мечо

    1 11 Отговор
    ако беше станало вaв пазарджик щтеше да да изметеме репеуто да се дигниме на бунт

    Коментиран от #9

    20:51 25.12.2025

  • 7 ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Ха-ха ! Ти на школо ходил ли си , бе , мой ? Нещо не можеш да пишеш , а си тръгнал в сайтовете да драскаш .

    Коментиран от #8

    20:51 25.12.2025

  • 8 мечо

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "ха-ха":

    пища барзо затова баркам допускам грешки човешко е ати пиши по новината не коментирваи мене

    20:53 25.12.2025

  • 9 кумчо вълчо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "мечо":

    Мечо , време ти е за спане ! И утре е ден .

    20:53 25.12.2025

  • 10 Мечо

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Ного труно го каза ва бате аз нета разбрах ва

    Коментиран от #11

    20:53 25.12.2025

  • 11 мечо

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мечо":

    непиши все едно сам аз това е измама сас личноста може да бъдеш саден

    Коментиран от #13

    20:55 25.12.2025

  • 12 ШВЕДИТЕ

    10 0 Отговор
    САМИ СА СИ ВИНОВНИ,ОТ МНОГО ТОЛЕРАНТНОСТ ЩЕ НАПРАВЯТ ШВЕДСКА ДЖАМАХИРИЯ.

    21:08 25.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    5 1 Отговор
    Как си превърнаха безгрижната леко психопатска държава в пълен потрес...

    21:12 25.12.2025

  • 16 Спецназ

    5 0 Отговор
    НапаДАТеля СЛУЧАЙНО ДА НЕ е мургав

    въшлив мигрант, дето им отделяте по 1000 евро месечно за да не работят нищо?

    А?? Ако е така- давайте със знамето напред- още "новини " очаквайте!

    ТОВА КАКЪВ Е ПО произход маймуната от Африка или Азия НЕМА напишат,

    ЗАЩОТО ГИ Е СРАМ! ГНУС!

    ПФУ!

    21:15 25.12.2025

  • 17 Опааа

    2 0 Отговор
    Атакувал къща…???

    21:34 25.12.2025

  • 18 Опааа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    😆 Мечо е голям ей! 👌👍

    21:35 25.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тройка

    1 0 Отговор
    Айде на евроинтеграцията.

    21:38 25.12.2025

Новини по държави:
