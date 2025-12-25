Полицията застреля мъж, атакувал къща в шведския град Буден, открит е труп на жена

Шведската полиция е застреляла мъж и е открила трупа на жена в град Буден, предаде Ройтерс.

По-рано беше съобщено, че в града се провежда полицейска операция.

Сега полицията поясни, че е получила сигнал, че 20-годишен въоръжен мъж е атакувал къща в града. Полицията е пристигнала на място и е открила огън по време на опита да задържи нападателя. Той е бил прострелян фатално. В края на полицейската операция, полицията е претърсила къщата и е намерила там трупа на 55-годишна жена. Двама ранени обитатели на къщата са били откарани в болница.

Повече подробности за инцидента не се съобщават.