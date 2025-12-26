Турските власти са задържали 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава", които подготвяли терористични нападения в Истанбул на Коледа и Нова година. Това съобщават от прокуратурата в града.
На 124 адреса в мегаполиса са открити оръжия, боеприпаси и организационни документи, а основна цел на планираните атаки са били хора, които не са мюсюлмани. Издирват се още 22-а души.
Преди дни турското разузнаване реализира операция срещу "Ислямска държава" и на границата между Афганистан и Пакистан. Задържан беше мъж с турско гражданство, отново по-подозрения за подготовка на нападения срещу цивилни.
Турските власти задържаха 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава" ВИДЕО
26 Декември, 2025 04:29
Те са заподозрени в подготовка на терористични нападения в Истанбул на Коледа и Нова година
