Новини
Свят »
Турция »
Турските власти задържаха 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава" ВИДЕО

Турските власти задържаха 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава" ВИДЕО

26 Декември, 2025 04:29, обновена 26 Декември, 2025 04:32 459 1

  • турция-
  • арести-
  • ислямска държава-
  • тероризъм

Те са заподозрени в подготовка на терористични нападения в Истанбул на Коледа и Нова година

Турските власти задържаха 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Турските власти са задържали 115 предполагаеми членове на "Ислямска държава", които подготвяли терористични нападения в Истанбул на Коледа и Нова година. Това съобщават от прокуратурата в града.

На 124 адреса в мегаполиса са открити оръжия, боеприпаси и организационни документи, а основна цел на планираните атаки са били хора, които не са мюсюлмани. Издирват се още 22-а души.

Преди дни турското разузнаване реализира операция срещу "Ислямска държава" и на границата между Афганистан и Пакистан. Задържан беше мъж с турско гражданство, отново по-подозрения за подготовка на нападения срещу цивилни.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и П..л..е..ш..о п.р.е.з.и.д.е.н.т.о р.у.м.е.н р.а.д.е.в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:35 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания