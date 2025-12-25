Новини
Свят »
Сирия »
Сирия ликвидира високопоставен представител на ИД

Сирия ликвидира високопоставен представител на ИД

25 Декември, 2025 21:34, обновена 25 Декември, 2025 20:48 922 9

  • сирия-
  • ислямска държава-
  • убит

Това е станало в сътрудничество с антиджихадистката коалиция

Сирия ликвидира високопоставен представител на ИД - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Сирия обяви, че е ликвидирала високопоставен представител на организацията „Ислямска държава“, като това е станало в сътрудничество с антиджихадистката коалиция, предаде Франс прес.

Специалните части са извършили операция в Ал Буайда близо до Дамаск в сътрудничество с разузнаването и в координация с международната антиджихадистка коалиция, заяви сирийското вътрешно министерство. При операцията е бил неутрализиран терористът Мохамед Шадахада, известен с прозвището Абу Омар Шадад. Той е смятан за един от основните лидери на ИД в Сирия.

После министерството съобщи, че при последваща операция са били задържани ръководителят и трима членове на клетка на ИД в района на Дамаск и са били конфискувани оръжия и боеприпаси.

Вчера сирийските власти обявиха ареста на високопоставен представител на ИД в Дамаск. А преди 10 дни при атака, която Вашингтон приписа на ИД, в Сирия бяха убити двама американски военни и техният преводач. Тогава извършител на нападението се оказа член на силите за сигурност и атаката постави в неудобно положение новите сирийски управници, които се опитват да се сближат със САЩ и които неотдавна се присъединиха и към международната антиджихадистка коалиция.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя е тази

    5 1 Отговор
    международната антиджихадистка коалиция ?

    20:55 25.12.2025

  • 2 минувача

    3 2 Отговор
    На тия сирийци , хамасовци , ИР и тям подобните -иди , че ги разбери кой - кой е в крайна сметка .

    20:57 25.12.2025

  • 3 мечо

    2 2 Отговор
    и като ликвидирвали чонека какво по хубаво ли щте спите какво пречи исляма на хората не расбирам защто не живееме нормално мирно като хората

    20:58 25.12.2025

  • 4 Нещо май

    3 1 Отговор
    сирийски управници, които се опитват да се сближат със САЩ на брутална диктатура като на Сиси в Египет ще го докарат ми се струва и Башар ал-Асад светец ще им се види на края на сирийците

    20:59 25.12.2025

  • 5 Президента бивш лидер на ИД в Сирия

    4 1 Отговор
    но сега вече убав атлантик, бил убил някакъв Абу Омар Шадад, който пък бил смятан за настоящ лидер на ИД в Сирия... Ай сега разберете го

    21:04 25.12.2025

  • 6 Ако има

    1 0 Отговор
    международна антиджихадистка коалиция би трябвало да има и международната джихадистка коалиция. Само не е много ясно що е "международна" И като се пише "високопоставен представител" и съвсем нещата стават объркани щото пък в тълковният речник "представител" е съвсем друго и убийството на "представител" е недопустимо според ООН

    21:12 25.12.2025

  • 7 Олеееее майко....

    2 0 Отговор
    Дано ГЕЙргиев и дЖилеску не са ни набутали само и в тая международната антиджихадистка коалиция ....

    21:14 25.12.2025

  • 8 Спецназ

    1 0 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩИЯ КЛАН НА ИД,

    е ликвидирал членове на друг клан на ИД по
    поръчение на Щатите че са им избили техни агенти.

    К.РА ЛИ МИ КРЕПЯТ ТАМ, американците,

    след като поставиха Ислямска държава да управлява,
    само и само да не са руснаците и Асад...

    Баце, като ядеш и пиеш с главорези де да знаеш кога
    ще ти отрежат и на тебе зелката тия са НЕУПРАВЛЯЕМИ!

    ФАКТ!

    21:24 25.12.2025

  • 9 Гориил

    1 0 Отговор
    Ислямска държава се изправя срещу също толкова ислямисткия преходен режим на Ахмед ал-Шараа. Контролът над Сирия изисква Съединените щати, Иран, Израел и Русия (това са държавите с необходимата воля и ресурси) да поддържат връзки с всички тях. Никой глобален играч не възнамерява да разчита единствено на един източник на влияние. Израел се нуждае от сигурност, Русия се нуждае от военни бази, Иран упорито изгражда антиизраелски фронт, а Съединените щати искат да контролират петрола. Ако режимът на Ахмед ал-Шараа се отдръпне от Турция, Анкара незабавно ще засили бунтовническите си действия. Ако се опита да се съпротивлява на американците, ще бъде задушена от санкции и търговско-икономическа блокада. Ако затвори руски бази, ще загуби резервни части за руска военна техника, както и гориво и храна. Ако ескалира отношенията с Израел, ще бъде обект на въздушни, ракетни и артилерийски атаки.

    21:45 25.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания