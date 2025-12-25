Сирия ликвидира високопоставен представител на ИД

Сирия обяви, че е ликвидирала високопоставен представител на организацията „Ислямска държава“, като това е станало в сътрудничество с антиджихадистката коалиция, предаде Франс прес.
Специалните части са извършили операция в Ал Буайда близо до Дамаск в сътрудничество с разузнаването и в координация с международната антиджихадистка коалиция, заяви сирийското вътрешно министерство. При операцията е бил неутрализиран терористът Мохамед Шадахада, известен с прозвището Абу Омар Шадад. Той е смятан за един от основните лидери на ИД в Сирия.
После министерството съобщи, че при последваща операция са били задържани ръководителят и трима членове на клетка на ИД в района на Дамаск и са били конфискувани оръжия и боеприпаси.
Вчера сирийските власти обявиха ареста на високопоставен представител на ИД в Дамаск. А преди 10 дни при атака, която Вашингтон приписа на ИД, в Сирия бяха убити двама американски военни и техният преводач. Тогава извършител на нападението се оказа член на силите за сигурност и атаката постави в неудобно положение новите сирийски управници, които се опитват да се сближат със САЩ и които неотдавна се присъединиха и към международната антиджихадистка коалиция.
