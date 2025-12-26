САЩ атакуваха цели на Ислямска държава в северозападна Нигерия, има убити ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са нанесли „смъртоносен удар“ срещу терористите на Ислямска държава в северозападна Нигерия.

„Тази вечер, по мое указание като главнокомандващ, Съединените щати нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористите на ИД в северозападна Нигерия, които извършват дълга и брутална серия от убийства, предимно на невинни християни, в мащаб, невиждан от години, дори векове“, написа той в социалната си платформа Truth Social.

Африканското командване на САЩ потвърди, че американските сили са нанесли удари по терористични цели в тази страна. Според Ройтерс атаката е извършена в щата Сокото. В резултат на това „няколко терористи“ са били убити.

Първоначално в изявлението на Пентагона се твърди, че операцията е проведена по искане на нигерийското правителство. Впоследствие обаче тази информация е премахната от изявлението на агенцията.

Самите нигерийски власти потвърдиха, че ударите са извършени, за да „противопоставят на заплахата от тероризъм“.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви нови действия срещу терористите.

„Президентът ясно заяви миналия месец: убийствата на невинни християни в Нигерия и на други места трябва да спрат. Министерството на отбраната винаги е готово и ИД научи това тази вечер, на Коледа. Очакват се още“, написа министърът на войната X в социалните мрежи.

През ноември Тръмп не изключи изпращането на войски в Нигерия или извършването на въздушни удари в страната за борба с терористи, срещу които "правителството няма защита".

През октомври американският сенатор Тед Круз обвини нигерийското правителство, че толерира убийствата на християни, твърдейки, че ислямистки групировки в Нигерия са убили 50 000 християни от 2009 г. насам.

Нигерийският президентски офис отговори на забележките на Тръмп, като отбеляза, че по-малко от 1800 нигерийци са загинали от ръцете на терористи през 2025 г., което е една пета от броя на загиналите през 2015 г.