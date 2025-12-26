Новини
Двама плувци са в неизвестност край бреговете на английското графство Девън ВИДЕО

26 Декември, 2025 04:19

Спасителите извадиха на брега на плажа в Бъдли Солтъртън други ентусиасти, като на някои от тях беше оказана помощ на място, а други бяха откарани в болници

Двама плувци са в неизвестност край бреговете на английското графство Девън ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Двама мъже се водят в неизвестност край бреговете на английското графство Девън, след като група плувци в Коледния ден изпаднаха в затруднено положение и бяха повикани спасители, предаде БНР.

С настъпването на нощта бреговата охрана прекрати издирването на двамата мъже, единият от които на около 40 и другият на около 60 години. Техните семейства са информирани за инцидента.

По-рано спасителите извадиха на брега на плажа в Бъдли Солтъртън други плувци, като на някои от тях беше оказана помощ на място, а други бяха откарани в болници.

Издирването на двамата мъже продължи през целия ден с активно участие на Агенцията за морско дело и бреговата охрана и хеликоптери. Полицията призова гражданите да не влизат във водата в този участък от брега и помоли хората, планирали традиционно плуване по Коледа в Ламанша, да се откажат.

На практика почти всички такива плувния в графствата Девън и Корнуол бяха отменени и заради жълт предупредителен код за силен вятър и бурно море.


