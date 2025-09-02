Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, заяви Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, въпреки усилията за насърчаване на диалога. Това съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, като се позова на думите на Ердоган, изречени пред журналисти в самолета на връщане от Китай, предава БТА.

По време на визитата си Ердоган участва в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни разговори, включително и с руския президент Владимир Путин. Турският лидер поясни, че с Путин са обсъдили възможностите за прекратяване на войната с „справедлив мир“, както и въпроси на енергийното сътрудничество.

„Турция от самото начало твърди, че войната може да приключи единствено с преговори. Срещите в Истанбул са доказателство за това. Желанието ни е да повишим нивото на диалога, защото надеждата за мир трябва да се превърне в търсене на решение и трайни резултати“, заяви Ердоган.

Той добави, че е обсъдил със Зеленски възможността за възобновяване на Истанбулския процес, но и двете страни все още не са готови за подобна стъпка.

Ердоган определи като „ценна“ геополитическа стратегия срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, както и разговорите в Белия дом между Зеленски, европейски лидери и американския президент. Той подчерта, че Турция е в постоянен контакт с всички страни и напомни, че Анкара вече е изиграла ключова роля чрез зърнената сделка и размяната на пленници.

„При всяка среща с Путин поставям темата за зърнената сделка и размяната на пленници и ще продължа да настоявам това да е част от дневния ред. Турция е пример за посредник, който е спечелил доверието и на Москва, и на Киев“, подчерта турският президент.