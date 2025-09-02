Новини
Свят »
Турция »
Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, заяви Ердоган

Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, заяви Ердоган

2 Септември, 2025 17:06 829 10

  • ердоган-
  • лидерска среща-
  • русия-
  • украйна

Турският президент подчерта значението на диалога и посочи, че Анкара остава активен посредник в търсенето на мир

Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, заяви Ердоган - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща, въпреки усилията за насърчаване на диалога. Това съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, като се позова на думите на Ердоган, изречени пред журналисти в самолета на връщане от Китай, предава БТА.

По време на визитата си Ердоган участва в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни разговори, включително и с руския президент Владимир Путин. Турският лидер поясни, че с Путин са обсъдили възможностите за прекратяване на войната с „справедлив мир“, както и въпроси на енергийното сътрудничество.

„Турция от самото начало твърди, че войната може да приключи единствено с преговори. Срещите в Истанбул са доказателство за това. Желанието ни е да повишим нивото на диалога, защото надеждата за мир трябва да се превърне в търсене на решение и трайни резултати“, заяви Ердоган.

Той добави, че е обсъдил със Зеленски възможността за възобновяване на Истанбулския процес, но и двете страни все още не са готови за подобна стъпка.

Ердоган определи като „ценна“ геополитическа стратегия срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, както и разговорите в Белия дом между Зеленски, европейски лидери и американския президент. Той подчерта, че Турция е в постоянен контакт с всички страни и напомни, че Анкара вече е изиграла ключова роля чрез зърнената сделка и размяната на пленници.

„При всяка среща с Путин поставям темата за зърнената сделка и размяната на пленници и ще продължа да настоявам това да е част от дневния ред. Турция е пример за посредник, който е спечелил доверието и на Москва, и на Киев“, подчерта турският президент.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Русия и САЩ ще вземат всичко на Ердоган.И Истанбул и Проливите.

    Коментиран от #9

    17:07 02.09.2025

  • 3 АГАТА НА ВСЯКА

    11 2 Отговор
    МАНДЖА МЕРУДИЯ.

    17:07 02.09.2025

  • 4 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":

    Гладът е по-силен и от тока ! Виждаме , че е така ...

    Коментиран от #5

    17:08 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Краварска медия

    9 2 Отговор
    То в укрия лидер няма, има неква пионка

    17:13 02.09.2025

  • 7 Н.КОЛЕВВВ

    5 0 Отговор
    НЕСА ЛИ? КОГА ЩЕ СА?
    КАТО ОСТАНАТ С ПО 5 МОЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ ЛИ ?
    ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ГРОБОВЕ ?

    17:16 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще му вземст

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От трите най-дългото🤣🤣🤣

    17:28 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания