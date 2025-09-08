Новини
Дъглас Макгрегър: САЩ подкрепят Украйна в безизходицата й, отчуждавайки се от света
Дъглас Макгрегър: САЩ подкрепят Украйна в безизходицата й, отчуждавайки се от света

8 Септември, 2025 06:20, обновена 8 Септември, 2025 06:25 819 7

В същото време Русия и ШОС си сътрудничат във взаимна полза, отбеляза бившият съветник в Пентагона

Дъглас Макгрегър: САЩ подкрепят Украйна в безизходицата й, отчуждавайки се от света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Докато Русия и ШОС си сътрудничат във взаимна полза, Съединените щати продължават да подкрепят Украйна в нейната безизходица, заяви полковникът от резерва от армията на САЩ и бивш съветник в Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.

„Като цяло това е абсурдно. Продължаваме да следваме път, който очевидно няма да ни доведе до успех. Въпреки това, ние вършим чудесна работа по отчуждаването си от останалия свят. И това видяхме в Китай през последните дни“, написа той.

В същото време, както подчерта Макгрегър, събитията в Китай имаха за цел да покажат на Запада, че страните от Глобалния Юг не могат да бъдат сплашени.

Руският президент беше на посещение в Китай от 31 август до 3 септември. Държавният глава взе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе няколко двустранни срещи там. След това в Пекин се проведоха тристранни преговори между Русия, Китай и Монголия, а Путин и китайският президент Си Дзинпин също проведоха двустранен разговор.

На 3 септември в Пекин се проведе мащабен парад, посветен на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война. Руският президент присъства на церемонията като основен гост.


  • 1 Ясно като бел ден

    7 7 Отговор
    ЗаглВието е вярно.

    Коментиран от #2

    06:28 08.09.2025

  • 2 Само ако си маΛyMeH κpeποcтнuκ!

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно като бел ден":

    То е за вътрешна употреба, плащаме едни пари от Кремъл на единствения изкукал сенилен американец, да дрънка за бабулята да се кефят.

    06:33 08.09.2025

  • 3 Всяка страна

    9 6 Отговор
    си има своя Копейкин. САЩ тоже.

    Коментиран от #6

    06:35 08.09.2025

  • 4 Механик

    3 7 Отговор
    Очевадно е, че запада е стъпкан в калта. Без ресурси, без петрол, със застаряващо и не репродуциращо се население. запада отива там където му е мястото.
    Бившите западни колонии с гръм и трясък изритаха мъчителите си. Вече няма от къде да се краде и плъховете ще се самоизядат за удоволствие на цялото човечество.

    06:39 08.09.2025

  • 5 Забелязал

    5 4 Отговор
    🤣🤣🤣Отрано се почва с долнопpoбната ,прокремълска пропаганда и руските тротинетки на запад които я пласират.
    Става само за индивиди без гънки по мозъка .

    06:39 08.09.2025

  • 6 Щом

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всяка страна":

    не Ви изнася значи е "копекин" за центаджиите !

    06:50 08.09.2025

  • 7 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Колкото и да се пъне този, не може да се сравнява с нашите копейки.

    06:55 08.09.2025