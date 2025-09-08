Докато Русия и ШОС си сътрудничат във взаимна полза, Съединените щати продължават да подкрепят Украйна в нейната безизходица, заяви полковникът от резерва от армията на САЩ и бивш съветник в Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.
„Като цяло това е абсурдно. Продължаваме да следваме път, който очевидно няма да ни доведе до успех. Въпреки това, ние вършим чудесна работа по отчуждаването си от останалия свят. И това видяхме в Китай през последните дни“, написа той.
В същото време, както подчерта Макгрегър, събитията в Китай имаха за цел да покажат на Запада, че страните от Глобалния Юг не могат да бъдат сплашени.
Руският президент беше на посещение в Китай от 31 август до 3 септември. Държавният глава взе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе няколко двустранни срещи там. След това в Пекин се проведоха тристранни преговори между Русия, Китай и Монголия, а Путин и китайският президент Си Дзинпин също проведоха двустранен разговор.
На 3 септември в Пекин се проведе мащабен парад, посветен на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война. Руският президент присъства на церемонията като основен гост.
1 Ясно като бел ден
Коментиран от #2
06:28 08.09.2025
2 Само ако си маΛyMeH κpeποcтнuκ!
До коментар #1 от "Ясно като бел ден":То е за вътрешна употреба, плащаме едни пари от Кремъл на единствения изкукал сенилен американец, да дрънка за бабулята да се кефят.
06:33 08.09.2025
3 Всяка страна
Коментиран от #6
06:35 08.09.2025
4 Механик
Бившите западни колонии с гръм и трясък изритаха мъчителите си. Вече няма от къде да се краде и плъховете ще се самоизядат за удоволствие на цялото човечество.
06:39 08.09.2025
5 Забелязал
Става само за индивиди без гънки по мозъка .
06:39 08.09.2025
6 Щом
До коментар #3 от "Всяка страна":не Ви изнася значи е "копекин" за центаджиите !
06:50 08.09.2025
7 Аз съм веган
06:55 08.09.2025