Докато Русия и ШОС си сътрудничат във взаимна полза, Съединените щати продължават да подкрепят Украйна в нейната безизходица, заяви полковникът от резерва от армията на САЩ и бивш съветник в Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.

„Като цяло това е абсурдно. Продължаваме да следваме път, който очевидно няма да ни доведе до успех. Въпреки това, ние вършим чудесна работа по отчуждаването си от останалия свят. И това видяхме в Китай през последните дни“, написа той.

В същото време, както подчерта Макгрегър, събитията в Китай имаха за цел да покажат на Запада, че страните от Глобалния Юг не могат да бъдат сплашени.

Руският президент беше на посещение в Китай от 31 август до 3 септември. Държавният глава взе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе няколко двустранни срещи там. След това в Пекин се проведоха тристранни преговори между Русия, Китай и Монголия, а Путин и китайският президент Си Дзинпин също проведоха двустранен разговор.

На 3 септември в Пекин се проведе мащабен парад, посветен на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война. Руският президент присъства на церемонията като основен гост.