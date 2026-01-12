Новини
Свят »
Ватикан »
Папата се срещна с носителката на Нобел за мир Мария Корина Мачадо
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папата се срещна с носителката на Нобел за мир Мария Корина Мачадо

12 Януари, 2026 14:55 684 12

  • sir-
  • мария корина мачадо-
  • ватиканът-
  • папа лъв xiv

Срещата е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана

Папата се срещна с носителката на Нобел за мир Мария Корина Мачадо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Информацията беше потвърдена от Ватикана. Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана.

Папа Лъв Четиринадесети, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили по заповед на американския президент Доналд Тръмп, предаде „Ройтерс“.

През 2024 година Мачадо печели предварителните избори на опозицията за кандидат за президент, но режимът не я допуска до участие в изборите, след които е принудена да се укрива от властите. През 2024 година получава (заедно опозиционния кандидат за президент Едмундо Гонсалес) Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“, а през 2025 година и Нобелова награда за мир.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те сатанистите

    15 1 Отговор
    си се уважават помежду си !!! заедно правят детскИ жертвопринушения

    14:58 12.01.2026

  • 2 Папата

    11 0 Отговор
    Е седел мирен, щото тази не е някое младо дяконче!

    15:00 12.01.2026

  • 3 Атина Палада

    9 0 Отговор
    Защо Тръмп не харесва Марчето Мачадо....?

    Коментиран от #5

    15:04 12.01.2026

  • 4 Този е никаква

    14 1 Отговор
    Поредният клоун на фащ и западналите. Помпат го с хвалби и "значимост" с цел да им подари активите на страната си. Ще я "издигат" за "умна", за "президентка", нобелов лауреат за тисвен медал, само и само да им подари Венецуела...
    Много е по-лесно и евтино за тях. Няма да е жестока война с милиони трупове. Тази ще я напълнят с до 100 милиона зелена хартия и готово. Тя ще им подпише "договори", от държавата Венецуела, че уж страната иска такова ограбване.... Нещо подобно с нашето злато. Аз не искам, ти не искаш и 99,99% от българите ни искат да го подаряват. Ама едни, по-малко и от 100 човека го подаряват...

    15:04 12.01.2026

  • 5 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Неможе

    15:10 12.01.2026

  • 6 Интересно

    7 1 Отговор
    И папата се включи в реанимацията на непопулярна в страната си личност.
    Каква ли е тук сделката?

    Коментиран от #9

    15:14 12.01.2026

  • 7 Баце

    3 0 Отговор
    Назначенци си придават тежест.

    15:28 12.01.2026

  • 8 Папата играе странно

    4 0 Отговор
    Виж ти кой прави политиката на САЩ. Папата е американец, защо да не даде едно рамо на Дони. Слагачите от Нобеловия комитет по неясни критерии дадоха на тази марионетка наградата. Явно е, че и те правят това, което им кажат. Тази дали ще посмее да се върне в страната си?

    15:29 12.01.2026

  • 9 Още по интересно:

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Интересно":

    Кога папата ще се срещне с останалите 40млн. негови чеда във Венецуела?🤔

    15:53 12.01.2026

  • 10 Тодор

    0 0 Отговор
    Щом тази лауреатка предложи да си даде нобела за мир на Тръмп, да ти имам и лауреатката. Най-високата награда в света не я заслужава човек, който е подлизурко. Комитета трябва веднага да й я отнеме.

    15:58 12.01.2026

  • 11 Емил

    1 0 Отговор
    По коментарите си личи,че не народ а мърша си заслужават скотската съдба!

    15:59 12.01.2026

  • 12 Никъде не мога да прочета

    0 0 Отговор
    с какво е известна Мария Мачадо освен като лидер на опозицията във Венецуела и общи приказки относно свободата и демокрацията на венецуелският народ.

    16:02 12.01.2026