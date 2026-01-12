Папата се срещна с носителката на Нобел за мир Мария Корина Мачадо

Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
Информацията беше потвърдена от Ватикана. Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана.
Папа Лъв Четиринадесети, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили по заповед на американския президент Доналд Тръмп, предаде „Ройтерс“.
През 2024 година Мачадо печели предварителните избори на опозицията за кандидат за президент, но режимът не я допуска до участие в изборите, след които е принудена да се укрива от властите. През 2024 година получава (заедно опозиционния кандидат за президент Едмундо Гонсалес) Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“, а през 2025 година и Нобелова награда за мир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 те сатанистите
14:58 12.01.2026
2 Папата
15:00 12.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #5
15:04 12.01.2026
4 Този е никаква
Много е по-лесно и евтино за тях. Няма да е жестока война с милиони трупове. Тази ще я напълнят с до 100 милиона зелена хартия и готово. Тя ще им подпише "договори", от държавата Венецуела, че уж страната иска такова ограбване.... Нещо подобно с нашето злато. Аз не искам, ти не искаш и 99,99% от българите ни искат да го подаряват. Ама едни, по-малко и от 100 човека го подаряват...
15:04 12.01.2026
5 Защото
До коментар #3 от "Атина Палада":Неможе
15:10 12.01.2026
6 Интересно
Каква ли е тук сделката?
Коментиран от #9
15:14 12.01.2026
7 Баце
15:28 12.01.2026
8 Папата играе странно
15:29 12.01.2026
9 Още по интересно:
До коментар #6 от "Интересно":Кога папата ще се срещне с останалите 40млн. негови чеда във Венецуела?🤔
15:53 12.01.2026
10 Тодор
15:58 12.01.2026
11 Емил
15:59 12.01.2026
12 Никъде не мога да прочета
16:02 12.01.2026