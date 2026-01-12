Папата се срещна с носителката на Нобел за мир Мария Корина Мачадо

Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Информацията беше потвърдена от Ватикана. Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана.

Папа Лъв Четиринадесети, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили по заповед на американския президент Доналд Тръмп, предаде „Ройтерс“.

През 2024 година Мачадо печели предварителните избори на опозицията за кандидат за президент, но режимът не я допуска до участие в изборите, след които е принудена да се укрива от властите. През 2024 година получава (заедно опозиционния кандидат за президент Едмундо Гонсалес) Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“, а през 2025 година и Нобелова награда за мир.