ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието срещу протестиращи

Европейският съюз разглежда възможността за въвеждане на допълнителни и по-строги санкции срещу Иран, след като задържането и убийствата на мирни демонстранти бяха определени като напълно неприемливи. Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, отговаряйки на журналистически въпроси, предава БТА.

Говорителят отново подчерта, че промяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. По думите му именно иранският народ трябва сам да реши кой да го представлява. Изявлението беше направено в отговор на въпрос дали Европейският съюз поддържа контакти с наследника на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави.

„Ние изразяваме солидарност с изключително смелите граждани на Иран и им оказваме пълна подкрепа. Протестите са насочени към свобода и ние категорично осъждаме използването на сила срещу демонстрантите“, заяви още говорителят. Той отказа да коментира хипотетични сценарии, след като беше попитан за готовността на САЩ да прибегнат до военни действия.

По думите му ЕС е готов да предложи нови, по-тежки санкции срещу Иран, но подобно решение ще изисква единодушие от страна на държавите членки в Съвета на ЕС. „Призоваваме иранските власти да се вслушат в гласа на гражданите, които настояват за промяна“, добави той.

Говорителят съобщи още, че за утре е насрочена извънредна среща, посветена на ситуацията в Иран, на Съвета по политиката за сигурност. В него участват посланиците на страните членки на ЕС в Брюксел, а заседанието ще се проведе под ръководството на Европейската служба за външна дейност.