Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието срещу протестиращи

ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието срещу протестиращи

12 Януари, 2026 14:54 490 8

  • европейска комисия-
  • иран-
  • санкции-
  • протестиращи-
  • насилие

Европейската комисия подчерта, че смяната на режима не е цел и насрочи извънредна среща

ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието срещу протестиращи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз разглежда възможността за въвеждане на допълнителни и по-строги санкции срещу Иран, след като задържането и убийствата на мирни демонстранти бяха определени като напълно неприемливи. Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, отговаряйки на журналистически въпроси, предава БТА.

Говорителят отново подчерта, че промяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. По думите му именно иранският народ трябва сам да реши кой да го представлява. Изявлението беше направено в отговор на въпрос дали Европейският съюз поддържа контакти с наследника на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави.

„Ние изразяваме солидарност с изключително смелите граждани на Иран и им оказваме пълна подкрепа. Протестите са насочени към свобода и ние категорично осъждаме използването на сила срещу демонстрантите“, заяви още говорителят. Той отказа да коментира хипотетични сценарии, след като беше попитан за готовността на САЩ да прибегнат до военни действия.

По думите му ЕС е готов да предложи нови, по-тежки санкции срещу Иран, но подобно решение ще изисква единодушие от страна на държавите членки в Съвета на ЕС. „Призоваваме иранските власти да се вслушат в гласа на гражданите, които настояват за промяна“, добави той.

Говорителят съобщи още, че за утре е насрочена извънредна среща, посветена на ситуацията в Иран, на Съвета по политиката за сигурност. В него участват посланиците на страните членки на ЕС в Брюксел, а заседанието ще се проведе под ръководството на Европейската служба за външна дейност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    12 0 Отговор
    Променяме се по европейски

    14:55 12.01.2026

  • 2 Каракас

    13 0 Отговор
    А нещо в подкрепа за Венецуела? Пакет санкции, нещо...? А?

    Коментиран от #5

    15:00 12.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ЗАЩО ДА Е НАСИЛИЕ?ТЕ ПАЛЯТ, ЧУПЯТ,ЯКО ВАНДАЛИ!

    15:04 12.01.2026

  • 4 Долу ЕС

    6 0 Отговор
    сега разбрах, защо скапнаия ЕС не сложил снакции на Израел! палестинците не е трябвало да умират 60000, да протестират яростно срещу израел!, които да ги насилят на протест, сиреч да умреш на протеста е критерия, а не в болница без крак ръка или око, може и докато спиш вкъши ....

    15:12 12.01.2026

  • 5 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каракас":

    Колкото за Палестина..... Що се касае за така наречената Европа, според мен тя е една фригидна бабичка мераклийка..... Това е мое мнение и обикновено не кореспондира с мнението на автора и на сайта....

    15:14 12.01.2026

  • 6 Ббн

    0 5 Отговор
    Като не ги искат хората да си ходят. Какво убиват граждани?! Все едно аятолаха не е същия п@серко като останалите, обикновен гаджал.

    15:15 12.01.2026

  • 7 Нерде ямбул нерде стамбул

    7 0 Отговор
    Не е работа на Ес да се занимава с Иран. Най-много пак да оплеска нещо. Не се гради международен авторитет като си слаб.

    15:18 12.01.2026

  • 8 Мисля

    0 0 Отговор
    А срещу Украйна за убийства на хора антимайдан, няма санкции . Има пари за продължаване по същият начин .

    15:58 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания