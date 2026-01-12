Новини
Мерц: Гренландия се нуждае от по-добра защита

12 Януари, 2026 13:43, обновена 12 Януари, 2026 13:46

Германия подкрепя по-активна роля на САЩ, но на фона на спорове за суверенитета на острова

Мерц: Гренландия се нуждае от по-добра защита - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е съгласен със Съединените щати, че Гренландия се нуждае от по-добра защита на сигурността си. Изявлението му идва на фона на твърденията на Вашингтон, че руски и китайски играчи вече имат присъствие на датската автономна територия, предава News.bg.

„Просто искаме заедно да подобрим ситуацията със сигурността за Гренландия. И предполагам, че американците също ще участват в това“, заяви Мерц, цитиран от ДПА.

Той добави, че степента на участие на Съединените щати ще бъде уточнена през следващите дни и седмици. По думите му германският външен министър Йохан Вадефул вече е на посещение във Вашингтон, където се очаква въпросът за сигурността на Гренландия да бъде обсъден.

Изявлението на Мерц идва на фона на засилено напрежение около статута на острова. През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че Гренландия трябва да принадлежи на Съединените щати, като аргументира позицията си с опасения за националната сигурност. Това предизвика остра реакция и силна опозиция от страна на Гренландия, Дания и европейските държави като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рижия

    22 2 Отговор
    и тоя плаче за делта форс останалото го знаете.

    13:47 12.01.2026

  • 2 Превод:

    20 2 Отговор
    Много ни е шубе бе, дайте да пуснем вълкът в кошарата! Какво ли вече не ни взеха САЩ, та една Гренландия ли...

    13:48 12.01.2026

  • 3 Баце ЕООД

    16 1 Отговор
    От НАТО ли ще се пази??

    Коментиран от #28

    13:48 12.01.2026

  • 4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    17 1 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    13:49 12.01.2026

  • 5 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    11 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    13:49 12.01.2026

  • 6 Тома

    11 2 Отговор
    Този не знае ли че Гренландия е вече американски щат

    13:50 12.01.2026

  • 7 хихи

    8 1 Отговор
    Иванчо:
    -Марийка е съгласна.....
    Другарката, Марийка Иванчо не е съгласна.....
    Марийка се обажда:
    -Съгласна съм другарко, съгласна съм...

    13:52 12.01.2026

  • 8 И затова

    12 1 Отговор
    Трябва да и се намери най-достойния защитник. Това е САЩ. Мисля, че Гренландия вече е отписана от Европа. Мерц, Макрон и компания са съгласни с всичко, което им предложи Тръмп. Такава е съдбата на пуделите - да слушкат.

    13:59 12.01.2026

  • 9 нннн

    12 0 Отговор
    Да уточни от кого ще се защитава Гренландия! Кой има претенции към нея?

    13:59 12.01.2026

  • 10 Соваж бейби

    11 0 Отговор
    Поне да не беше казал нищо,излагат се прекалено много всички европейски лидери !От какъв зор Гренландия трябва да принадлежи на Съединените щати и на какво от горе ?Това не къща за продан и Дончо да си пожелае да си я купи ,нещо на търг ,няма право както и с Венецуела и др.подробности .

    Коментиран от #14

    14:02 12.01.2026

  • 11 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    12 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    14:05 12.01.2026

  • 12 Да се защитава Гренландия

    8 1 Отговор
    От кой бре ? От Тръмп? Ами аре успех ...

    14:06 12.01.2026

  • 13 Канибали

    10 0 Отговор
    Самоизяждаща се атлантическа сган

    14:07 12.01.2026

  • 14 Подкрепям

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    100%!

    14:08 12.01.2026

  • 15 Олееееее, "демокрация" ...

    9 0 Отговор
    Германия подкрепяла по-активна роля на САЩ във всяко едно престъпление. За Нацистки Израел да не говорим ....

    14:08 12.01.2026

  • 16 Ами

    5 0 Отговор
    Нема да продавате резачки на краварите, та параходите където ги стегне ледът, там ША си останат. "помните случая със подводницата дето режеха леда със резачки за да я измъкнат".

    14:10 12.01.2026

  • 17 Невероятни боклуци

    8 0 Отговор
    Са всички атлантици. Неописуема сган

    14:10 12.01.2026

  • 18 Цъфнал ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Винаги подкрепяме позицията на другарят Шморц!

    14:12 12.01.2026

  • 19 Симо

    5 0 Отговор
    Арийските предци сигурно се обръщат в гроба, като гледат този плазмодии, как се кланя и целува обувките на един потомствен мошеник, чийто род до преди 100г. са били рекетьори, сутеньори и прочее. Жалка картинка. Фюр . .. ера щеше да го провеси с краката нагоре.

    14:12 12.01.2026

  • 20 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Гренландия още отдавна направи референдум и излезе от ЕС и довода им беше,че те не са европейци а серво американци .

    Коментиран от #27

    14:12 12.01.2026

  • 21 Ама как хубавичко Мерц сваля гащички

    6 0 Отговор
    и заема поза партер ? А?

    14:13 12.01.2026

  • 22 Смешник

    1 1 Отговор
    САЩ явно се отдръпва от Нато и Европа Изглежда че има уговорка между Путин и Тръмп Това в Венецуела си беше планирана театрална постановка Интересно че Русия мълчи по случая

    Коментиран от #36

    14:13 12.01.2026

  • 23 А Венецуела ?А?

    4 0 Отговор
    Гнусни гнидички атлантически....

    14:14 12.01.2026

  • 24 Някакъв

    1 1 Отговор
    Китаец отворил левче и заплашва сигурността на ескимосите...а тръпеско и каките от,запада, искат фризьорски салони и точна дати на гей-парадите, ако не стане, една ушанка ще прави пивоварна за водчица

    14:15 12.01.2026

  • 25 Лицемери

    5 0 Отговор
    Значи намериха формула на тръмчо за анексирането на Гренландия от Дания да ви ...... Демокрацията

    14:15 12.01.2026

  • 26 Смехотворно жалко нищожество

    3 0 Отговор
    („Просто искаме заедно да подобрим ситуацията със сигурността за Гренландия. И предполагам, че американците също ще участват в това“, заяви Мерц, цитиран от ДПА.)

    14:16 12.01.2026

  • 27 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    За Гренландците е по важно да им се запази стандарта на живот независимо кой ги владее САЩ или Дания

    Коментиран от #33

    14:16 12.01.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    Норвегия потвърди, че нито руски, нито китайски кораби или подводници са засичани около Гренландия❗
    НАТО срещу НАТО в защита на НАТО от ...НАТО‼️

    14:17 12.01.2026

  • 29 А нешето малоумно премиерче

    1 1 Отговор
    дЖилезку нещо няма ли да измучи? А ГЕЙргиев, а Радев ......

    14:18 12.01.2026

  • 30 Колонизаторите

    3 0 Отговор
    ...свърши плячката от колониите, сега от изтока и трябва нови територии и те са оказаха в техния обсег и държави, а сега ще се самоизядат

    14:18 12.01.2026

  • 31 Олееееее, "демокрация" ...

    2 1 Отговор
    В Скопие трошат посолството а тук във България, ние направо искаме да ви натрошим кратуните нацистки и ционистки!

    14:19 12.01.2026

  • 32 Много са яки тея

    2 0 Отговор
    европейските джендърски лидери очевидно нали

    14:22 12.01.2026

  • 33 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    "да им се запази начина на живот"-да погледнат нашия начин на живот.

    14:22 12.01.2026

  • 34 Няма баце по просто и гнусно нещо

    1 0 Отговор
    от Атлантика ....

    14:23 12.01.2026

  • 35 Два тюлена и една скаличка

    2 0 Отговор
    Трябва поне за България да има иначе вън от НАТЮ-ту

    Коментиран от #37

    14:25 12.01.2026

  • 36 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смешник":

    Тръмп и Путин си стиснаха ръцете кой какво на кого, а нашите се изхвърлят кой по "осведомен".

    14:27 12.01.2026

  • 37 Бря

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Два тюлена и една скаличка":

    АМИ ТО И СЕГА НА НАС ВСЕ НИ ДАВАТ ПО 2 ТЮЛЕНА И ПО ДЪЛГА СКАЛИЧКА.

    14:29 12.01.2026

  • 38 Терориста и престъпник САЩ

    1 0 Отговор
    ООН напусна, по точно беше принуден да напусне а това жалко същество Мерц взело глупости да дрънка.

    14:30 12.01.2026

