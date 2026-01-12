Мерц: Гренландия се нуждае от по-добра защита

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е съгласен със Съединените щати, че Гренландия се нуждае от по-добра защита на сигурността си. Изявлението му идва на фона на твърденията на Вашингтон, че руски и китайски играчи вече имат присъствие на датската автономна територия, предава News.bg.

„Просто искаме заедно да подобрим ситуацията със сигурността за Гренландия. И предполагам, че американците също ще участват в това“, заяви Мерц, цитиран от ДПА.

Той добави, че степента на участие на Съединените щати ще бъде уточнена през следващите дни и седмици. По думите му германският външен министър Йохан Вадефул вече е на посещение във Вашингтон, където се очаква въпросът за сигурността на Гренландия да бъде обсъден.

Изявлението на Мерц идва на фона на засилено напрежение около статута на острова. През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че Гренландия трябва да принадлежи на Съединените щати, като аргументира позицията си с опасения за националната сигурност. Това предизвика остра реакция и силна опозиция от страна на Гренландия, Дания и европейските държави като цяло.