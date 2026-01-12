Мерц: Гренландия се нуждае от по-добра защита

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е съгласен със Съединените щати, че Гренландия се нуждае от по-добра защита на сигурността си. Изявлението му идва на фона на твърденията на Вашингтон, че руски и китайски играчи вече имат присъствие на датската автономна територия, предава News.bg.
„Просто искаме заедно да подобрим ситуацията със сигурността за Гренландия. И предполагам, че американците също ще участват в това“, заяви Мерц, цитиран от ДПА.
Той добави, че степента на участие на Съединените щати ще бъде уточнена през следващите дни и седмици. По думите му германският външен министър Йохан Вадефул вече е на посещение във Вашингтон, където се очаква въпросът за сигурността на Гренландия да бъде обсъден.
Изявлението на Мерц идва на фона на засилено напрежение около статута на острова. През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че Гренландия трябва да принадлежи на Съединените щати, като аргументира позицията си с опасения за националната сигурност. Това предизвика остра реакция и силна опозиция от страна на Гренландия, Дания и европейските държави като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рижия
13:47 12.01.2026
2 Превод:
13:48 12.01.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #28
13:48 12.01.2026
4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
13:49 12.01.2026
5 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
13:49 12.01.2026
6 Тома
13:50 12.01.2026
7 хихи
-Марийка е съгласна.....
Другарката, Марийка Иванчо не е съгласна.....
Марийка се обажда:
-Съгласна съм другарко, съгласна съм...
13:52 12.01.2026
8 И затова
13:59 12.01.2026
9 нннн
13:59 12.01.2026
10 Соваж бейби
Коментиран от #14
14:02 12.01.2026
11 Атлантизма е еманацията на нацизма...
14:05 12.01.2026
12 Да се защитава Гренландия
14:06 12.01.2026
13 Канибали
14:07 12.01.2026
14 Подкрепям
До коментар #10 от "Соваж бейби":100%!
14:08 12.01.2026
15 Олееееее, "демокрация" ...
14:08 12.01.2026
16 Ами
14:10 12.01.2026
17 Невероятни боклуци
14:10 12.01.2026
18 Цъфнал ГЕРБ
14:12 12.01.2026
19 Симо
14:12 12.01.2026
20 Атина Палада
Коментиран от #27
14:12 12.01.2026
21 Ама как хубавичко Мерц сваля гащички
14:13 12.01.2026
22 Смешник
Коментиран от #36
14:13 12.01.2026
23 А Венецуела ?А?
14:14 12.01.2026
24 Някакъв
14:15 12.01.2026
25 Лицемери
14:15 12.01.2026
26 Смехотворно жалко нищожество
14:16 12.01.2026
27 Смешник
До коментар #20 от "Атина Палада":За Гренландците е по важно да им се запази стандарта на живот независимо кой ги владее САЩ или Дания
Коментиран от #33
14:16 12.01.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Баце ЕООД":Норвегия потвърди, че нито руски, нито китайски кораби или подводници са засичани около Гренландия❗
НАТО срещу НАТО в защита на НАТО от ...НАТО‼️
14:17 12.01.2026
29 А нешето малоумно премиерче
14:18 12.01.2026
30 Колонизаторите
14:18 12.01.2026
31 Олееееее, "демокрация" ...
14:19 12.01.2026
32 Много са яки тея
14:22 12.01.2026
33 Ха ха
До коментар #27 от "Смешник":"да им се запази начина на живот"-да погледнат нашия начин на живот.
14:22 12.01.2026
34 Няма баце по просто и гнусно нещо
14:23 12.01.2026
35 Два тюлена и една скаличка
Коментиран от #37
14:25 12.01.2026
36 Така е
До коментар #22 от "Смешник":Тръмп и Путин си стиснаха ръцете кой какво на кого, а нашите се изхвърлят кой по "осведомен".
14:27 12.01.2026
37 Бря
До коментар #35 от "Два тюлена и една скаличка":АМИ ТО И СЕГА НА НАС ВСЕ НИ ДАВАТ ПО 2 ТЮЛЕНА И ПО ДЪЛГА СКАЛИЧКА.
14:29 12.01.2026
38 Терориста и престъпник САЩ
14:30 12.01.2026