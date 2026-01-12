Новини
Любопитно »
Яна Маринова разказа разтърсваща случка от тийнейджърските си години

Яна Маринова разказа разтърсваща случка от тийнейджърските си години

12 Януари, 2026 15:01 1 324 12

  • яна маринова-
  • актриса-
  • тийнейджърка-
  • случка

Историята все още я кара да настръхне, споделя актрисата

Яна Маринова разказа разтърсваща случка от тийнейджърските си години - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Яна Маринова сподели изключително лична история в профила си във Фейсбук, която вероятно и до ден-днешен я разтърсва, когато си спомни за нея. Последиците от ситуацията тя осъзнала години по-късно, по думите ѝ.

Смелата актриса и каскадьорка разказва как на около 11 години, когато изглеждала крехка и често била бъркана с момче, се опитала да привлече вниманието на по-голям ученик, когото тайно харесвала. В стремежа си да изглежда "интересна", тя умишлено влязла в роля, която днес определя като неестествена и далеч от възрастта и възпитанието си.

Малко по-късно обаче последвал шокиращ момент – същият младеж я дръпнал грубо в ниша до магазин, унижил я и я накарал да изплюе дъвката си, след което изчезнал. Тогава Яна изпитала смесени чувства – едновременно срам, объркване и странно задоволство, че е била забелязана.

С години ѝ били нужни, за да разбере, че случката всъщност ѝ е дала важен житейски урок. Актрисата признава, че дълго време е била привлечена от "адреналина на проблемите" и от илюзията да бъде "от готините", оставяйки средата да я повлече в грешна посока – не чрез наркотици, а чрез начин на мислене и поведение.

Ето какво гласи публикацията на Яна Маринова:

"Като дете ми се случи нещо, чието значение чак сега осъзнавам напълно. Бях на около 11 и приличах на дребно, кльощаво момченце, дори редовно ме бъркаха с момче. С моя приятелка си тръгвахме след часовете и на изхода на училището видях един батко (16-17 годишен), който тайно харесвах.. Буквално за секунди се преобразих, започнах нагло да мляскам с дъвката, която преди това съвсем невидимо дъвчех.

Включих на модел "тарикатка" и с демонстративно висок глас подхванах някаква измислена, невероятна случка. Усетих как баткото ме забеляза, но хладнокръвно продължих да се преструвам на "потънала" в историята, която придружавах с бурни възклицания, думи и жестове, изобщо не подхождащи не само на възрастта ми, но и на нормално възпитан възрастен човек. Все едно се гледах отстрани, сама се изненадах от себе си, още го помня.

Както и да е, изпратих моята приятелка до блока ѝ и продължих към вкъщи. Сама и без "публика" разбира се, ходех съвсем спокойно, мислейки си някакви мои си работи. И изведнъж нечия силна ръка ме повлече в една ниша в стената на хранителния магазин, покрай който минавах. Беше баткото от училище.

Изръмжа нещо от сорта: "На каква си мислиш, че се правиш, на много интересна ли?", рязко ме стисна с ръката си за бузите и ме накара да изплюя дъвката. След това изчезна, както се беше появил.

Самият случай си го спомням картинно, дори и в момента. Но още по-ясно си спомням как тогава се чудех какво означава всичко това. И не можех да си отговоря категорично. Чудех се дали постъпката му значи, че ме харесва, но инстинктивно усещах, че май не е така. Беше ми кеф, защото ме е забелязал. В същото време ме беше срам, че ме принуди да си изплюя дъвката и се чувствах унижена. Имах усещането даже, че той се дразни, че аз мога да съм такава интересна, а той не...

Отне ми дълги, турбулентни тинейджърски години, за да разбера, че ми е направил най-голямата услуга. Толкова бях свикнала да ми се случват гадни неща, че не знаех как съм започнала и да си ги причинявам сама. Пристрастяване към адреналина на проблемите.

Сега, обаче, от цялото си сърце, искам да му кажа едно огромно БЛАГОДАРЯ, който и да е той. Представям си, дори и самият той още момче, колко е бил бесен да види едно 11-годишно момиченце, което не вярва в себе си и мисли, че трябва да е тарикат, за да успее.

Псп: Смея да твърдя, че чак на 21 г. започнах да осъзнавам по какъв лош път съм тръгнала. И не говоря за наркотици, не употребявам никакви и не съм употребявала и тогава. Лош път, в смисъл да се оставя на средата около мен да ме повлече и да си мисля, че съм от готините. Че съм като екшън-героиня от култов филм и ми се случват разни страхотии, за които другите изобщо не са и чували.

И да, отне ми време, дисциплина, много учене и труд, за да вляза обратно в правилната посока, но когато посмях и се опълчих срещу навиците си и средата на 90те в България, целият ми живот се преобърна. Когато 25-годишна получих първата си роля в сериала на Нова ТВ "Хотел България" с режисьор Петър Одаджиев и се изправих в поддържаща роля до актриса като Аня Пенчева, която бях съзерцавала със затаен дъх в киното във филма "Време разделно" - повярвайте ми, струваше си всички усилия по пътя към доброто."


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 батВесо

    6 1 Отговор
    Много леко и се разминало да се прави на отворена.

    Коментиран от #5

    15:04 12.01.2026

  • 2 Освалдо Риос

    8 0 Отговор
    И аз така стисках Гала за бузите зад трафопоста, до Стоян Заимов.

    15:05 12.01.2026

  • 3 Правилно

    12 1 Отговор
    Недоволства. Да те дръпнат в кьошето и да не те наведат е отвратителен спомен за всяка жена.

    15:08 12.01.2026

  • 4 газо

    6 0 Отговор
    угазо

    15:08 12.01.2026

  • 5 Милчо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "батВесо":

    Хулиганите ги почват точно от тази възраст....

    Коментиран от #8

    15:08 12.01.2026

  • 6 цербер

    4 0 Отговор
    Години са ѝ били нужни, за да разбере, че случката всъщност ѝ е дала важен житейски урок.

    15:14 12.01.2026

  • 7 Хихи

    3 0 Отговор
    А орален кекс що не му спретнала и двамата щяха да са доволни

    15:14 12.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спиро

    3 0 Отговор
    И как точно я унижил, че не разбрах, ама се досещам..

    15:33 12.01.2026

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    Каква е тази глупост от тинейджърските година, какво иска да каже, че от ранна възраст е на смукач? Пълна простотия!

    15:43 12.01.2026

  • 11 Въй

    0 0 Отговор
    "Включих на модел "тарикатка" и с демонстративно висок глас подхванах някаква измислена, невероятна случка." Сега това нещо-модел "тарикатка" е масово разпространено в българските момичета. И в западния свят масово го има,просто времената са такива.Телефонни и компютърни.

    15:46 12.01.2026

  • 12 Един

    0 0 Отговор
    Сигурно не се е разминала само с това ма айде... а явно и е и харесало!
    После що мъжете били тва па онова

    15:55 12.01.2026