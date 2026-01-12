Новини
Иран: Отворен е още един канал за комуникация със САЩ

12 Януари, 2026 14:35 770 5

Интересите на САЩ в Иран се представляват от посолството на Швейцария при липса на официални дипломатически отношения

Иран: Отворен е още един канал за комуникация със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остава отворен още един канал за комуникация между Иран и специалния пратеник на САЩ по въпросите за Близкия изток Стив Уиткоф въпреки липсата на дипломатически отношения между двете страни, заяви днес министерството на външните работи на Иран, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"Този канал за комуникация между нашето министерство на външните работи, оглавявано от министър Абас Аракчи, и специалния пратеник на американския президент (Стив Уиткоф), е отворен", посочи говорителят на иранското външнополитическо ведомство Есмаил Багаи в изявление, излъчено от иранска държавна телевизия.

"Обменят се съобщения винаги, когато е необходимо", уточни говорителят, като припомни, че интересите на САЩ в Иран се представляват от посолството на Швейцария при липса на официални дипломатически отношения, прекъснати през 1980 г.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Винаги съм се питал пачему Русия, Иран, Корея не се обединят и направят свой Руско-Мюсюлмано-Комунистически Рай ?

    Коментиран от #2, #5

    14:43 12.01.2026

  • 2 Нас не ни...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Слагайте в кюпа!!! Ние сме отхвърлили религиите отдавна!!!

    14:48 12.01.2026

  • 3 Антитрол

    0 0 Отговор
    Проруския трол, най-хубавия трол на земята.

    15:02 12.01.2026

  • 4 Какви канали и какви 5 рубли

    1 1 Отговор
    Остава отворен още един канал за комуникация между Иран и специалния пратеник на САЩ по въпросите за Близкия изток Стив Уиткоф въпреки липсата на дипломатически отношения между двете страни, заяви днес министерството на външните работи на Иран, цитирано от Франс прес,
    -;-
    Аятоласите още ли си се надяват да оцелеят?!?!?
    А как самоотвержено подкрепяха путлеристите в освободителната им мисия спрямо несъществуващата Украйна!!!!!!!!

    15:05 12.01.2026

  • 5 Путлер може и да си вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент
    22ОТГОВОР
    Винаги съм се питал пачему Русия, Иран, Корея не се обединят и направят свой Руско-Мюсюлмано-Комунистически Рай ?
    -;-
    А защо световната пролетарска революция умря?!
    И защо самите рашисти си забраниха КПСС!?!?!?
    Колко пропаднали са рашистите!

    15:07 12.01.2026

