Иран: Отворен е още един канал за комуникация със САЩ

Остава отворен още един канал за комуникация между Иран и специалния пратеник на САЩ по въпросите за Близкия изток Стив Уиткоф въпреки липсата на дипломатически отношения между двете страни, заяви днес министерството на външните работи на Иран, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
"Този канал за комуникация между нашето министерство на външните работи, оглавявано от министър Абас Аракчи, и специалния пратеник на американския президент (Стив Уиткоф), е отворен", посочи говорителят на иранското външнополитическо ведомство Есмаил Багаи в изявление, излъчено от иранска държавна телевизия.
"Обменят се съобщения винаги, когато е необходимо", уточни говорителят, като припомни, че интересите на САЩ в Иран се представляват от посолството на Швейцария при липса на официални дипломатически отношения, прекъснати през 1980 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #2, #5
14:43 12.01.2026
2 Нас не ни...
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Слагайте в кюпа!!! Ние сме отхвърлили религиите отдавна!!!
14:48 12.01.2026
3 Антитрол
15:02 12.01.2026
4 Какви канали и какви 5 рубли
-;-
Аятоласите още ли си се надяват да оцелеят?!?!?
А как самоотвержено подкрепяха путлеристите в освободителната им мисия спрямо несъществуващата Украйна!!!!!!!!
15:05 12.01.2026
5 Путлер може и да си вярва
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Владимир Путин, президент
22ОТГОВОР
Винаги съм се питал пачему Русия, Иран, Корея не се обединят и направят свой Руско-Мюсюлмано-Комунистически Рай ?
-;-
А защо световната пролетарска революция умря?!
И защо самите рашисти си забраниха КПСС!?!?!?
Колко пропаднали са рашистите!
15:07 12.01.2026