Иран: Отворен е още един канал за комуникация със САЩ

Остава отворен още един канал за комуникация между Иран и специалния пратеник на САЩ по въпросите за Близкия изток Стив Уиткоф въпреки липсата на дипломатически отношения между двете страни, заяви днес министерството на външните работи на Иран, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"Този канал за комуникация между нашето министерство на външните работи, оглавявано от министър Абас Аракчи, и специалния пратеник на американския президент (Стив Уиткоф), е отворен", посочи говорителят на иранското външнополитическо ведомство Есмаил Багаи в изявление, излъчено от иранска държавна телевизия.

"Обменят се съобщения винаги, когато е необходимо", уточни говорителят, като припомни, че интересите на САЩ в Иран се представляват от посолството на Швейцария при липса на официални дипломатически отношения, прекъснати през 1980 г.