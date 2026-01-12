Русия обяви превземането на населено място в Запорожка област

Руското министерство на отбраната заяви, че негови сили са установили контрол над село Новобойковское в югоизточната част на Запорожка област в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В официално съобщение ведомството посочва, че населеното място е било превзето в резултат на „решителни действия“ на подразделенията от войсковата групировка „Днепър“.

Още новини от Украйна

Освен това Руското министерство на отбраната съобщи, че през последните 24 часа системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет управляеми авиобомби, както и 52 дрона от самолетен тип, използвани от украинските военновъздушни сили.