Русия обяви превземането на населено място в Запорожка област
  Тема: Украйна

12 Януари, 2026 14:17 554 20

  • русия-
  • запорожка област

Москва твърди, че е установен контрол над Новобойковское и съобщава за свалени украински дронове

Руското министерство на отбраната заяви, че негови сили са установили контрол над село Новобойковское в югоизточната част на Запорожка област в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В официално съобщение ведомството посочва, че населеното място е било превзето в резултат на „решителни действия“ на подразделенията от войсковата групировка „Днепър“.

Освен това Руското министерство на отбраната съобщи, че през последните 24 часа системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет управляеми авиобомби, както и 52 дрона от самолетен тип, използвани от украинските военновъздушни сили.


  • 1 Я това

    11 4 Отговор
    Не мое го пвервам! Не се ли самоубиха всички руски войници от предишната статия?

    Коментиран от #3

    14:19 12.01.2026

  • 2 Смешник

    7 1 Отговор
    Това населено място да няма нещо общо с Бойко Тиквата

    14:19 12.01.2026

  • 3 Живите мъртви

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я това":

    Възкръснаха като зомбита.

    14:20 12.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Щеше да смешно, ако не беше толкоз тъжно и безсмислено ......
    Мои войници вече се самоубиват от невъзможността да се уволнят !!!

    14:22 12.01.2026

  • 5 Смех с копейки

    6 0 Отговор
    Е тази новина осмисли денят ми.

    14:23 12.01.2026

  • 6 Замислен

    4 2 Отговор
    Самоубиват се и пак напредват,гадове!Не ги е срам самоубитите му със самоубити.

    14:24 12.01.2026

  • 7 Дедо ви...

    5 3 Отговор
    Ми то КиИв вече е паднал!!! Жители на украинската столица са без електричество от над 50 часа, вода, парно, няма транспорт докато зимните температури падат под минус 10 градуса. Властите отварят пунктове за спешна помощ, където гражданите могат да се стоплят с чай и да зареждат мобилните си телефони.

    Коментиран от #11

    14:24 12.01.2026

  • 8 за справка

    4 3 Отговор
    Новобойковское е с население преди войната от 34 човека. Точно така... 34!
    Ето на какво се радват руснаците.

    Коментиран от #12

    14:24 12.01.2026

  • 9 Ташаков

    3 2 Отговор
    Хахахаа ай стига стия села.Бащицата да взима бг копейки в армията да засилват нападението

    14:24 12.01.2026

  • 10 Авто маниак

    4 1 Отговор
    Браво на чичо Вова.

    14:25 12.01.2026

  • 11 Курти

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо ви...":

    Паднала е тиквата ти

    14:26 12.01.2026

  • 12 и още

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "за справка":

    има 9 парцела на една улица и 11 къщи
    Може да се види на гугъл мапс-а.

    14:26 12.01.2026

  • 13 Браво на 42 път го превземат

    2 2 Отговор
    Дано този път е наистина

    14:26 12.01.2026

  • 14 Слава Украйна

    2 1 Отговор
    Загробиха Русията

    14:27 12.01.2026

  • 15 Трол

    1 0 Отговор
    На г-н Бойко Борисов е кръстено това село.

    14:27 12.01.2026

  • 16 СЛАВА РУСИЯ

    3 0 Отговор
    ОГРОМЕН ГРАД. УКРАЙНА ПАДНА !

    14:28 12.01.2026

  • 17 Евалла взеха го за 3 месеца

    3 1 Отговор
    Селото е било със 250 жителя а те са дали 38000 жертви за него

    Коментиран от #18, #20

    14:28 12.01.2026

  • 18 не е

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Евалла взеха го за 3 месеца":

    34 жителя

    14:29 12.01.2026

  • 19 ФАКТ

    2 0 Отговор
    11 къщи, 9 парцела, 34 жителя, една улица.

    14:30 12.01.2026

  • 20 Луд кви 250 жителя Майко Майко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Евалла взеха го за 3 месеца":

    23 или 32 е било не помня точно

    14:31 12.01.2026

