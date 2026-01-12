Новини
Над 100 полета във Франкфурт бяха отменени заради лоши метеорологични условия

12 Януари, 2026 13:56 434 2

  • франкфурт-
  • сняг-
  • отменени полети

Снегът принуди авиокомпаниите да отменят десетки полети

Над 100 полета във Франкфурт бяха отменени заради лоши метеорологични условия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 102 от планираните 1052 полета на летището във Франкфурт за 12 януари бяха отменени заради обилни снеговалежи и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Летищният оператор предупреди, че броят на отменените полети може да продължи да нараства в зависимост от развитието на времето.

Очаква се проблемите с въздушния трафик да продължат поне до 11:00 часа местно време.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    1 0 Отговор
    В.В им е пратил лошо време!

    14:13 12.01.2026

  • 2 Западналите

    1 0 Отговор
    изтичат в канала!

    14:16 12.01.2026

Новини по държави:
