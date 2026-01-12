Над 100 полета във Франкфурт бяха отменени заради лоши метеорологични условия

Общо 102 от планираните 1052 полета на летището във Франкфурт за 12 януари бяха отменени заради обилни снеговалежи и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.
Летищният оператор предупреди, че броят на отменените полети може да продължи да нараства в зависимост от развитието на времето.
Очаква се проблемите с въздушния трафик да продължат поне до 11:00 часа местно време.
