Над 100 полета във Франкфурт бяха отменени заради лоши метеорологични условия

Общо 102 от планираните 1052 полета на летището във Франкфурт за 12 януари бяха отменени заради обилни снеговалежи и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Летищният оператор предупреди, че броят на отменените полети може да продължи да нараства в зависимост от развитието на времето.

Очаква се проблемите с въздушния трафик да продължат поне до 11:00 часа местно време.