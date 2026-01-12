Новини
Германия
Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

12 Януари, 2026 13:09 1 298 28

Венецуела беше мост за Китай в Латинска Америка, а правителството в Пекин финансираше режима на Мадуро с милиарди. Днес тези отношения изглеждат напълно изгубени.

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Китайският представител подарява на венецуелския лидер Николас Мадуро порцеланов кон. "Страхотно!", радва се Мадуро и обещава, че ще продължи близкото партньорство между Китай и Венецуела. Няколко часа по-късно специални части на САЩ атакуват Каракас и задържат Мадуро, който е отведен в САЩ. Дори най-близките съюзници на Мадуро в Пекин явно са нямали представа какво предстои.

Венецуела служеше като мост за Китай

Китай е една от малкото държави, които признаха изборната победа на Мадуро през 2024 г., припомня АРД. Русия и Иран също подкрепиха венецуелския автократ. Авторитарната власт в Пекин не само даваше рамо на противника на САЩ във Венецуела политически, но и финансираше правителството на Мадуро с милиарди в заеми, които им се отплащаха в евтин петрол. За този петрол Китай плащаше в юани, а не в щатски долари, каквато е световната практика. Това беше опит от страна на Пекин да подсили своята валута за сметка на американската в международния бизнес. Венецуела беше мост за Китай в Латинска Америка. Днес тези отношения изглеждат напълно изгубени.

Американският президент Доналд Тръмп сега ще използва заплахата с допълнителна военна интервенция, за да принуди Венецуела да позволи на американските петролни компании да се възползват от суровините в латиноамериканската държава. Венецуелски петрол изглежда вече се изпраща към САЩ, пише АРД.

Засега Китай може само да заявява публично несъгласието си. "САЩ използват сила срещу Венецуела и твърдят, че принципът "Америка на първо място" важи и за венецуелския петрол. Това е принуда и сериозно нарушение на международното право”, коментира говорителката на китайското външно министерство Мао Нин. Смята се, че Пекин е предоставил около 60 млрд. долара в заеми на Венецуела. Експертите изчисляват, че близо 10 млрд. долара все още не са върнати. Навярно ще се наложи Китай засега да се откаже от идеята, че ще си получи тези пари обратно.

Проблеми и за Иран и Русия

Дори ако доставките на петрол за Китай бъдат прекратени, това е разрешим проблем за Пекин, смята Гуо Чунхай от Института за латиноамерикански изследвания в Китайската академия за социални науки в Пекин. "Венецуелският петрол е само част от вноса за Китай - около 4,2%. Това няма да навреди на Пекин", казва Гуо.

Има обаче друг проблем - Китай трябва да се подготви за възможността другите му вносители на петрол да срещнат подобни проблеми. САЩ оказват сериозен натиск както на Русия, така и на Иран. Китай внася петрол и от двете държави - на ниски цени, защото и двете са обект на санкции.

Китай е най-важният търговски партньор след САЩ на редица държави в Латинска Америка, пише АРД. Китайски компании построиха дълбоководно пристанище в Перу и имат ексклузивни права за ползването му чрез китайската компания "Коско". Целта е оттам да минават стоки от Китай за Южна Америка, както и природните богатства, които Пекин купува от другите страни на континента. Комунистическите власти в Пекин поддържат и партньорства с Бразилия, където продават противоречивите си технологии в телекомуникациите и сателитните услуги.

"Много държави ще стоят настрана от Китай сега"

В последната държавна стратегия за отношенията с Южна Америка китайското правителство изрази желание да разшири сътрудничеството си с държавите на континента. Това навярно ще бъде значително затруднено след американската военна операция във Венецуела, смята Джин Канрун - политолог от държавни университет "Ренмин" в Пекин. "Много латиноамерикански държави вероятно ще са уплашени сега и ще стоят настрана от Китай. В дългосрочен план обаче тези държави - особено онези, в които има леви режими, ще се върнат към собствените си политики", смята Джин.

В същото време правителството на Доналд Тръмп не отрича тотално възможността доставките на петрол от Венецуела за Китай да продължат. Това обаче ще се случва на пазарни цени, уточнява Йорг Ендрис от АРД. Пекин дава сигнали, че може и да предпочете този вариант пред прекъсване на доставките. "Без значение каква е политическата ситуация във Венецуела, Китай е готов да задълбочи икономическите и търговските си връзки със страната", заявиха от Пекин.

Докато САЩ предприемат военни интервенции в Латинска Америка, Китай настоява на дипломацията, пише АРД. Въпреки че Пекин продължава да разполага с най-големия флот в света, той няма военни бази в Южна Америка и няма никакъв опит с военни действия зад граница. В търговския конфликт със САЩ Китай многократно оказваше натиск, като налагаше по-сериозен контрол на износа на природните ресурси - например редките метали. В случая с Венецуела Пекин изглежда засега не иска да използва тази карта.

Автор: Йорг Ендрис ARD


Германия
