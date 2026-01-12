"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната , заяви президентът Доналд Тръмп . "Военните разглеждат възможностите", коментира американският държавен глава. Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите в Белия дом, Тръмп и екипът му проучват по-специално възможностите за кибератаки и военна интервенция от страна на САЩ или Израел .
Преговори или превантивен удар?
По думите на Тръмп в събота му се обадили "лидерите на Иран". "Те искат да преговарят", заяви американският президент, без да даде повече подробности. Двете страни са в процес на уреждане на среща, добави Тръмп, но подчерта, че "може да се наложи да се действа още преди срещата".
Американският президент обяви още, че ще разговаря с Илон Мъск за възможностите да бъде възстановен достъпът до интернет в Иран. Компанията на Мъск SpaceX е най-значимият доставчик на сателитен интернет в света. Миналата седмица иранският режим спря интернета и дори блокира до голяма степен телефонната мрежа, след като информация за суровото потушаване на протестите започна да се разпространява в социалните мрежи. В същото време председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф заплаши, че американската армия и Израел могат да станат легитимни военни цели за Техеран, ако САЩ действително предприемат военна интервенция в Иран. Не бил изключен и "превантивен удар".
Протестите се разрастват, отговорът на властите става все по-брутален
Протестите се разрастват в цялата страна. По информация на активисти те вече се провеждат в 185 града, съобщава германската обществена медия АРД. Правозащитни организации говорят за стотици убити, включително и деца. Над 10 000 души са били арестувани, съобщава базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. А британската БиБиСи цитира свой източник със следните думи: "Положението тук е много, много лоша. Като във военна зона е. Улиците са потънали в кръв. Изнасят телата с камиони".
Лекарка от Техеран разказва пред германския ФАЦ, че 17-годишният братовчед на нейна приятелка е починал след кръвозагуба от рана в корема. Преди това е бил пропъден от охранителите в три болници. Клиниките са имали инструкции да съобщават незабавно на полицията за хора с огнестрелни рани. В събота през нощта тя попитала свой приятел хирург дали може да се погрижи за ранения мъж в дома му. Отговорът му бил, че вече е извадил куршуми от телата на 50 ранени в техните домове. "Така каза той. Не знам дали числото е вярно, но така каза", разказва лекарката и добавя, че няколко нейни колеги лекари са ѝ разказали, че са лекували ранени не само със сачми, но и с истински бойни куршуми. "За първи път виждаме такова нещо в Техеран в такъв мащаб", казва още лекарката. Лично тя знае със сигурност за поне осем убити.
"Намерението да се убива е очевидно"
Очният лекар Амир-Мобарез Параста от Мюнхен, който поддържа тесни контакти с много ирански лекари, предполага, че броят на жертвите е много висок. За разлика от 2022 г., когато нараняванията бяха причинени предимно с гумени куршуми, сега все по-често се използват смъртоносни оръжия, казва медикът. "Този път намерението да се убива е очевидно", добавя той. Според него изстрелите често са насочени директно към главата и шията. Лекарят казва, че е гледал видеоклипове, в които силите за сигурност се целели директно в сънната артерия, очевидно с цел да предизвикат възможно най-голям шок сред протестиращите.
Свидетелствата на Параста съвпадат с видяното от други очевидци. Мъж от Карадж разказва пред ФАЦ, че баща му е видял как на покрива на
местния търговски център в петък са били разположени снайперисти. Те стреляли по предполагаеми лидери на протестите, които преди това били маркирани с боя от полицията.
Жена от Машхад разказва, че нейна позната е била убита с изстрел в главата. Друга жена споделя, че отишла в клиника заради паническа атака. Там медицинска сестра ѝ разказала за човек, който бил ранен в окото от сачма. По време на протестите през 2022 г. имаше толкова много ранени в очите, че правозащитници предположиха, че целта е била демонстрантите да бъдат умишлено ослепени. Опозиционният уебсайт Iranwire съобщи в неделя за повече от 500 ранявания в очите при сегашните протести.
Синът на шаха призовава за "нова фаза" на протестите
Реза Пахлави - синът на шаха, който беше свален през 1979 година , призова за "нова фаза" на протестите. Освен улиците на иранските градове, вече и всички институции на държавната пропаганда трябва да станат "легитимни цели" на протеста, написа Пахлави в профила си в Х и призова навсякъде в чужбина "срамният флаг" на Ислямската република да бъде заменен със знамето, което беше използвано по време на монархията. Заради блокадата на интернет в Иран не е ясно колко от посланията на шаха стигат до протестиращите.
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази междувременно шока си от съобщенията, която пристигат от Иран. В профила си в Х той призова иранските власти да спрат да използват насилие срещу протестиращите и да възстановят достъпа до информация.
Автор: Мина Киркова
