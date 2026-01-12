Новини
"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

12 Януари, 2026 15:02

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военните проучват "много тежки варианти" за намеса

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната , заяви президентът Доналд Тръмп . "Военните разглеждат възможностите", коментира американският държавен глава. Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите в Белия дом, Тръмп и екипът му проучват по-специално възможностите за кибератаки и военна интервенция от страна на САЩ или Израел .

Преговори или превантивен удар?

По думите на Тръмп в събота му се обадили "лидерите на Иран". "Те искат да преговарят", заяви американският президент, без да даде повече подробности. Двете страни са в процес на уреждане на среща, добави Тръмп, но подчерта, че "може да се наложи да се действа още преди срещата".

Американският президент обяви още, че ще разговаря с Илон Мъск за възможностите да бъде възстановен достъпът до интернет в Иран. Компанията на Мъск SpaceX е най-значимият доставчик на сателитен интернет в света. Миналата седмица иранският режим спря интернета и дори блокира до голяма степен телефонната мрежа, след като информация за суровото потушаване на протестите започна да се разпространява в социалните мрежи. В същото време председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф заплаши, че американската армия и Израел могат да станат легитимни военни цели за Техеран, ако САЩ действително предприемат военна интервенция в Иран. Не бил изключен и "превантивен удар".

Протестите се разрастват, отговорът на властите става все по-брутален

Протестите се разрастват в цялата страна. По информация на активисти те вече се провеждат в 185 града, съобщава германската обществена медия АРД. Правозащитни организации говорят за стотици убити, включително и деца. Над 10 000 души са били арестувани, съобщава базираната в САЩ правозащитна организация HRANA. А британската БиБиСи цитира свой източник със следните думи: "Положението тук е много, много лоша. Като във военна зона е. Улиците са потънали в кръв. Изнасят телата с камиони".

Лекарка от Техеран разказва пред германския ФАЦ, че 17-годишният братовчед на нейна приятелка е починал след кръвозагуба от рана в корема. Преди това е бил пропъден от охранителите в три болници. Клиниките са имали инструкции да съобщават незабавно на полицията за хора с огнестрелни рани. В събота през нощта тя попитала свой приятел хирург дали може да се погрижи за ранения мъж в дома му. Отговорът му бил, че вече е извадил куршуми от телата на 50 ранени в техните домове. "Така каза той. Не знам дали числото е вярно, но така каза", разказва лекарката и добавя, че няколко нейни колеги лекари са ѝ разказали, че са лекували ранени не само със сачми, но и с истински бойни куршуми. "За първи път виждаме такова нещо в Техеран в такъв мащаб", казва още лекарката. Лично тя знае със сигурност за поне осем убити.

"Намерението да се убива е очевидно"

Очният лекар Амир-Мобарез Параста от Мюнхен, който поддържа тесни контакти с много ирански лекари, предполага, че броят на жертвите е много висок. За разлика от 2022 г., когато нараняванията бяха причинени предимно с гумени куршуми, сега все по-често се използват смъртоносни оръжия, казва медикът. "Този път намерението да се убива е очевидно", добавя той. Според него изстрелите често са насочени директно към главата и шията. Лекарят казва, че е гледал видеоклипове, в които силите за сигурност се целели директно в сънната артерия, очевидно с цел да предизвикат възможно най-голям шок сред протестиращите.

Свидетелствата на Параста съвпадат с видяното от други очевидци. Мъж от Карадж разказва пред ФАЦ, че баща му е видял как на покрива на
местния търговски център в петък са били разположени снайперисти. Те стреляли по предполагаеми лидери на протестите, които преди това били маркирани с боя от полицията.

Жена от Машхад разказва, че нейна позната е била убита с изстрел в главата. Друга жена споделя, че отишла в клиника заради паническа атака. Там медицинска сестра ѝ разказала за човек, който бил ранен в окото от сачма. По време на протестите през 2022 г. имаше толкова много ранени в очите, че правозащитници предположиха, че целта е била демонстрантите да бъдат умишлено ослепени. Опозиционният уебсайт Iranwire съобщи в неделя за повече от 500 ранявания в очите при сегашните протести.

Синът на шаха призовава за "нова фаза" на протестите

Реза Пахлави - синът на шаха, който беше свален през 1979 година , призова за "нова фаза" на протестите. Освен улиците на иранските градове, вече и всички институции на държавната пропаганда трябва да станат "легитимни цели" на протеста, написа Пахлави в профила си в Х и призова навсякъде в чужбина "срамният флаг" на Ислямската република да бъде заменен със знамето, което беше използвано по време на монархията. Заради блокадата на интернет в Иран не е ясно колко от посланията на шаха стигат до протестиращите.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази междувременно шока си от съобщенията, която пристигат от Иран. В профила си в Х той призова иранските власти да спрат да използват насилие срещу протестиращите и да възстановят достъпа до информация.

Автор: Мина Киркова


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Последния Софиянец

    21 7 Отговор
    Като ударят улиците ще потънат в кръв

    Коментиран от #6

    15:03 12.01.2026

  • 2 Фъргай бомбите бай Дончо!

    7 22 Отговор
    Удри по брадатите!

    15:05 12.01.2026

  • 3 Това

    22 5 Отговор
    Което очаквам е, САЩ да си намерят добра причина. Включително и повторение на историята с небостъргачите, или подобно нещо.

    15:05 12.01.2026

  • 4 ще ударят ли САЩ в Иран?

    17 5 Отговор
    Ще бъдат ли престъпници до край? Ще бъдат ли терориста и злото на планетата? А?

    Коментиран от #11

    15:10 12.01.2026

  • 5 Какви са пък тези,

    21 4 Отговор
    Че имали право да се намесят?
    По същата логика, Ким от Северна Корея може да се намеси в сащ, понеже там "капиталистите ограбват и експлоатират трудещите се"?
    Ким идва от соц страна и има други представи. Сащ за него, не са "нормални", ама то така не става.
    Няма право една страна на се меси в работите на друга. И някакви си "човешки права", "демокрация " и ала бала, не е извинение за намесване....
    Фащ да си гледат техните бездомни и наркомани по улиците.

    15:10 12.01.2026

  • 6 Европеец

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав си..... Видях пропагандното заглавие и не си струва да чета....

    15:11 12.01.2026

  • 7 ще ударят ли САЩ в Иран?

    11 5 Отговор
    А България не искате ли да "я ударят" ?

    15:11 12.01.2026

  • 8 Объркано Атлантиче

    18 4 Отговор
    Какво не ви казват:
    Иран официално обвини САЩ и Израел в организиране на протестите.
    ​Външният министър Абас Арагчи заяви, че Техеран разполага с „огромно количество документи“, потвърждаващи външното управление на случващото се.
    Става дума за гласови съобщения с преки указания да се стреля по полицията, а ако тя отсъства - да се атакуват цивилни граждани, за да „расте броят на жертвите и да се пролива повече кръв“.

    Това, между другото, е класически сценарий за прокси война, при който терорът се използва като инструмент за натиск. Превратът в Киев 2014 бе извършен по същият начин.

    Коментиран от #10, #14, #17

    15:12 12.01.2026

  • 9 дЖилезку и ГЕЙргиев

    7 3 Отговор
    ще ударят ли Иран?

    15:13 12.01.2026

  • 10 Руската пропаганда опростачва

    2 20 Отговор

    До коментар #8 от "Объркано Атлантиче":

    Винаги има за цел глупака.

    15:14 12.01.2026

  • 11 Хаха

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "ще ударят ли САЩ в Иран?":

    Троле, троле, много си се разпенил.

    Коментиран от #21

    15:14 12.01.2026

  • 12 Помнещ

    16 4 Отговор
    "Изнасят телата с камиони"

    Помним помним то в началото на Ковида телата на умрелите от вируса ги заривахте в общи гробове с булдозери.

    Пък истината е че поредната цветна революция на краварите е на път да се провали и за това пропагандата изпадна в истерия.

    15:14 12.01.2026

  • 13 Големи "удрячи"

    12 1 Отговор
    Се извъдиха родните ни атлантенца а?

    Коментиран от #30

    15:14 12.01.2026

  • 14 Копей,

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Объркано Атлантиче":

    Пускай си брада!Слагай чалмата!

    15:16 12.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А някой

    7 2 Отговор
    Няма ли да удари терористичната нелегитимна и изхвърлена от ООН държава САЩ ?

    15:16 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    7 3 Отговор
    Ретроградните диктаторски режими са заплаха за Човешката Цивилизация !!!?

    Коментиран от #26

    15:19 12.01.2026

  • 19 горски

    7 1 Отговор
    Когато не знаеш как да постъпиш,остави Господ да свърши работата.Всеки който се приеме за Господ,става фанатик.В името Господне,има толкова убити,че кръвта им може да оцвети океана....
    Нима Дончо е състрадателен.....ами да,страхува се иранците да не изгорят в собственния си нефт,и иска да им го вземе...

    15:19 12.01.2026

  • 20 вероятносттт

    7 3 Отговор
    В момента, в който изкукалия тръмп удари Иран, иранските власти ще ударят вътрешната опозиция. Това не е Венецуела, Сирия или Либия. Иранците вече са подготвени за отговор. Само не се знае кой ще пострада първи.

    15:19 12.01.2026

  • 21 Питащ

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Какво става, ще има ли санкции срещу САЩ за агресията му срещу Гренландия, ще пратим ли пари и оръжия на гренландците, ще замразим ли американските активи, ще изгоним ли американски посланици или пък аскера им от базите.

    Или нашите евроатлантици ще продължават да са наведени.

    Коментиран от #23

    15:20 12.01.2026

  • 22 Всички съюзници на Путя

    5 10 Отговор
    закъсват един по един!

    Последни ще бъдат застигнати от съдбата Орбан. Фицо, Бабич и по дребните русороби в Европа.

    Коментиран от #42

    15:21 12.01.2026

  • 23 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Питащ":

    Каква "агресия" има срещу Гренландия бе !?
    Явно си прекалил с вейповете...!

    15:23 12.01.2026

  • 24 Навремето Тръмп

    4 7 Отговор
    не трябваше да спира Израел да си свърши работата в Иран!

    Коментиран от #28, #29

    15:23 12.01.2026

  • 25 Въпроса НЕ е точен

    6 3 Отговор
    Въпроса е : Ще докажат ли за пореден път САЩ, че са гнусен терорист? Агресор и военнопрестъпник?

    15:24 12.01.2026

  • 26 Антитрол

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    "Ретроградните диктаторски режими са заплаха за Човешката Цивилизация !!!?"

    Пък как се получава че където има петрол и нещо за крадене винаги има "ретроградни диктаторски режими" - сигурно и в Дания е "ретрограден диктаторски режим" или те ще са "демократи" ако доброволно дадат Гренландия на господарите ви както ние дадохме златото си.

    Коментиран от #45

    15:25 12.01.2026

  • 27 Доналде

    4 4 Отговор
    Пускай Б2

    Да изпържи Аятоласите .

    Искаме да хвърчат Чалми

    Навсякъде.

    Особено на Оня.

    86 Годишния Убиец .

    Коментиран от #32

    15:26 12.01.2026

  • 28 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Навремето Тръмп":

    Обаче трябва да спре Иран да си свърши работата в Израел нали?

    15:27 12.01.2026

  • 29 Скрий се нацист !

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Навремето Тръмп":

    Много ти е объркано в кратуната. Израел е еманацията на античовешкото.

    15:27 12.01.2026

  • 30 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Големи "удрячи"":

    Аз Аятолаха не го познавам!Да го удрят мен да не закачат,че затънах в Донбас до ушите в л@йн@та.

    Коментиран от #37

    15:27 12.01.2026

  • 31 Орбан Тъпана

    0 1 Отговор
    След Венецуелската Криза

    Моя Приятел Тръмп

    Ще реши и Иранската

    Криза .

    Вече се повтарям ,
    Но

    МИРЪТ си има Име

    Доналд Тръмп.

    15:28 12.01.2026

  • 32 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Доналде":

    "Пускай Б2

    Да изпържи Аятоласите"

    Не става трябва да пазят петролните кладенци че нали заради това е цялата патардия.

    Коментиран от #34

    15:29 12.01.2026

  • 33 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    3 0 Отговор
    За Всички АЯТОЛАСИ.

    КАДАФИТУ ще им каже че няма
    Нищо страшною

    15:30 12.01.2026

  • 34 Е един път

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Запознат":

    Ги пържиха

    Кладенците не бяха засегнати .

    Чалма Чорба искаме да гледаме .

    15:31 12.01.2026

  • 35 Някой има ли обяснение

    4 1 Отговор
    Защо САЩ и Запада подкрепят все диктатури, все нацизъм, все тоталитарни и брутални монархии, все престъпни режими. Тва Саудитски главорези, тва диктатори като Сиси в Египет и Йордания, тва малоумни царчета в Мароко, тва нацистки хунти в Украйна, тва луди хора в Аржентина, тва талибани в Сирия .......

    15:31 12.01.2026

  • 36 КУБРАТ

    0 6 Отговор
    Навсякъде където исляма е на почит .... улиците са в кръв.Не че християните не са отговорни за избиването на милиони , но в 21 век имаме управление на терористи и виждате резултата.Усетили сме го и ние в миналото.Сега нямат ресурс за джихат и избиват собствения си народ.Другият луд е Путин.Там е на психична основа.

    Коментиран от #43

    15:32 12.01.2026

  • 37 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    "Да го удрят мен да не закачат,че затънах в Донбас"

    Така ли те увериха от посолството - защо тогава Тръмп, Зеления, коалицията на лаещите се надпреварват кой какъв "план за мир" да измисли - вече на конвейер ги карат. Обикновено победените молят за мир а не победителите.

    15:32 12.01.2026

  • 38 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:33 12.01.2026

  • 39 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #53

    15:34 12.01.2026

  • 40 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:34 12.01.2026

  • 41 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 3 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    15:34 12.01.2026

  • 42 Мечтаеш си за Нацизъм

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Всички съюзници на Путя":

    Ми се струва. А? За каска и кубинки и на подскоци към "коалицията на престъпниците" ?

    15:35 12.01.2026

  • 43 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "КУБРАТ":

    "Навсякъде където исляма е на почит"

    Хайде бе защо такава амнезия е налегнала всички наши козячета та забравиха че ислямските джихадисти от Ал Кайда вече са им приятели и са "бойци свалили режима на Асад", защо забравиха Осама бин Ладен кой го обучи и кой го финансира, защо забравиха че талибаните им бяха "братята ни талибани", защо забравиха къде се криеха аятоласите и кой организира "ислямската революция" която ги постави на власт.

    Ама много удобна амнезия ви е налегнала.

    15:37 12.01.2026

  • 44 А някой

    4 1 Отговор
    Няма ли да удари терористичната нелегитимна и изхвърлена от ООН държава САЩ ? А? Или те на края сами гражданска война ще си направят и ще се самоизбият

    15:37 12.01.2026

  • 45 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Антитрол":

    Статутът на Гренландия предстои да бъде договорен между САЩ, Дания и ЕС за обща отбрана на Евроатлантическото пространство ! Апропо, то и сега е така, но предстоя да се осъвремени за да се противодейства на Азиатската Орда !!!?

    Коментиран от #50

    15:38 12.01.2026

  • 46 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    3 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Те са злото, атлантическият "Мамник" който тръгна да броди по Европата и ФАЩ

    15:40 12.01.2026

  • 47 Мрачно зло същество

    3 1 Отговор
    Е тва Атлантическият "Мамник" !

    15:42 12.01.2026

  • 48 ще ударят ли САЩ Гренландия?

    4 0 Отговор
    А Канада кога? А Ливигстън и Пимпирата?

    15:45 12.01.2026

  • 49 пиночет

    1 1 Отговор
    Всички диктатори отиват в небитието, защото няма диктатор който да не е педофил или обратен

    Коментиран от #51

    15:46 12.01.2026

  • 50 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    "Статутът на Гренландия предстои да бъде договорен между САЩ, Дания и ЕС"

    Ха ха ха ами той и статута на Украйна предстои да бъде договорен между Русия и САЩ за обща отбрана но за там нещо ревете че Украйна била суверенна държава и никой нямало право да им се меси - защо така с двойни стандарти. Дания и нейната територия Гренландия не е ли суверенна държава - или на господарите ви е разрешено даже и от "съюзниците" да си крадат.

    Дания, ЕС и САЩ може ли да се договорят за статута на Хавай и датчаните да пратят войски да го защитават - как мислиш ще стане ли?

    Поне се разбра нашите козячета на кого са наведени и че не ги интересува нито България нито Европа.

    15:47 12.01.2026

  • 51 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "пиночет":

    Е нали джихадистите от Ал Кайда вече са ви приятели и "бойци свалили режима на Асад" даже и Беброк ходи да навести "временното правителство" нищо че е оглявявано от терорист с награда за главото му от американците.

    Излиза че нашите джендита си падат по ислямистите.

    15:52 12.01.2026

  • 52 Контрачалмев

    0 2 Отговор
    Американците да действат, те си знаят как.

    Коментиран от #55

    15:56 12.01.2026

  • 53 АМИ ТАКА СЕ ПРАВИ

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    АНТИМАЙДАН
    ТРЕПЕШ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ
    ДА НЕ СЕ НАЛАГА ДА ТРЕПЕШ МИЛИОНИ
    НЯКОЙ ЛИБЕРА...СТ ДА ПОМНИ КОЛКО СА ЖЕРТВИТЕ ВЪВ ВОЙНАТА ИРАН ИРАК

    15:58 12.01.2026

  • 54 след Мадуро- и останалите

    0 1 Отговор
    "Специалната военна операция" на Русия продължава повече от Втората световна война. А САЩ за половин час превзеха озверелия режим на звяра Мадуро.Заловиха го и го отведоха на "курорт" в Ню Йорк. Коггат друг път диктаторът ще види Ню Йорк?

    Коментиран от #57

    15:59 12.01.2026

  • 55 Контра - гренландец

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Контрачалмев":

    Американците да действат, те си знаят как.

    16:02 12.01.2026

  • 56 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Във САЩ жената от Минесота каза на миграционното ченге да се успокои и опита да тръгне с автомобила си без да го нарани и получи три смъртоносни изстрела в тялото!!! В същото време се призовава протестиращите в Иран да нападат държавни институции и държавни служители, но се очаква да бъдат почерпени с кафенце!!! Стига цветни революции! Това е фашизъм!

    16:03 12.01.2026

  • 57 Питащ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "след Мадуро- и останалите":

    "А САЩ за половин час превзеха озверелия режим на звяра Мадуро"

    А Гренландия за колко ще я превземат от озверелия режим на вещицата Урсула - казаха ли ти от посолството.

    16:04 12.01.2026

