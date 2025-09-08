Испания вика посланика си в Тел Авив, след като Израел обвини правителство в Мадрид в антисемитизъм

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
Думите му бяха в отговор на обявените от испанския премиер Педро Санчес "мерки за прекратяване на геноцида в Газа".
"Министърът на външните работи (на Испания) извика испанския посланик в Тел Авив за консултации в отговор на клеветническите обвинения срещу Испания и неприемливите мерки, насочени срещу двама членове на правителството", се казва в изявление на ведомството.
След обявените мерки от испанския премиер израелският външен министър обвини Испания в провеждане на "антисемитска кампания" и забрани на две министърки от испанския кабинет да влизат в Израел.
Саар добави, че правителството в Мадрид използва мерките, за да отклони публичното внимание от корупционните скандали в страната.
Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес и БТА.
"Не насърчаваме тези флотилии, тъй като те могат да утежнят ситуацията в основите ѝ и да изложат хората на опасност", обясни Хърнчижова. "Вярваме, че най-добрият начин да осигурим хуманитарна помощ е чрез договорености с нашите партньори. Това е, което се опитваме да постигнем", добави тя.
Флотилия с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона преди седмица за разкъсваната от война палестинска територия, с цел да "разбие нелегалната блокада на Газа", съобщиха организаторите.
Лодките на флотилията "Global Sumud" (на арабски sumud означава непоколебимост – бел. ред.) , която трябва да стигне бреговете на ивицата Газа в средата на септември, вчера спря в Тунис, където активистите бяха приветствани от над хиляда души в Сиди Бу Саид. Очаква се лодките да отплават отново в сряда.
Новата инициатива за доставка на хуманитарна помощ дойде след подобни опити с участието на Грета Тунберг, които не успяха да изпълнят мисията си.
Лодката "Мадлийн" с 12 активисти на борда бе прехваната на 9 юни от израелските сили на около 185 км западно от бреговете на Газа.
"Това не помага" за подобряване на ситуацията в анклава, заяви днес говорителката на ЕК.
В края на август ООН обяви ситуация на глад в ивицата Газа, където 500 000 души са в "катастрофална" ситуация, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
18:37 08.09.2025
2 Пешо
До коментар #1 от "честен ционист":185km от брега?! Това даже не е в техни териториални води... и защо са я прехванали в международни води? Лицемерие до шия
18:38 08.09.2025
3 Госあ
Коментиран от #11
18:56 08.09.2025
4 Госあ
19:01 08.09.2025
5 Българин
19:04 08.09.2025
6 гост
Коментиран от #10
19:04 08.09.2025
7 ГУМЕН КРАДЕВ
19:05 08.09.2025
8 Българин
19:09 08.09.2025
9 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Кибер подразделения на спец отряд Шум Бет Мамарим и ,Невиот
19:12 08.09.2025
10 Културен Антрополог
До коментар #6 от "гост":ХАЗАРИТЕ като Нетаняху и Смотрич НЕ са СЕМИТИ
ХАЗАРИТЕ са приели ЮДЕЙската вяра 9неек Сл Хр.
Все едно да наречеш РИМлянин ВИЕТНАМЕЦ или ФИЛИПИНЕЦ приел
Католицизма
19:16 08.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.