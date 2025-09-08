Новини
Испания вика посланика си в Тел Авив, след като Израел обвини правителство в Мадрид в антисемитизъм

8 Септември, 2025 18:33, обновена 8 Септември, 2025 18:57 785 11

  • ивицата газа-
  • израел-
  • лодки-
  • отплаване-
  • хуманитарна помощ

Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви говорителката ѝ Ева Хърнчижова

Испания вика посланика си в Тел Авив, след като Израел обвини правителство в Мадрид в антисемитизъм - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Думите му бяха в отговор на обявените от испанския премиер Педро Санчес "мерки за прекратяване на геноцида в Газа".

"Министърът на външните работи (на Испания) извика испанския посланик в Тел Авив за консултации в отговор на клеветническите обвинения срещу Испания и неприемливите мерки, насочени срещу двама членове на правителството", се казва в изявление на ведомството.

След обявените мерки от испанския премиер израелският външен министър обвини Испания в провеждане на "антисемитска кампания" и забрани на две министърки от испанския кабинет да влизат в Израел.

Саар добави, че правителството в Мадрид използва мерките, за да отклони публичното внимание от корупционните скандали в страната.

Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес и БТА.

"Не насърчаваме тези флотилии, тъй като те могат да утежнят ситуацията в основите ѝ и да изложат хората на опасност", обясни Хърнчижова. "Вярваме, че най-добрият начин да осигурим хуманитарна помощ е чрез договорености с нашите партньори. Това е, което се опитваме да постигнем", добави тя.

Флотилия с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона преди седмица за разкъсваната от война палестинска територия, с цел да "разбие нелегалната блокада на Газа", съобщиха организаторите.

Лодките на флотилията "Global Sumud" (на арабски sumud означава непоколебимост – бел. ред.) , която трябва да стигне бреговете на ивицата Газа в средата на септември, вчера спря в Тунис, където активистите бяха приветствани от над хиляда души в Сиди Бу Саид. Очаква се лодките да отплават отново в сряда.

Новата инициатива за доставка на хуманитарна помощ дойде след подобни опити с участието на Грета Тунберг, които не успяха да изпълнят мисията си.

Лодката "Мадлийн" с 12 активисти на борда бе прехваната на 9 юни от израелските сили на около 185 км западно от бреговете на Газа.

"Това не помага" за подобряване на ситуацията в анклава, заяви днес говорителката на ЕК.

В края на август ООН обяви ситуация на глад в ивицата Газа, където 500 000 души са в "катастрофална" ситуация, припомня АФП.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 честен ционист

    5 6 Отговор
    Грета да не е приела Исляма?

    Коментиран от #2

    18:37 08.09.2025

  • 2 Пешо

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    185km от брега?! Това даже не е в техни териториални води... и защо са я прехванали в международни води? Лицемерие до шия

    18:38 08.09.2025

  • 3 Госあ

    3 1 Отговор
    Официално признание, че ЕК и ЕС си партнира с ч@ф@дите в геноцида в Палестина. Просто нямам думи ! Сатанисти.

    Коментиран от #11

    18:56 08.09.2025

  • 4 Госあ

    2 0 Отговор
    И испанците знаят как да се оправят с жидовете ! Ефективно.

    19:01 08.09.2025

  • 5 Българин

    3 4 Отговор
    Израел е в правото си да осигури сигурност за народа си...Въпроса който обаче ме мъчи е поради каква причина терориста Путин нападна безобидна но горда Украйна???

    19:04 08.09.2025

  • 6 гост

    2 0 Отговор
    И евреите и арабите произхождат от древното СЕМИТСКО СЕМЕЙСТВО. Та кои в момента са най-жестоките антисемити?

    Коментиран от #10

    19:04 08.09.2025

  • 7 ГУМЕН КРАДЕВ

    3 1 Отговор
    Искрено пожелавам на Грета да си остане в Палестина !

    19:05 08.09.2025

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    В Плевен бой по улиците и пред магазините за минерална вода..

    19:09 08.09.2025

  • 9 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 1 Отговор
    ИЗРАЕЛ предизвиква спирането на ТОКа на Испания тва лято като наказание с-у проПалестинската политика на Испанската държава.
    Кибер подразделения на спец отряд Шум Бет Мамарим и ,Невиот

    19:12 08.09.2025

  • 10 Културен Антрополог

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    ХАЗАРИТЕ като Нетаняху и Смотрич НЕ са СЕМИТИ
    ХАЗАРИТЕ са приели ЮДЕЙската вяра 9неек Сл Хр.
    Все едно да наречеш РИМлянин ВИЕТНАМЕЦ или ФИЛИПИНЕЦ приел
    Католицизма

    19:16 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.