Лай Чинг-те: Натискът на Китай доказва, че Тайван не е част от КНР

Президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви по-рано миналата седмица, че „трансграничният натиск“ на Китай срещу народа на Тайван доказва, че властта на Пекин не се простира над островната страна и потвърждава, че Тайван не е част от Китайската народна република (КНР).

Лай посочи неотдавнашното посещение в Тайван на родения в Китай японски депутат Хей Секи, който е санкциониран от Китай и му е забранено да влиза в КНР, като каза, че визитата показва, че Република Китай (ROC) — официалното име на Тайван — и КНР не са подчинени една на друга.

Изявленията бяха направени след като Службата по тайванските въпроси на Китай включи министъра на вътрешните работи на Тайван и министъра на образованието в списък на т.нар. „твърдоглави елементи за независимост на Тайван“.

Същата китайска служба определи и прокурор от Върховната прокуратура на Тайван като „съучастник – хулиган за независимостта на Тайван“.

Лай направи коментарите пред журналисти, преди да присъства на събитие по повод завършването на обучението на нови служители в Бюрото за разследвания към Министерството на правосъдието.

Той каза още, че се надява китайските лидери ясно да разберат, че военните учения, насочени срещу Тайван, не са мирни действия.

Лай подчерта, че „обединителният фронт“ на Китай, включително проникването и трансграничния натиск, няма да постигне целта да превърне Тайван в част от Китай.

Като върховен главнокомандващ на въоръжените сили Лай заяви, че отново поема ангажимент да защитава страната и да пази живота и имуществото на всички граждани.

Определяйки настоящата ситуация като критичен момент, президентът призова всички политически партии да подкрепят страната, като позволят законопроектите, свързани с националната отбрана, и предложението за бюджет на централното правителство да бъдат изпратени за разглеждане в комисия.

Той заяви, че това е най-основната отговорност и задължение на законодателите към нацията и народа.