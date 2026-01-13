Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Тръмп смята, че главният прокурор на САЩ Пам Бонди е "слаба и неефективна"

The Wall Street Journal: Тръмп смята, че главният прокурор на САЩ Пам Бонди е "слаба и неефективна"

13 Януари, 2026 02:55, обновена 13 Януари, 2026 03:04 652 3

  • главен прокурор-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • президент-
  • пам бонди

Той е обсъдил със съюзниците си назначаване на специален прокурор запоради „бавния напредък“ в работата на ведомството

The Wall Street Journal: Тръмп смята, че главният прокурор на САЩ Пам Бонди е "слаба и неефективна" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е критикувал главния прокурор Пам Бонди през последните седмици, наричайки я „слаба и неефективна“, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на служители на американската администрация.

Според източниците, републиканецът увеличава натиска върху Министерството на правосъдието да „напредва по-енергично с приоритетите си“. Той е обсъдил със съюзниците си възможността за назначаване на специален прокурор към ведомството поради „бавния напредък“ в работата на ведомството.

Основната причина за критиките към Бонди, според източници на изданието, е липсата на бързи резултати по дела срещу дългогодишни опоненти на Тръмп, включително бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк - демократката Летиша Джеймс. Коми, който инициира разследване за евентуална руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., беше обвинен в лъжа към Конгреса и възпрепятстване на правосъдието, докато Джеймс беше обвинена в измама. И двете наказателни дела бяха прекратени през ноември, въпреки че Тръмп настояваше за ускорено производство.

Тръмп също се оплака от начина, по който Бонди се е справила с делото срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, твърдейки, че действията на главния прокурор са създали политически и лични проблеми за републиканеца, съобщиха източници. Когато началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс каза пред Vanity Fair, че Бонди се е „провалила“ със задачата си, Тръмп се съгласи с тази оценка, съобщава The Wall Street Journal .

Самият президент на САЩ нарече Бонди "дългогодишна приятелка" и заяви, че тя „върши отлична работа“, а Белият дом изпрати изявления в подкрепа на главния прокурор от вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и други високопоставени служители, съобщава изданието.

В същото време служител от администрацията заяви пред изданието, че Бонди се появява по-рядко в Белия дом през последните месеци. Тя не присъстваше, когато Тръмп обяви задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, въпреки че нейното министерство обоснова ареста на венецуелския лидер, който беше обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм и други обвинения. Говорител на Министерството на правосъдието заяви пред ведомството, че Бонди е наблюдавала задържането на Мадуро в реално време и не е присъствала в Белия дом поради логистични проблеми и „чувствителния характер на операцията“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямото Ди

    3 0 Отговор
    Бай Тръмпи, да направим бартер! Размагнетитваш ме и ти пращам моето Сарафче - най-доброто гладно прокурорче на света.

    03:08 13.01.2026

  • 2 Уесей юесей юесей

    2 0 Отговор
    Хахаха прос.така с рижавия перчем прави бели и хулигански простотии по целия свят...арестува напада санкции...Абе няма ли кой да озапти тая иврейска кукла на конци.....

    03:43 13.01.2026

  • 3 Осмото джудже

    2 0 Отговор
    Усаааааааааа...ей сараф айе към фащ...има долараки...

    03:44 13.01.2026