The Wall Street Journal: Тръмп смята, че главният прокурор на САЩ Пам Бонди е "слаба и неефективна"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е критикувал главния прокурор Пам Бонди през последните седмици, наричайки я „слаба и неефективна“, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на служители на американската администрация.

Според източниците, републиканецът увеличава натиска върху Министерството на правосъдието да „напредва по-енергично с приоритетите си“. Той е обсъдил със съюзниците си възможността за назначаване на специален прокурор към ведомството поради „бавния напредък“ в работата на ведомството.

Основната причина за критиките към Бонди, според източници на изданието, е липсата на бързи резултати по дела срещу дългогодишни опоненти на Тръмп, включително бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк - демократката Летиша Джеймс. Коми, който инициира разследване за евентуална руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., беше обвинен в лъжа към Конгреса и възпрепятстване на правосъдието, докато Джеймс беше обвинена в измама. И двете наказателни дела бяха прекратени през ноември, въпреки че Тръмп настояваше за ускорено производство.

Тръмп също се оплака от начина, по който Бонди се е справила с делото срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, твърдейки, че действията на главния прокурор са създали политически и лични проблеми за републиканеца, съобщиха източници. Когато началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс каза пред Vanity Fair, че Бонди се е „провалила“ със задачата си, Тръмп се съгласи с тази оценка, съобщава The Wall Street Journal .

Самият президент на САЩ нарече Бонди "дългогодишна приятелка" и заяви, че тя „върши отлична работа“, а Белият дом изпрати изявления в подкрепа на главния прокурор от вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и други високопоставени служители, съобщава изданието.

В същото време служител от администрацията заяви пред изданието, че Бонди се появява по-рядко в Белия дом през последните месеци. Тя не присъстваше, когато Тръмп обяви задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, въпреки че нейното министерство обоснова ареста на венецуелския лидер, който беше обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм и други обвинения. Говорител на Министерството на правосъдието заяви пред ведомството, че Бонди е наблюдавала задържането на Мадуро в реално време и не е присъствала в Белия дом поради логистични проблеми и „чувствителния характер на операцията“.