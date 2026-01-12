Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат представени съвсем скоро

Президентът Володимир Зеленски разпореди документът за гаранциите за сигурност за Украйна от страна на Съединените щати да бъде финализиран и представен за разглеждане на най-високо равнище, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Обсъдихме графика за следващите две седмици по отношение на срещи, подготовка на документи и възможни подписвания. Наредих да се финализира и да бъде представен на най-високо ниво документът за гаранциите за сигурност на Украйна от страна на Съединените щати. Това трябва да бъде документ с историческо значение, а текстът вече достига това ниво", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Той обясни, че е възложил на министър-председателката Юлия Свириденко, на вицепремиера Тарас Качка и на министъра на икономиката Олексий Соболев да осигурят пълен надзор и експертен преглед на всички икономически аспекти на бъдещите споразумения между Украйна и САЩ, както и на тристранните формати Украйна-Европа-Америка.

Зеленски подчерта и необходимостта от яснота дали Русия е готова да прекрати войната. "Разбираме, че американската страна е в контакт с Русия относно политическата рамка за прекратяване на войната. Трябва да има ясна обратна връзка от Русия - дали е готова да прекрати войната при реални условия. Ако няма такава готовност, натискът върху агресора трябва да продължи да се увеличава", посочи той.

Украинският президент призова и за засилване на мерките срещу руския "сенчест флот" и финансовите схеми, които позволяват заобикаляне на санкциите. "Ако Русия избере войната, светът трябва да отговори, като намали в максимална степен приходите ѝ от износ", заяви Зеленски.

По-рано украинският държавният глава разкри подробности около проекта на Киев от 20 точки за прекратяване на войната, както и допълнителни документи, включително многостранна рамка за гаранции за сигурност между Украйна, САЩ и Европа, двустранен документ за американски гаранции и план за възстановяване и икономическо развитие.

Повече от 800 жилищни сгради са все още без отопление в Киев три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица, съобщи кмета на града Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

"Близо 800 сгради в столицата все още нямат отопление, на другите места то беше възстановено", написа Кличко в "Телеграм", като уточни, че по възстановяването и ремонта на енергийните съоръжения се работи денонощно.

Журналист на АФП в Украйна разказа, че е видял десетки хора да се хранят в едно кафене на светлината на телефоните си или аварийните светлини след прекъсване на електричеството, докато същевременно няколко генератора са захранвали близките заведения.

Според общинските власти масираните руски бомбардировки в петък миналата седмица са довели до спиране на отоплението в близо 6000 жилищни сгради, а жителите бяха призовани да се евакуират временно от града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса по Целзий.

Руските сили атакуваха граждански кораби, плаващи под флага на Панама и Сан Марино, като при ударите е бил ранен член на екипажа на единия от съдовете, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ.

Танкер под панамски флаг е чакал да влезе в пристанището, за да натовари растително масло, когато е бил ударен от руски дрон. В резултат на атаката един член на екипажа е бил ранен и в момента получава необходимата медицинска помощ. "Морските спасителни служби вече са на място и пожарът на борда се гаси", каза Кулеба.

Атакуван бе и кораб, плаващ под флага на Сан Марино, докато напускаше пристанището, натоварен с царевица. Няма жертви и корабът продължава пътуването си, добави украинският вицепремиер.

Кулеба подчерта, че тези инциденти отново доказват, че Русия умишлено атакува граждански кораби, международната търговия и морската безопасност.

"Въпреки продължаващия терор на агресора, Украйна продължава пристанищните операции и изпълнява международните си задължения", каза още Кулеба.

На 9 януари Укринформ предаде, че руски дронове са поразили два граждански кораба близо до пристанища в района на Одеса. Един човек загина, а няколко други бяха ранени.