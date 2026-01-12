Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат представени съвсем скоро

Президентът Володимир Зеленски разпореди документът за гаранциите за сигурност за Украйна от страна на Съединените щати да бъде финализиран и представен за разглеждане на най-високо равнище, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
"Обсъдихме графика за следващите две седмици по отношение на срещи, подготовка на документи и възможни подписвания. Наредих да се финализира и да бъде представен на най-високо ниво документът за гаранциите за сигурност на Украйна от страна на Съединените щати. Това трябва да бъде документ с историческо значение, а текстът вече достига това ниво", написа Зеленски в приложението "Телеграм".
Той обясни, че е възложил на министър-председателката Юлия Свириденко, на вицепремиера Тарас Качка и на министъра на икономиката Олексий Соболев да осигурят пълен надзор и експертен преглед на всички икономически аспекти на бъдещите споразумения между Украйна и САЩ, както и на тристранните формати Украйна-Европа-Америка.
Зеленски подчерта и необходимостта от яснота дали Русия е готова да прекрати войната. "Разбираме, че американската страна е в контакт с Русия относно политическата рамка за прекратяване на войната. Трябва да има ясна обратна връзка от Русия - дали е готова да прекрати войната при реални условия. Ако няма такава готовност, натискът върху агресора трябва да продължи да се увеличава", посочи той.
Украинският президент призова и за засилване на мерките срещу руския "сенчест флот" и финансовите схеми, които позволяват заобикаляне на санкциите. "Ако Русия избере войната, светът трябва да отговори, като намали в максимална степен приходите ѝ от износ", заяви Зеленски.
По-рано украинският държавният глава разкри подробности около проекта на Киев от 20 точки за прекратяване на войната, както и допълнителни документи, включително многостранна рамка за гаранции за сигурност между Украйна, САЩ и Европа, двустранен документ за американски гаранции и план за възстановяване и икономическо развитие.
Повече от 800 жилищни сгради са все още без отопление в Киев три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица, съобщи кмета на града Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.
"Близо 800 сгради в столицата все още нямат отопление, на другите места то беше възстановено", написа Кличко в "Телеграм", като уточни, че по възстановяването и ремонта на енергийните съоръжения се работи денонощно.
Журналист на АФП в Украйна разказа, че е видял десетки хора да се хранят в едно кафене на светлината на телефоните си или аварийните светлини след прекъсване на електричеството, докато същевременно няколко генератора са захранвали близките заведения.
Според общинските власти масираните руски бомбардировки в петък миналата седмица са довели до спиране на отоплението в близо 6000 жилищни сгради, а жителите бяха призовани да се евакуират временно от града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса по Целзий.
Руските сили атакуваха граждански кораби, плаващи под флага на Панама и Сан Марино, като при ударите е бил ранен член на екипажа на единия от съдовете, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ.
Танкер под панамски флаг е чакал да влезе в пристанището, за да натовари растително масло, когато е бил ударен от руски дрон. В резултат на атаката един член на екипажа е бил ранен и в момента получава необходимата медицинска помощ. "Морските спасителни служби вече са на място и пожарът на борда се гаси", каза Кулеба.
Атакуван бе и кораб, плаващ под флага на Сан Марино, докато напускаше пристанището, натоварен с царевица. Няма жертви и корабът продължава пътуването си, добави украинският вицепремиер.
Кулеба подчерта, че тези инциденти отново доказват, че Русия умишлено атакува граждански кораби, международната търговия и морската безопасност.
"Въпреки продължаващия терор на агресора, Украйна продължава пристанищните операции и изпълнява международните си задължения", каза още Кулеба.
На 9 януари Укринформ предаде, че руски дронове са поразили два граждански кораба близо до пристанища в района на Одеса. Един човек загина, а няколко други бяха ранени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Трамп, президент
Коментиран от #4, #32
22:19 12.01.2026
2 Утече
Коментиран от #47
22:20 12.01.2026
3 Какво скоро
22:20 12.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да е
22:21 12.01.2026
6 Макарон
22:22 12.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
22:23 12.01.2026
9 Спецназ
Руснаците току така не си хабят дроновете, особено от злоба по Панама!
Те Панама повечето не я и знаят къде е-
било е по наводка от разузнаването за доставка на оръжия.
22:24 12.01.2026
10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
22:24 12.01.2026
11 Я пък тоя
Украйна е на изкуствено дишане и в мозъчна смърт.
Няма съживяване, има капитулация или изчезване.
Коментиран от #13
22:25 12.01.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #35
22:26 12.01.2026
13 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #11 от "Я пък тоя":И Русия дори и да окупира Украйна, пак ще се появи Украйна чрез бунтове
22:28 12.01.2026
14 Гаранциите за сигурност фашисте
22:28 12.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Така е
До коментар #4 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад опря до глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
22:30 12.01.2026
17 Ще има гаранция Франция
Коментиран от #22
22:30 12.01.2026
18 Нeвeрoятни т пaци
Мисирките от този сайт и впиянчените русофобни дъртаци ще спят спокойно.
22:31 12.01.2026
19 Шопо
Коментиран от #48
22:32 12.01.2026
20 Тоя е шут
Коментиран от #60
22:32 12.01.2026
21 Западната пропаганда има за цел
До коментар #4 от "Руската пропаганда":oлигoфpена.
22:32 12.01.2026
22 Американската конгресменка
До коментар #17 от "Ще има гаранция Франция":Анна Паулина Луна се е обърнала към посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина с искане да изясни ситуацията около видеопосланието на православни вярващи християни от Западна Украйна. Християните се оплакват от завземането затварянето на църкви и гонения на религиозна основа. "Можеш ли да коментираш това видео? А какво да кажем за другите Украински православни християни, които идват в офиса ми? Ще се радвам да уредя среща с теб и с тях в мое присъствие. Разбирам, че искате да защитите действията на Украинското правителство, но затварянето на християнски църкви никога не е нещо добро и не води до добро. Както и оправдания," казала Луна. Луна е обещала да потърси отговорност за Украинските служители, замесени в завземането и затварянето на църкви и обяви намерението си да обжалва пред Ватикана този въпрос. Според нея тя е получила видео молба за помощ от православни Украински християни в село Кузмин, разположено в Западната част на Украйна, и е подчертала, че подобни "незаконни конфискации" на религиозни сгради са неприемливи и САЩ няма да го допуснат.
Коментиран от #58
22:33 12.01.2026
23 РООТ КОМПА КОЛИ И БЕСИ
22:35 12.01.2026
24 Спецназ
реално да се изправят в 3- та Световна и да умрат
заради Украйна!??
Значи ,баце това дрънчене наа оръжие ме изнервя и
аз съм от тия 99%,
дето искат зеления палячо обесен и
да играе 3 дена на въжето от стълба!
Който е съгласен да има мир по тоя начин- да цъкне ПЛЮС! +
Коментиран от #30, #31
22:38 12.01.2026
25 РЕАЛИСТ
22:39 12.01.2026
26 Ехе три кораба само днес и реве
22:43 12.01.2026
27 Данко Харсъзина
22:44 12.01.2026
28 Тази
Коментиран от #53
22:45 12.01.2026
29 Клоунът продължава
22:46 12.01.2026
30 Дон Корлеоне
До коментар #24 от "Спецназ":Хаяско щял да води трета световна война, ама укрите го бият кат маче у дирек 1418;дни.
22:48 12.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент":Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆
Коментиран от #36, #37
22:50 12.01.2026
33 ДрайвингПлежър
22:50 12.01.2026
34 Гаранции
22:50 12.01.2026
35 ......
До коментар #12 от "Сатана Z":Всички карти са в Тръмп, Сащ е световната супер сила. Русийката е беден и унизен парий, не може да противодейства по никакъв начин на Сащ.
Коментиран от #38, #42
22:53 12.01.2026
36 Ама гаргите не се знае, ама се
До коментар #32 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":вижда, че западните държави утихнаха и не се обаждат никъде. Оти така, а?
22:53 12.01.2026
37 Супер
До коментар #32 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":Яко ли Орешника опука завода? :))) Ти си троли и не се притеснявай!
Коментиран от #55
22:53 12.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ти да видиш
22:56 12.01.2026
40 Така е
До коментар #31 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, опря до глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия. Днес пак гладна остана. Не фърфи троленето! :))
22:56 12.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт
Коментиран от #45
22:59 12.01.2026
44 Мишел
Коментиран от #46
23:00 12.01.2026
45 Пироо на дупитууу няма ли :)))
До коментар #43 от "Факт":По всички теми папагалиш, явно зор е? :))) Сложи и малко лосион на дупитууу и увеличи папапагалениту. :))
23:02 12.01.2026
46 Пропагандата
До коментар #44 от "Мишел":винаги се цели в глупака!
23:03 12.01.2026
47 обратното
До коментар #2 от "Утече":Зеля ще е жив, а Пуся -не. Пуся е на такава възраст, че може да му бъде дядо,
23:09 12.01.2026
48 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
23:10 12.01.2026
49 604
23:15 12.01.2026
50 az СВО Победа 80
23:16 12.01.2026
51 Мдам
23:16 12.01.2026
52 Русия е казала на Алианса
"Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна."
23:16 12.01.2026
53 Имаш
До коментар #28 от "Тази":предвид дет Свири на Денков и на още една дузина..... ..
23:20 12.01.2026
54 101 кола
23:22 12.01.2026
55 Какъв завод, ето го резултата 😂
До коментар #37 от "Супер":Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂
Коментиран от #57
23:23 12.01.2026
56 ГАРАНЦИЯТА Е............
23:24 12.01.2026
57 ПО ТОЧНО
До коментар #55 от "Какъв завод, ето го резултата 😂":А ПОД СЪЧИНЕНИЯТА .........МНОГО ТЕХНИКА....ВЕЯЕ ....ПЕПЕЛ
23:27 12.01.2026
58 Луна е обещала да се свърже с Ватикана.
До коментар #22 от "Американската конгресменка":"Данъчните облекчения в САЩ и помощи не трябва да отиват при правителство в Украйна, което е отговорно за преследването и обезкуражаването на християните, които се опитват да се поклонят на Бога," е написала тя. Според Луна, отговорността на Ватикана е да информира международната общност за случващото се по света относно преследването на християните в Украйна.
23:28 12.01.2026
59 Само да ви попитам
Те го утрепаха от бой ,завзеха му половината страна тоя за гаранция още реве
23:29 12.01.2026
60 Е, точно в това е голямата
До коментар #20 от "Тоя е шут":руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи цяла Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция и толкова наритани, руснаците никога са били в цялата си история, откакто съществуват.
23:34 12.01.2026