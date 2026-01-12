Новини
Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат представени съвсем скоро
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат представени съвсем скоро

12 Януари, 2026 22:18

Повече от 800 жилищни сгради са все още без отопление в Киев три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица, съобщи кмета на града Виталий Кличко

Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат представени съвсем скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски разпореди документът за гаранциите за сигурност за Украйна от страна на Съединените щати да бъде финализиран и представен за разглеждане на най-високо равнище, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Обсъдихме графика за следващите две седмици по отношение на срещи, подготовка на документи и възможни подписвания. Наредих да се финализира и да бъде представен на най-високо ниво документът за гаранциите за сигурност на Украйна от страна на Съединените щати. Това трябва да бъде документ с историческо значение, а текстът вече достига това ниво", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Той обясни, че е възложил на министър-председателката Юлия Свириденко, на вицепремиера Тарас Качка и на министъра на икономиката Олексий Соболев да осигурят пълен надзор и експертен преглед на всички икономически аспекти на бъдещите споразумения между Украйна и САЩ, както и на тристранните формати Украйна-Европа-Америка.

Зеленски подчерта и необходимостта от яснота дали Русия е готова да прекрати войната. "Разбираме, че американската страна е в контакт с Русия относно политическата рамка за прекратяване на войната. Трябва да има ясна обратна връзка от Русия - дали е готова да прекрати войната при реални условия. Ако няма такава готовност, натискът върху агресора трябва да продължи да се увеличава", посочи той.

Украинският президент призова и за засилване на мерките срещу руския "сенчест флот" и финансовите схеми, които позволяват заобикаляне на санкциите. "Ако Русия избере войната, светът трябва да отговори, като намали в максимална степен приходите ѝ от износ", заяви Зеленски.

По-рано украинският държавният глава разкри подробности около проекта на Киев от 20 точки за прекратяване на войната, както и допълнителни документи, включително многостранна рамка за гаранции за сигурност между Украйна, САЩ и Европа, двустранен документ за американски гаранции и план за възстановяване и икономическо развитие.

Повече от 800 жилищни сгради са все още без отопление в Киев три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица, съобщи кмета на града Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

"Близо 800 сгради в столицата все още нямат отопление, на другите места то беше възстановено", написа Кличко в "Телеграм", като уточни, че по възстановяването и ремонта на енергийните съоръжения се работи денонощно.

Журналист на АФП в Украйна разказа, че е видял десетки хора да се хранят в едно кафене на светлината на телефоните си или аварийните светлини след прекъсване на електричеството, докато същевременно няколко генератора са захранвали близките заведения.

Според общинските власти масираните руски бомбардировки в петък миналата седмица са довели до спиране на отоплението в близо 6000 жилищни сгради, а жителите бяха призовани да се евакуират временно от града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса по Целзий.

Руските сили атакуваха граждански кораби, плаващи под флага на Панама и Сан Марино, като при ударите е бил ранен член на екипажа на единия от съдовете, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ.

Танкер под панамски флаг е чакал да влезе в пристанището, за да натовари растително масло, когато е бил ударен от руски дрон. В резултат на атаката един член на екипажа е бил ранен и в момента получава необходимата медицинска помощ. "Морските спасителни служби вече са на място и пожарът на борда се гаси", каза Кулеба.

Атакуван бе и кораб, плаващ под флага на Сан Марино, докато напускаше пристанището, натоварен с царевица. Няма жертви и корабът продължава пътуването си, добави украинският вицепремиер.

Кулеба подчерта, че тези инциденти отново доказват, че Русия умишлено атакува граждански кораби, международната търговия и морската безопасност.

"Въпреки продължаващия терор на агресора, Украйна продължава пристанищните операции и изпълнява международните си задължения", каза още Кулеба.

На 9 януари Укринформ предаде, че руски дронове са поразили два граждански кораба близо до пристанища в района на Одеса. Един човек загина, а няколко други бяха ранени.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Трамп, президент

    15 1 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    Коментиран от #4, #32

    22:19 12.01.2026

  • 2 Утече

    13 2 Отговор
    Зелю, нема да се измъкнеш жив

    Коментиран от #47

    22:20 12.01.2026

  • 3 Какво скоро

    9 2 Отговор
    Скоро ке пукнеш..

    22:20 12.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да е

    12 0 Отговор
    Тоя кви ги бълнува... Максимум гаранция има са сменя западни памперси. За друго няма да го използват повече

    22:21 12.01.2026

  • 6 Макарон

    11 0 Отговор
    Гаранция -Франция!

    22:22 12.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Гарации за сигурност без Русия са пунта мара. Независимо от къде идват.

    22:23 12.01.2026

  • 9 Спецназ

    12 0 Отговор
    Дрон ако е ударил кораб, смЕтайте че е имало оръжие там ба 100 ПРО!.

    Руснаците току така не си хабят дроновете, особено от злоба по Панама!

    Те Панама повечето не я и знаят къде е-
    било е по наводка от разузнаването за доставка на оръжия.

    22:24 12.01.2026

  • 10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 11 Отговор
    Укрепихме цяла Украйна срещу Русия

    22:24 12.01.2026

  • 11 Я пък тоя

    15 1 Отговор
    Какви гаранции, каква сигурност, какви САЩ!
    Украйна е на изкуствено дишане и в мозъчна смърт.
    Няма съживяване, има капитулация или изчезване.

    Коментиран от #13

    22:25 12.01.2026

  • 12 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Никой не води преговори с нелегитимен фюрер -наркоман,а Тръмп няма карти за да дава гаранция.

    Коментиран от #35

    22:26 12.01.2026

  • 13 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Я пък тоя":

    И Русия дори и да окупира Украйна, пак ще се появи Украйна чрез бунтове

    22:28 12.01.2026

  • 14 Гаранциите за сигурност фашисте

    10 0 Отговор
    ще ги определи Русия! Ти мисли де ще бягаш, като украинският народ те погне. Че може и господарите МИ 6 да решат да те довършат преди това.

    22:28 12.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад опря до глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    22:30 12.01.2026

  • 17 Ще има гаранция Франция

    10 0 Отговор
    не вдигнете ли бялото знаме ще има да чакате гаранции. Най-голямата гаранция за сигурноста на Украйна е Русия. Русия никога няма да позволи на някой да се гаври с хора с руско самосъзнание и рускоговорящи. Па вие още се бъзикайте с православните Украински християни да им затваряте църквите и чакайте гаранции. Може и да има, ама друг път т.е. на върба в петък.

    Коментиран от #22

    22:30 12.01.2026

  • 18 Нeвeрoятни т пaци

    6 0 Отговор
    Многоочакваните слеова слова на любимия нарко-фюрер.
    Мисирките от този сайт и впиянчените русофобни дъртаци ще спят спокойно.

    22:31 12.01.2026

  • 19 Шопо

    11 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #48

    22:32 12.01.2026

  • 20 Тоя е шут

    6 0 Отговор
    Представяте ли си, той пише планове които да даде на Тръмп за подпис!!! 7393

    Коментиран от #60

    22:32 12.01.2026

  • 21 Западната пропаганда има за цел

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руската пропаганда":

    oлигoфpена.

    22:32 12.01.2026

  • 22 Американската конгресменка

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще има гаранция Франция":

    Анна Паулина Луна се е обърнала към посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина с искане да изясни ситуацията около видеопосланието на православни вярващи християни от Западна Украйна. Християните се оплакват от завземането затварянето на църкви и гонения на религиозна основа. "Можеш ли да коментираш това видео? А какво да кажем за другите Украински православни християни, които идват в офиса ми? Ще се радвам да уредя среща с теб и с тях в мое присъствие. Разбирам, че искате да защитите действията на Украинското правителство, но затварянето на християнски църкви никога не е нещо добро и не води до добро. Както и оправдания," казала Луна. Луна е обещала да потърси отговорност за Украинските служители, замесени в завземането и затварянето на църкви и обяви намерението си да обжалва пред Ватикана този въпрос. Според нея тя е получила видео молба за помощ от православни Украински християни в село Кузмин, разположено в Западната част на Украйна, и е подчертала, че подобни "незаконни конфискации" на религиозни сгради са неприемливи и САЩ няма да го допуснат.

    Коментиран от #58

    22:33 12.01.2026

  • 23 РООТ КОМПА КОЛИ И БЕСИ

    1 1 Отговор
    ЕНИЧАРИТЕ НА МЪСК ЩЕ ДОЙДАТ ЗА ДУШИТЕ НА ХОРАТА И ЩЕ ГИ НАПРАВЯТ ДУШИ ЗА РОБОТИ - АКО НЕ УБИЕМ МЪСК И ИЗЧАДИЯТА РОБОТСКИ

    22:35 12.01.2026

  • 24 Спецназ

    6 1 Отговор
    Какви ГАРАНЦИИ да дадат САЩ-

    реално да се изправят в 3- та Световна и да умрат
    заради Украйна!??

    Значи ,баце това дрънчене наа оръжие ме изнервя и

    аз съм от тия 99%,
    дето искат зеления палячо обесен и
    да играе 3 дена на въжето от стълба!

    Който е съгласен да има мир по тоя начин- да цъкне ПЛЮС! +

    Коментиран от #30, #31

    22:38 12.01.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Значи САЩ напада кораби на Венецуела и превзема кораб под руски флаг, пък украинците реват, че Русия стреля по кораби , които търгуват с тях. Още повече, че самите украинци поразяват танкери , търгуващи с Русия.

    22:39 12.01.2026

  • 26 Ехе три кораба само днес и реве

    6 0 Отговор
    а вие колко танкера с петрол нападахте? Е сега гадно ли ви е? Епа оня с олиото дека викате, че бил с растително масло много убаво е горял и още не е изгасен на цяло, иначе този с царевицата е изгасен бързо. Човек се учи докато е жив и умира ненаучен, ама само ако се недрогира иначе нема спасение. Дрогата не прощава на никой.

    22:43 12.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Бай Дончо вчера го каза в прав текст. Ние продаваме оръжие и печелим. България също продава оръжие и печели. Алъш вериш. От гаранции и тем подобни глупости, никой не се интересува.

    22:44 12.01.2026

  • 28 Тази

    5 0 Отговор
    Юлия Свириденко има много хубава фамилия.

    Коментиран от #53

    22:45 12.01.2026

  • 29 Клоунът продължава

    7 0 Отговор
    да лапа курабията. Явно му се ослажда

    22:46 12.01.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Спецназ":

    Хаяско щял да води трета световна война, ама укрите го бият кат маче у дирек 1418;дни.

    22:48 12.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент":

    Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆

    Коментиран от #36, #37

    22:50 12.01.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Русия току що превзе литиевата мина, която Зеля щеше да дава като разменна монета на Тръмп - сега вече нема кво да даде, а тръми с празни ръце нище

    22:50 12.01.2026

  • 34 Гаранции

    3 0 Отговор
    няма да има. Международните отношения не познават подобен прецедент. Никой не пише празни чекове. Някакви мъгляви условни формулировки, подлежащи на произволна интерпретация може и да има.

    22:50 12.01.2026

  • 35 ......

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Всички карти са в Тръмп, Сащ е световната супер сила. Русийката е беден и унизен парий, не може да противодейства по никакъв начин на Сащ.

    Коментиран от #38, #42

    22:53 12.01.2026

  • 36 Ама гаргите не се знае, ама се

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    вижда, че западните държави утихнаха и не се обаждат никъде. Оти така, а?

    22:53 12.01.2026

  • 37 Супер

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Яко ли Орешника опука завода? :))) Ти си троли и не се притеснявай!

    Коментиран от #55

    22:53 12.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ти да видиш

    7 0 Отговор
    зеленияпор вече не е актуален за Бай Дончо, който сега си намери други забавления, венецуелски, кубински, мексикански, ирански, гренландски... девета глуха е наркоманчето!

    22:56 12.01.2026

  • 40 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, опря до глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия. Днес пак гладна остана. Не фърфи троленето! :))

    22:56 12.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    0 4 Отговор
    Путин отново изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли на Тръмп да не съди приятеля му Мадуро 😂

    Коментиран от #45

    22:59 12.01.2026

  • 44 Мишел

    1 3 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #46

    23:00 12.01.2026

  • 45 Пироо на дупитууу няма ли :)))

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    По всички теми папагалиш, явно зор е? :))) Сложи и малко лосион на дупитууу и увеличи папапагалениту. :))

    23:02 12.01.2026

  • 46 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    винаги се цели в глупака!

    23:03 12.01.2026

  • 47 обратното

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Утече":

    Зеля ще е жив, а Пуся -не. Пуся е на такава възраст, че може да му бъде дядо,

    23:09 12.01.2026

  • 48 Град Козлодуй

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    23:10 12.01.2026

  • 49 604

    0 0 Отговор
    по добре да го представи на подинг , там има по голям шанс да му дадат гаранции за нещо

    23:15 12.01.2026

  • 50 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    В Конгресът на САЩ е внесен законопроект за анексията на Гренландия и превръщснето й на щат от САЩ!

    23:16 12.01.2026

  • 51 Мдам

    1 0 Отговор
    Замина територийката, тоя клоун да мисли по добре как да се съхрани, че хич не го виждам в бъдеще

    23:16 12.01.2026

  • 52 Русия е казала на Алианса

    3 0 Отговор
    с изтрелване на ракетата "Орешник" с изчислена скорост от Украинската армия на мега макс 13 000 км в час. Българската поговорка "говоря ти дъще, сещай се снахо".

    "Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна."

    23:16 12.01.2026

  • 53 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тази":

    предвид дет Свири на Денков и на още една дузина..... ..

    23:20 12.01.2026

  • 54 101 кола

    0 0 Отговор
    Писна ни вече евреин

    23:22 12.01.2026

  • 55 Какъв завод, ето го резултата 😂

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Супер":

    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂

    Коментиран от #57

    23:23 12.01.2026

  • 56 ГАРАНЦИЯТА Е............

    0 0 Отговор
    НА РИЖИо СРЕДНИо ПРЪСТ..................ЛА ЛЕВАТА РЪКА...........!

    23:24 12.01.2026

  • 57 ПО ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Какъв завод, ето го резултата 😂":

    А ПОД СЪЧИНЕНИЯТА .........МНОГО ТЕХНИКА....ВЕЯЕ ....ПЕПЕЛ

    23:27 12.01.2026

  • 58 Луна е обещала да се свърже с Ватикана.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Американската конгресменка":

    "Данъчните облекчения в САЩ и помощи не трябва да отиват при правителство в Украйна, което е отговорно за преследването и обезкуражаването на християните, които се опитват да се поклонят на Бога," е написала тя. Според Луна, отговорността на Ватикана е да информира международната общност за случващото се по света относно преследването на християните в Украйна.

    23:28 12.01.2026

  • 59 Само да ви попитам

    0 0 Отговор
    Тоя наркоман още ли реве за гаранция?
    Те го утрепаха от бой ,завзеха му половината страна тоя за гаранция още реве

    23:29 12.01.2026

  • 60 Е, точно в това е голямата

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя е шут":

    руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи цяла Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция и толкова наритани, руснаците никога са били в цялата си история, откакто съществуват.

    23:34 12.01.2026

