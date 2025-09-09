Драма в последната минута! Италия оцеля срещу Израел в трилър с 9 гола

Италия изигра един от най-драматичните си мачове в последните години и се добра до победа с 5:4 над Израел в световна квалификация за Мондиал 2026. Двубоят ще остане в историята като истинска футболна буря – пълен с обрати, грешки и моменти на гениалност.

Още в първите минути „Скуадра Адзура“ бе на косъм от катастрофа. Бастони изчисти топка от голлинията, а веднага след това израелците имаха спорно отменено попадение заради несигурна намеса на Джанлуиджи Донарума. Натискът на гостите даде резултат и в 15-ата минута Мануел Локатели неволно прати топката в собствената си мрежа при опит за изчистване.

Ключът към италианския обрат бе дуетът в атака – Матео Ретеги и Мойс Кийн. След чудесна комбинация нападателят на Фиорентина възстанови равенството, а малко след почивката отново именно Кийн изравни за 2:2, този път след нова асистенция на Ретеги. Израел обаче не се предаде – Манор Соломон изработи втори гол за тима, а Дор Перец със силен удар даде ново предимство на гостите. Перец се превърна в истински кошмар за италианската защита, като вкара цели три гола и поддържаше надеждите на отбора си до последните секунди.

Политано изведе Италия напред за първи път в мача след елегантно подаване с пета от Ретеги, а в 81-ата Джакомо Распадори направи резултата 4:2. В този момент изглеждаше, че всичко е решено, но Израел отвърна със светкавични два удара и върна драмата – 4:4! Стадионът замръзна, а в редиците на Дженаро Гатузо паниката бе видима.

И когато равенството изглеждаше неизбежно, в първата минута на добавеното време Сандро Тонали опита ниско центриране, което изненадващо зави като удар и влетя във вратата на израелския страж за крайното 5:4.

Така „Скуадра Адзура“ оцеля в мач, който можеше да завърши с грандиозен провал. Дженаро Гатузо ще има много въпроси към защитата си, но и много благодарности към своите нападатели, които за пореден път доказаха, че могат да измъкнат отбора от най-дълбоките кризи.