Германия не очаква САЩ да предприемат военни действия за завземане на Гренландия ВИДЕО

13 Януари, 2026 02:47, обновена 13 Януари, 2026 03:21 521 1

Германският външен министър Йохан Вадефул разговаря с американския си колега Марко Рубио във Вашингтон

Германия не очаква САЩ да предприемат военни действия за завземане на Гренландия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че не очаква САЩ да предприемат военни действия за завземане на Гренландия.

„Нямам причина да вярвам, че това ще бъде сериозно обмислено“, каза Вадефул пред репортери след среща с американския си колега Марко Рубио във Вашингтон. Думите му бяха цитирани от информационната агенция DPA. „Вярвам, че има общ интерес от разрешаването и разрешаването на проблемите със сигурността, възникващи в Арктическия регион“, подчерта министърът.

Германският външен министър приветства факта, че представители на датското и американското правителство ще проведат разговори за Гренландия тази седмица. „Нямам съмнение, че това ще се случи по приятелски и партньорски начин“, каза Вадефул.

Той отбеляза, че европейските страни от НАТО са в процес на „разработване на още по-конкретни планове“ за гарантиране на сигурността в Арктика, които след това ще бъдат обсъдени със САЩ. „Със сигурност има желание от всички страни да обсъдят тези въпроси в рамките на НАТО“, подчерта Вадефул. Същевременно той посочи, че що се отнася до въпросите, засягащи Гренландия и Дания, те трябва да бъдат решени „от Гренландия и Дания, както и хората, живеещи в Гренландия“, заключи германският външен министър.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана, заплашвайки Дания с търговски тарифи, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Али

    1 1 Отговор
    Привет на всички путяги и да стягат своитегъ зяги, за кожени тояги с дисаги. Абе сиреч да сте живи и здрави и да пишете по-активно.

    03:03 13.01.2026

Новини по държави:
